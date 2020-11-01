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ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков

Україна підготовлена до другої хвилі коронавірусу, головне - вберегти медиків і переконати людей бути обережними.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"З медичної точки зору ми більш-менш готові, технічно також готові. Це не весна... Якщо говорити про ліжкомісця для людей, які захворіли на COVID-19 чи у яких є підозра на інфікування, їх поки досить, вистачає в резерві, і держава буде їх ще збільшувати. Але важливо, щоб вистачало медиків і щоб вони змогли захистити своє здоров'я", - сказав Разумков.

За його словами, парламент зробив все можливе для цієї боротьби: створив "коронавірусний фонд", наповнив його коштами.

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Що стосується можливості підвищення штрафів за порушення карантинних вимог, то такі законопроєкти, за інформацією голови ВР, є на розгляді парламенту, і їх буде передано в комітети. "Якщо ми побачимо погіршення ситуації, то, можливо, вони будуть розглядатися в сесійній залі", - припустив політик.

Разумков підкреслив, що не всі українці ставляться відповідально як до свого здоров'я, так і до здоров'я інших людей. Це стосується і парламенту, де рівень захворюваності досить високий: перехворіли або хворіють наразі понад 60 депутатів і велика кількість людей в апараті.

"У питанні пандемії не має йтися про владу чи опозицію, тут має бути об'єднання політичних сил навколо інтересів держави", - резюмував голова ВР.

Нагадаємо, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, із них за добу - 7959.

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Топ коментарі
+3
все, робята, кино с КС не будет, переходим к коронавирусу, тут возможностей хоть отбавляй.
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01.11.2020 18:57
+3
ВР может рассмотреть законопроекты об ужесточении ответственности за нарушение карантина, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, - Разумков - Цензор.НЕТ 7139
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01.11.2020 19:03
+3
ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 5394
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01.11.2020 19:18
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Andreas Banderas@a_demchenko 22 окт.

У Старбаксі стали безкоштовно пропонувати однарозові маски в однаразових стаканчиках

ВР может рассмотреть законопроекты об ужесточении ответственности за нарушение карантина, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, - Разумков - Цензор.НЕТ 7247

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01.11.2020 18:54 Відповісти
Вони ж тупиииє, а ми розумні.
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01.11.2020 19:00 Відповісти
Кто нибудь видел какими руками они их туда засовывали?
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01.11.2020 19:19 Відповісти
а это пост сделанного в СССР ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 1083
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01.11.2020 19:30 Відповісти
В океані цілі острови пластику ...
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01.11.2020 20:02 Відповісти
все, робята, кино с КС не будет, переходим к коронавирусу, тут возможностей хоть отбавляй.
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01.11.2020 18:57 Відповісти
ВР может рассмотреть / а может и не рассмотреть.Хрен его, этот обезьянник Коломойского, знает. Философствует барыга
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01.11.2020 18:59 Відповісти
К чему этот Коломойский, может просветите? Или просто ляпнуть. Не много вы даете полномочей ему, у нас есть Ахметов, Пинчук, Фирташ, да и той же ПЭТРУХА. Или вы друг Коломойского?
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01.11.2020 19:12 Відповісти
Или вы друг Коломойского?/ А у вас в друзьях Ахметов, Пинчук, Фирташ, да и той же ПЭТРУХА.?
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01.11.2020 19:19 Відповісти
Я задал простой вопрос, ответьте пожалуйста, к чему здесь Коломойский? У меня в друзьях Серега, Гриша. Тема ведь не о КОЛОМОЙСКОМ. Тема о коронавирусе. Или Вам просто ляпнуть, КОЛОМОЙСКИЙ. Хотите сделать ему рекламу, что бы не забыли?
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01.11.2020 19:35 Відповісти
Так это же старый любимый приёмчик! называется - абы гавкнуть!
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01.11.2020 19:46 Відповісти
Но эти старые приемчики уже не катят, а они не поймут.А пора уже.
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01.11.2020 19:50 Відповісти
Я задал простой вопрос, ответьте пожалуйста, к чему здесь Коломойский? / Большинство в ВР это Слуга народа. Она создана на деньги владельца 95-го квартала вора Коломойского. Осюда ВР цирк Коломойского./Депутат"Слуга народа" Богданец избил водителя и получил условный срок. Водитель получил черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа, ушиба мягких тканей лица и сотрясение головного мозга./ Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа"Слуги народа" Иванисова/ Нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале/ Журналисты поймали нардепа Яременко на переписке в Раде с проституткой./Отсюда бабуины (обезьянник ) Коломойского.Главный в ВР Разумков. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.Отсюда барыга, скупщик краденого.
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01.11.2020 20:03 Відповісти
Х............... ло, тема ВР ужесточит и так далее, не нравится ВР иди разгони, а чья она мне наплевать, шо ты мне хочешь доказать, была ВР Порошенка, других идиотов, Коломойский не Бог и он на х........... не нужен, но есть ВР , вот и комментируй, а когда будет тема чья рада, тогда и дискутируй. А ту х.............. , что ты написал все знают и шо? Хочешь показаться умным, да кому ты нужен. А вот ВР решила и будешь выполнять.
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01.11.2020 20:41 Відповісти
А ту х.............. , что ты написал все знают и шо?/ Какой вопрос такой ответ. Сам дурак.
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01.11.2020 20:44 Відповісти
Я рад, других слов и не ожидал, это я в садике проходил, когда нет аргументов, говорили, САМ ДУРАК. Иногда говорят женщины, но их можно простить.
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01.11.2020 20:57 Відповісти
Я рад, других слов и не ожидал, это я в садике проходил/ ты там задержался.Поэтому не лезь с вопросами к взрослым дядям.
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01.11.2020 21:06 Відповісти
Розглядайте і приймайте. Погіршення гарантовано.
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01.11.2020 19:03 Відповісти
ВР может рассмотреть законопроекты об ужесточении ответственности за нарушение карантина, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, - Разумков - Цензор.НЕТ 7139
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01.11.2020 19:03 Відповісти
А кнопки протирати не обов"язково?
ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 2432
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01.11.2020 19:16 Відповісти
Головне з чохла його не виймати ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 8097

ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 3858
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01.11.2020 19:46 Відповісти
Віруси нє лєтают ? Ходють?
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01.11.2020 19:22 Відповісти
В час пик люди тоже ходят в 20 метрах от вас, при условии что тротуар от 2,2 до 4,5 метра шириной???
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01.11.2020 19:27 Відповісти
да! прикольно - єкран протирать муравьиным спиртом... а знаете в чем прикол ? муравьиный спирт используют в сервисных центрах для ОТКЛЕИВАНИЯ стекла от матрицы для уничтожения клея - проника под стекло - стекло отпадает на раз-два! Хороший совет! удачи кто послушает его!
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01.11.2020 19:42 Відповісти
ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков - Цензор.НЕТ 5394
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01.11.2020 19:18 Відповісти
Вчоні кажуть що 1.8 вже мало. У віруса довгі руки.
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01.11.2020 19:36 Відповісти
Якщо ввімкнуто режим чхання, то до 8 метрів.
А так, от шо кажуть вчені:
Як маски захищають від COVID-19: японські вчені провели випробування зі справжнім коронавірусом. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА
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01.11.2020 19:48 Відповісти
Т.е. будут Колю Тищенка на пожизненное садить ?!

Ведь главный виновник массовых нарушений карантина и демотиватор именно Коля .
А ещё клоуно-президент с главсанитаром Ляшко , шо кофеин бухали , пока народу мозги пудрили про карантин !
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01.11.2020 19:29 Відповісти
Ситуация будет ухудшаться в любом случае, какие бы законы там не принимали. Пока процентов 10-15 населения не переболеет (медработники, учителя, таксисты, банковские служащие, в общем все те кто общается с большим количеством разных людей и много разговаривает в закрытых пространствах). Карантинные меры всего лишь растянут это процесс на годы и поспособствуют появлению более заразных мутаций. Поэтому людям надо рассказывать как лечиться, а не сказки про маски. За 7 дней вылечивается любое ОРВИ, в том числе вызванное новым коронавирусом, если начать лечение при первых признаках простуды.
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01.11.2020 19:32 Відповісти
за 7 дней? Ковид? Сам придумал?
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01.11.2020 19:48 Відповісти
КС против .Сначала черезвычайное положение потом законы. Или узурпация и повалення конституционного строя.
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01.11.2020 19:34 Відповісти
Кто может назвать хоть одну причину, из-за которой положение не будет ухудшаться?
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01.11.2020 19:50 Відповісти
Украли маски,
Просрали фонд
А виноват опять народ?
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01.11.2020 20:00 Відповісти
отвечать будут абсолютно все! кроме владельцев "эпицентров" и "велюров".
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01.11.2020 20:40 Відповісти
Мля у нас вчера было 14к... Готовимся к худшему...
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01.11.2020 20:49 Відповісти
Оооо да, они много чего могут, ВВП языком поднять на 40 процентов например
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01.11.2020 20:50 Відповісти
****** с формулировки "если"))))
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01.11.2020 21:10 Відповісти
У этой зе власти только ужесточать, штрафовать на уме ну и деребанить ковид фонд. А сделать как в других странах например в Грузии - с ноября по февраль правительство оплатит коммуналку за все население страны (газ, электричество, вода), в Америке выдали одноразовую помощь всем жителям страны по 1500 дол. и т.д. У них на это ума не хватает - дебилы.
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01.11.2020 21:51 Відповісти
 
 