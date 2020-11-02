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Новини Політика України
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банки (541) Кошкіна (13) КС (928) українська мова (558) мова (504) Фонд гарантування вкладів (75)

КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна

Судді КСУ не випадково йдуть за таким сценарієм. Усе вивірено і прораховано.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Соня Кошкіна, передає Цензор.НЕТ.

"Ось - порядок денний засідання КСУ на вівторок.

Гадаю, ви його вже бачили, та раптом.

Отже, три питання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову

  1. Українська мова

Розрахунок дуже простий: раздраконити суспільство. Думаю, не тільки Київ.

Ясно, судді КСУ не випадково йдуть за таким сценарієм. Все вивірено і прораховано.

Там немає одного бенефіціара, але цілий пучок. Ситуативний збіг інтересів.

Якщо після цього вулиця просто знесе будівлю КСУ (із суддями заодно) і забетонують нахрін - це, мабуть, буде найбільш вегетаріанський сценарій. Однак розрахунок на те, що цим не обмежиться.

  1. Ні про що. Відволікання уваги.
  2. Дуже підлий пункт. Дуже. Хоча, на перший погляд, здається нешкідливим. Мова про те, щоб заборонити Фонду гарантування вкладів видавати нормативні акти.

Також читайте: Посол Великої Британії Сіммонс закликає прихильників євроатлантичного майбутнього України об'єднатися

Чим загрожує? ПОВНИМ юридичним відкатом щодо всіх банків, які були визнані неплатоспроможними з 2014-го.

Повним.

І наслідки вельми небезпечні.

Найпростіший сценарій: у судах загальної юрисдикції, а далі, може, і в Лондонському (куди ж без нього) доводиться, що процедура націоналізації комерційних банків проводилася на базі неконституційних актів. Значить, що?

Правильно, громадяни! Скасовуємо націоналізацію, а колишнім власникам повертаємо все сторицею. Може навіть з урахуванням недоотриманих прибутків.

А що?

Гуляти так гуляти!

Усі, звичайно, відразу подумали на головний націоналізований банк країни.

Так, і він теж.

Але, повірте, крім нього стільки менш масштабних, що якщо їх разом додати і поставити з ним на одні терези, то незрозуміло ще що, з точки зору шкоди для держави (тобто, платників податків, нас з вами) переважить.

Що робити в цій ситуації?

КСУ налаштований рішуче, але на стежку війни вийшли не всі судді.

Є президентський законопроєкт - гнати їх усіх у шию і справі кінець.

Радикально, потрібні голоси, не до кінця зрозуміла юридична не/спроможність (кажуть багато, в тому числі Венеціанка), але точно справедливо.

Ідеально - судді самі подають у відставку.

Зберігаючи реноме.

Статус.

Ім'я.

Пільги.

Взагалі все.

Просто пишуть заяву і йдуть самі.

Безумовно, з можливістю заявити про себе знову - з тією чи іншою квотою - спробувати "проапгрейдити".

І чесно б, і розумно.

Подивимося ", - завила Кошкіна.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна 01
КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна 02
КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна 03

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Топ коментарі
+19
Зря ОПЗЖ не глушим,
Зря не давим Шария.
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят
показати весь коментар
02.11.2020 08:46
+17
Алексей Петров:

Зеленский и ценности Майдана, это так же смешно, как Зеленский и военкомат!

Дмитрий:

Чув#рло ржавшее над тем, как мусора избивали майдановцев, рассуждает о ценностях Майдана.
Потерпевший, который в неконституционный способ создал себе монобольшинство, рассуждает про ценности Конституции.

Herman Aksom:

Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі". Перший президент за викликом. Найдедевша шльондра в країні. На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.

Кіт Вчений:

Я ще пам'ятаю, як після дебатів Овоча та Юща, це чм@ пафосно заявляло, що «наш Віктар Фьодрич був кращий».

Всі ж бачили Парасюка, Юрчишина та інших з флаєрами і димовухами під КСУ у червні 2019 коли цей самий склад чортів КСУ визнав неконституційний указ нелоха про розпуск Ради конституційним.

Ні, не бачили? А чому?

Алексей Петров:

Сегодня Конституционный Суд Украины, будет рассматривать языковой Закон! Так вот... Как русскоязычный гражданин Украины говорю... «Відчепиться від мови, потвори кремлівські! Сімдесят відсотків першого складу нашого, 37-го батальйону були російськомовні!.. Воювали за Україну так, що отримали від російських окупантів прізвище «Неадекватний батальон». Так ось, багато батальйонів російськомовні, але за українську мову, порвут московітів на конфеті».

