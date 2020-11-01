Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя"
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Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Конституційного Суду.
Про це Зеленський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Давайте скажу кілька слів про наш Конституційний Суд, який цього тижня вирішив протиставити себе державі та суспільству. Відверто. Віч-на-віч. Як між своїми. Бо це вже зовсім не про чесну політичну конкуренцію. І зовсім не про Конституцію, верховенство права, законність. І точно не про справедливе майбутнє. Швидше, це про традиційну нашу брудну політику, коли своїм усе, а суспільству – злидні. Це про змову старих еліт, які взагалі не хочуть нормальної держави тут. Це про те, як не можна робити в сучасному світі", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, сьогодні на шальках терезів - знищення всього того, заради чого боролися українці на всіх Майданах.
"Хіба ми не хочемо, щоб чиновники звітували перед суспільством, чи щоб вони не нахабнішали все більше від безкарності? Чи щоб державний ресурс розподілявся справедливо, а не тільки для обраних олігархів? Ми, суспільство, вже неодноразово казали: так, хочемо нових відносин" , - підкреслив глава держави.
Зеленський заявив, що судді КС "були призначені старою системою" і його "попередниками".
"Вони (судді) довго сиділи в засідці. Поки не почалися, нарешті, перевірки декларацій чиновників. Поки НАБУ вже від нашої влади не отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу. Поки не запрацював Вищий антикорупційний завдяки зміні влади у 2019-му. І ось тут їм усім стало страшно. Дуже. І відразу захотілося вийти з усіх домовленостей про створення іншої, прозорої реальності. Формальні приводи знайдено. І раптом Суд у прискореному форматі починає розглядати та скасовувати фундаментальні закони. Всю антикорупцію. НАБУ, якому ми дали можливості. НАЗК, яке почало прискіпливо дивитися, хто й скільки заробив і витратив. На черзі – той же Вищий антикорупційний, який саджатиме топкрадіїв за ґрати. Ну не хочуть старі еліти платити за будь-якими рахунками. Не хочуть відповідати за свої шикарні роки безконтрольного життя", - наголосив президент.
"На іншій шальці терезів – повноцінна свобода. Повноцінні права людей і гарантії справедливості. Повноцінна сучасна держава, де будь-який чиновник може й мусить декларувати свій дохід та відправлятися у в'язницю, якщо його витрати значно перевищують доходи. На іншій шальці терезів – усі ми, громадяни вільної країни, тієї, яку ми досі намагаємося вирвати в олігархів, тієї, де не можна нахабніти, обкрадати, скуповувати міністрів і депутатів", - додав Зеленський.
Президент підкреслив, що "сьогоднішній демарш Конституційного Суду - це публічний прояв змови частини старих еліт та олігархів проти президента і проти країни".
"Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо тільки слабкий президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють. Як там кажуть? На Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
За півтора року ліліпута у владі в Україні не відкрито жодного заводу.
В Україну не зайшло жодного інвестора з проектом, який би покращив життя людей.
Маємо тільки багатомільярдний відтік інвестицій.
Доголосувались млт ....)
https://ain.ua/2018/08/22/interaktivnaya-karta-predpriyatiy-ukrainu/
А теперь всё с точностью до наоборот, они уже прямо предатели Родины.
А.Грибоедов
Ч а ц к и й
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же, Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве.
заметь, антикоррупционная реформа стартовала при ненавистном поганом порошенко, а твой ставленник опять приписывает себе чужое.
Барыга в 2014 так перепугался полететь под люстрацию, что до сих пор из образа не может выйти.
«Наш презЕдент легко может распустить и Венецианскую комиссию»
Да, Зеля.... ВСЕ! Без исключений.
а мені кажуть - чаловєк
Нам президент не нужен. Я за парламентскую республику.
Да на тебя уже почти весь Криминальный кодекс Украины выписывать можно, "янелохмне42года" ты наш разлюбезный.
Вони(судді ксу) в більшості(не всі) і тоді були ворогами України і зараз.
Двухдневное уединение Зеленского закончилось галлюцинациями и он по сей день выдаёт себя за Голобородька 🤣
Cпектакль в двух действиях. Первое действие: плохой КСУ принимает возмутительное решение, общественность встает на защиту конституционного строя. Второе действие - добрый президент соглашается защитить порядок и под одобрительные крики толпы разваливает Конституционный Суд.При этом НАЗКа и "общественность" показательно хвалят президента и говорят, что только добрый король сможет спасти мир. И не нужно забывать, что 18 судей КСУ назначаются сроком на 9 лет: президентом (6 человек), Верховной Радой, где у Зеленского - монобольшинство(6 человек), и съездом судей(6 чел). Кто-то сомневается, что 12 человек минимум т.е. гарантированное большинство КСУ от зеленского будут непроходимой ватой какаяразница-чегоизволите?
Не говоря о том, что увольнение КСУ незаконно и антиконституционно (они выиграют в ЕСПЧ и государство им заплатит ВСЮ зарплату за несколько лет простоя и моральную компенсацию) у меня вопрос: ПОЧЕМУ ВСЕХ? ЧЕМ ПЛОХИ ЧЕТЫРЕ СУДЬИ, КОТОРЫЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ? Тем, что они назначены по квоте Порошенко? Тем, что они проукраинские?
Не тут-то было, ЗЕлёносопельная деточка!
Чудны дела твои Господи!
Саме Тимошенко до останнього стояла проти прийняття закону про розпродаж української землі. Не даючи владі майже півроку протягнути це злочинне рішення. І зараз Тимошенко оскаржує продаж землі в Конституційному суді.
Саме Тимошенко воювала і воює проти легалізації грального бізнесу, проти тарифного «геноциду» імені Зеленського. Бореться за збільшення пенсій і реальних доходів громадян. Бореться проти зовнішнього управління Україною, що витягає з бюджету сотні мільярдів гривень, які повинні були б піти на підтримку своїх громадян.
Під час місцевих виборів і нібити волевиявлення українського народу
Проте я впевнений, що справжнім мотивом вимоги Слуг Сороса щодо невідкладного розгону Конституційного Суду саме зараз, у турборежимі є не прагнення зберегти безвіз, який ніхто не збирається
скасовувати, а прагнення не допустити розгляду подання щодо визнання неконституційним і скасування дозволу ВР на продаж землі України іноземним корпораціям.
9 февраля 2015 год.