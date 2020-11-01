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Зеленський (17467) КС (1154)

Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про рішення КС:

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Конституційного Суду.

Про це Зеленський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте скажу кілька слів про наш Конституційний Суд, який цього тижня вирішив протиставити себе державі та суспільству. Відверто. Віч-на-віч. Як між своїми. Бо це вже зовсім не про чесну політичну конкуренцію. І зовсім не про Конституцію, верховенство права, законність. І точно не про справедливе майбутнє. Швидше, це про традиційну нашу брудну політику, коли своїм усе, а суспільству – злидні. Це про змову старих еліт, які взагалі не хочуть нормальної держави тут. Це про те, як не можна робити в сучасному світі", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, сьогодні на шальках терезів - знищення всього того, заради чого боролися українці на всіх Майданах.

"Хіба ми не хочемо, щоб чиновники звітували перед суспільством, чи щоб вони не нахабнішали все більше від безкарності? Чи щоб державний ресурс розподілявся справедливо, а не тільки для обраних олігархів? Ми, суспільство, вже неодноразово казали: так, хочемо нових відносин" , - підкреслив глава держави.

Зеленський заявив, що судді КС "були призначені старою системою" і його "попередниками".

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"Вони (судді) довго сиділи в засідці. Поки не почалися, нарешті, перевірки декларацій чиновників. Поки НАБУ вже від нашої влади не отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу. Поки не запрацював Вищий антикорупційний завдяки зміні влади у 2019-му. І ось тут їм усім стало страшно. Дуже. І відразу захотілося вийти з усіх домовленостей про створення іншої, прозорої реальності. Формальні приводи знайдено. І раптом Суд у прискореному форматі починає розглядати та скасовувати фундаментальні закони. Всю антикорупцію. НАБУ, якому ми дали можливості. НАЗК, яке почало прискіпливо дивитися, хто й скільки заробив і витратив. На черзі – той же Вищий антикорупційний, який саджатиме топкрадіїв за ґрати. Ну не хочуть старі еліти платити за будь-якими рахунками. Не хочуть відповідати за свої шикарні роки безконтрольного життя", - наголосив президент.

"На іншій шальці терезів – повноцінна свобода. Повноцінні права людей і гарантії справедливості. Повноцінна сучасна держава, де будь-який чиновник може й мусить декларувати свій дохід та відправлятися у в'язницю, якщо його витрати значно перевищують доходи. На іншій шальці терезів – усі ми, громадяни вільної країни, тієї, яку ми досі намагаємося вирвати в олігархів, тієї, де не можна нахабніти, обкрадати, скуповувати міністрів і депутатів", - додав Зеленський.

Президент підкреслив, що "сьогоднішній демарш Конституційного Суду - це публічний прояв змови частини старих еліт та олігархів проти президента і проти країни".

"Ніяк інакше. Конкретно проти. Бо тільки слабкий президент і слабка держава – запорука збереження їхнього корупційного способу життя. Інакше вони не вміють. Як там кажуть? На Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте", - підсумував Зеленський.

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Топ коментарі
+85
По словам Зеленского, сегодня на чаше весов - уничтожение всего того, ради чего боролись украинцы на всех Майданах.Источник: https://censor.net/ru/n3228412

Зеленский о решении КС: "Публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны" - Цензор.НЕТ 2199
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01.11.2020 16:41
+73
Зеленский о решении КС: "Публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны" - Цензор.НЕТ 6168
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01.11.2020 16:43
+65
Опять Порошенко виноват?
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01.11.2020 16:41
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Так. Кожен притомний пам'ятає. Тому свиня опиниться у Ростові. Он вже й вантажівку собі приготувала...

Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 8305
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02.11.2020 15:38 Відповісти
Всё это результат всей беззаконной деятельности презедента с момента принятия присяги президента Украины и роспуска ВР. кс поддерживал любые хотелки в не поля Конституции Украины. Мудрость украинцев зашкаливает в движении к дерьму.
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01.11.2020 19:48 Відповісти
Зеленский: "Все черти, один я хороший".
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01.11.2020 19:58 Відповісти
нанюхается, потом одни черти в глазах
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01.11.2020 21:57 Відповісти
...а отже розводняк накривається: хапай чємодани - вокзал от'єзжаєт

...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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01.11.2020 19:58 Відповісти
Давно казав- - всі українські суди і прокуратуру віддати на контрактній основі в зовнішнє і пряме керівництво!!!
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01.11.2020 19:59 Відповісти
Ліквідувати юридичні академії, інститути і кафедри. Всім, хто займав посади в судах, прокуратурі і їхнім родичам заборонити займати відповідні посади в трьох поколіннях. Ось так можна вирішити проблему!
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01.11.2020 20:03 Відповісти
Главного на сказал. Кому?
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01.11.2020 20:03 Відповісти
так може Барак Хусейновича запросити носієм булави - чого ото розмінюватись на дрібниці?!
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01.11.2020 20:37 Відповісти
а что толку, всех внешних потом зеля поувольняет, предварительно запустив кампанию по поливанию неудобных людей говном.
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01.11.2020 22:12 Відповісти
да ты и вокруг тебя одна вата
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01.11.2020 20:09 Відповісти
Ты что куришь, дарагой???😄
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02.11.2020 04:34 Відповісти
Тобі замовить консультацію у психіатра? Я знаю непоганого - товариш, слідчий, по роботі, нерідко звертався до нього, психіатричні експертизи призначав...
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02.11.2020 06:51 Відповісти
пока Зеленский не показал себя человеком слова. С какой стати, ему быть в этой роли сейчас? Скучно стало? Это даже не по нашему, не по украински...смело так, за народ. В чем фишка? Чтобы затем все неудачи в борьбе с коррупцией и воровской "элитой" свалить - на народ, который не поддержал революционера?
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01.11.2020 20:15 Відповісти
Что значит наркоман у власти . Полный бардак
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01.11.2020 20:18 Відповісти
До речі,

За півтора року ліліпута у владі в Україні не відкрито жодного заводу.

В Україну не зайшло жодного інвестора з проектом, який би покращив життя людей.

Маємо тільки багатомільярдний відтік інвестицій.
Доголосувались млт ....)
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01.11.2020 20:22 Відповісти
а що там за завод відкрили папєрєднікі? А скільки зайшло інвесторів, а не спекулянтів?
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01.11.2020 20:34 Відповісти
на зеленожопый, просвещайся
https://ain.ua/2018/08/22/interaktivnaya-karta-predpriyatiy-ukrainu/
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01.11.2020 22:19 Відповісти
Ну надо же! Когда в 2019 году эти же самые судьи благословили зевовин незаконный роспуск Рады, то у этого же самого зевовы к ним вопросов не было, они всё, по его мнению, сделали правильно.
А теперь всё с точностью до наоборот, они уже прямо предатели Родины.
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01.11.2020 20:25 Відповісти
" самый страшный из людей, это сказочник злодей"
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01.11.2020 20:27 Відповісти
Эта характеристика судьям была дана ещё почти 200 лет назад - Нужны ли комментарии?....

