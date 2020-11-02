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Новини Політика України
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ВР (7519) Зеленський (10071) КС (928) Совгиря (42)

У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря

В Україні вже були ситуації, коли кризи доводилося вирішувати саме політико-правовими рішеннями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила представниця парламенту в КСУ, нардепка "Слуги народу" Ольга Совгиря.

Нардепка визнає, що президент обрав не юридичне, а політичне рішення питання, і що це несе певні ризики для майбутнього держави. Совгиря розраховує, що правовий комітет розгляне проєкт вже в середу 4 листопада, проте не виключає, що між читаннями депутати внесуть правки в документ.

"Ця ситуація має не тільки правову, а й політичну сторону, звичайно, ризик є, але ніхто ніколи не очікував, що КСУ ухвалить таке рішення, через яке буде така негативна реакція суспільства, західних держав, міжнародних організацій, які підтримують Україну", - підкреслила представниця ВР в КС.

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В Україні вже були ситуації, коли кризи доводилося вирішувати саме політико-правовими рішеннями, каже Совгиря. Як приклад вона наводить низку рішень парламенту після Революції Гідності. На її думку, в разі розгону КСУ новий склад можна буде сформувати до середини наступного року.

"Це легко порахувати, у законі про КСУ всі терміни визначені: і подання кандидатур, і проведення конкурсів, це від трьох до шести місяців. Але варто мати на увазі, що, звичайно ж, COVID вносить корективи", - додала Совгиря.

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Топ коментарі
+12
Інші варіянти?
Законний В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря - Цензор.НЕТ 4210 шлях лише один - примусити попросити суддів написати заяву про відставку.
А просити доведеться паяльником, чи праскою . В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря - Цензор.НЕТ 972
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02.11.2020 09:24
+10
Зебуины упорото не хотят рассматривать законные пути решения проблемы.
Кукловоды поставили задачу "Разогнать!", надо выполнять.
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02.11.2020 09:19
+10
В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря - Цензор.НЕТ 8336
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02.11.2020 09:22
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Так Порошенко тогда в ту пору в ручном режиме кэрував КС? Тогда логично,что он и сейчас кэруе. У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 7226 Ох уж этот Порошенко. У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 3350
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02.11.2020 11:24 Відповісти
я цього не говорив, не стверджував, що Порошенко керував КС. Це ти сам собі придумав. І навіть не зрозумів, що таке політична воля влади, і як вона проявляється, і як вона впливає, в т.ч. і на суддів.
Але вам, дебілам, це занадто довго доведеться пояснювати. І - скоріш за все, даремно пояснювати. Тому не буду.
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02.11.2020 11:39 Відповісти
"зеленый турборежим" уничтожения проевропейской Украины,и " зеленый турборежим" возвращения Украины в кровавые обьятия рашистского оккупанта
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02.11.2020 09:27 Відповісти
Накой они нужны эти свиньи
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02.11.2020 09:28 Відповісти
Курс доллара превысил 80 рублей впервые с марта
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02.11.2020 09:28 Відповісти
Закупись! У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 2648
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02.11.2020 09:33 Відповісти
та не розганяти його треба, а карати
"випадково" публікується персональна інфа суддів, а УДО цілком випадково всі захворіли на один день
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02.11.2020 09:29 Відповісти
Да не в случаи разгона. А гнать их от туда нужно и поскорее. И каждого судью проверить на вшивость.
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02.11.2020 09:29 Відповісти
А до призначення нового складу доручити ВС виконувати функції КС. щоб запобігти звинуваченням у порушенні триєдинства влади. Може й назавжди так залишитися, специалізації потребують судді, а не суди
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02.11.2020 09:32 Відповісти
ЗЕленые умники, а что делать будете с отмененными за это время нормами Законов(решения КС обжалованию не подлежат), которые дали и еще дадут индульгенцию, преференции пока вы "думаете"? Вместо того, чтобы действовать молниеносно вы только в среду(!)планируете(!) рассмотреть на комитете(!)
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02.11.2020 09:33 Відповісти
А в разі розгону бидла з Банкової ?
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02.11.2020 09:35 Відповісти
Голобородько живет в виртуальном советском союзе..но дороги в прошлое не бывает...
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02.11.2020 09:36 Відповісти
Ностальгируешь?
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02.11.2020 09:40 Відповісти
Аха.Асобино за Чечней....два раза брали У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 8034
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02.11.2020 09:45 Відповісти
А че так долго? Дефицит отпетых прокацапских мерзавцев наблюдается? медведчука ставьте председателем он жеж юрист, нелю подтяните портнова, гулять так гулять
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02.11.2020 09:38 Відповісти
Зелохи должны страдать!
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02.11.2020 09:42 Відповісти
Это да. Но сейчас и мы прицепом пойдем
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02.11.2020 10:42 Відповісти
У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 2840 У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 2589 Вождизм погубил Рабссию сЦаря,СССр.СНГ и РАБссия будет там же...
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02.11.2020 09:42 Відповісти
Спішити нікуди. Краще дочекатись нового складу Проституційного суду, ніж старі неадеквати, відміною законів, ліквідують незалежність держави.
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02.11.2020 09:45 Відповісти
Розгон КС стане черговим державним переворотом.
Але нам після 2014 року вже не звикати.
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02.11.2020 09:47 Відповісти
Мене турбує те, що сайт повністю захопили барижні адепти. Усі свої коментарі вони пишуть мовою агресора, країни паРашки.
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02.11.2020 09:48 Відповісти
А зачем КС нужен?
Кучка профессиональных взяточников поучают Президента и Верховную Раду как понимать конституцию . Вышвырнуть борова тупицкого в грязный,обезвоженный оккупантами крым и забыли.
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02.11.2020 09:52 Відповісти
Невдомек клоугу, купившему диплом юриста, что таким образом он ставит под сомнения все решения КСУ, в частности, о законности досрочных выборов ВР в 2019?
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02.11.2020 10:00 Відповісти
По ее мнению, в случае разгона КСУ новый состав можно будет сформировать до середины следующего года.Источник: https://censor.net/ru/n3228466

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"...в случае разгона КСУ (Констітуційний Суд!!!!)..." У разі розгону КС новий склад можна буде сформувати до середини наступного року, - представниця Ради в КС Совгиря - Цензор.НЕТ 7813 Зимбабве...Билиать...
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02.11.2020 10:11 Відповісти
успокойтесь, никто никого не разгонит. зеля не идиот против своих идти. побухтят, потом не хватит голосов или будет 10 тыс поправок, которые будут рассматривать год. при зеле украина будет или под ****** или развалена. или кто то еще не понял?))
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02.11.2020 13:56 Відповісти
Как раз Зеля - идиот. А вот тот, кто за ним стоит - нет.
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02.11.2020 17:36 Відповісти
ну, не нужно недооценивать врага. он все понимает что происходит
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02.11.2020 18:02 Відповісти
Да не он. Он двух слов связать не может и на системные действия не способен. Ну не может у слизняка быть в голове многоходовочек! А здесь все слишком красиво продумано. Слишком мощная поддержка СМИ, обращения в ЕС, митинги. Я не против того, чтобы Зеля болтался на фонаре, но он просто говорящая кукла для толпы. В принципе, об этом многие догадывались еще до выборов.
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02.11.2020 18:13 Відповісти
Может я чтото не понимаю.А на кой вобще этот КС.
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02.11.2020 21:37 Відповісти
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