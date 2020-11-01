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Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську: "Я любила життя, а ви мене занапастили". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Події

Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську:

Жінка зазнала травм, але залишилася живою. Зараз вона перебуває під наглядом психіатра.

Про це повідомляє Бердянське територіальне медичне об'єднання, інформує Цензор.НЕТ.

Жінка з граничним терміном вагітності поступила в пологовий будинок 23 жовтня. Її тест на COVID-19 показав позитивний результат, тож пацієнтку помістили в спеціалізоване відділення.

26 жовтня вона народила здорову дитину, а 1 листопада викинулася із вікна, залишивши записку.

Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську: Я любила життя, а ви мене занапастили 01

"На щастя, пацієнтка залишилася живою, зазнавши травм, що не загрожують життю. Їй було надано необхідну допомогу, і вона перебуває під наглядом лікарів, зокрема психіатра, оскільки раніше перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері", - сказано в повідомленні.

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Зараз і мати, і дитина перебувають під наглядом медиків. Їхньому життю ніщо не загрожує.
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Топ коментарі
+31
Вона вже стояла на обліку. Значить, подібне, було (і, можливо, не раз) або мало б статися раніше чи пізніше.
Їй діагностували вірус, про який 150 новин в день від світанку до глибокої ночі протягом довгих місяців. І який фактично прирівняли до вироку. Ти - смертник.
+ Пологи.
Заголовок теж відповідний: факт перебування на обліку у диспансері - аж у самому кінці статті. Писаки такі речі страшно **********.
Наскільки виглядає, з нею все в порядку щодо вірусу: бо нічого не пишуть. З 23.10. уже б захворіла. Якщо є хтось притомний в родині, хай би настоював на повторному тесті. Може, помилковий / хибний, як це дуже часто буває.
Бо інакше вона все одно спробує знову накласти на себе руки.
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01.11.2020 19:47
+19
Бідна дитина.
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01.11.2020 19:35
+13
Такого буде ще більше,бо інформаційно нагнітають.
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01.11.2020 19:35
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Клоун должен получить бумерангом
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01.11.2020 20:56 Відповісти
Это уже не первый случай когда больные ковидом выбрасываются из окна... чего они выбрасываются то?
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01.11.2020 20:58 Відповісти
Я знав одну больную (нє із нашого района). Так у неї герпес виявили. В моргє...
Ето явноє свідєтєльство заговора, - від нас скривають, шо герпес гораздо опаснєє, чим нам росказивають...
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02.11.2020 17:47 Відповісти
В таких случаях пользительно забываться горіляччям, предаваться, так сказать, возлияниям спиртуозностей.
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01.11.2020 21:01 Відповісти
У правосланутых свой бог. Он любит крашенный яйца и фаллосные куличики. Я до сих пор не понимаю, зачем им Библия, если оттуда ничего не соблюдают. Тетя похоже Гундяю молится и поповские руки лобызает. Желаем выздоровления мозгов.
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01.11.2020 21:20 Відповісти
слово "БОГ" пишется с большой буквы. Умерла бы безграмотной Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську: "Я любила життя, а ви мене занапастили" - Цензор.НЕТ 9685
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01.11.2020 21:52 Відповісти
А если с маленькой, то это уже не "бог"? Как это меняет смысл?
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02.11.2020 10:56 Відповісти
канэшно!
Например, зеля или Зеля - разница в отношении сразу видна Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську: "Я любила життя, а ви мене занапастили" - Цензор.НЕТ 9518
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02.11.2020 12:14 Відповісти
Ну, если тебе по заглавной/не заглавной букве, сразу видно "отношение" ... Тебе надо в провидцы, прорицатели или в дознаватели. Редкий талант! Будь у меня такой талант, я бы на форумах свое время не тратил бы.
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02.11.2020 12:31 Відповісти
это не талант, друг... Это - воспитание и грамотность, не более Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську: "Я любила життя, а ви мене занапастили" - Цензор.НЕТ 8144
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02.11.2020 12:32 Відповісти
Тут, не поспоришь, но ... Форум - он больше про твою позицию, а не про грамотность. Я на такие мелочи вообще не обращаю внимания. Старая история про шашечки или ехать. (но так-то я, конечно, за всеобщую грамотность) Породілля із COVID-19 викинулася із вікна в Бердянську: "Я любила життя, а ви мене занапастили" - Цензор.НЕТ 9684
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02.11.2020 13:43 Відповісти
Так так и задумано. Выживет сильнейший.
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01.11.2020 21:58 Відповісти
Почерк, чёткий, но мужского типа, буквы ровные почти, не прыгают. Похоже эгоистка, высокого мнения о себе. Пишет о своей душе с большой буквы, а о Боге с маленькой. Может игры разума. Вообразила себя Жанной Д,Арк.
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01.11.2020 22:04 Відповісти
Експерд, там "рівністю" букв і не пахне. Різні розміри, хаотичні інтервали... Частково з'єднані, частково окремо...
І як "егоїстка" і "Жанна д'Арк" в тебе попали в одне визначення?
Твоя псевдоінтелектуальність хоч на малолєток діє?)
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01.11.2020 22:40 Відповісти
Ты возьми тетрадку и сам попробуй тот же текст написать. Я уверен, что у тебя, твой гонор и самоуверенность, проявится в разной величине букв и наклоне. А у неё, почерк, чёткий, крупный, ровный, размашистый. А, образ Жанны Д'Арк, судя по тексту, она носит в себе как театральную маску, и этот образ противоречит её душе. Она эгоистка, потому что в конфликте, сама с собой, но винит людей. Окружающая среда не соответствует её внутреннему миру.
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02.11.2020 07:10 Відповісти
В наших пологових і психічно стійка людина не витримує цих сук-медсестер і лікарів, що тільки прикидують, скільки здеруть.
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01.11.2020 22:35 Відповісти
И кто этой идиотке только засадил?
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02.11.2020 03:49 Відповісти
Україна багата країна, в тому числі і на ідіотів
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02.11.2020 04:26 Відповісти
а що з нею сталося би? перший поверх))
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02.11.2020 04:24 Відповісти
Ліна Костенко - Між іншим