А.Грибоедов
Ч а ц к и й

А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же, Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве.
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01.11.2020 20:45 Відповісти
А чого ж не згдав про Медведчука з Колмойсьим, які це поданя до КС ініціювали?
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01.11.2020 20:27 Відповісти
зебилы схавают. По их мнению, конституционный суд сам по себе действует, сам позовы пишет, сам дела заводит.
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01.11.2020 22:09 Відповісти
Бо двуличная брехливая тварюка.
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02.11.2020 04:30 Відповісти
ОТ скільки чортів вилізло в коментах. Аж сіркою запахло.
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01.11.2020 20:31 Відповісти
...покажу вам козью морду настоящую в лесу! Распишу туда - сюда по трафарету!
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01.11.2020 20:32 Відповісти
Та знаємо ми імена всіх твоїх чортів на чолі з дєрьмаком. То вже роби щось, бляха, ти президент чи нас@ано?
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01.11.2020 20:48 Відповісти
Дякувати не передякувати ЄС за "реформи"
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01.11.2020 20:53 Відповісти
кококо зебилушко
заметь, антикоррупционная реформа стартовала при ненавистном поганом порошенко, а твой ставленник опять приписывает себе чужое.
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01.11.2020 22:08 Відповісти
Старовали-стартовали, да неперевыстартовали ))
Барыга в 2014 так перепугался полететь под люстрацию, что до сих пор из образа не может выйти.
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02.11.2020 04:58 Відповісти
Стартовала - це що значить ?
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02.11.2020 06:25 Відповісти
Мильна опера.Якщо знаєш хто є хто тоді дій.БРЕХУН.На голову КС ДБР завело кримінальну справу.....Голова КС згідно закону підслідний НАБУ а справа в ДБР незаконна.В кінці голова КС подасть апеляцію та виграє скасування справи.Зелік так робить усе навмисно бо БРЕХУН.
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01.11.2020 20:58 Відповісти
Иными словами все эти ермаки,портновы,татаровы и прочие они вылезли из ада сами,преЗЕдент их на должности не утверждал?И да фамилии этих козлов с маленькой буквы это не ошибка!
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01.11.2020 20:59 Відповісти
Слава Господу, що над усіма презервадентами вкраїні є ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ, а то б ці діячі такого нагородили!!!
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01.11.2020 21:20 Відповісти
Лариса Дроздова:
«Наш презЕдент легко может распустить и Венецианскую комиссию»
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01.11.2020 21:20 Відповісти
Бла- бла- бла! Слова которые не стоят и ломаного гроша! Вопрос " харанту Конституции"- а что чиновники или судьи- этоткакая то специальная каста? Дип стэйт? По моему прежде чем стать чиновником, военным, милиционером или судьей- этот человек получил Самый главный Статус- Гражданин Украины! Верно? А раз так, то мой вопрос- а в чем разница между учителем, судьей или пенсионара? Они ведь прежде всего - граждане верно? Тогда вопрос, а почему одним ,можно не декларировать доходы а другие должны ? Только из- за социального статуса? То есть, получается, что директор детсадика может брать подарки ,как правидо в конвертах, за то чтобы принять ребенка в детсадик, но при этом не декларировать свои расходы и доходы, а тот же депутат- обязан это делать! Надеюсь вы мысль мою поняли! Это кстати, один из выходов из Конституционного