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безпілотник (488) обстріл (4354) Донбас (13137) операція Об'єднаних сил (2978)

Доба на Донбасі: в районі Водяного зафіксовано стрілянину й подавлено ворожий безпілотник, бойових втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Доба на Донбасі: в районі Водяного зафіксовано стрілянину й подавлено ворожий безпілотник, бойових втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 1 листопада, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано у вечірній час у районі населеного пункту Водяне, де ворог застосував стрілецьку зброю.

Зазначається, що постріли не становили загрози українським військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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Окрім того, неподалік Водяного задокументовано проліт БПЛА противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил ворожий безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше використання.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 2 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи", - наголосили в пресцентрі ОС.

Доба на Донбасі: в районі Водяного зафіксовано стрілянину й подавлено ворожий безпілотник, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

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Топ коментарі
+19
Це фото Воїна зі зв'язаними зеленою стрічкою руками якнайкраще ілюструє становище української Армії...

Сутки на Донбассе: в районе Водяного зафиксирована стрельба и подавлен вражеский беспилотник, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2322
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02.11.2020 07:22
+14
Враги у власт в Украине.
Разведка -запрещена
Ответный огонь - запрещен
Укреплять позиции - запрещено
Контрснайперские действия - запрещены.
В какой еще стране такое возможно? Зеленого ублюдка надо расстрелять с его монобольшинством, с его Генштабом и его же судами
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02.11.2020 07:35
+13
Хотілося б вірити, що втрат нема.
Уточнили щодо бойових, але ж ви стільки всього тепер записуєте у небойові ...
Сил нашим Воїнам.
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02.11.2020 07:42
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Це фото Воїна зі зв'язаними зеленою стрічкою руками якнайкраще ілюструє становище української Армії...

Сутки на Донбассе: в районе Водяного зафиксирована стрельба и подавлен вражеский беспилотник, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2322
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02.11.2020 07:22 Відповісти
Враги у власт в Украине.
Разведка -запрещена
Ответный огонь - запрещен
Укреплять позиции - запрещено
Контрснайперские действия - запрещены.
В какой еще стране такое возможно? Зеленого ублюдка надо расстрелять с его монобольшинством, с его Генштабом и его же судами
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02.11.2020 07:35 Відповісти
Хотілося б вірити, що втрат нема.
Уточнили щодо бойових, але ж ви стільки всього тепер записуєте у небойові ...
Сил нашим Воїнам.
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02.11.2020 07:42 Відповісти
Вроде как бы это несистемный беспилотник.
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02.11.2020 07:43 Відповісти
Неприцельный, ну... Случайно залетел, глонасс попутал.
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02.11.2020 07:54 Відповісти
Заблудился в отпуске
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02.11.2020 07:55 Відповісти
Ну шо ви розказуєте байки, там все тихо, так зелепукін!!!??? Раз МО ні чого не каже, то ні чого і не було!!! І два хлопця загиблих кілька днів тому напевно померли від ковіду, так зЄлЄпукін???!!!Така твоя тиша, чмо зелене!!!
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02.11.2020 10:50 Відповісти
В ответ подвести Байрактар,глянем реакцию))
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02.11.2020 10:55 Відповісти
Реакция? На раше снимут с показа пару передач с участием квартала и препизедента Украиньі. С оргвьіводами.
Хватит чтоб вьізвать истерику потерпевшего и его ОПьі!
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02.11.2020 11:00 Відповісти
Боевьіх нет. А "не боевьіе"?
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02.11.2020 11:02 Відповісти
 
 