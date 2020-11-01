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Разумков про законопроєкти, що забороняють чиновникам контакти з РФ: Це красиво в медійному плані, але гальмуватиме переговори щодо Донбасу

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Разумков про законопроєкти, що забороняють чиновникам контакти з РФ: Це красиво в медійному плані, але гальмуватиме переговори щодо Донбасу

Вимога заборонити контакти представників українського політикуму з представниками країни-агресора може ускладнити переговори з мирного врегулювання.

Таку думку висловив в інтерв'ю Укрінформу голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Цей процес має гарний вигляд у медійному плані, але в безпосередній імплементації це буде важко зробити. Адже і на рівні ТКГ, і "нормандського формату", й інших перемовин це гальмуватиме процеси", - сказав спікер, відповідаючи на запитання, чи планується розгляд у парламенті низки зареєстрованих законопроєктів, які передбачають заборону українським посадовцям мати офіційні контакти або проводити сепаратні переговори з представниками країни-агресора.

За даними голови ВРУ, ці питання поки не розглядалися комітетами, тому вони не готові до розгляду в сесійній залі. І він "не думає, що вони з'являться найближчим часом".

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Наразі, підкреслив Разумков, на порядку денному стоїть багато питань, які мають справді першочерговий характер, насамперед – бюджет, який розглядатимуть наступного тижня.
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Топ коментарі
+31
Мандат на переговоры ограниченному кругу лиц.
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01.11.2020 17:38
+27
Нічого подібного.
Це тормозить публічну зраду.
Нічого там чинушам контактувати.
Для цього є Мінськ, Нормандський формат, а не шури мури чинуш.
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01.11.2020 17:41
+19
Разумков разбушєвался ! Чекаємо, як буде грати цей пучеглазий в нє столь дальокіє билиє врємєна младой керівник младих регіоналів... Реінкарнцація гидкоЗЕсмердюча політично, але дуже вигідна за профзростом до голови ВР
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01.11.2020 17:47
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Мандат на переговоры ограниченному кругу лиц.
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01.11.2020 17:38 Відповісти
Разумков разбушєвался ! Чекаємо, як буде грати цей пучеглазий в нє столь дальокіє билиє врємєна младой керівник младих регіоналів... Реінкарнцація гидкоЗЕсмердюча політично, але дуже вигідна за профзростом до голови ВР
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01.11.2020 17:47 Відповісти
Мне нравится, одиннадцатый лайк, но кто еще тебе ставит, явно проплаченная, по выходным тебя нет. Заблокируй и все понятно.
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01.11.2020 18:51 Відповісти
Хитросделанный думает , все вокруг тупые , как 🐑🐏выбравшие 🤢🤡💩🎪 шапито
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01.11.2020 17:52 Відповісти
Разумков о законопроектах, запрещающих чиновникам контакты с РФ: Это красиво в медийном плане, но будет тормозить переговоры по Донбассу - Цензор.НЕТ 9031
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01.11.2020 17:56 Відповісти
Ну да, его самого, или бубасика с дЕрьмаком журналюги сфоткают на маскве - потом оправдывайся, как дурак.
Мол, поехал за свои, летел обычным рейсом, и летел в США, да вот самолет заблудился...
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01.11.2020 17:39 Відповісти
Да и Медведчуку с Бойко-неудобно в Москву летать. Разумков о законопроектах, запрещающих чиновникам контакты с РФ: Этот красиво в медийном плане, но будет тормозить переговоры по Донбассу - Цензор.НЕТ 5368
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01.11.2020 17:42 Відповісти
Прописать в законе - исключение для тех кто ведет переговоры в Минске. В чем проблема?
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01.11.2020 17:40 Відповісти
Нічого подібного.
Це тормозить публічну зраду.
Нічого там чинушам контактувати.
Для цього є Мінськ, Нормандський формат, а не шури мури чинуш.
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01.11.2020 17:41 Відповісти
На результати "переговорів" по Донбасу це ніяк не вплине. Вону будуть нульовими із президентом нульом.
А переговори просто для зарплати Кравчуку також нікому крім зеленського і Кравчука непотрібні.
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01.11.2020 17:41 Відповісти
«уровень ТГК», «Нормандский формат» - больше чем достаточно.........
Остальные «контакты» с рАссией - не приемлемы........
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01.11.2020 17:44 Відповісти
Это красиво в медийном плане, но ..../Привычное Чтобы да так нет от барыги кодлана вора Коломойского. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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01.11.2020 17:44 Відповісти
Неубедительно разумков отмазывает связи ********* с оккупантами.
Закон о коллаборантах обязателен!
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01.11.2020 17:46 Відповісти
от хто потребує зараз найпильнішої уваги - саме оце ПРмладоєчудо на троні ВР
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01.11.2020 17:54 Відповісти
Аннексия предполагает, что государство агрессор никогда и ни при каких обстоятельствах не намеревается возвращать аннексированную территорию. Война предполагает, что конфликт невозможно разрешить дипломатическим путем. Коррупция предполагает, что угодно, кроме общественного спокойствия и верховенства права. Разумков предполагает, что еще не наговорились.
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01.11.2020 17:53 Відповісти