тупика! Любой гражданин , вне зависимости от, его социального положения, обязан задекларировать свои доходы и расходы, путем подачи годовой декларации! Все как один! А поскольку в современном мире существует информационные технологии, то такие декларации являются електронными! Ну или бумажными, с электронной регистрацией! Для всех! А вот официально опубликованы они могут быть только для определенных категориев граждан- например судьев и чиновников! Вносите поправку в Конституцию, у вас есть на это голоса! И восстанавливайте антикорруационное законодательство! Но что то мне подсказывает, что сейчас набегут куча " нарида", которое начнут здесь рассказывать мне " сказочки про белого бычка", аргументируя это персональными данными,свободами и прочей левой херней!
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01.11.2020 21:40 Відповісти
Чиновники, т.н. "правоохранители" и судьи это специальная каста. Новое дворянство.
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02.11.2020 15:26 Відповісти
"Все черти из политического ада открывают свои настоящие лица"
Да, Зеля.... ВСЕ! Без исключений.
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01.11.2020 21:47 Відповісти
Одна только зебильчатай прикрывает!
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01.11.2020 22:00 Відповісти
треба озвучувати з усіх джерел(особливо мудрим виборцям юго-востока),хто подав позов до того корупційного суду.а це депутати заЖОПу та заМИНУЛЕ.
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01.11.2020 22:03 Відповісти
А про то,что КС собирается отменить государственный украинский язык, Зеро ничего не сказал. Видимо устраивает
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01.11.2020 22:06 Відповісти
ну жид, ну жид жеж!
а мені кажуть - чаловєк
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01.11.2020 22:36 Відповісти
ОПЗЖ на пару з Коломойським руйнують державу, а в цього задрота як завжди винен Порошенко.
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01.11.2020 22:37 Відповісти
Нет, вы ошибаетесь. Разрушают ОПЗЖ, Порошенко и Зеленский - они играют с нами, как единая команда наперсточников. Коломойский хоть и наживается, но не разрушает, потому как ему потом бежать некуда
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01.11.2020 22:53 Відповісти
А кто там следующий президент? Пальчевский или шарий? Кто тебе не будет разрушать Украину? Или беню в президенты, потому как бежать некуда, а Делаверский суд наступает на пятки?
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02.11.2020 04:24 Відповісти
А подумать нестандартно у вас не выходит?
Нам президент не нужен. Я за парламентскую республику.
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02.11.2020 20:14 Відповісти
ты то сам кто вова ???
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01.11.2020 22:38 Відповісти
Вова, лучше бы ты молчал. Ведь уже почти что ни день, и у тебя зашквар.
Да на тебя уже почти весь Криминальный кодекс Украины выписывать можно, "янелохмне42года" ты наш разлюбезный.
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01.11.2020 22:51 Відповісти
Пане президенте,а коли ці конституційні судді признали,що досторкові вибори в верховну раду ініційовані вами - правомірні,вам це понравилось....бо вони прийняли вашу сторону,а тепер не праві....будьте послідовні.
Вони(судді ксу) в більшості(не всі) і тоді були ворогами України і зараз.
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01.11.2020 23:24 Відповісти
зеленський
Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 9869
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01.11.2020 23:35 Відповісти
Зеленский о решении КС: "Все черти из политического ада..."

