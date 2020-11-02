Зі службового автомобіля правоохоронців утік засуджений. Введено план "Сирена", - поліція Одещини. ФОТО

Поліція Одеської області розшукує засудженого, який утік зі службового автомобіля правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Головним управлінням Національної поліції в Одеській області розшукується Кочетков Олег Миколайович, 1982 р.н., який 1 листопада о 21:13 скоїв втечу зі службового автомобіля в провулку Семафорний. З метою встановлення місця перебування засудженого за крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення, в дію введено оперативний план "Сирена"", - йдеться в повідомленні.

Прикмети: зріст 175 см, худорлявої статури, темне рідке коротке волосся.

Був одягнений: у темно-синю майку з біло-червоною смугою на грудях, чорну куртку, темні штани, при собі мав сумку з речами.

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Фото: Сайт поліції

У поліції просять громадян, що володіють будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваного, телефонувати в поліцію за телефонами (048) 779-40-61, (048) 779-49-61 або на спецлінію "102".