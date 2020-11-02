УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47794 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
33895 36
карантин (15166) COVID-19 (16831) коронавірус (15936)

В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 2 листопада.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З 00 годин 00 хвилин 2 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в "помаранчевій" зоні", - написав він у соцмережі.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Також читайте: Від початку пандемії у Києві виписали понад 4 тисячі адмінпротоколів за порушення карантину

Так, до червоної зони будуть віднесені:

- міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський і Турійський райони Волинської області;

- Слов'янський район Донецької області;

- міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівського, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- Пологівський район Запорізької області;

- місто Івано-Франківськ і Тисменицький район Івано-Франківської області;

- міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;

- Марковський та Троїцький райони Луганської області;

- Пустомитівський і Сокальський райони Львівської області;

- місто Миколаїв Миколаївської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський і Татарбунарський райони Одеської області;

- місто Полтава Полтавської області;

- міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

- міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

- міста Бережани, Кременець і Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський і Шумський райони Тернопільської області;

- місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута і Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- міста Ватутіне, Золотоноша, Канів і Сміла, Монастирищенський і Тальнівський райони Черкаської області;

- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівскій, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

- місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області", - повідомив Немчінов.

В Україні почало діяти нове епідзонування: до червоної зони потрапили 11 облцентрів 01

В Україні почало діяти нове епідзонування: до червоної зони потрапили 11 облцентрів 02
В Україні почало діяти нове епідзонування: до червоної зони потрапили 11 облцентрів 03
В Україні почало діяти нове епідзонування: до червоної зони потрапили 11 облцентрів 04
В Україні почало діяти нове епідзонування: до червоної зони потрапили 11 облцентрів 05
В Україні почало діяти нове епідзонування: до червоної зони потрапили 11 облцентрів 06
В Україні почало діяти нове епідзонування: до червоної зони потрапили 11 облцентрів 07
В Україні почало діяти нове епідзонування: до червоної зони потрапили 11 облцентрів 08
В Україні почало діяти нове епідзонування: до червоної зони потрапили 11 облцентрів 09

