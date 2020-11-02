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Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Станом на ранок 2 листопада у світі зареєстрували 436 707 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5300 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 46 823 570 випадків інфікування, з них 436 707 лише за минулу добу.
Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 205 321 особа, з них 5300 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 33,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 21-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.
Топ коментарі
+2 Василь Худотеплий
показати весь коментар02.11.2020 08:18
+1 Скайхок Дуглас
показати весь коментар02.11.2020 08:24
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Будь ласка, зачекайте...
забуваючи, що головне право людини - право НА ЗДОРОВ'Я.
якась несвідома особина, або пришелепкувата, може заразити купу народу і ніхто не гарантує, що всі виживуть.
Краще згодувати себе коронавірусу ніж носити кайдани на обличчі !
Рекомендую всем прислушаться.
P.S.
И родственникам передайте.
Набридли вже воплі придуркуватих про ті маски.
Зробимо, як вони кажуть.
Дамо волю прородному відбору.
08:21
Ботка.