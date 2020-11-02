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Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у "змові старих еліт" своїми іменами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розкритикував президента України Володимира Зеленського, який заявив про "змову старих еліт" із КСУ, але не згадав ні Медведчука, ні Коломойського, ні антимайдановців у своєму оточенні.

Свою позицію Юрій Бутусов озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що тези в тексті, опублікованому від імені президента, загалом вірні. Але, кажучи про "змову старих еліт", Зеленський не згадав ні Медведчука, ні Коломойського. А проте саме з ініціативи підконтрольних їм депутатів Конституційний Суд скасував електронне декларування.

"А хіба Коломойський не залишається вашим політичним союзником? Хіба ваш перший помічник Шефір не продовжує їздити в його офіс на доповіді? Хіба не ви віддали під контроль Коломойського Київську обласну організацію партії "Слуга народу"? Хіба не ви йому передали під повне управління Дніпропетровську область? Чи не ви залишили йому в управління "Центренерго"? Хіба не ви обіцяли проблеми Медведчуку, а він замість цього купив два телеканали і розширює бізнес? Ось це і є на практиці та сама "брудна політика, коли своїм - все, а суспільству - злидні", - написав Бутусов.

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Журналіст обурений словами Зеленського про знищення КСУ того, "заради чого боролися на всіх наших Майданах". Адже зараз Зеленського оточують противники Революції Гідності  - Подоляк, Татаров, Демченко.

"Та ви просто наплювали зараз цими своїми лицемірними словами на Майдан", - вважає Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ радить главі держави доповнити свій текст про "змову зі старими елітами" іменами конкретних людей.

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"Зверніть увагу, в тексті не написано: "ми" "боролися на Майдані". Просто "боролися". Хтось. Не він. І не автор цього тексту. І не половина співробітників Офісу президента, як мінімум", - додав Бутусов.

Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у змові старих еліт своїми іменами 01
Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у змові старих еліт своїми іменами 02Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у змові старих еліт своїми іменами 03
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Топ коментарі
+60
...Я ще декілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Бо я не їжджу автобусами до Польщі. А там - до речі, як і в усіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні - постійно крутять «95 квартал». Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років - а задовго до початку того самого серіалу «Слуга народу», який був уже технологічно розроблений «з далеким прицілом», «під вибори». Це не гірше, ніж історія Брексіту.
Українське суспільство десь із середини нульових років системно «призвичаювали» до цього обличчя. А паралельно всі 5 «післямайданних» років людям знай втовкмачували в усіх новинах, що в Україні все погано, а всі політики тільки крадуть і займаються корупцією - більше нічим, і тому, мовляв, потрібне «нове обличчя». А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок - от вам і позитив: кохання, родинні цінності. Це все - величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це - управління на рівні масової психології.
...Ті ляльководи, які планували президентство Зеленського, замість пропозицій виборцеві запропонували чисто маркетологічний хід: мовляв, напишіть президенту програму самі! "Я Зеленський - нове обличчя, напишіть мені програму!" І люди цілком серйозно сідали за Facebook і писали, яких саме реформ вони б у державі хотіли. Я тоді вперше злякалася, це було ще в січні 2019. Стало зрозуміло, що в суспільстві накопичився великий відсоток незапотребованих ініціатив - і от з'явились маніпулятори, які цинічно натисли на цю «кнопку щирості». Адже, коли людина напише отак кандидатові своє передумане-виношене, психологічно заангажується - вона вже відчуває себе причетною. І буде далі битися за цю «голограму» вже як за своє, у що вкладено свої власні надії, думки, час… Це класичний прийом психологічного вербування, яким користуються рекламники і спецслужби. Тому, мабуть, єдиний певний критерій, за яким можна розділити ті умовні «25%» і «73%», - це те, що в «73%» набагато вищий рівень піддатности зовнішнім впливам, нижча, ніж у «25%», відпірність на психологічне навіювання. Умовно кажучи - це ті, кого циганки впізнають на вокзалах як свою можливу жертву.- https://www.nasze-slowo.pl/serfing-kriz-temni-chasi/?fbclid=IwAR1rXZkVYhpyCfgMkbK_lKaW9P2N1cwZXm3_RkmA1cVdud6aRRJgziTyK1g
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01.11.2020 20:05
+60
Бутусов -- НЕ В БРОВЬ А В ГЛАЗ ))) Сыцся гарант даже имена назвать Бутусов - Зеленскому: Вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан - Цензор.НЕТ 2531
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01.11.2020 20:10
+58
Бутусов - Зеленскому: Вы просто наплевали сейчас этими своими лицемерными словами на Майдан - Цензор.НЕТ 4018
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01.11.2020 20:05
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Зе! расследуй и посади кума ху...ла - мертвечука, за его преступления против Украины! Арестуй, и выдай америкосам беню- кала. На него там все десять уголовных дел в Америке заведено.Тогда я тебе поверю. Про других даже молчу, хотя этих гнид, с украинским гражданством немало...
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01.11.2020 22:08 Відповісти
Для особо одаренных-никаких элит у нас нет ни старых ни новых.Просто сливки помоев изображающих себя высшим обществом и прошлогодний офисный планктон всплывший к вершинам власти. Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у "змові старих еліт" своїми іменами - Цензор.НЕТ 7562
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01.11.2020 22:16 Відповісти
Скоріше буде назвати хто не винний у змові, ніякий папір чи ефір не витримає щоб перечисляти цю всю кагорту.)
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01.11.2020 22:17 Відповісти
Чому за Порошенка той же КС не приймав таких диких рішень? Тому що і Порошенко не вимагав незаконних рішень від КС. А зеленський почав з цього - розгін Ради.
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01.11.2020 22:19 Відповісти
👍
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02.11.2020 09:39 Відповісти
А при ком КС отменил статью за незаконное обогащение? Не надо из Пороха лепить икону.
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02.11.2020 10:27 Відповісти
Согласен полностью! При Порошенко и трава была зеленее и погода лучше и коровы молока больше давали.
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02.11.2020 10:59 Відповісти
Так Порошенко і стоїть у витоків цієї кризи. Не дарма ходили літом чутки, що на жовтень готується державний переворот. Ось і маємо!!!! Воно умисно нічого не зробило за свою каденцію з судовою системою в країні, коли ЄС тисло на нього у впровадженні антикорупційних органів, а з цього треба було починати!!!! Пригадайте, як воно бісилося і нехтіло нічого робити. Перед Зеленським зараз стоїть дуже важке, непросте завдання, іспит на політичну і особисту зрілість. Треба через коліно , рішуче ломати цю корумповану, злочинну судову систему в країні, а ми, народ України, допоможемо!!!!
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02.11.2020 12:15 Відповісти
КС сразу под давлением Зеленского принял неправосудное решение о роспуске Рады. Тогда Зеленский был доволен. А сейчас он рассчитывает пропиариться, предложив антиконституционный разгон КС, чтобы ввергнуть страну в хаос и набрать своих марионеток. Украинцы, не будьте игрушкой в руках этого неуча, лжеца и труса.
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01.11.2020 22:50 Відповісти
«Журналист отметил, что тезисы в тексте, опубликованном от имени президента, в целом, верны. Но, говоря о "сговоре старых элит", Зеленский не упомянул ни Медведчука, ни Коломойского. А ведь именно по инициативе подконтрольных им депутатов Конституционный Суд отменил электронное декларирование.Источник: https://censor.net/ru/n3228425»

