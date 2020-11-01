Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську: "Я любила життя, а ви мене занапастили". ДОКУМЕНТ

Жінка зазнала травм, але залишилася живою. Зараз вона перебуває під наглядом психіатра.

Про це повідомляє Бердянське територіальне медичне об'єднання, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка з граничним терміном вагітності поступила в пологовий будинок 23 жовтня. Її тест на COVID-19 показав позитивний результат, тож пацієнтку помістили в спеціалізоване відділення.

26 жовтня вона народила здорову дитину, а 1 листопада викинулася із вікна, залишивши записку.

"На щастя, пацієнтка залишилася живою, зазнавши травм, що не загрожують життю. Їй було надано необхідну допомогу, і вона перебуває під наглядом лікарів, зокрема психіатра, оскільки раніше перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері", - сказано в повідомленні.

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Зараз і мати, і дитина перебувають під наглядом медиків. Їхньому життю ніщо не загрожує.