Двухдневное уединение Зеленского закончилось галлюцинациями и он по сей день выдаёт себя за Голобородька 🤣
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01.11.2020 23:37 Відповісти
Нахрен тот суд не нужен, никакой пользи, только хотелки власти легализировать.
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02.11.2020 00:02 Відповісти
Мы наблюдаем многоходовку Зеленского, как получить полностью контролируемый им Конституционный Суд на 9 лет
Cпектакль в двух действиях. Первое действие: плохой КСУ принимает возмутительное решение, общественность встает на защиту конституционного строя. Второе действие - добрый президент соглашается защитить порядок и под одобрительные крики толпы разваливает Конституционный Суд.При этом НАЗКа и "общественность" показательно хвалят президента и говорят, что только добрый король сможет спасти мир. И не нужно забывать, что 18 судей КСУ назначаются сроком на 9 лет: президентом (6 человек), Верховной Радой, где у Зеленского - монобольшинство(6 человек), и съездом судей(6 чел). Кто-то сомневается, что 12 человек минимум т.е. гарантированное большинство КСУ от зеленского будут непроходимой ватой какаяразница-чегоизволите?

Не говоря о том, что увольнение КСУ незаконно и антиконституционно (они выиграют в ЕСПЧ и государство им заплатит ВСЮ зарплату за несколько лет простоя и моральную компенсацию) у меня вопрос: ПОЧЕМУ ВСЕХ? ЧЕМ ПЛОХИ ЧЕТЫРЕ СУДЬИ, КОТОРЫЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ? Тем, что они назначены по квоте Порошенко? Тем, что они проукраинские?
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02.11.2020 00:53 Відповісти
Каким образом он разгонит КСУ? Не имеет же права! А было бы полезно разогнать "Бандюковских". А этих 4-х можно предложить в новый состав.
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02.11.2020 08:37 Відповісти
Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 7819
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02.11.2020 01:36 Відповісти
Алеееооо психологи - мысли и слова о ЧЕРТИ С АДОМ это признак чего? Ну скажите, что он устал от проклятой политики , не успев убить свою родину ...
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02.11.2020 02:35 Відповісти
Пока тебя, чмо зеленое двуличное брехливое беня с кремлем не всунули в президентское кресло, то все "политические черти" гдето сидели тихонько под плинтусом. И не делай вид, что ты этого не знаешь, моральный урод.
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02.11.2020 04:14 Відповісти
А БлаЗЕнь наивно полагал, шо весь, доставшийся ему в наследство, эстеблишмент будет весело и покорно отплясывать сидроль под задорный аккомпанемент набубнявленным ЗЕ-тилипком на рояле, когда Порохатый Барыга спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает возвернуться на сладостную каторгу государевой власти и под это дело готов потрясти мошной?
Не тут-то было, ЗЕлёносопельная деточка!
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02.11.2020 05:01 Відповісти
Чому ми за 30 років не змогли відірватись від росії ? хіба тільки кремль винний ? Дали народу гімн і прапор...собі статус і статки,недолугі закони, недоторкання,судді,адвокати,медіа,правоохоронні органи,структури,якась там "ідеальна конституція", іт.далі.Писати що винний в цьому 95 квартал, Зеленський - може лише людина з специфічним діагнозом.Хочете громадянської війни ? справжньої ? ( не такої типу ОПЗЖ vs проукраїнські сили) - це буде зовсім інакше,історію вчіть. Ваші ідоли хочуть аж пищать,тому що приховати свої "здобутки" можна тільки хаосом !!!
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02.11.2020 06:44 Відповісти
Проверка для Зели существенная, как он избавится от этого Троянского коня (КСУ), построенного еще Янеком. Видимо без нарушений не выйдет.
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02.11.2020 08:24 Відповісти
Наслідки рішення КСУ щодо декларування для України надзвичайні. Це як Майдан, але виключно для влади. Влада, що складається з трьох гілок завдяки цій події, моментально оголилася. "Матрьошка влади" скинула з себе зовнішню куклу, причепурену у "російське вбрання". Адже приховані судійськи землі в Криму, судійсько-ОПЗЖопісті рішення КС, судійсько-олігархічні "махен гешефти", що розкривалися кримінальною відповідальностю за декларування неправдивої інформації, а також розкриття декларацій чиновників, усе це найпотужніший удар по українській корупції вцілому. Влада, що скинула верхню куклу "матрьошки", виявилася голою. А особливо неприглядними виявилися підштаники судійських, що так дбайливо ховалися під судійськими мантіями. Піднятий "БУМ" навколо події і в Раді ЄС, і послами G7, Венеційською комісією, і Групою держав проти корупції тощо, лише додасть до антикорупційних дій виконавчої влади країни іміджу стійких бійців і почне дистанціювати владу від олігархів.
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02.11.2020 08:29 Відповісти
Чому цей суд мовчав коли зеля конституцію порушував?
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02.11.2020 08:34 Відповісти
Маленьке одоробло про Майдан і про боротьбу... Це вже навіть за гранню повного кретинизму... Це якийсь театр повного абсурду.
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02.11.2020 08:38 Відповісти
Как то странно,дермак мочит,зеля говорит! Что то задумала зеленая плесень?
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02.11.2020 08:43 Відповісти
А коли у 2019 Конституційний суд приймав рішення про відповідність указу Президента Зеленського про розпуск ВРУ Конституції України то Володимир Олександрович чомусь не вважав їхні дії такими, що протистоять державі та суспільству.
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02.11.2020 08:50 Відповісти
Зелёное лживое чмо гундосит о честной политической конкуренции.
Чудны дела твои Господи! Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 3689
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02.11.2020 08:58 Відповісти
Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 8111
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02.11.2020 09:10 Відповісти
Ай ай ай, и кто же это всё наделал?
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02.11.2020 09:23 Відповісти
черти из политического ада

Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 19
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02.11.2020 09:30 Відповісти
Не впихуй не впихуєме!!!