Требование запретить контакты представителей украинского политикума с представителями страны-агрессора может осложнить переговоры по мирному урегулированию Источник: https://censor.net/ru/n3228417 разумков в очередной раз хочет превзойти самого себя!!проще говоря!,,переговорщикам"разрешить!!(конкретным) а политикам ЗАПРЕТИТЬ!(конкретно!)касаемо ,,переговоров по мирному урегулированию"могут быть только одни!!(переговоры)вышвырнуть оккупантов с колаборантами за пределы страны!!(азербайджан в пример)все остальные слова и доводы РАЗУМКА всё от ЛУКАВОГО!! Разумков о законопроектах, запрещающих чиновникам контакты с РФ: Это красиво в медийном плане, но будет тормозить переговоры по Донбассу - Цензор.НЕТ 3089 Разумков о законопроектах, запрещающих чиновникам контакты с РФ: Это красиво в медийном плане, но будет тормозить переговоры по Донбассу - Цензор.НЕТ 1473
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01.11.2020 17:55 Відповісти
вот именно. а как же тогда вести переговоры? Разумков про законопроєкти, що забороняють чиновникам контакти з РФ: Це красиво в медійному плані, але гальмуватиме переговори щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 1591
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01.11.2020 18:06 Відповісти
Разумков такой же агент как и шмаркля. Что вы от него хотите? Как будут встречаться за кулисами агенты с агетами если они высокопоставленные чиновники враждующих стран. Я в этой связи вспоминаю перелёт Гесса во время второй мировой войны в Великобританию. Он сам вёл самолёт который только выпустили на авиазаводе в Германии. Когда в пилоте узнали Гесса, переговоры с ним провели в тюрьме, и из тюрьмы уже до окончания войны не выпустили. А там был Нюрнбергский процесс. Гесс получил пожизненное заключение. Он бы прожил 150 лет, если бы не покончил жизнь самоубийством. Вот так надо проводить переговоры с высокопоставленными чиновниками Московии.
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01.11.2020 18:06 Відповісти
Тухляк от сепара - украинофоба. Какие переговоры по Донбассу, кроме как в ТКГ?
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01.11.2020 18:08 Відповісти
Ушльопок, чиновники, які ведуть офіційні переговори, мають отримувати директиви на ці переговори й говорити лише те, що погоджено керівництвом держави, а не нести "отсєбятіну". Всім іншим сунути свій писок у цей процес - зась.
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01.11.2020 18:17 Відповісти
Нема ні яких перемовин по Донбасу, з )(уйлом неможна домовитись,бо його ціль знищити Україну.
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01.11.2020 18:21 Відповісти
О чем с мацкалями иожно переговариваться????
Что толку от этих переговоров??
Переговоры ради переговоров
Сколько Кучма получил денег как"переговорщик"??
За эти деньги можно было выкупить всех наших пленных
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01.11.2020 18:25 Відповісти
Отмазка Разумкова в стиле "ихтамнет", только у него она - "ихтамнужны".
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01.11.2020 18:29 Відповісти
Мені цікаво, як при Порошенко вели перемовини? Стояли перед кацапами на задніх лапках? Ні. Загравали з терористами ордло? Ні. А результат був кращим.
Значить проблема не в домовленостях по доМбасу, а в бажанні керівництва України співпрацювати з загарбниками. У спільному з фуйлом бажанні відновити совок, причому, часів сраліна.
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01.11.2020 18:37 Відповісти
В США за такие переговоры не уполномоченных лиц вообще смертная казнь. Введено во время войны за независимость, когда всякая мразь ездила в Англию договариваться.
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01.11.2020 18:38 Відповісти
Никаких тут нет "торможений процессов". Общения с оккупантами подпадает под госизмену, а при необходимости можно от СБУ выписывать разовые разрешения на словесные конфликты и взаимные драки с оккупантами. Хотя по правилам общение с кацапами имеет смысл только в режиме шкалы на оптическом прицеле. Где закон о колаборантах ?
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01.11.2020 18:44 Відповісти
Исключения могут быть только для уполномоченных государством осуществлять такие контакты дипломатов . Как это решение может затормозиить переговоры ? Наоборот оно может только затормозить ход ползучей агрессии рф против Украинского государства .От слов этого чиновника попахивает обычным обманом .Он точно также манипулирует и выкручивается как это делали те кто занимая высшие посты в стране в 2016 году блокировали и саботировали внесенную депутатами ВРУ из НФ инициативу про введение визового режима со страной -агрессором, набравшую кстати нужное количество сторонников в ВР , но заблокированную такими пламенными и упоротыми критиками сегодняшней зрады папердников
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01.11.2020 18:59 Відповісти
Молодий політик, а вже великий спеціаліст по переодяганню відвертої брехні в яскраву одежу істини.
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01.11.2020 19:06 Відповісти
А що ви хотіли від жидокацапчика7
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01.11.2020 19:29 Відповісти
Разумков про законопроєкти, що забороняють чиновникам контакти з РФ: Це красиво в медійному плані, але гальмуватиме переговори щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 7286
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01.11.2020 19:08 Відповісти
Преговоры с агрессором о мире.
-- "как много в этих звуках для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось..."
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01.11.2020 19:26 Відповісти
А Украине страдать, или как я понимаю?
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01.11.2020 20:46 Відповісти
6 лет переговариваются, толку ноль, только жертвы. Если бы не добровольцы в 2014 году, то договаривались бы сейчас о границе под Киевом. Учитесь у Азербайджана, как надо вести переговоры. Трусы и предатели!
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01.11.2020 19:45 Відповісти
Крыса русская не палится. Общаться должен только мид или доверенные лица. Все остальное считать шпионажем.
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01.11.2020 19:45 Відповісти
Разумков готується до президентських виборів. Олігархи Бубочку списали, не виконав їх сподівань. Он вже Гондон на риги-тв околпачує лохів. Разумков кандидат № 1.