"Людям дрова дає". Жителі ОТГ на Кіровоградщині пояснили,чому обрали головою вбивцю-Лозінського.

Кіт Вчений:
Пан добрий, як не вб'є, то дрова дасть.
Дрова завжди проголосують за сокиру?

Πραβдοργδ™:

А тільки на «Велике крадівництво» було забрано з антикоронавірусного (65 млрд.) фонду 35 мільярдів.
І хто тут мародери?

Hellis:

Сегодня до меня дошло, что, бегая в истерике от происходящего и пытаясь спасти свою власть, зеленые до сих пор не подали в Раду бюджет страны на 2021 год. Тот самый, который должен быть принят ДО 20 октября

Pavlo Nuss:

Як виявилось, двоє членів ДВК від партії "Голос" одночасно зареєстровані як кандидати в депутати від "Слуги народу".
Ну, в принципі, це очікувано.

Ukraine DIY:

Смотрела стрим с Гончаренко и Порохом...Намеков более чем достаточно, так что не просто держим, а ФОРМИРУЕМ строй.
За Украину! За Гетьмана! За каждого из нас!
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02.11.2020 08:49
+17
Я так розумію, що Верховну Раду можна розпускати, а посаду президента ліквідувати, якщо КСУ почне проводити пленарні засідання щодня.Особливо бентежить яким боком КСУ до фонду гарантування вкладів.
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02.11.2020 08:51
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Кучмизм возвращается....Данилыч зна шо робэ
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02.11.2020 08:44 Відповісти
Скажений принтер в московії включили?
Доки не знесли резонансних рішень наприймають.
Чи навпаки, гасити пожежу будуть?
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02.11.2020 08:44 Відповісти
-Що не день - то все гірше і гірше...

-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави...

-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом

-За повідомленням - завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну, та гарантіях держави повернення вкладів населення..

-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.

-В таких умовах, саме президент, як Гарант конституції, і ніхто інший в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!

-Якщо ж не розпустить ні він сьогодні, ні парламент завтра, то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог , діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! діяти на пограбування і знищення народу України

Ще раз нагадую: - що президент і саме президент за поки-що діючою Конституцією є ГАРАНТОМ Конституції і саме він, мав би саме СЬОГОДНІ розпустити персональний, нині діючий склад КСУ !!!

Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
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02.11.2020 10:33 Відповісти
Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім страждати від її наслідків
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02.11.2020 10:38 Відповісти
А, якщо згадати що призначення головою КС Тупицького відбулося за протекцією глави Офісу Зеленського і Портнова, то відмова президента розпустити КСУ своїм Указом - вже носить ознаки їх ЗМОВИ - то вже їх "спільна діяльність" по руйнації держави і нищенню прав людини!

Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького призначили на посаду у вересні 2019 року за протекцією очільника Офісу президента та соратника Януковича Андрія Портнова, який має вплив на судову систему України

https://prm.ua/holovu-ks-tupytskoho-pryznachaly-hlava-ofisu-zelenskoho-i-portnov-dokumenty-nabu/
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02.11.2020 11:16 Відповісти
Самогубці.
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02.11.2020 08:44 Відповісти
Зря ОПЗЖ не глушим,
Зря не давим Шария.
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят
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02.11.2020 08:46 Відповісти
они щас напринимают ,Зеле мало не покажется
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02.11.2020 08:47 Відповісти
Быстрее не успеем!!!
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02.11.2020 08:47 Відповісти
в туалет ?
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02.11.2020 08:50 Відповісти
Алексей Петров:

Зеленский и ценности Майдана, это так же смешно, как Зеленский и военкомат!

Дмитрий:

Чув#рло ржавшее над тем, как мусора избивали майдановцев, рассуждает о ценностях Майдана.
Потерпевший, который в неконституционный способ создал себе монобольшинство, рассуждает про ценности Конституции.

Herman Aksom:

Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі". Перший президент за викликом. Найдедевша шльондра в країні. На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.

Кіт Вчений:

Я ще пам'ятаю, як після дебатів Овоча та Юща, це чм@ пафосно заявляло, що «наш Віктар Фьодрич був кращий».

Всі ж бачили Парасюка, Юрчишина та інших з флаєрами і димовухами під КСУ у червні 2019 коли цей самий склад чортів КСУ визнав неконституційний указ нелоха про розпуск Ради конституційним.