Ну как себе представляет Бутусов заяву президента - мертветчук и беня сговорились с КСУ?

А где факты? А как же презумпция невиновности ? Мертветчук и беня - такие волки : что порвут пол Украины . С ними надо воевать доказанными фактами .
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01.11.2020 23:40 Відповісти
София, факты - вторичны. Когда Зеленский лил грязь на Порошенко, ему было наплевать на факты и "презумпцию невиновности". И народ это схавал, хотя никаких фактов не было.
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02.11.2020 00:24 Відповісти
Ща народ говорит(пенсы) проголосовавший за клоуна, мол, а хто ж думав , шо таке буде. Ща его костырят , на чем стоит.
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02.11.2020 00:33 Відповісти
Беня и Медведчук - покриминальнее Порошенко . Они фактически руководители ОПГ . С ними надо воевать с серьезными аргументами . Тут шоу не пройдёт
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02.11.2020 01:36 Відповісти
Сема, а в каой школе учат, что "факты - вторичны"? В школе "полных неадекватов"?
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02.11.2020 11:02 Відповісти
Ну да, так говорить про сговор старых элит - это переливать из пустого в порожнее. Попросту , - делать рыло.
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02.11.2020 00:35 Відповісти
А политика -Это и есть разговоры Открытые и Кулуарные
И договорняки
Вот Кравчук мог сквозь капли проскочить - он ,наверно, ЗЕ и консультирует сейчас, бо остальные советники просто бараны 😀
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02.11.2020 01:33 Відповісти
Вот Вы меня рассмешили амнезийником в дуплексе с клованом.
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02.11.2020 04:24 Відповісти
Не далекоглядно однако... Правосуддю США вистачило фактів на 300 справ проти Бені... Українське правосуддя кульгає на обидві ноги завдячуючи відсутності ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ у державних очильників і в першу чергу від Президента. Допоки правителі)) не будуть відчувати пряму залежність від виборців щоденно (а не раз на 4 роки) - доти буде поділ на своїх інших, олігархів, кумів та сватів типу медведчуків і рабіновичів...
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02.11.2020 09:28 Відповісти
Пане Юрий, к кому вы обращаетесь? Чел кирпичом себя воображает - делает ******** рыло, думает, шо это незаметно и шо это спасет его... Шланги кидать - удел гопника с подворотни, которому доверили стоять на атасе.
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02.11.2020 00:19 Відповісти
Стара пісня бездарів при Зеленському як при Брежневі звучить знову:

Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.

За 4,5 млрд. грн в рік жируть на шиї бюджету:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ... Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ... Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ... Державне бюро розслідувань (ДБР) ... Вищий антикорупційний суд України (ВАСУ), СБУ, МВС, Прокуратрура і АП... ,які нікого з топ корупціонерів так і не спромоглись засадити в цугундер!
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02.11.2020 05:59 Відповісти
Шмаркля решил поиграть в патриота. Но ему эта роль совсем не идет.
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02.11.2020 10:29 Відповісти
оно доверия не ищет, оно продолжает делать овец разом с кремлем.
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02.11.2020 12:07 Відповісти
зеля никогда не разгонит судей ксу, слюни с пузырями попускает на публику и все
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02.11.2020 13:13 Відповісти
Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у "змові старих еліт" своїми іменами - Цензор.НЕТ 2399
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02.11.2020 19:17 Відповісти
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