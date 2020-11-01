Поліцейський, який охороняв тервиборчком у Мукачеві, намагався застрелитися, розпочато службове розслідування, - НПУ
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У Мукачеві під час добового чергування поліцейський місцевого відділу поліції завдав собі вогнепального поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області, 1 листопада близько п'ятої години ранку під час добового чергування на тервиборчкомі в Мукачеві зазнав вогнепального поранення 29-річний працівник Мукачівського відділу поліції.
Пораненого госпіталізовано до медичного закладу, його прооперували, життю міліціонера загрози немає.
За цим фактом в поліції почали службову перевірку, під час якої будуть встановлені всі причини і обставини події.
Топ коментарі
+7 Garry Grant
показати весь коментар01.11.2020 16:08
+3 Леха Прямой 066d3b9c
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+3 Sophia-Maria Duglass
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Но опыт и у меня такой тоже уже был:-
я долго был в запое и у меня развился "отёк легких" от "аптеки" (бабло на водку кончилось). Это то, когда все каналы в лёгких опухли и не могли втягивать в себя воздух. Я начал задыхаться не имея возможность вдыхать. Мог вдохнуть буквально по стакану воздуха. Дышал как кролик. Было очень больно. В груди всё разрывалось. Губы, нос немели. Сознание уходило. Ужас достиг предела. Я понял что неизбежно сдохну этой мучительно медленной смертью. Тайком от жены сползал и достал переделанный травмат и сунул его под подушку...
И вдруг... Всетаки приехала скорая и впистячив мне лошадиную дозу мочегонного увезла в реанимацию. Реаниматолог сказал жене ,- шансов мало. (я уже не помню шо дальше было)
Утром я проснулся совсем нагишом и позвал принести воды. Потом неделя всяких капельниц и таблеток...
Так вот:- до того момента когда я подло решился шмальнуть в висок за пару десятков минут приехаласкорая. Уже полтора года я живу авансом...
Отаке іноді у когось трапляється. Гадаю що таких випадкі у кожної людини багато. .
Кстати должен сказать то, что именно так и умирают при КОВИДе. Умиают в страданиях от боли и ужаса, при сознании, долгими часами осознавая неизбежность своей смерти.
(Вавкін, Бориспіль)
Группировки Балог враждуют с медведчуком .
Как раз повод ГБР сейчас поприжать этих бандюков
А после Янека там местные бандюки совсем распоясались , бо У Киева Из-за войны не было времени Закарпатье заниматься