Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За посаду президента Молдови в другому турі змагатимуться чинний глава держави Ігор Додон і колишня прем'єрка, кандидатка від партії "Дія і солідарність" Майя Санду.
Про це свідчать попередні результати голосування після опрацювання протоколів майже із 70% виборчих дільниць, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з цими результатами, Ігор Додон набирає 36,42% голосів виборців, колишня прем'єрка, кандидатка від партії "Дія і солідарність" Майя Санду набирає 30,8% голосів виборців.
Далі - кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий - 17%, кандидат від партії "Шор" Віолета Іванова - 8%, кандидат від партії "Платформа DA" Андрій Нестасе - 3,31%. Решта три кандидати набирають менше, ніж два відсотки голосів.
Аналітики не відкидають, що після опрацювання 100% протоколів результати Ігоря Додона і Майї Санду можуть бути майже рівними. Це пояснюється тим, що на виборчих дільницях за кордоном проголосувало близько 150 тисяч виборців - понад 10% виборців. Більшість із них здебільшого голосує за Майю Санду і праві партії. На восьми виборчих дільницях у країнах Європи голосування було продовжено через великий наплив виборців. На цих дільницях голосування ще триває.
У виборах взяло участь близько 43% виборців.
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Uite-l pe Moscali.
У Вірменії президенські повноваження в 2018 урізали.Вже не командувач ЗС,обмежений в зовнішній політиці,і т.п. Чиста парламентська республіка.
До речі,в румунів ,після поразки Османської імперії а потім,-і Австро-угорської,опинилася західна Молдова.
В европейских же странах все несколько сложнее с этим. В 20-м веке именно этнический национализм в Европе достиг своего апофеоза. Как следствие этого - длящийся до сих пор постепенный откат национализма в пользу мультикультурализма и толерантности. Но до государственного национализма еще далеко.
Согласно предварительным данным, из 139 протоколов обработано 55.
На первой строке находится Майя Санду. Она набрала 61,41% - 14 602 голоса,
после следует Ренато Усатый - 18,88% - 4490 голоса.
На третьей строке Игорь Додон 12,08% - 2872 голосов.
Андрей Нэстасе набрал 2,67% - 636 голосов,
Октавиан Цыку 1,92% - 456,
Дорин Киртоакэ 1,47%- 349 голосов,
Виолета Иванов 1,03% - 244
Тудор Делиу 0,54% - 129 голоса.
в Приднестровье за Додона 75%
За Майю Санду - 13 %
А в столице Кишинёве за Майю Санду - 45 %
за Додона 34%
Многое решит то, как поведёт себя Усатый и какой посыл он сделает своему электорату, так как с Додоном они теперь враги и Усатый пока ещё не прошёл в парламент, поэтому ему нужны досрочные выборы, что может дать Санду как президент, но не Додон. Напрямую он конечно не скажет своим голосовать за Санду, но если его электорат не выйдет голосовать во втором туре за Додона, Додон проиграет вне сомнений. В общем кто по итогу победит зависит от Усатого и от явки как внутри страны так и за границей. К утру как мне кажется за счёт голосов на западе Санду будет лидером в первом туре.
Додон - 35%
Санду - 33,34%
Усатый - 16,91%
Во второй тур выходят Додон и Санду, как и в 2016.
Санду - 33,70%
Додон - 34,04%
Всё решит второй тур.
Усатый - 18%
Додон за границей - 4,71%
Додон проиграл Россию, Усатый его побеждает в России.
Санду почти полностью берёт ЕС, США, Канаду и т.д.
У Молдові - рекордна явка на закордонних дільницях, де Додон гарантовано програє
НЕДІЛЯ, 1 ЛИСТОПАДА 2020, 22:11
Опитування "Afterpoll 2020", спільно проведене кількома авторитетними соціологічними компаніями серед виборців Молдови, засвідчила, що серед мешканців Молдови, які брали участь у виборах, найбільшу підтримку здобув чинний президент Ігор Додон - за нього проголосував 40% виборців. Про підтримку його головної суперниці, прозахідної опозиціонерки Майя Санду, заявило 35% опитаних виборців.
Вы будете смеяться, но нынешний премьер Армении Пашинян пришел к власти по итогам революции 2018 года как антироссийский и прозападный.