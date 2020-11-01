Разумков про законопроєкти, що забороняють чиновникам контакти з РФ: Це красиво в медійному плані, але гальмуватиме переговори щодо Донбасу

Вимога заборонити контакти представників українського політикуму з представниками країни-агресора може ускладнити переговори з мирного врегулювання.

Таку думку висловив в інтерв'ю Укрінформу голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Цей процес має гарний вигляд у медійному плані, але в безпосередній імплементації це буде важко зробити. Адже і на рівні ТКГ, і "нормандського формату", й інших перемовин це гальмуватиме процеси", - сказав спікер, відповідаючи на запитання, чи планується розгляд у парламенті низки зареєстрованих законопроєктів, які передбачають заборону українським посадовцям мати офіційні контакти або проводити сепаратні переговори з представниками країни-агресора.

За даними голови ВРУ, ці питання поки не розглядалися комітетами, тому вони не готові до розгляду в сесійній залі. І він "не думає, що вони з'являться найближчим часом".

Читайте також: На переговорах щодо Донбасу Росія висунула ще одну умову - прийняти "нову систему", розплановану на кілька років, - Кравчук

Наразі, підкреслив Разумков, на порядку денному стоїть багато питань, які мають справді першочерговий характер, насамперед – бюджет, який розглядатимуть наступного тижня.