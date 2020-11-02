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Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб

Станом на ранок 2 листопада у світі зареєстрували 436 707 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5300 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 46 823 570 випадків інфікування, з них 436 707 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 1 205 321 особа, з них 5300 за минулу добу.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб 01

Побороли хворобу і вилікувалися 33,7 млн ​​осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 21-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Словаччині у половини населення взяли аналізи на COVID-19

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб 02

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Топ коментарі
+2
Чомусь Т.Г. Шевченка згадав. Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 8437
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02.11.2020 08:18
+1
08:20 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 6766
08:21 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 4701
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 6116 Ботка.
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02.11.2020 08:24
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За 8 месяцев пандемии уже жертв ковида в 2 раза больше, чем верхняя граница жертв гриппа за полный год. А ковидоотрицптели говорят "снимайте маски, это обычная простуда".
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02.11.2020 07:58 Відповісти
деякі імбіцили заявляють про порушення їхніх прав.
забуваючи, що головне право людини - право НА ЗДОРОВ'Я.
якась несвідома особина, або пришелепкувата, може заразити купу народу і ніхто не гарантує, що всі виживуть.
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02.11.2020 08:00 Відповісти
Давайте всі познімаєм маски, це ж скільки на нас наживаються на тих масках.
Краще згодувати себе коронавірусу ніж носити кайдани на обличчі !
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02.11.2020 07:58 Відповісти
Прекрасная идея!
Рекомендую всем прислушаться.
P.S.
И родственникам передайте.
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02.11.2020 08:15 Відповісти
Канєшна.
Набридли вже воплі придуркуватих про ті маски.
Зробимо, як вони кажуть.
Дамо волю прородному відбору.
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02.11.2020 08:20 Відповісти
природному
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02.11.2020 08:21 Відповісти
08:20 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 6766
08:21 Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 4701
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 6116 Ботка.
показати весь коментар
02.11.2020 08:24 Відповісти
Хоч якась радість в твоєму нікчемному житті Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 9013
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02.11.2020 08:26 Відповісти
Чомусь Т.Г. Шевченка згадав. Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 1 млн 205 тис., інфіковано понад 46,8 млн осіб - Цензор.НЕТ 8437
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02.11.2020 08:18 Відповісти
"Кайдани порвіте" (с)
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02.11.2020 08:25 Відповісти
А Вам не здається, що поезія Шевченко (яку я і багато хто з форумчан дуже *******) до медицини і вірусології зокрема трохи не та галузь знань, що зараз потрібна? Чи Ви і пластир з пальця пафосно зриваєте, декламуючи "Кайдани порвіте"? То вже блюзнірство чистої води.
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02.11.2020 11:45 Відповісти
 
 