УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13385 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
8 137 66
вибори (6163) Грузія (1419) протест (2250)

Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту

За результатами опрацюванння 99% бюлетенів, на парламентських виборах у Грузії перемагає правляча партія "Грузинська мрія", вона набрала 48,1%. У опозиційного "Єдиного національного руху" - 27,1%.

Опозиційні партії Грузії відмовляються визнавати результати парламентських виборів і планують щодня проводити акції протесту до призначення позачергового голосування. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Новини-Грузія".

Мітинг опозиції розпочався біля будівлі парламенту Грузії. Участь у ньому взяли прихильники майже всіх партій, окрім "Грузинської мрії".

Представники опозиції заявляють, що вибори були сфальсифіковані. Незгодні з офіційними підрахунками оголосили, що почнуть постійні акції протесту з двома вимогами: призначення позачергових виборів і відставка глави ЦВК зі зміною складу комісії.

Читайте також: "Ми готові гарантувати, що репресій не буде. Ми маємо бути сконцентровані на майбутньому", - Саакашвілі про програму опозиції в Грузії

Після мітингу учасники протесту попрямували до резиденції лідера правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. Учасники акції протесту прорвали поліцейський кордон перед резиденцією. Вони скандували: "Іди".

Зараз прихильники опозиції повернулися до парламенту і планують встановити там намети.

Наступної неділі, 8 листопада, опозиціонери планують великий мітинг, на який приїдуть їхні прихильники з регіонів.

Читайте також: Влада Грузії: Україна сама скасувала приліт своїх спостерігачів на парламентські вибори
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Ну такой удел у карлсонов...летать...вернее пролетать...
показати весь коментар
01.11.2020 22:27
+18
Зебилушка...твой карлсон уже четыре или пять раз пролетел...
показати весь коментар
01.11.2020 22:40
+16
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 1843

Апатрид уже вилетів ?
показати весь коментар
01.11.2020 22:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну такой удел у карлсонов...летать...вернее пролетать...
показати весь коментар
01.11.2020 22:27 Відповісти
Зебилушка...твой карлсон уже четыре или пять раз пролетел...
показати весь коментар
01.11.2020 22:40 Відповісти
это Ермак победил ************* силы или кто ?
показати весь коментар
01.11.2020 22:55 Відповісти
Не, мертвечук, назначенный в переговорщики и прикупивший кучу сми
показати весь коментар
01.11.2020 22:58 Відповісти
1. Мертвечук ни одного дня не был переговорщиком. Весь мир знает, что Мертвечука назначили секундантом ***** по просьбе Меркель.

2. СМИ в Украине одно частное лицо может запросто продать другому частному лицу, как кило колбасы и нет ни одной законной нормы, чтобы в этот процесс вмешивался президент. Президент не даёт позволения на покупку-продажу СМИ и покупку-продажу кило колбасы.

3. А вот в Раду Мертвечук залез именно после "победы над ************** силами" )))
Нехилая такая победа, согласись. Там ещё и Шарию вход в Раду маячил после "победы над ************** силами" )))
показати весь коментар
01.11.2020 23:14 Відповісти
При "пешавках" получили Вильху, Нептун, мобильную базу и движок для града 2. Следующий этап был "прыжковые тесты", работы над "коршунами" и стратегические ракеты на базе громов ближнего действия.
показати весь коментар
02.11.2020 00:01 Відповісти
3. Ваши и есть рыгоаналы

Портнов - порохобот ?
показати весь коментар
02.11.2020 01:23 Відповісти
"Ваши и есть рыгоаналы"

""Пришло время объединяться ради нашего города. Бердянск требует новых креативных идей, которые принесут реальные изменения … За будущее, Слуга народа и Оппозиционный блок объединились, чтобы отстаивать интересы бердянцев", - говорится в сообщении."
https://prm.ua/ru/v-berdianske-sluha-naroda-ob-edynylas-s-opzzh-y-za-budushchee/

А повизжи еще что-то смешное, зебиленыш )))
показати весь коментар
02.11.2020 01:53 Відповісти
1. Сама Меркель заявила. А ты Скабеевой и Шарому больше доверяешь, чем Меркель ?

2. Ты мне не про истину продажи базлай, а покажи норму законодательства, по которой для того, чтобы один рыг продал другому рыгу свои акции, требуется разрешение президента. Кацап, у нас не РФ, у нас такие действия президента грозят президенту тюрьмой.

3. А чё не Пороха выбрали ?
показати весь коментар
01.11.2020 23:37 Відповісти
Только зелибобики в одной связке с ************** силами в борьбе против Пороха?Почему так?
показати весь коментар
01.11.2020 22:57 Відповісти
Это ************* силы закрыли транзит через свою территорию военных грузов в армению??
Зебил ты бредишь...
показати весь коментар
01.11.2020 23:05 Відповісти
Щось ****** воняє...
показати весь коментар
01.11.2020 22:29 Відповісти
Не везет Саакашвили.
Чем то он мне Тимошенко напоминает: вроде уже близко и Джек-Пот в руках, а тут бац и фиаско.
Это уже карма...
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 2416
показати весь коментар
01.11.2020 22:30 Відповісти
вона працюе, но все пропало.
показати весь коментар
01.11.2020 22:37 Відповісти
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 1843

