КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна
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Судді КСУ не випадково йдуть за таким сценарієм. Усе вивірено і прораховано.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Соня Кошкіна, передає Цензор.НЕТ.
"Ось - порядок денний засідання КСУ на вівторок.
Гадаю, ви його вже бачили, та раптом.
Отже, три питання
- Українська мова
Розрахунок дуже простий: раздраконити суспільство. Думаю, не тільки Київ.
Ясно, судді КСУ не випадково йдуть за таким сценарієм. Все вивірено і прораховано.
Там немає одного бенефіціара, але цілий пучок. Ситуативний збіг інтересів.
Якщо після цього вулиця просто знесе будівлю КСУ (із суддями заодно) і забетонують нахрін - це, мабуть, буде найбільш вегетаріанський сценарій. Однак розрахунок на те, що цим не обмежиться.
- Ні про що. Відволікання уваги.
- Дуже підлий пункт. Дуже. Хоча, на перший погляд, здається нешкідливим. Мова про те, щоб заборонити Фонду гарантування вкладів видавати нормативні акти.
Чим загрожує? ПОВНИМ юридичним відкатом щодо всіх банків, які були визнані неплатоспроможними з 2014-го.
Повним.
І наслідки вельми небезпечні.
Найпростіший сценарій: у судах загальної юрисдикції, а далі, може, і в Лондонському (куди ж без нього) доводиться, що процедура націоналізації комерційних банків проводилася на базі неконституційних актів. Значить, що?
Правильно, громадяни! Скасовуємо націоналізацію, а колишнім власникам повертаємо все сторицею. Може навіть з урахуванням недоотриманих прибутків.
А що?
Гуляти так гуляти!
Усі, звичайно, відразу подумали на головний націоналізований банк країни.
Так, і він теж.
Але, повірте, крім нього стільки менш масштабних, що якщо їх разом додати і поставити з ним на одні терези, то незрозуміло ще що, з точки зору шкоди для держави (тобто, платників податків, нас з вами) переважить.
Що робити в цій ситуації?
КСУ налаштований рішуче, але на стежку війни вийшли не всі судді.
Є президентський законопроєкт - гнати їх усіх у шию і справі кінець.
Радикально, потрібні голоси, не до кінця зрозуміла юридична не/спроможність (кажуть багато, в тому числі Венеціанка), але точно справедливо.
Ідеально - судді самі подають у відставку.
Зберігаючи реноме.
Статус.
Ім'я.
Пільги.
Взагалі все.
Просто пишуть заяву і йдуть самі.
Безумовно, з можливістю заявити про себе знову - з тією чи іншою квотою - спробувати "проапгрейдити".
І чесно б, і розумно.
Подивимося ", - завила Кошкіна.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Доки не знесли резонансних рішень наприймають.
Чи навпаки, гасити пожежу будуть?
-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави...
-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом
-За повідомленням - завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну, та гарантіях держави повернення вкладів населення..
-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.
-В таких умовах, саме президент, як Гарант конституції, і ніхто інший в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!
-Якщо ж не розпустить ні він сьогодні, ні парламент завтра, то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог , діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! діяти на пограбування і знищення народу України
Ще раз нагадую: - що президент і саме президент за поки-що діючою Конституцією є ГАРАНТОМ Конституції і саме він, мав би саме СЬОГОДНІ розпустити персональний, нині діючий склад КСУ !!!
Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького призначили на посаду у вересні 2019 року за протекцією очільника Офісу президента та соратника Януковича Андрія Портнова, який має вплив на судову систему України
https://prm.ua/holovu-ks-tupytskoho-pryznachaly-hlava-ofisu-zelenskoho-i-portnov-dokumenty-nabu/
Зря не давим Шария.
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят
Зеленский и ценности Майдана, это так же смешно, как Зеленский и военкомат!
Дмитрий:
Чув#рло ржавшее над тем, как мусора избивали майдановцев, рассуждает о ценностях Майдана.
Потерпевший, который в неконституционный способ создал себе монобольшинство, рассуждает про ценности Конституции.
Herman Aksom:
Шавка Кравчук вже третій день бігає по ефірах, скавчить про те як "Зеленський вирішує проблеми" і "гасить пожежі". Перший президент за викликом. Найдедевша шльондра в країні. На новорічні свята буде замість свого улюбленого зеленського по корпоративам і баням роз'їзджати.
Кіт Вчений:
Я ще пам'ятаю, як після дебатів Овоча та Юща, це чм@ пафосно заявляло, що «наш Віктар Фьодрич був кращий».
