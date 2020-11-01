Журналіст Ткач про слова Зеленського: Спроба захиститися від суспільства, ототожнивши себе із суспільством
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Журналіст Михайло Ткач розкритикував слова президента Володимира Зеленського про "змову старих еліт та олігархів" із суддями КС. Адже відносини президента з олігархами досі залишаються непрозорими.
Про це Ткач пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки найближчі друзі президента, яких він наділив найбільшою владою, вночі катаються до олігархів, президент заявляє, що олігархи з ним воюють", - написав журналіст.
Ткач нагадав, що найближче оточення президента уникнуло обов'язкового декларування, а депутати президентської партії публічно знищують НАБУ.
"Тільки слабкий президент і слабка держава - запорука збереження корупційного життя олігархів, - каже Зеленський і тут же не наважується назвати прізвища тих самих старих еліт і олігархів. Каже: "Ви всіх знаєте", - зазначив Ткач.
"Цей допис президента - просто прояв страху, що вся ця кланово-олігархічна система, гарантом недоторканності інтересів якої він став у 2019 році, потягне його на дно. Вже тягне. А на дні немає державних дач, кортежів, пільг, номерів прикриття, кришування держпідприємств і подарункових перельотів чартерами. Там тільки 5 відсотків рейтингу", - вважає журналіст.
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И чтобы Зеленский не сделал все будет не так.
Оставит КС без изменений, так те в авральном режиме еще пару законов скасують, начнут вопить о зраде и реванше.
Разгонит КС - сразу крику до вцику, узурпация!!!
А если этот дурачок разгонит КС сам, то как только перестанет быть президентом, сразу пойдёт в тюрьму. Ему кто-то должен объяснить это, ведь у него самого нет ни знаний, ни квалификации, хоть и есть диплом юриста.
А если оставим этих "судей", то дальше ждем решений по мове, по гарантированию вкладов, и Януковоща как то не по понятиям осудили, ну это я насчет спецконфискаций.
Так мы стремительно вернемся в 2013 год.
Так после этого вы ЛИЧНО на гавно изойдете, будете орать ЗРАДА!!!
- Какую выгоду от этого поимел олигарх Донбасса ? вид гибридов «искусство делать деньги» в + или -