Апатрид уже вилетів ?
показати весь коментар
01.11.2020 22:30 Відповісти
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 981
показати весь коментар
01.11.2020 22:45 Відповісти
Полетів, по маршруту Верещук.
показати весь коментар
02.11.2020 06:18 Відповісти
Продам цветы чемоданами!
Недорого.
показати весь коментар
01.11.2020 22:31 Відповісти
DW
"ОБСЕ назвала парламентские выборы в Грузии справедливыми.
По заключению ОБСЕ, голосование в Грузии в целом соответствовало демократическим стандартам."
показати весь коментар
01.11.2020 22:33 Відповісти
Голосование - да. А подсчет?
показати весь коментар
01.11.2020 22:43 Відповісти
Разница почти в два раза.
На всех участках ведь бьіли представители оппозиции?
Пусть заявляют на каких участках данньіе в ЦВК не соответствуют цифрам в протоколах, которьіе они подписівали на участках.
Иначе, заявления о фальсификациях несостоятельньі.
показати весь коментар
01.11.2020 22:48 Відповісти
у Білорусі також на всіх дільницях були представники опозиції
показати весь коментар
02.11.2020 06:34 Відповісти
Звідки у вас така інформація?
показати весь коментар
02.11.2020 07:20 Відповісти
гдэто сэм - восэм.
показати весь коментар
01.11.2020 22:49 Відповісти
Выхода два - или ОБСЕ нагло врет или всех протестующих запихнуть в кутузку и на 10 лет лагерей за провокации! Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 4485
показати весь коментар
01.11.2020 22:47 Відповісти
ОБСЕ и в Беларуси признавали віборі справедливіми последние 20 лет
признали бьі точно так же и в єтом году, если бі белорусі не вішли на протесті
показати весь коментар
02.11.2020 06:31 Відповісти
Представники ОБСЄ не спостерігали за виборами в Білорусі цього року.
показати весь коментар
02.11.2020 07:21 Відповісти
За списками партії до парламенту пройшли одразу 75% депутатів - 120 зі 150. Решту 30 депутатів обирають на округах. Таким чином, лише з квоти в 120 депутатів, визначеної на партії, владна політсила отримає одразу 76 мандатів, а отже одноосібну більшість у парламенті й можливість формувати уряд.

Участь у виборах до грузинського парламенту брали 48 партій, а також 2 політичні блоки. Прохідний бар'єр на цьогорічних виборах визначено всього в 1%.
показати весь коментар
01.11.2020 22:43 Відповісти
120 зі 150 це хіба 75%? Може все таки 80%?
показати весь коментар
02.11.2020 00:06 Відповісти
80%, а по-грузинськи 75%. Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту - Цензор.НЕТ 5523 .

Ці дані оприлюднила Центральна виборча комісія Грузії.

https://news.24tv.ua/parlamentski-vibori-gruziyi-2020-ofitsiyni-rezultati-gruziya-novini_n1448792
показати весь коментар
02.11.2020 00:37 Відповісти
Але друзі є і пзитив - з нами залишиться величний упаравлінець в офісі чогось там важливого, але вже ніхто не пам'ятає чого
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 3327
показати весь коментар
01.11.2020 22:45 Відповісти
Между перспективой стать премьер-министром Грузии в тюрьме и молодым реформатором в Украине, Михо выбрал последнее... Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту - Цензор.НЕТ 3690
показати весь коментар
01.11.2020 22:55 Відповісти
Правящая партия побеждает на выборах в Грузии, оппозиция начала акции протеста - Цензор.НЕТ 5324
показати весь коментар
01.11.2020 22:46 Відповісти
Эх, наших нэмае, був бы иншый результат. Не лезьте туда, куда вас не приглашают. Это их выбор и не унижайте их, вам до них далеко. за гривню, точно, не продаются.
показати весь коментар
01.11.2020 22:50 Відповісти
Миша продолжит толстеть в киевских грузинских ресторанах... Эх, судьба злодейка)
показати весь коментар
01.11.2020 22:50 Відповісти
Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту - Цензор.НЕТ 4649
показати весь коментар
01.11.2020 22:56 Відповісти
Прокацапською була партія Бурджанідзе.Вона не пройшла.
показати весь коментар
01.11.2020 23:04 Відповісти
Наконец-то Грузия разбогатела
показати весь коментар
01.11.2020 23:47 Відповісти
"...на який приїдуть їхні прихильники з регіонів."

Панове ! В нас ще є шанс !
Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту - Цензор.НЕТ 488
показати весь коментар
01.11.2020 23:01 Відповісти
Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту - Цензор.НЕТ 8846
показати весь коментар
01.11.2020 23:03 Відповісти
Ща чебурек опять галстук сьест
показати весь коментар
01.11.2020 23:06 Відповісти
Опять собираем трусы для Михомайдана.
показати весь коментар
01.11.2020 23:31 Відповісти
Бедное михо,оно уже празднует свою победу.
показати весь коментар
01.11.2020 23:46 Відповісти
Саакашвили - грузинский Шарий.
показати весь коментар
02.11.2020 02:22 Відповісти
після Саакашвілі, в Грузії результати виборів рахують приблизно так само, як і в Білорусі
показати весь коментар
02.11.2020 06:27 Відповісти
Надо полагать, что некто Михуил Сулугуниевич Карлсоношвили, поц без паспорта, чести и совести но зато с хорошим аппетитом и широким ипалом, будет нахило харчеваться, за мой счёт, из бюджета моей страны, при этом ни хера не делая.
P.S. Не каждному ЗеДолбоДятлу может так подфартить в жизни. Точнее ни одному ЗеДолбоДятлу.
показати весь коментар
02.11.2020 07:40 Відповісти
Проплачена хуjлостанська наволоч і далі пропагандонить за хуjловських маріонеток івановошвілі.
А Саакашвілі для них кістка в горлі.
показати весь коментар
02.11.2020 09:53 Відповісти
 
 