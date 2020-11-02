Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у "змові старих еліт" своїми іменами

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розкритикував президента України Володимира Зеленського, який заявив про "змову старих еліт" із КСУ, але не згадав ні Медведчука, ні Коломойського, ні антимайдановців у своєму оточенні.

Свою позицію Юрій Бутусов озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст зазначив, що тези в тексті, опублікованому від імені президента, загалом вірні. Але, кажучи про "змову старих еліт", Зеленський не згадав ні Медведчука, ні Коломойського. А проте саме з ініціативи підконтрольних їм депутатів Конституційний Суд скасував електронне декларування.

"А хіба Коломойський не залишається вашим політичним союзником? Хіба ваш перший помічник Шефір не продовжує їздити в його офіс на доповіді? Хіба не ви віддали під контроль Коломойського Київську обласну організацію партії "Слуга народу"? Хіба не ви йому передали під повне управління Дніпропетровську область? Чи не ви залишили йому в управління "Центренерго"? Хіба не ви обіцяли проблеми Медведчуку, а він замість цього купив два телеканали і розширює бізнес? Ось це і є на практиці та сама "брудна політика, коли своїм - все, а суспільству - злидні", - написав Бутусов.

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Журналіст обурений словами Зеленського про знищення КСУ того, "заради чого боролися на всіх наших Майданах". Адже зараз Зеленського оточують противники Революції Гідності - Подоляк, Татаров, Демченко.

"Та ви просто наплювали зараз цими своїми лицемірними словами на Майдан", - вважає Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ радить главі держави доповнити свій текст про "змову зі старими елітами" іменами конкретних людей.

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"Зверніть увагу, в тексті не написано: "ми" "боролися на Майдані". Просто "боролися". Хтось. Не він. І не автор цього тексту. І не половина співробітників Офісу президента, як мінімум", - додав Бутусов.



