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За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки

В Україні станом на ранок понеділка, 2 листопада, зафіксовано 6754 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 402 194 осіб.

За добу одужали 2327 пацієнтів, загалом від початку пандемії - 163 768 осіб. Протягом минулої доби померли 69 раніше захворілих. Загалом від початку пандемії померли 7375 осіб. Всього в Україні станом на ранок 2 листопада на COVID-19 хворіє 231 051 особа, що на 358 осіб більше, ніж добою раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні почало діяти нове епідзонування: до "червоної" зони потрапили 11 облцентрів

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (817) області, Києві (507), Львівській (464), Чернівецькій (418) і Житомирській (398) областях.

За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 01
За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 02
За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 03
За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 04
За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 05
За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки 06

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Топ коментарі
+4
Ну это как бы статистика за воскресенье. И там уже по традиции все показатели меньше чем в другие дни. Завтра опять вырастет.
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02.11.2020 09:02
+4
она не уменьшается. понедельник прошлый 5426, сегодня 6 754 ....
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02.11.2020 09:03
+2
Статистика уменьшается, это радует.
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02.11.2020 08:55
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Статистика уменьшается, это радует.
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02.11.2020 08:55 Відповісти
лишь бы это не было "случайным" отклонением
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02.11.2020 08:58 Відповісти
Ну это как бы статистика за воскресенье. И там уже по традиции все показатели меньше чем в другие дни. Завтра опять вырастет.
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02.11.2020 09:02 Відповісти
она не уменьшается. понедельник прошлый 5426, сегодня 6 754 ....
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02.11.2020 09:03 Відповісти
Крок назад, два кроки вперед.
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02.11.2020 09:04 Відповісти
Обычно в выходные коронавирус отступает. За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки - Цензор.НЕТ 3526
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02.11.2020 09:16 Відповісти
Понеділок... Звичайно хотілось би так щодня, але поки що, на жаль, не виходить.
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02.11.2020 09:17 Відповісти
Ви по п'ятницях судіть, а не по понеділках.
На вихідних лабораторії відпочивають
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02.11.2020 09:33 Відповісти
Повышаем содержание цинка в организме и все проблемы...
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02.11.2020 08:58 Відповісти
"и у всех проблемы...." За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки - Цензор.НЕТ 1600
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02.11.2020 09:14 Відповісти
Вжe майжe 10000 тисяч хворих, класти хворих нема куди. Як діти пішли в школу, одразу почався спалах ковіду. Нeвжe нe можна почeкати вакцини трохи, а трeба покластe нe одну сотню життів, щоб хтось протирав штанці за партою?! Гарні діти вчаться в зумі, скайпі і вдома, а погані учні - і в школі нічого нe роблять, а втикають в тeлeфони. Видали вчитeлям (супруг-а вчитeль) лишe одну маску за півтора місяца! Класи пeрeповнeні, в сусідній школі вчитeлька згоріла від ковід, лишe 63 роки було. Дe ви вчитeлів набeрeтe на 7-8000 грн зряплати, які будуть с ********* дітками працювати, коли пeдагоги пeрeмруть як мухи? Кинули людeй на заклання, зeбільна влада, виживайтe як хочeтe!
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02.11.2020 09:06 Відповісти
По поводу цинка я бы даже развил тему. Цинк является противовирусным препаратом. Поэтому всем кто почувствовал симптомы простуды не теряйте время, не паникуйте, не ждите теста, просто принимайте цинк 3 раза вдень. Не важно какой вирус грип, корона, аденовирус и т.п. А что бы цинк лучше проникал в клетки добавляйте пищевую добавку кверцетин где то 1/3 пакетика. И того лечение коронавируса вам обойдется примерно в 100 грн. если начнете лечить сразу же.
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02.11.2020 09:12 Відповісти
Завтра будет около 9000 новых заражённых.

07.09 - 138068 - новых 2174
08.09 - 140479 - новых 2411
09.09 - 143030 - новых 2551
10.09 - 145612 - новых 2582
11.09 - 148756 - новых 3144
12.09 - 151859 - новых 3103
13.09 - 154335 - новых 2476
14.09 - 156797 - новых 2462 v - Пн
15.09 - 159702 - новых 2905
16.09 - 162660 - новых 2958
17.09 - 166244 - новых 3584
18.09 - 169472 - новых 3228
19.09 - 172712 - новых 3240
20.09 - 175678 - новых 2966
21.09 - 178353 - новых 2675 v - Пн
22.09 - 181237 - новых 2884
23.09 - 184734 - новых 3497
24.09 - 188106 - новых 3372
25.09 - 191671 - новых 3565
26.09 - 195504 - новых 3833
27.09 - 198634 - новых 3130
28.09 - 201305 - новых 2671 v - Пн
29.09 - 204932 - новых 3627
30.09 - 208959 - новых 4027
01.10 - 213028 - новых 4069
02.10 - 217661 - новых 4633
03.10 - 222322 - новых 4661
04.10 - 226462 - новых 4140
05.10 - 230236 - новых 3771 v - Пн
06.10 - 234584 - новых 4348
07.10 - 239337 - новых 4753
08.10 - 244734 - новых 5397
09.10 - 250538 - новых 5804
10.10 - 256266 - новых 5728
11.10 - 261034 - новых 4768
12.10 - 265454 - новых 4420 v - Пн
13.10 - 270587 - новых 5133
14.10 - 276177 - новых 5590
15.10 - 281239 - новых 5062
16.10 - 287231 - новых 5992
17.10 - 293641 - новых 6410
18.10 - 298872 - новых 5231
19.10 - 303638 - новых 4766 v - Пн
20.10 - 309107 - новых 5469
21.10 - 315826 - новых 6719
22.10 - 322879 - новых 7053
23.10 - 330396 - новых 7517
24.10 - 337410 - новых 7014
25.10 - 343498 - новых 6088
26.10 - 348924 - новых 5426 v - Пн
27.10 - 355601 - новых 6677
28.10 - 363075 - новых 7474
29.10 - 370417 - новых 7342
30.10 - 378729 - новых 8312
31.10 - 387481 - новых 8752
01.11 - 395440 - новых 7959
02.11 - 402194 - новых 6754 v - Пн
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02.11.2020 09:14 Відповісти
Эта олигархическая власть собирается хоть что-то делать? Или так и будет делать вид, что всё ок? Школы - главный рассадник. Да закройте их наконец, зебилы чёртовые!
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02.11.2020 09:27 Відповісти
За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки - Цензор.НЕТ 4981
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02.11.2020 09:41 Відповісти
Еще раз удивляюсь показателям Харьковщины. Выявляется стабильно больше всего заболевших, но умерших - очень мало, за минувшие сутки вообше таких нет!
Феномен? Или одно из двух...
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02.11.2020 10:03 Відповісти
Может ватников в Харькове поубавится. За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки - Цензор.НЕТ 6810 За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки - Цензор.НЕТ 6810 За добу від COVID-19 померли 69 осіб, 2327 - одужали, виявлено 6754 нові випадки - Цензор.НЕТ 6810
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02.11.2020 13:33 Відповісти
 
 