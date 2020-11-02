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Спалах COVID-19 у "Динамо": коронавірус виявили у 6 футболістів і помічника тренера

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Спалах COVID-19 у "Динамо": коронавірус виявили у 6 футболістів і помічника тренера

Шість футболістів київського "Динамо", асистент головного тренера і чотири представники персоналу команди отримали позитивні тести на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу, інформує Цензор.НЕТ.

Тести були здані напередодні вильоту команди на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Тестування показало позитивний результат у кількох футболістів команди: Георгія Цитаїшвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце та Миколи Шапаренка.

Крім того, позитивний результат дали тести асистента головного тренера Еміла Караса та чотирьох представників персоналу команди.

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"Усі динамівці, у яких виявлено коронавірус, перебувають на самоізоляції та почуваються задовільно", - повідомили в клубі.

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Топ коментарі
+3
Тренировались без масок - вот и результат
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02.11.2020 01:39
+3
irenka ko Ви все одно мені будете писати. Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера - Цензор.НЕТ 9450 І що ви можете знати про футбол,чого я не знаю?Футболісти отримують зарплату,як дивізія воїнів.А воїни ризикують життям.Ну це ще таке.А от в нас їм, ту зарплату платять ті,які пограбували Україну.Так немає бути.І це ніяке точно,не лівацтво.
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02.11.2020 03:59
+2
Потрібно закривати і зарплати не платити.А то людей заганяють в бідність.А ці бабло фігачать.
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02.11.2020 01:47
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Никакой врачебной тайны....
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02.11.2020 01:38 Відповісти
Тренировались без масок - вот и результат
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02.11.2020 01:39 Відповісти
У нас в суботу новообраний голова ОТГ- молодий веселий мажор, трикратний пацієнт наркодиспансеру, суботник організував. Зігнав половину району. В маскі не було жодної людини.
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02.11.2020 07:06 Відповісти
На кротів, схоже, вилетить вся команда
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02.11.2020 01:43 Відповісти
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда в Украине могут ввести полный локдаун из-за эпидемии коронавируса. По его словам, это произойдет, когда количество новых больных в сутки достигнет 20 тыс. человек... До этого он говорил что когда будет 4т, 9т, 13т... Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера - Цензор.НЕТ 3653 (с)
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02.11.2020 01:44 Відповісти
количество новых больных в сутки можно сделать и 100 тыс., но для этого нужно сделать 100 тыс. ПЦР тестов, а где взять желающих платить за эти тесты!?
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02.11.2020 09:03 Відповісти
Потрібно закривати і зарплати не платити.А то людей заганяють в бідність.А ці бабло фігачать.
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02.11.2020 01:47 Відповісти
Яка чудова лівацька ідея у трампіста! Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера - Цензор.НЕТ 8758
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02.11.2020 02:57 Відповісти
А президент цієї команди,українців обдирає.Хоча і інші президенти такі ж.
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02.11.2020 01:48 Відповісти
Ось такі у вас подвійні стандарти. Вдома ви - лівак, а в Америці - республіканець. Визначайтесь вже з уподобаннями, бо втратите до себе будь яку повагу.
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02.11.2020 03:02 Відповісти
irenka ko Та ні.Це не лівацтво.Це справедливість.Чи може вам подобаються люди,які обдирають українців?
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02.11.2020 03:08 Відповісти
Ніт, не подобаються! Мені подобається футбол і я знаю, як там все працює. Тому читати ваши коментарі стає справжнім випробуванням. І не треба мені казати, шоб я їх не читала, бо я саме до цього висновку і прийшла. Прощавайте навіки! Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера - Цензор.НЕТ 7749
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02.11.2020 03:12 Відповісти
irenka ko Ви все одно мені будете писати. Вспышка COVID-19 в "Динамо": коронавирус обнаружили у 6 футболистов и помощника тренера - Цензор.НЕТ 9450 І що ви можете знати про футбол,чого я не знаю?Футболісти отримують зарплату,як дивізія воїнів.А воїни ризикують життям.Ну це ще таке.А от в нас їм, ту зарплату платять ті,які пограбували Україну.Так немає бути.І це ніяке точно,не лівацтво.
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02.11.2020 03:59 Відповісти
Бідні футболісти! Ви з них вже бюджетників зробили! Тільки народ не футболісти обдирають, а інші люди!
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02.11.2020 08:20 Відповісти
Георгий Иванов db24279b Наприклад їхні президенти.
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02.11.2020 11:58 Відповісти
И что делать? Закрыть на фиг все что можно на карантин и всем умереть от голода?
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02.11.2020 02:01 Відповісти
Ви всьо врьоті! Антиковідники-антимасочники-антидарвіністи кажуть, шо то всьо фігня, не треба боятися. Поки увесь світ бореться з ковідОм, ці вороги роду людського боряться з усім світом.
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02.11.2020 02:54 Відповісти
Взагалі -то весь світ бореться з судинно-серцевими захворюваннями, злоякісними пухлинами, туберкульозом, діабетом і з ковідом звичайно! В Україні гроші на дороги, і поліціянтам, а людям прпопагандистська тріскотнява про небезпечнісь С-19, та штрафи за неносіння масок.
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02.11.2020 08:25 Відповісти
первый - Сидорчук же заболел, не?)
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02.11.2020 04:32 Відповісти
головна помилка - це те, що не набили рило так, щоб синім кольором тиждень сцяли, усім дегенератам, що верещали ніякого ковіду не існує, то все вигадки
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02.11.2020 06:14 Відповісти
саме вони головне джерело розповсюдження вірусу
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02.11.2020 06:16 Відповісти
потрібен Закон:
офіційно - кожен громадянин України, якщо помічає когось без маски в любому публічному місці - зобовязаний бити в рило
не має право, а саме зобовязаний
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02.11.2020 06:23 Відповісти
колумб не открывал америку,потому что она находится в азии
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02.11.2020 06:29 Відповісти
Ковид -19 модная хворь политиков и футболистов, т.е. публичных людей!
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02.11.2020 08:44 Відповісти
Оправдание проигрыша....
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02.11.2020 12:34 Відповісти
И без Бойко
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02.11.2020 21:33 Відповісти
 
 