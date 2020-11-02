Доба на Донбасі: в районі Водяного зафіксовано стрілянину й подавлено ворожий безпілотник, бойових втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 1 листопада, збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано у вечірній час у районі населеного пункту Водяне, де ворог застосував стрілецьку зброю.

Зазначається, що постріли не становили загрози українським військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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Окрім того, неподалік Водяного задокументовано проліт БПЛА противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил ворожий безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше використання.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 2 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи", - наголосили в пресцентрі ОС.