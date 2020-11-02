Спалах COVID-19 у "Динамо": коронавірус виявили у 6 футболістів і помічника тренера

Шість футболістів київського "Динамо", асистент головного тренера і чотири представники персоналу команди отримали позитивні тести на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу, інформує Цензор.НЕТ.

Тести були здані напередодні вильоту команди на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Тестування показало позитивний результат у кількох футболістів команди: Георгія Цитаїшвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце та Миколи Шапаренка.

Крім того, позитивний результат дали тести асистента головного тренера Еміла Караса та чотирьох представників персоналу команди.

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"Усі динамівці, у яких виявлено коронавірус, перебувають на самоізоляції та почуваються задовільно", - повідомили в клубі.