Саме Тимошенко до останнього стояла проти прийняття закону про розпродаж української землі. Не даючи владі майже півроку протягнути це злочинне рішення. І зараз Тимошенко оскаржує продаж землі в Конституційному суді.
Саме Тимошенко воювала і воює проти легалізації грального бізнесу, проти тарифного «геноциду» імені Зеленського. Бореться за збільшення пенсій і реальних доходів громадян. Бореться проти зовнішнього управління Україною, що витягає з бюджету сотні мільярдів гривень, які повинні були б піти на підтримку своїх громадян.Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 1131
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02.11.2020 10:31 Відповісти
"Чи може таке може бути, щоб серед чортів та раптом ангел залетів?"
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02.11.2020 12:23 Відповісти
Брехливих зебілів Khmelnitskiy та Володимир Науменко 40e31ee0 - спамлю. Все-одно в їніх висерах нема зерна.
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02.11.2020 17:00 Відповісти
Президент Зеленский первый честный Президент в Украине,это факт.
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02.11.2020 10:07 Відповісти
Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 3676
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02.11.2020 10:18 Відповісти
Якщо він такий чесний,тоді чого він не спитав у вас тупорилих про підняття тарифів на газ?
Під час місцевих виборів і нібити волевиявлення українського народу Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 3449
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02.11.2020 10:21 Відповісти
Евгений Борисенко Я повністю підтримую cуспільну думку щодо необхідності перезагрузки суперкорумпованого Конституційного Суду України .Безумовно, цей Конституційний суд в цьому складі вимагає максимальної трансформації та реформування - в персональному складі насамперед.
Проте я впевнений, що справжнім мотивом вимоги Слуг Сороса щодо невідкладного розгону Конституційного Суду саме зараз, у турборежимі є не прагнення зберегти безвіз, який ніхто не збирається
скасовувати, а прагнення не допустити розгляду подання щодо визнання неконституційним і скасування дозволу ВР на продаж землі України іноземним корпораціям.
Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 566
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02.11.2020 10:17 Відповісти
Суперкоррумпированный не только конституционный,а поголовно вся судейская шайка,иначе их не назовешь.
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02.11.2020 11:18 Відповісти
Долбонуть бы тебя эбонитовый палочкой -про Майданы оно чмо вспомнило
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02.11.2020 10:45 Відповісти
Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 6400
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02.11.2020 10:45 Відповісти
Мы, конечно, привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся у нас на складе готовой продукции. Уборщица Симакова в пятницу за час перед концом дня вызывала начальника пожарной охраны завода, и они вдвоем пытались изгнать чертенка из междуящичного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. К концу недели уже многие его видят. А сейчас он стал появляться с друзьями. Мы должны что-то решить здесь.
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02.11.2020 10:51 Відповісти
Зе, назви чортів!!! Так вжар чортів!!! Не розпускай соплі, як безхребетний!!!
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02.11.2020 11:43 Відповісти
Рыба гниет с головы - это аксиома,- голова - это те кто так "хорошо" распорядился Covidным фондом - они так всем в стране распоряжаются, потому у нас разруха, война, нищета, малая рождаемость и большая смертнось, это депутаты ВР и Президент, это они провели такую судебную реформу и сворачивают на попередников (но Закон о деребане Земли по сути страны успели принять вместо того, что бы народ жил и зарабатывал в тех же кооперативах на этой Земле) по котророй судди получая огромные деньги и вынося антинародные решения и вообще все решения ни за что не отвечают, что чиновниковм нельзя наказывать за воровство, де факто оно так и есть , а теперь по решению КС еше и де юре и тут же Мин.юст закрыл реестры чиновников, а по Сытнику нет тоесть они сразу исполняют антинародные решения те которые им самим выгодны потому, что рыьа гниет с головы.
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02.11.2020 12:15 Відповісти
Слова правильные. Но все смотрят на действия. Решение КС это результат кадровой политики президента. Пусть сначала распрощается с Ермаком, Портновым и прочими "хозяйственники" времен януковоща. А так получается президент работает громоотводом для виновных.
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02.11.2020 12:24 Відповісти
Китайский миллиардер Лю Хань в момент оглашения приговора о смертной казни
9 февраля 2015 год.

Зеленський про рішення КС: "Всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя" - Цензор.НЕТ 7489
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02.11.2020 14:51 Відповісти
Блин, лучше б он носок пожевал, больше б толку было. Ты ж эти элиты покрываешь, дав им разгуляться вовсю, а теперь ссышь в глаза
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02.11.2020 16:00 Відповісти
Основные черти уже давно открыли свои настоящие лица. Это КО+ЗЕ
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05.11.2020 23:05 Відповісти
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