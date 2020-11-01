Правляча партія перемагає на виборах у Грузії, опозиція почала акції протесту
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За результатами опрацюванння 99% бюлетенів, на парламентських виборах у Грузії перемагає правляча партія "Грузинська мрія", вона набрала 48,1%. У опозиційного "Єдиного національного руху" - 27,1%.
Опозиційні партії Грузії відмовляються визнавати результати парламентських виборів і планують щодня проводити акції протесту до призначення позачергового голосування. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Новини-Грузія".
Мітинг опозиції розпочався біля будівлі парламенту Грузії. Участь у ньому взяли прихильники майже всіх партій, окрім "Грузинської мрії".
Представники опозиції заявляють, що вибори були сфальсифіковані. Незгодні з офіційними підрахунками оголосили, що почнуть постійні акції протесту з двома вимогами: призначення позачергових виборів і відставка глави ЦВК зі зміною складу комісії.
Після мітингу учасники протесту попрямували до резиденції лідера правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. Учасники акції протесту прорвали поліцейський кордон перед резиденцією. Вони скандували: "Іди".
Зараз прихильники опозиції повернулися до парламенту і планують встановити там намети.
Наступної неділі, 8 листопада, опозиціонери планують великий мітинг, на який приїдуть їхні прихильники з регіонів.
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2. СМИ в Украине одно частное лицо может запросто продать другому частному лицу, как кило колбасы и нет ни одной законной нормы, чтобы в этот процесс вмешивался президент. Президент не даёт позволения на покупку-продажу СМИ и покупку-продажу кило колбасы.
3. А вот в Раду Мертвечук залез именно после "победы над ************** силами" )))
Нехилая такая победа, согласись. Там ещё и Шарию вход в Раду маячил после "победы над ************** силами" )))
Портнов - порохобот ?
""Пришло время объединяться ради нашего города. Бердянск требует новых креативных идей, которые принесут реальные изменения … За будущее, Слуга народа и Оппозиционный блок объединились, чтобы отстаивать интересы бердянцев", - говорится в сообщении."
https://prm.ua/ru/v-berdianske-sluha-naroda-ob-edynylas-s-opzzh-y-za-budushchee/
А повизжи еще что-то смешное, зебиленыш )))
2. Ты мне не про истину продажи базлай, а покажи норму законодательства, по которой для того, чтобы один рыг продал другому рыгу свои акции, требуется разрешение президента. Кацап, у нас не РФ, у нас такие действия президента грозят президенту тюрьмой.
3. А чё не Пороха выбрали ?
Зебил ты бредишь...
Чем то он мне Тимошенко напоминает: вроде уже близко и Джек-Пот в руках, а тут бац и фиаско.
Это уже карма...
Апатрид уже вилетів ?
Недорого.
"ОБСЕ назвала парламентские выборы в Грузии справедливыми.
По заключению ОБСЕ, голосование в Грузии в целом соответствовало демократическим стандартам."
На всех участках ведь бьіли представители оппозиции?
Пусть заявляют на каких участках данньіе в ЦВК не соответствуют цифрам в протоколах, которьіе они подписівали на участках.
Иначе, заявления о фальсификациях несостоятельньі.
признали бьі точно так же и в єтом году, если бі белорусі не вішли на протесті
Участь у виборах до грузинського парламенту брали 48 партій, а також 2 політичні блоки. Прохідний бар'єр на цьогорічних виборах визначено всього в 1%.
Ці дані оприлюднила Центральна виборча комісія Грузії.
https://news.24tv.ua/parlamentski-vibori-gruziyi-2020-ofitsiyni-rezultati-gruziya-novini_n1448792
Панове ! В нас ще є шанс !
P.S. Не каждному ЗеДолбоДятлу может так подфартить в жизни. Точнее ни одному ЗеДолбоДятлу.
А Саакашвілі для них кістка в горлі.