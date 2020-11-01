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Від початку пандемії у Києві виписали понад 4 тисячі адмінпротоколів за порушення карантину

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від початку пандемії у Києві виписали понад 4 тисячі адмінпротоколів за порушення карантину

Столичні поліцейські від початку пандемії коронавірусу склали 4 125 адмінпротоколів про порушення карантинних обмежень. Столичні суди вже наклали за цими протоколами штрафів на понад 1 млн грн.

Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За його словами, тільки за останні 2 доби поліцейські перевірили 531 столичний заклад і виписали штрафи у розмірі від 34 до 170 тис. грн.

"Окремо звертаюся до керівників розважальних закладів, які всупереч чинним обмеженням часто вдаються до хитрощів і організовують в установах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняю, такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців. За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь передбачено кримінальну відповідальність за ст. 325 Кримінального кодексу України", - сказав Крищенко.

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Зараз поліцейські вже розслідують 8 таких кримінальних проваджень, додав він.

Начальник столичної поліції нагадав, що Київ перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. Це означає, що в місті заборонено роботу нічних клубів, а заклади громадського харчування з 22:00 до 7:00 можуть працювати тільки на винос.
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Принагідно нагадаю владі, що в Україні курити заборонено в громадських місцях аж за двох президентів: Ющенко та Януковича. Але й досі курять, аж гай гуде!!!
ЧОМУ ДОЗВОЛЯЄТЕ ЦЕ НЕПОДОБСТВО ВЖЕ ПОНАД 10 РОКІВ?
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01.11.2020 23:52 Відповісти
Гей хто в лісі одзовися
Та викрешим вогню
Та запалим люльки
Не журися. Від початку пандемії у Києві виписали понад 4 тисячі адмінпротоколів за порушення карантину - Цензор.НЕТ 2202
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02.11.2020 00:00 Відповісти
Ну чо там, велюр или какиго там, штраф приплатил то?

А так щетаем, примерно, миллион гривен это только 30 протоколов (та даже и меньше) итого эффективность меньше процента.
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02.11.2020 09:49 Відповісти
 
 