Разумков про законопроєкти, що забороняють чиновникам контакти з РФ: Це красиво в медійному плані, але гальмуватиме переговори щодо Донбасу
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Вимога заборонити контакти представників українського політикуму з представниками країни-агресора може ускладнити переговори з мирного врегулювання.
Таку думку висловив в інтерв'ю Укрінформу голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.
"Цей процес має гарний вигляд у медійному плані, але в безпосередній імплементації це буде важко зробити. Адже і на рівні ТКГ, і "нормандського формату", й інших перемовин це гальмуватиме процеси", - сказав спікер, відповідаючи на запитання, чи планується розгляд у парламенті низки зареєстрованих законопроєктів, які передбачають заборону українським посадовцям мати офіційні контакти або проводити сепаратні переговори з представниками країни-агресора.
За даними голови ВРУ, ці питання поки не розглядалися комітетами, тому вони не готові до розгляду в сесійній залі. І він "не думає, що вони з'являться найближчим часом".
Наразі, підкреслив Разумков, на порядку денному стоїть багато питань, які мають справді першочерговий характер, насамперед – бюджет, який розглядатимуть наступного тижня.
Будь ласка, зачекайте...
Мол, поехал за свои, летел обычным рейсом, и летел в США, да вот самолет заблудился...
Це тормозить публічну зраду.
Нічого там чинушам контактувати.
Для цього є Мінськ, Нормандський формат, а не шури мури чинуш.
А переговори просто для зарплати Кравчуку також нікому крім зеленського і Кравчука непотрібні.
Остальные «контакты» с рАссией - не приемлемы........
Закон о коллаборантах обязателен!
Что толку от этих переговоров??
Переговоры ради переговоров
Сколько Кучма получил денег как"переговорщик"??
За эти деньги можно было выкупить всех наших пленных
Значить проблема не в домовленостях по доМбасу, а в бажанні керівництва України співпрацювати з загарбниками. У спільному з фуйлом бажанні відновити совок, причому, часів сраліна.
-- "как много в этих звуках для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось..."
Дмитрий Разумков, Владимир Гройсман и Игорь Смешко станут основными претендентами на пост президента. Четвертым кандидатом мог бы стать Виталий Кличко, однако его популярность ограничивается лишь Киевом.
https://www.youtube.com/watch?v=37F9R-e8hUk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SUMPvd764kc&feature=emb_logo
там или освобождаете оккупированые территории, платите репарации. нет? идёте на х.....
весь разговор.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!