Коли я буду навіть сивою,
і життя моє піде мрякою,
а для тебе буду красивою,
а для когось, може, й ніякою.
А для когось лихою, впертою,
ще для когось відьмою, коброю.
А між іншим, якщо відверто,
то була я дурною і доброю.
Безборонною, несинхронною
ні з теоріями, ні з практиками.
і боліла в мене іронія
всіма ліктиками й галактиками.
І не знало міщанське кодло,
коли я захлиналась лихом,
що душа між люди виходила
забинтована білим сміхом.
І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
- Люди, будьте взаємно ввічливі! -
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
- Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
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02.11.2020 07:34 Відповісти
А в Волновахе в свое время, медперсонал массово отказывался от помощи, по указке сверху, которую передавал фонд Пороха!
Ублюдки.......
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02.11.2020 10:04 Відповісти
медперсонал массово отказывался от помощи, по указке сверху, которую передавал фонд Пороха!
********
В смислє? Не пойняв.
Мєдперсонал отказувався від указки свєрху фонда Пороха, чи від помощі фонда Пороха?
А чия тоді була указка свєрху? Чи помощь, якшо указка була з фонду Пороха?
Умопомрачітєльная загадка...
Як казала колись моя вчителька: "Нєясность рєчі, - нєясность мислі".
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02.11.2020 17:57 Відповісти
Гормони грають.
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02.11.2020 10:20 Відповісти
так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере", - сказано в сообщении.
а почерк норм не как у гитлера
Источник: https://censor.net/ru/n3228424
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02.11.2020 17:04 Відповісти
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