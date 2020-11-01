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Поліцейський, який охороняв тервиборчком у Мукачеві, намагався застрелитися, розпочато службове розслідування, - НПУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейський, який охороняв тервиборчком у Мукачеві, намагався застрелитися, розпочато службове розслідування, - НПУ

У Мукачеві під час добового чергування поліцейський місцевого відділу поліції завдав собі вогнепального поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області, 1 листопада близько п'ятої години ранку під час добового чергування на тервиборчкомі в Мукачеві зазнав вогнепального поранення 29-річний працівник Мукачівського відділу поліції.

Пораненого госпіталізовано до медичного закладу, його прооперували, життю міліціонера загрози немає.

За цим фактом в поліції почали службову перевірку, під час якої будуть встановлені всі причини і обставини події.

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Топ коментарі
+7
Не выдержал массовости фальсификаций и вбросов.
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01.11.2020 16:08
+3
Пьяный был, если нет, застрелился бы 100 процентов. А с пьяну чего не сделаешь. Не спорьте, опыт есть.
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01.11.2020 16:08
+3
Когда Янек пришёл к власти , он просто и Балога и Медведчуку сильно прижал хвосты. Так как сам хотел взять западную границу под контроль .
А после Янека там местные бандюки совсем распоясались , бо У Киева Из-за войны не было времени Закарпатье заниматься
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01.11.2020 16:14
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Что же он видел ....
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01.11.2020 16:06 Відповісти
Не выдержал массовости фальсификаций и вбросов.
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01.11.2020 16:08 Відповісти
Дивно,що хоч один совість мав.Вона ж його і зжерла.
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01.11.2020 22:10 Відповісти
Пьяный был, если нет, застрелился бы 100 процентов. А с пьяну чего не сделаешь. Не спорьте, опыт есть.
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01.11.2020 16:08 Відповісти
ух ты!
расскажи про свой опыт
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01.11.2020 17:19 Відповісти
Эх. Вавкин,Вавкин, не желаю тебе такого опыта, но поверь, за такой опыт становится стыдно на весь остаток жизни. Хотя, пришлось один час провести в кругу друзей.
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01.11.2020 18:16 Відповісти
Не желаешь - спасибо.
Но опыт и у меня такой тоже уже был:-
я долго был в запое и у меня развился "отёк легких" от "аптеки" (бабло на водку кончилось). Это то, когда все каналы в лёгких опухли и не могли втягивать в себя воздух. Я начал задыхаться не имея возможность вдыхать. Мог вдохнуть буквально по стакану воздуха. Дышал как кролик. Было очень больно. В груди всё разрывалось. Губы, нос немели. Сознание уходило. Ужас достиг предела. Я понял что неизбежно сдохну этой мучительно медленной смертью. Тайком от жены сползал и достал переделанный травмат и сунул его под подушку...
И вдруг... Всетаки приехала скорая и впистячив мне лошадиную дозу мочегонного увезла в реанимацию. Реаниматолог сказал жене ,- шансов мало. (я уже не помню шо дальше было)
Утром я проснулся совсем нагишом и позвал принести воды. Потом неделя всяких капельниц и таблеток...
Так вот:- до того момента когда я подло решился шмальнуть в висок за пару десятков минут приехаласкорая. Уже полтора года я живу авансом...
Отаке іноді у когось трапляється. Гадаю що таких випадкі у кожної людини багато. Поліцейський, який охороняв тервиборчком у Мукачеві, намагався застрелитися, розпочато службове розслідування, - НПУ - Цензор.НЕТ 1272 .
Кстати должен сказать то, что именно так и умирают при КОВИДе. Умиают в страданиях от боли и ужаса, при сознании, долгими часами осознавая неизбежность своей смерти.
(Вавкін, Бориспіль)
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01.11.2020 19:35 Відповісти
Ну, это не так страшно, если выжил, А вот если бы ты полез на тещу, перепутав с женой, да еще не совершил подвиг, то можно и покончить с собой. Знаешь песню, мне мама говорила, не пей сыночек. Но, как всегда, мы не послушные.
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01.11.2020 19:47 Відповісти
О т тепер і живіть собі,двухьїзіч"єсккай газпадьїне Ваквіне.
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01.11.2020 22:12 Відповісти
что, тоже небось хотел застрелица по пьяни?
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01.11.2020 18:06 Відповісти
Не, хотел вые.......................... английскую королеву, слава богу подсказали сколько ей лет. Оказалось мало водки, а за следующей порцией никто не захотел идти. Ей Богу, не люблю старых и мальчиков. Завидую Жан Море, я бы перее..................... таких, как ты. Стрелятця нет, хотя, после кого то и можно. Может статься стыдно.
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01.11.2020 18:29 Відповісти
У вас,русккєхь,вотка -необхідна аж до срачки нажертися.Потім--бійки,різанина.Азія,сери.Не пийте,бо й так розумом благенькі.
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01.11.2020 22:14 Відповісти
Ну извини, этот полицейский застрелился или стрелял , но не погиб из -за патриотизма. Украинськый козак, трэзвый, показал, как надо жить. Шо ты мэлэш, да сейчас вам не пить, а пенку с пива сосать, где это у вас, чурка ты, под немца косишь, недоколыханный. Сявота х.........ва. *****............. к из монголотатарина. Я рожденный в Украине.
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01.11.2020 23:19 Відповісти
Аж смердить від тебе,"ряжьдьйонава в УкраЬІнЄ",кацапом тупорилим,який неспроможний вивчити мову народу,що годує тебе,кретина.
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01.11.2020 23:28 Відповісти
Я кормульсь сам, твоя мова до одного ........, Кышкодер ты, а нэ патриот. Мову вин знае, во ушльопок. АРЬТЬЙОМЭЙ всраный, Як тоби моя мова? Понятна? А шо? Тэбэ народ годуе, безхатько,,? Ни, зажрався скотыняка.
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01.11.2020 23:48 Відповісти
ЛЯХУ,лайливе ти кацапське чмо,яке косить під русккава блатного.Тупенький чванливий неук-бур"ян мокшанський.
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01.11.2020 23:54 Відповісти
Ты мне надоел, давай проще, ПОШЕЛ на ,,,,,,,,,,,,,,,, Думаю понял. а там коси под кого хочешь.
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01.11.2020 23:57 Відповісти
Я тебе,смердюху кацапський,ідентифікував одразу і правильно.
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02.11.2020 00:00 Відповісти
Закарпатье - очень мафиозная область . Все из-за таможни с ЕС, В Закарпатье несколько мощных группировок , связанных с кацапскими ОПГ. Жизни простым людям там нет нормальной, все вопросы бизнеса надо согласовывать с князьками. И все жти кланы борются за влияние на границе ( контрабанда)
Группировки Балог враждуют с медведчуком .

