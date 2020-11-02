Бутусов - Зеленському: Щоб була довіра до слів президента, треба ще називати винних у "змові старих еліт" своїми іменами
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розкритикував президента України Володимира Зеленського, який заявив про "змову старих еліт" із КСУ, але не згадав ні Медведчука, ні Коломойського, ні антимайдановців у своєму оточенні.
Свою позицію Юрій Бутусов озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст зазначив, що тези в тексті, опублікованому від імені президента, загалом вірні. Але, кажучи про "змову старих еліт", Зеленський не згадав ні Медведчука, ні Коломойського. А проте саме з ініціативи підконтрольних їм депутатів Конституційний Суд скасував електронне декларування.
"А хіба Коломойський не залишається вашим політичним союзником? Хіба ваш перший помічник Шефір не продовжує їздити в його офіс на доповіді? Хіба не ви віддали під контроль Коломойського Київську обласну організацію партії "Слуга народу"? Хіба не ви йому передали під повне управління Дніпропетровську область? Чи не ви залишили йому в управління "Центренерго"? Хіба не ви обіцяли проблеми Медведчуку, а він замість цього купив два телеканали і розширює бізнес? Ось це і є на практиці та сама "брудна політика, коли своїм - все, а суспільству - злидні", - написав Бутусов.
Журналіст обурений словами Зеленського про знищення КСУ того, "заради чого боролися на всіх наших Майданах". Адже зараз Зеленського оточують противники Революції Гідності - Подоляк, Татаров, Демченко.
"Та ви просто наплювали зараз цими своїми лицемірними словами на Майдан", - вважає Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ радить главі держави доповнити свій текст про "змову зі старими елітами" іменами конкретних людей.
"Зверніть увагу, в тексті не написано: "ми" "боролися на Майдані". Просто "боролися". Хтось. Не він. І не автор цього тексту. І не половина співробітників Офісу президента, як мінімум", - додав Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Ну как себе представляет Бутусов заяву президента - мертветчук и беня сговорились с КСУ?
А где факты? А как же презумпция невиновности ? Мертветчук и беня - такие волки : что порвут пол Украины . С ними надо воевать доказанными фактами .
И договорняки
Вот Кравчук мог сквозь капли проскочить - он ,наверно, ЗЕ и консультирует сейчас, бо остальные советники просто бараны 😀
Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.
За 4,5 млрд. грн в рік жируть на шиї бюджету:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ... Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ... Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ... Державне бюро розслідувань (ДБР) ... Вищий антикорупційний суд України (ВАСУ), СБУ, МВС, Прокуратрура і АП... ,які нікого з топ корупціонерів так і не спромоглись засадити в цугундер!