Всі ж бачили Парасюка, Юрчишина та інших з флаєрами і димовухами під КСУ у червні 2019 коли цей самий склад чортів КСУ визнав неконституційний указ нелоха про розпуск Ради конституційним.
Ні, не бачили? А чому?
Алексей Петров:
Сегодня Конституционный Суд Украины, будет рассматривать языковой Закон! Так вот... Как русскоязычный гражданин Украины говорю... «Відчепиться від мови, потвори кремлівські! Сімдесят відсотків першого складу нашого, 37-го батальйону були російськомовні!.. Воювали за Україну так, що отримали від російських окупантів прізвище «Неадекватний батальон». Так ось, багато батальйонів російськомовні, але за українську мову, порвут московітів на конфеті».
"Людям дрова дає". Жителі ОТГ на Кіровоградщині пояснили,чому обрали головою вбивцю-Лозінського.
Кіт Вчений:
Пан добрий, як не вб'є, то дрова дасть.
Дрова завжди проголосують за сокиру?
Πραβдοργδ™:
А тільки на «Велике крадівництво» було забрано з антикоронавірусного (65 млрд.) фонду 35 мільярдів.
І хто тут мародери?
Hellis:
Сегодня до меня дошло, что, бегая в истерике от происходящего и пытаясь спасти свою власть, зеленые до сих пор не подали в Раду бюджет страны на 2021 год. Тот самый, который должен быть принят ДО 20 октября
Pavlo Nuss:
Як виявилось, двоє членів ДВК від партії "Голос" одночасно зареєстровані як кандидати в депутати від "Слуги народу".
Ну, в принципі, це очікувано.
Ukraine DIY:
Смотрела стрим с Гончаренко и Порохом...Намеков более чем достаточно, так что не просто держим, а ФОРМИРУЕМ строй.
За Украину! За Гетьмана! За каждого из нас!
испугались народной мести.
думали, что в натуре, есть клан неприкасаемых.
оказывается. перед толстосумами они - никто, а перед народом - никак))
оказывается, они должны еще и работать?
"Ай, Моська! знать, она сильна ...
(с) Басня
Ну навіщо такі радікальні дії.....Достатньо буде підпалити хатинки ціх суддів...Як там в 95 "Горіла хата палала в Лондоні жинка плакала...."
але валіть все на Зеленського, це саме він створив КС і керує ним зараз
Одиннароод говорите? Ну Ну...
Судей любого суда можно так же...
https://www.youtube.com/watch?v=eGMyxHOVtcY
-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави...
-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом
-За повідомленням- завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну та гарантіях держави повернення вкладів населення..
-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.
-В таких умовах саме президент, як Гарант Конституції, і ніхто інший, в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!
-Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
- Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім- страждати від її наслідків.
-Якщо ж не розпустить ні сьогодні він, ні завтра парламент , то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, самого президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не українська влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог, діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! Діяти на пограбування і знищення народу України, руйнування держави і її конституційних основ!
Самый простой сценарий: в судах общей юрисдикции, а далее может и в Лондонском (куда ж без него) доказывается, что процедура национализации коммерческих банков проводилась на базе неконституционных актов. Значит, что?
Правильно, граждане! Отменяем национализацию, а бывшим собственникам возвращаем все сторицей. Может даже с учётом недополученных прибыли.Источник: https://censor.net/ru/n3228460"
Так "спасение банковской системы" это и предусматривало - сначала вливание гос. средств и невостребование долгов владельцев, потом возврат владельцам через суд с компенсацией. Если вместо того, чтоб посадить за мошенничество Беню и обанкротить банк, держава начала *************** танцы с "рекапитализацией", то так и должно было кончиться, за то и Майдан стоял за деньги Бени.
Украине нужен новый лидер. Не мародер. Не кидала. Не урка. Не коммунар. Не нацмен.
Украине нужен... у к р а и н е ц.
Любящий в себе украинца, уважающий мнение простого народа, понимающий человеческие ценности, знающий - кто друг а кто враг страны и государства и умеющий держать их от казны на безопасном для экономики расстоянии.
Одно уточнение.... Вы такого человека знаете???
Є інформація, що КСУ визнав конституційним закон про мову в першому читанні.
Начебто, всі 15 суддів проголосували це рішення за основу. Остаточний вердикт ухвалять 3 листопада.
Так само судді збираються визнати конституційність відкриття ринку землі.
Совість? Чесність? Порядність? Професійність? А як на мене, два основних інстинкта будь-якої людини - страх і почуття самозбереження)
Helgi Sharp