Дмитрий Разумков, Владимир Гройсман и Игорь Смешко станут основными претендентами на пост президента. Четвертым кандидатом мог бы стать Виталий Кличко, однако его популярность ограничивается лишь Киевом.
https://www.youtube.com/watch?v=37F9R-e8hUk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=SUMPvd764kc&feature=emb_logo
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01.11.2020 19:57 Відповісти
Ну как бы ***** пока никто не санктионировал...
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01.11.2020 20:45 Відповісти
Ну зесрань ещё и не такое пережевывала
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01.11.2020 21:22 Відповісти
Димочка, ты не молчи - дальше рассказывай. Про то, что в Украине уже 5 лет, например, чиновникам нельзя вне отпуска за рубеж выезжать. Знаешь такой запрет? А то, что чиновники не только бывают ворьем, которые пилят бюджет, а ими считаются некоторые учителя школ, врачи и т.п. Чего это ты вдруг начал пиз*деть, что запреты такого рода что-то там тормозить в государстве начнут? Узнал про такую норму, когда кохвейку у Вену полетел хлебнуть?
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01.11.2020 21:28 Відповісти
Этот процесс выглядит красиво в медийном плане, но... - не не не. Тут не может быть никаких "но". Для партии, выросшей на медийных невыполнимых обещаниях так точно этого достаточно. У пана Разумкова похоже своя игра началась. Уж недельки две.
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01.11.2020 22:09 Відповісти
Кремлёвская консерва вскрылась с потрохами...
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01.11.2020 22:13 Відповісти
по донбассу и крыму нет предмета разговора. что там обсуждать?
там или освобождаете оккупированые территории, платите репарации. нет? идёте на х.....
весь разговор.
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01.11.2020 22:42 Відповісти
Под диктофон, через спецсвязь, минимум 2а человека с украинской стороны - обсуждайте всё что угодно.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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01.11.2020 23:50 Відповісти
Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги
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02.11.2020 07:52 Відповісти
Еще один зеленый, верящий в переговоры. Переговоры нужны только Украине и только для продления санкций. Все нормальные люди убедились что с Рашкой переговариваться что со стенкой, бесполезно. Так что этот запрет был бы полезен, особенно против вонючих Иудушек типа Медведчука.
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02.11.2020 09:12 Відповісти
у нас уже члены КСУ так докантактировались что если бы было можно еще что то продать с УКРАИНЫ эти свиньи все продали бы Вы эту мерзость еще отпустите безноказанно
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02.11.2020 09:22 Відповісти
Как же можно запретить порошенко иметь невестку россиянку и сеть магазинов рошен по все россии?
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02.11.2020 09:23 Відповісти
 
 