В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 2 листопада.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З 00 годин 00 хвилин 2 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в "помаранчевій" зоні", - написав він у соцмережі.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Так, до червоної зони будуть віднесені:
- міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський і Турійський райони Волинської області;
- Слов'янський район Донецької області;
- міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівського, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- Пологівський район Запорізької області;
- місто Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;
- Марковський та Троїцький райони Луганської області;
- Пустомитівський і Сокальський райони Львівської області;
- місто Миколаїв Миколаївської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський і Татарбунарський райони Одеської області;
- місто Полтава Полтавської області;
- міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;
- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
- міста Бережани, Кременець і Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони Тернопільської області;
- місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Ватутіне, Золотоноша, Канів і Сміла, Монастирищенський і Тальнівський райони Черкаської області;
- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівскій, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
- місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області", - повідомив Немчінов.
Будь ласка, зачекайте...
А люди хворіють просто...дехто дуже тяжко.
Бо населення підніме бучу. Кожне буде волати про свої права.
Можна змусити лише жорсткими методами, що було би правильним.
Інакше за цю зиму помре багато народу.
Хоча інші країни теж втратили в економіці, бо рятували населення.
Зарано послабили всі обмеження - вірус знову поширився.
Якщо не стримувати його карантином, то захворіє переважна більшість - а це мінімум на два тижні, якщо легкий випадок. При чому всі і одразу. За короткий проміжок часу країна валятиметься в ліжках. Вам навіть ліків в країну ніхто не завезе.
Це страшно. І цього не слід допустити.
Зебілам пояснюйте.
Заразился - подыхай дома, и пофиг что рядом может не быть больницы))
А вообще в этой дибиляцкой стране все не как у людей.
Если уж клоуны с зеками президенты, то строительная маска на враче никого удивлять не должна.
Даешь всем врачам по литре водки, для защиты так сказать))
Или злоупотребляете просто?
пан Бутусов, переходьте вже врешті решт на державну нормальну мову, виганяйте ваших безграмотних редакторів, які не володіють в достатній мірі ніякою,ні українською,ні рассєянською,якою вони, мабуть, разгаварівают.
І друге- коли вже,нарешті,перша сторінка сайту, коли він відкривається буде українська, українською по замовчуванню, перша? Друга - англійська.
І тільки потім, можливо,кацапська. Ви український сайт чи де взагалі?
І тільки потім, потім кацапська...