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+7
Мені здається, що вже вся Україна в "червоній" зоні, бо не все фіксується і не все попадає в статистику. Тільки Зе і його команда в "зеленій" віртуальній зоні.
показати весь коментар
02.11.2020 07:47
+5
Это правда, но как на это влияет зонирование? Какие проф. меры разработаны на основании стат. данных? Да никаких. Попали - плохо, вышли, - молодцы. Вот и вся работа.
показати весь коментар
02.11.2020 08:08
+4
Практично вся Україна сказала слугам ні.
А люди хворіють просто...дехто дуже тяжко.
показати весь коментар
02.11.2020 08:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мені здається, що вже вся Україна в "червоній" зоні, бо не все фіксується і не все попадає в статистику. Тільки Зе і його команда в "зеленій" віртуальній зоні.
показати весь коментар
02.11.2020 07:47 Відповісти
То в червоній зоні опинилися всі населені пункти, громада яких на місцевих виборах сказала слугам неукраїнського народу "НІ"?
показати весь коментар
02.11.2020 08:02 Відповісти
Практично вся Україна сказала слугам ні.
А люди хворіють просто...дехто дуже тяжко.
показати весь коментар
02.11.2020 08:04 Відповісти
Это правда, но как на это влияет зонирование? Какие проф. меры разработаны на основании стат. данных? Да никаких. Попали - плохо, вышли, - молодцы. Вот и вся работа.
показати весь коментар
02.11.2020 08:08 Відповісти
Ні на що не впливає.
Бо населення підніме бучу. Кожне буде волати про свої права.
Можна змусити лише жорсткими методами, що було би правильним.
Інакше за цю зиму помре багато народу.
показати весь коментар
02.11.2020 08:10 Відповісти
Поднимет бучу - и будет право. Потому что карантин, введенный в апреле, подорвал экономику. Зато Зеленский и Ко били себя копытом в грудь, что это дало нам время подготовится к пику эпидемии. Подготовились? Ни новых стационаров, ни вменяемого количества дополнительных коек, ни выпуска средств защиты. Про тестирование и разговора нет. И те средства, которые были, потратили на дороги и ментов. Не зря же Степанов решил свалить с кресла министра здравоохранения на табуретку депутата Одесского облсовета
показати весь коментар
02.11.2020 08:28 Відповісти
Не правильний не сам карантин, а його втілювання владою.
Хоча інші країни теж втратили в економіці, бо рятували населення.
Зарано послабили всі обмеження - вірус знову поширився.
Якщо не стримувати його карантином, то захворіє переважна більшість - а це мінімум на два тижні, якщо легкий випадок. При чому всі і одразу. За короткий проміжок часу країна валятиметься в ліжках. Вам навіть ліків в країну ніхто не завезе.
Це страшно. І цього не слід допустити.
показати весь коментар
02.11.2020 08:37 Відповісти
Ксения! Поймите же, я не против карантина. Но карантина для всех, без исключения а ля "Велюр" и "Эпицентр". И повторяю - одно лишь техническое зонирование ничего не даст. А у этой власти нет ничего. Ни тактики, ни стратегии. Ни приоритетов А резервы мыши съели. Король голый и в прямом и в переносном смысле
В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів - Цензор.НЕТ 3714
показати весь коментар
02.11.2020 08:50 Відповісти
Должно быть доверие власти и адекватные её действия. И не только запреты а и помощь и разумный научный подход. Ничего этого нету, только зияющая безмозглая, вороватая, лживая и аморальная, бессовестная пустота. Остаётся, разве что танки вводить и стрелять на улице - никто их по другому слушать не будет. Мы может не понимаем, но катастрофа Украины, её развал уже пришёл - государства нету. Вопрос только в том, когда всё обрушится.
показати весь коментар
02.11.2020 14:33 Відповісти
А я тут при чому ?
Зебілам пояснюйте.
показати весь коментар
02.11.2020 14:40 Відповісти
Очень простые правила.
Заразился - подыхай дома, и пофиг что рядом может не быть больницы))
показати весь коментар
02.11.2020 08:26 Відповісти
и как это скажется на борьбе с пандемией? Вместо реальных мер новый пасьянс придумали, "Зонирование" называется В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів - Цензор.НЕТ 6907. И в это же время врачам для защиты от COVID-19 выдают СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЧКИ
В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів - Цензор.НЕТ 7384
показати весь коментар
02.11.2020 08:04 Відповісти
Может она ее у мужа стащила, втихаря!
А вообще в этой дибиляцкой стране все не как у людей.
Если уж клоуны с зеками президенты, то строительная маска на враче никого удивлять не должна.
показати весь коментар
02.11.2020 08:28 Відповісти
Если бы стащила, разговора не было бы. Облздрав приобрел...
показати весь коментар
02.11.2020 08:30 Відповісти
так снижают риск заболеть или повышают?
показати весь коментар
02.11.2020 09:20 Відповісти
Ты дурак или прикидываешься?
показати весь коментар
02.11.2020 09:59 Відповісти
Ответь по сути вопроса, строительные очки снижают вероятность заражения или повышают? Чем отличаются очки "строительные" от "медицинских"?
показати весь коментар
02.11.2020 14:32 Відповісти
Может тебе еще экскурсию на стройку организовать? У меня нет ни малейшего желания тратить время на дураков
показати весь коментар
02.11.2020 14:54 Відповісти
То есть ты ответа не знаешь, но как все "зралофилы" орать гаразд. Другого и не ожидал.
показати весь коментар
02.11.2020 18:42 Відповісти
Умный сам найдет дорогу, а дураку и в лабиринте нужен компас.. Тема закрыта. хебил
показати весь коментар
02.11.2020 20:39 Відповісти
Повышают только градус! Кстати вроде алкоголики к вирусу устойчивы.
Даешь всем врачам по литре водки, для защиты так сказать))
показати весь коментар
02.11.2020 13:56 Відповісти
Украинский доктор Владимир Зеленко вылечил от Ковид самого президента США Дональда Трампа за 5 дней...
показати весь коментар
02.11.2020 08:07 Відповісти
можешь хорохориться сколько влезет. Но... Мой сосед , врач приемного покоя БСМП, уже проводил в последний путь двух коллег с диагнозом Ковид.
показати весь коментар
02.11.2020 08:35 Відповісти
Имбецил, сходи в инвфекционку, навести ковидных и обязательно маску НЕ надевай. Через две недели напишешь тут коммент, если сможешь, конечно. Дебил, пля...
показати весь коментар
02.11.2020 08:49 Відповісти
Ты лечись, чувак, лучше всего тебе поможет целительная эвтаназия
показати весь коментар
02.11.2020 08:53 Відповісти
Юра, вы школу заканчивали? Вам бы подучиться, а потом умности типа писать такие на непонятно каком языке...
Или злоупотребляете просто?
показати весь коментар
02.11.2020 10:08 Відповісти
Повышаем содержание цинка в организме и никаких проблем.....говорит доктор Зеленко...
показати весь коментар
02.11.2020 08:13 Відповісти
Дозріваємо потихеньку. В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів - Цензор.НЕТ 2973
показати весь коментар
02.11.2020 08:21 Відповісти
В США умерли от Короны около 230 000 человек,если бы применяли метод доктора Зеленко,в живых бы осталось 86 % жителей США...
показати весь коментар
02.11.2020 08:31 Відповісти
Не ЧЕрткив, а Чорткив навіть на рассєянском. Тут інколи безграмотні зкацаплені редактори Цензору можуть навіть написати ХмельниТчина, замість Хмельниччина, ЧерновЄцкая область, замість Чернівецька, чи ЧерновИцкая на кацапском нарєчії...

пан Бутусов, переходьте вже врешті решт на державну нормальну мову, виганяйте ваших безграмотних редакторів, які не володіють в достатній мірі ніякою,ні українською,ні рассєянською,якою вони, мабуть, разгаварівают.

І друге- коли вже,нарешті,перша сторінка сайту, коли він відкривається буде українська, українською по замовчуванню, перша? Друга - англійська.
І тільки потім, можливо,кацапська. Ви український сайт чи де взагалі?

І тільки потім, потім кацапська...
показати весь коментар
02.11.2020 09:03 Відповісти
В понедельник количество заболевших должно превысить 9 000 человек.
показати весь коментар
02.11.2020 09:05 Відповісти
Как и обещали, точно после выборов...... В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів - Цензор.НЕТ 5271
показати весь коментар
02.11.2020 10:07 Відповісти
 
 