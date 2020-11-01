ВР може посилити відповідальність за порушення карантину, якщо ситуація із коронавірусом погіршуватиметься, - Разумков

Україна підготовлена до другої хвилі коронавірусу, головне - вберегти медиків і переконати людей бути обережними.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"З медичної точки зору ми більш-менш готові, технічно також готові. Це не весна... Якщо говорити про ліжкомісця для людей, які захворіли на COVID-19 чи у яких є підозра на інфікування, їх поки досить, вистачає в резерві, і держава буде їх ще збільшувати. Але важливо, щоб вистачало медиків і щоб вони змогли захистити своє здоров'я", - сказав Разумков.

За його словами, парламент зробив все можливе для цієї боротьби: створив "коронавірусний фонд", наповнив його коштами.

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Що стосується можливості підвищення штрафів за порушення карантинних вимог, то такі законопроєкти, за інформацією голови ВР, є на розгляді парламенту, і їх буде передано в комітети. "Якщо ми побачимо погіршення ситуації, то, можливо, вони будуть розглядатися в сесійній залі", - припустив політик.

Разумков підкреслив, що не всі українці ставляться відповідально як до свого здоров'я, так і до здоров'я інших людей. Це стосується і парламенту, де рівень захворюваності досить високий: перехворіли або хворіють наразі понад 60 депутатів і велика кількість людей в апараті.

"У питанні пандемії не має йтися про владу чи опозицію, тут має бути об'єднання політичних сил навколо інтересів держави", - резюмував голова ВР.

Нагадаємо, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, із них за добу - 7959.

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