Как раз повод ГБР сейчас поприжать этих бандюков
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01.11.2020 16:10 Відповісти
Когда Янек пришёл к власти , он просто и Балога и Медведчуку сильно прижал хвосты. Так как сам хотел взять западную границу под контроль .
А после Янека там местные бандюки совсем распоясались , бо У Киева Из-за войны не было времени Закарпатье заниматься
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01.11.2020 16:14 Відповісти
не распинайтесь!!скажите в двух словах,,там всегда и во все времена жили своей жизнью"(не зависимо от каких либо обстоятельств) Поліцейський, який охороняв тервиборчком у Мукачеві, намагався застрелитися, розпочато службове розслідування, - НПУ - Цензор.НЕТ 2480 Поліцейський, який охороняв тервиборчком у Мукачеві, намагався застрелитися, розпочато службове розслідування, - НПУ - Цензор.НЕТ 8850
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01.11.2020 16:46 Відповісти
Закарьпатьє і Буковина з їх правасравнимя мацькофьскємя попами завжди голосують за маць-кву.
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01.11.2020 22:16 Відповісти
Видать совесть замучала от охраны фарса под названием выборы...
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01.11.2020 16:12 Відповісти
Не смішіть мене . Вражений совістю поліціянт вкоротив собі віку ...
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01.11.2020 16:23 Відповісти
А я думаю, якого біса сьогодні такий сплеск стрілянини, дівчина хотіла сплигнути з 25 поверху. Був ПОВНИЙ МІСЯЦЬ уночі. Прєступлєніє розкрито. Це не стьоб. Це факт.
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01.11.2020 17:05 Відповісти
Єта.Зімля на літєла на нібєссну ю ось.
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01.11.2020 22:17 Відповісти
Не задел жизненно важных органов. Наверное в голову стрелял.
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01.11.2020 20:43 Відповісти
І мені тут будуть розповідати що, ці люди єдинні хто має право на насилля?
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02.11.2020 09:45 Відповісти
 
 