Ні, не бачили? А чому?

Алексей Петров:

Сегодня Конституционный Суд Украины, будет рассматривать языковой Закон! Так вот... Как русскоязычный гражданин Украины говорю... «Відчепиться від мови, потвори кремлівські! Сімдесят відсотків першого складу нашого, 37-го батальйону були російськомовні!.. Воювали за Україну так, що отримали від російських окупантів прізвище «Неадекватний батальон». Так ось, багато батальйонів російськомовні, але за українську мову, порвут московітів на конфеті».

"Людям дрова дає". Жителі ОТГ на Кіровоградщині пояснили,чому обрали головою вбивцю-Лозінського.

Кіт Вчений:
Пан добрий, як не вб'є, то дрова дасть.
Дрова завжди проголосують за сокиру?

Πραβдοργδ™:

А тільки на «Велике крадівництво» було забрано з антикоронавірусного (65 млрд.) фонду 35 мільярдів.
І хто тут мародери?

Hellis:

Сегодня до меня дошло, что, бегая в истерике от происходящего и пытаясь спасти свою власть, зеленые до сих пор не подали в Раду бюджет страны на 2021 год. Тот самый, который должен быть принят ДО 20 октября

Pavlo Nuss:

Як виявилось, двоє членів ДВК від партії "Голос" одночасно зареєстровані як кандидати в депутати від "Слуги народу".
Ну, в принципі, це очікувано.

Ukraine DIY:

Смотрела стрим с Гончаренко и Порохом...Намеков более чем достаточно, так что не просто держим, а ФОРМИРУЕМ строй.
За Украину! За Гетьмана! За каждого из нас!
показати весь коментар
02.11.2020 08:49 Відповісти
Зайшов на сторінку у ФБ потерпілого, так воно Суми обзиває північною Україною. Ось його розвиток, і мені байдуже яка Мєндєль на його сторінці умнічає.
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02.11.2020 08:59 Відповісти
А нарошені це вважається півднем?
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02.11.2020 09:13 Відповісти
"Finita" Україні. Просрали країну.
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02.11.2020 08:50 Відповісти
не сцы прорвемся
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02.11.2020 08:52 Відповісти
рвацца некуда. Везде канавы.
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02.11.2020 08:54 Відповісти
Я так розумію, що Верховну Раду можна розпускати, а посаду президента ліквідувати, якщо КСУ почне проводити пленарні засідання щодня.Особливо бентежить яким боком КСУ до фонду гарантування вкладів.
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02.11.2020 08:51 Відповісти
не важно - каким.
испугались народной мести.
думали, что в натуре, есть клан неприкасаемых.
оказывается. перед толстосумами они - никто, а перед народом - никак))
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02.11.2020 08:55 Відповісти
Смотрите а если это всё Нарик делает? Ему выгодно что-бы не прошло декларирование, язык ему тоже украинский мешает, в Привате у него тоже там рыльце в пушку. Да и как вишенка на тортик захват ещё и судебной власти по воле нарида!
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02.11.2020 08:51 Відповісти
Жирдяи схватились за головы)) или чуть ниже...
оказывается, они должны еще и работать?
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02.11.2020 08:53 Відповісти
свет им вырубите
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02.11.2020 08:53 Відповісти
Завтра Байден захватит власть в Омерике....,Додоны отдыхают КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 8324 КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 8324
показати весь коментар
02.11.2020 08:54 Відповісти
Кошка Соніна, так літінант вибив Боді зуби, чи ні? Це ж ти запустила цю чутку.

КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 4650
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02.11.2020 08:54 Відповісти
Когда ВКС грохнул ВР 8-го созыва , Зеля радовался. Сейчас посмотрим, кто радоваться будет, а кто плакать. За все приходится платить. Даже президенту
КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 163
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02.11.2020 08:55 Відповісти
лет пятнадцать назад говорил, что... украинцы будут жить если: не будет президента, рады и никого вообще - ни снизу, ни сверху, ни с боку. Это будет самый счастливый и умелый народ. Но "совок" пока торчит в голове и из головы.
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02.11.2020 08:57 Відповісти
Нет без власти нельзя. Иначе мы не сможем ниочем договорится. Попробуй в подъезде договориться по очереди лифты мыть сначала! КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 3594
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02.11.2020 08:59 Відповісти
КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 7194
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02.11.2020 09:13 Відповісти
Во чмо до чего страну довел -вы это сделали разом ,зечмори
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02.11.2020 08:58 Відповісти
Лерчик,низзя *********** Элиту КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 2709
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02.11.2020 09:03 Відповісти
Как раз в то время когда в сша выборы,америке не до нас,отвлечение внимания,5 колонна в действии раз не удалось пропихнуть в раде закон о выборах ордло особый статус разрушают с помощью Портновых,Коломойских,Мертветчуков,Мордору и делать ничего не надо всё сделает 5 колона P.S "хуженебудет"
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02.11.2020 09:04 Відповісти
Зебіли верещать: ми думалі хуже нібудіт!
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02.11.2020 09:10 Відповісти
В общем Зелю слили,он в политике воин нулевой так что,забьют его под нары.сам виноват ибо не фиг было обещать посадки.Ждем новых парламентских выборов. КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 2205
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02.11.2020 09:05 Відповісти
Все за що береться КС перетворюється в лайно.
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02.11.2020 09:08 Відповісти
Драконят народ за Язык, церковь, корону - намечается большой шухер!
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02.11.2020 09:11 Відповісти
Рюсская фенька должна жить.... КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 5559
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02.11.2020 09:14 Відповісти
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна ...
(с) Басня
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02.11.2020 09:18 Відповісти
Тому всі повинні бути під вартою ще позавчора!
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02.11.2020 09:18 Відповісти
Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен - это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Источник: https://censor.net/ru/n3228460

Ну навіщо такі радікальні дії.....Достатньо буде підпалити хатинки ціх суддів...Як там в 95 "Горіла хата палала в Лондоні жинка плакала...."
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02.11.2020 09:19 Відповісти
Пока будут рассматривать на комитетах,подкомитетах всевозможные проекты, все будет сделано руками свиней, нацепивших мантии судей.йМожет ли хоть как-то гражданское общество повлиять?Может и как программа минимум на вторник-протест под КС с требованием открытости заседаний.А знаете почему запланировано на вторник?Сегодня еще есть день для торгов КС с офисом "найвеличнішего" и в качестве продавца КС, а вот что он заломит и на что согласится украинский "стратеХ" это очень интересный вопрос и пока без ответа
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02.11.2020 09:21 Відповісти
ви, головне, продовжуйте ставати на сторону КС, а не Зеленського
але валіть все на Зеленського, це саме він створив КС і керує ним зараз
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02.11.2020 09:22 Відповісти
Воно може керувати хіба що своїм язиком, і то якщо Беня дозволить.
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02.11.2020 10:25 Відповісти
Феню на РАБссии придумали Суздальские уличные торговцы в эпоху средневековья...в Украинском языке матов нет...
Одиннароод говорите? Ну Ну... КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина - Цензор.НЕТ 7569
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02.11.2020 09:22 Відповісти
она на самом деле как кошка или только так обзывается?
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02.11.2020 09:26 Відповісти
Хто звернувся з клопотанням? Роботодавці зеленського коломойський- мертвечук? Що зробив "гарант Конституції" з цього приводу, як підготувався до слухань? Теж саме, що й з приводу антикорупційних законів? Чи може він не знав? Хто в Україні очолює Міністерство юстиції, малюська чи портнов? Питання риторичне. Зрозуміло, що портнов.
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02.11.2020 09:28 Відповісти
а вот не должно быть так, чтоб КС был полностью неподконтрольный, и никто не мог его распустить за явно преступные действия...тут явно надо принимать новую редакцию конституции, хотя утверждает ее тот же кс...я хз что делать может быстро принять закон о референдуме, и с формулировкой, что народ явлется высшим носителем власти вынести через референдум вотум недоверия суду?конечно долго, и скорее всего кс успеет признать референдум незаконным
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02.11.2020 09:29 Відповісти
Як заворушилось соєве кодло, - додавлюй їх, Зеля !!!
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02.11.2020 09:35 Відповісти
Дебілів все влаштовує?
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02.11.2020 10:26 Відповісти
Тобі краще знати.
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02.11.2020 10:43 Відповісти
Ну,шо тут сказать?Даже в самых демократических странах,бешеных собак усыпляют,а не ждут пока они покусают окружающих.Это ответ Веницианской комиссии.Если суд поймал бацилу бешенства и сам несёт угрозу демократии,действуя неадекватно и не соблюдая нормы самой демократических процедур,такой суд нуждается в лечении КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна - Цензор.НЕТ 2426
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02.11.2020 09:46 Відповісти
Страну в сложившейся ситуации могут спасти только несколько крепких санитаров: вот например, выступает зельц на каком-нибудь прямом эфире, ребята его хватают, надевают рубашку, завязывают на спине рукава и уводят. У общества особо и вопросов не возникнет, значит состояние здоровья пОциента требует срочной госпитализации с уколами галоперидола или чего там еще, серы - это же очевидно...
Судей любого суда можно так же...
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02.11.2020 09:59 Відповісти
Тут, например, характерный клипчик.
https://www.youtube.com/watch?v=eGMyxHOVtcY
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02.11.2020 10:01 Відповісти
С суботы комментаторы взялись массово защищать позицию политсил-"не разгонять КС", мол бубочка переворот готовит. Фиг у него получится. А вот то, что страну снесут решениями "легитимных" судей-сомнений уже ни у кого нет? Или может кто "поупоростей"?
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02.11.2020 10:27 Відповісти
-Що не день - то все гірше і гірше...

