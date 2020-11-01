Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту

За результатами опрацюванння 99% бюлетенів, на парламентських виборах у Грузії перемагає правляча партія "Грузинська мрія", вона набрала 48,1%. У опозиційного "Єдиного національного руху" - 27,1%.

Опозиційні партії Грузії відмовляються визнавати результати парламентських виборів і планують щодня проводити акції протесту до призначення позачергового голосування. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Новини-Грузія".

Мітинг опозиції розпочався біля будівлі парламенту Грузії. Участь у ньому взяли прихильники майже всіх партій, окрім "Грузинської мрії".

Представники опозиції заявляють, що вибори були сфальсифіковані. Незгодні з офіційними підрахунками оголосили, що почнуть постійні акції протесту з двома вимогами: призначення позачергових виборів і відставка глави ЦВК зі зміною складу комісії.

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Після мітингу учасники протесту попрямували до резиденції лідера правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. Учасники акції протесту прорвали поліцейський кордон перед резиденцією. Вони скандували: "Іди".

Зараз прихильники опозиції повернулися до парламенту і планують встановити там намети.

Наступної неділі, 8 листопада, опозиціонери планують великий мітинг, на який приїдуть їхні прихильники з регіонів.

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