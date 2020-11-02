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Одеська область (1130) втеча (105) Правоохоронні органи (2243)

Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція Одеської області розшукує засудженого, який утік зі службового автомобіля правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Головним управлінням Національної поліції в Одеській області розшукується Кочетков Олег Миколайович, 1982 р.н., який 1 листопада о 21:13 скоїв втечу зі службового автомобіля в провулку Семафорний. З метою встановлення місця перебування засудженого за крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення, в дію введено оперативний план "Сирена"", - йдеться в повідомленні.

Прикмети: зріст 175 см, худорлявої статури, темне рідке коротке волосся.

Був одягнений: у темно-синю майку з біло-червоною смугою на грудях, чорну куртку, темні штани, при собі мав сумку з речами.

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Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план Сирена, - поліція Одещини 01
Фото: Сайт поліції

У поліції просять громадян, що володіють будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваного, телефонувати в поліцію за телефонами (048) 779-40-61, (048) 779-49-61 або на спецлінію "102".

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Топ коментарі
+20
За сколько сбежал ?
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02.11.2020 08:34
+15
Кстати да у лучезарного уже скоро половина каденции будет а виноват Порох! Учитывая что у Пороха не было монобольшинства и со всеми приходилось договариваться что-бы что-то реформировать!
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02.11.2020 08:43
+14
Из служебного автомобиля правоохранителей сбежал осужденный. Введен план "Сирена", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 9028
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02.11.2020 08:39
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За сколько сбежал ?
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02.11.2020 08:34 Відповісти
Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 1266
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02.11.2020 09:31 Відповісти
КС відмінив покарання,за злодійство..Так що чуваку нічого не загрожує.
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02.11.2020 09:34 Відповісти
Мужика ловят что-бы он стал одним и з членом команды преЗЕдента или фракции Слуги Народа в парламенте?!
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02.11.2020 08:35 Відповісти
Тогда не словят
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02.11.2020 08:36 Відповісти
Реформированная, но продажная мусорня реформированная при реформаторе попэрэдныке.
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02.11.2020 08:37 Відповісти
Ага глянь попередник тебе помоему в штаны насрал!
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02.11.2020 08:40 Відповісти
Заметил, что сторонники Пети очень гордятся тем, что из кумир умеет срать в штаны.
За это, видимо, его и любят.
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02.11.2020 09:11 Відповісти
Стороники Пороха ржут со сторонников Нарика поскольку они не догадываются снимать штаны перед тем как посрать и обвиняют в этом Порошенко! Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 9385
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02.11.2020 09:29 Відповісти
Спасибо за уточнение!
Сторонники Пети ржут, поскольку не догадываются снимать штаны перед тем, как посрать...
Интересный феномен наблюдается у сторонников Пети.
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02.11.2020 13:26 Відповісти
Сколько столетий должно пройти, что бы уже начал отвечать действующий президент, и не сваливали все на «плохое прошлое» ?
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02.11.2020 08:40 Відповісти
Кстати да у лучезарного уже скоро половина каденции будет а виноват Порох! Учитывая что у Пороха не было монобольшинства и со всеми приходилось договариваться что-бы что-то реформировать!
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02.11.2020 08:43 Відповісти
Пока не появится президент который уничтожит коррупцию.
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06.11.2020 22:11 Відповісти
олєжик анатольєвіч,ти ідіотом народився, чи став таким з часом?
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02.11.2020 09:08 Відповісти
Спеціальні курси по ідіотизму проходив.
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02.11.2020 09:25 Відповісти
Ну так че новый не сделал лучше???мозгов нет
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02.11.2020 09:08 Відповісти
Из служебного автомобиля правоохранителей сбежал осужденный. Введен план "Сирена", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 9028
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02.11.2020 08:39 Відповісти
Да,это не постановочные задержания. Из служебного автомобиля правоохранителей сбежал осужденный. Введен план "Сирена", - полиция Одесчины - Цензор.НЕТ 6542
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02.11.2020 08:39 Відповісти
Так у них и постановочные не выходят! Дай бог что-бы при задержании друг друга не перестреляли!
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02.11.2020 08:41 Відповісти
Просто вот так взял и убежал? Если он уже был осужденный, где конвой? И что это за поездки с осужденным в столь позднее время?
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02.11.2020 08:40 Відповісти
І що? Скільки вбивць (приклад: Кожара) суд випускає під заставу. Хвилюватися нема чого.
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02.11.2020 08:46 Відповісти
От би ще сепарів показували....з незамальованими мордами....А то як сепарів до суда кажуть не можна..а крадіів можна! От і виходиить що зрадники безпечніші за крадіів.....Так ?
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02.11.2020 08:51 Відповісти
Яких таких сепарів? Фофа сказав "Там наши граждане"!
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02.11.2020 08:54 Відповісти
Такие же как мы
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02.11.2020 10:17 Відповісти
сфотографировать с вещами в майке успели,а задержать нет... Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 7544
видать хорошо готовился к побегу,раз успел зубную щетку с бритвой собрать
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02.11.2020 08:57 Відповісти
Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 2045
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02.11.2020 08:59 Відповісти
На Александра Палия похож. Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 6414
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02.11.2020 09:02 Відповісти
караванский киллер #2
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02.11.2020 09:25 Відповісти
Свобода! УДАЧИ ТЕБЕ,ЧЕЛОВЕК!
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02.11.2020 09:06 Відповісти
"Вы ещё дома? Тогда он идёт к вам"
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02.11.2020 09:20 Відповісти
Да... Забыл сказать...
Сделайте скриншот вашего поста и получите от него Джекпот.
Двери можете замкнуть. Он откроет их без вашей помощи.
УДАЧИ ТЕБЕ,ЧЕЛОВЕК!
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02.11.2020 09:26 Відповісти
шоу бенни хилла прям цирк уродов
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02.11.2020 09:24 Відповісти
план перехват бабла?
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02.11.2020 10:56 Відповісти
Антошка(Геращенко) чего молчишь, чмо ублюдочное? Где обещания кар, козел?
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02.11.2020 14:03 Відповісти
 
 