-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави...

-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом

-За повідомленням- завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну та гарантіях держави повернення вкладів населення..

-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.

-В таких умовах саме президент, як Гарант Конституції, і ніхто інший, в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!

-Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

- Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім- страждати від її наслідків.

-Якщо ж не розпустить ні сьогодні він, ні завтра парламент , то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, самого президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не українська влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог, діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! Діяти на пограбування і знищення народу України, руйнування держави і її конституційних основ!
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02.11.2020 10:51 Відповісти
цирк и бенины скоморохи рулят, клоун делает овец.
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02.11.2020 10:58 Відповісти
Если после этого улица попросту снесет здание КСУ (с судьями заодно) и забетонирует на хрен - это, пожалуй, будет самый вегетарианский сценарий. Однако, расчёт на то, что этим не исчерпается.Источник: https://censor.net/ru/n3228460
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02.11.2020 11:03 Відповісти
Що не день - то все гірше і гірше.
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02.11.2020 11:05 Відповісти
"
Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а далее может и в Лондонском (куда ж без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что?
Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может даже с учётом недополученных прибыли.Источник: https://censor.net/ru/n3228460"

Так "спасение банковской системы" это и предусматривало - сначала вливание гос. средств и невостребование долгов владельцев, потом возврат владельцам через суд с компенсацией. Если вместо того, чтоб посадить за мошенничество Беню и обанкротить банк, держава начала *************** танцы с "рекапитализацией", то так и должно было кончиться, за то и Майдан стоял за деньги Бени.
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02.11.2020 11:41 Відповісти
Еще смешной момент: Кошкина считает, что если быстро разогнать КС и не дать ему вынести решение о неконституционности национализации банков, то Беня в Лондонском суде ничего не добьется. Так Соня решила, что в Лондонском суде сидят лохи, которые неспособны взять ее статейку, сопоставить с повесткой КС и датой его разгона и решить в пользу Бени спор, ввиду конституционного переворота в Украине?
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02.11.2020 11:58 Відповісти
все это показывает одно и только одно.
Украине нужен новый лидер. Не мародер. Не кидала. Не урка. Не коммунар. Не нацмен.
Украине нужен... у к р а и н е ц.
Любящий в себе украинца, уважающий мнение простого народа, понимающий человеческие ценности, знающий - кто друг а кто враг страны и государства и умеющий держать их от казны на безопасном для экономики расстоянии.
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02.11.2020 12:43 Відповісти
Sargas,СОВЕРШЕННО С ВАМИ СОГЛАСНА!

Одно уточнение.... Вы такого человека знаете???
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02.11.2020 19:06 Відповісти
я еще в 2019 году сразу после инаугурации Бубочки, когда Бубочка объявил о незаконном роспуске Рады и после того, как КСУ проглотил это, дескать роспуск Рады законный, сделал для себя вывод, что КСУ полностью продажный..
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02.11.2020 22:40 Відповісти
Жим-жим спрацювало?

Є інформація, що КСУ визнав конституційним закон про мову в першому читанні.
Начебто, всі 15 суддів проголосували це рішення за основу. Остаточний вердикт ухвалять 3 листопада.
Так само судді збираються визнати конституційність відкриття ринку землі.
Совість? Чесність? Порядність? Професійність? А як на мене, два основних інстинкта будь-якої людини - страх і почуття самозбереження)
Helgi Sharp
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03.11.2020 01:49 Відповісти
 
 