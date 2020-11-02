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Новини За кордоном
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Африка (58) заручник (409) Нігерія (20) спецпризначенці (124) США (6785) ЦРУ (53) ССО (117)

Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

27-річний американський фермер Філіп Волтон оселився в центральній Африці, в селі Массалата в Нігері. Він створив ферму, на якій вирощував манго, розводив верблюдів, овець і птицю. 26 жовтня на кількох мотоциклах до його дому під'їхало шестеро бандитів, озброєних автоматами. Вони схопили Волтона і вивезли його в невідомому напрямку. Незабаром за життя американця зажадали викуп.

Подробиці операції описав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

У Нігері розміщено американський військовий контингент, тут американські спецпризначенці і безпілотники воюють з ісламськими терористичними угрупованнями. Однак для порятунку заручників направили додаткові сили.

Згідно з даними трекерів, які наводить War zone, з американської авіабази Рота в Іспанії для порятунку простого фермера стартувала справжня армада: 4 десантні літаки МС-130 для далеких рейдів, 4 десантні конвертоплани CV-22, 1 важкий штурмовик АС-130J зі 105 мм гаубицею і комплектом керованих ракет і бомб, 1 базовий патрульний літак Р-8А, і 6 повітряних танкерів КС-135R. Ці 16 повітряних кораблів мали забезпечити перекидання приблизно на 3000 км, висадку, вогневу підтримку та евакуацію елітного спецпідрозділу - знаменитої "Команди Шість" SEALS ВМС США.

Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки 01

Також читайте: Суд ухвалив екстрадувати в США американського добровольця Ленґа, якого на батьківщині підозрюють у вбивстві двох людей

Американська розвідка виявила місцезнаходження заручника - на півночі сусідньої країни - Нігерії, такої само бідної, з високим рівнем злочинності. І вночі 31 жовтня на голови африканським бандитам, які вирішили підзаробити, висадилися найкращі бійці найбільшої наддержави. Всіх терористів на місці вбили, одного взяли в полон. Заручник і американські військові не постраждали. Філіп Волтон доставлений у посольство США.

Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки 02

Президент США Дональд Трамп з гордістю повідомив, що за час його правління звільнено вже 55 громадян США, захоплених у заручники в 24 різних країнах світу.

Так, можна сказати, це піар, це вибори в США, але це корисний піар, який правильно поєднується з цілями держави. Американці створили армію для захисту своїх інтересів по всьому світу, і на таких реальних бойових завданнях вони відпрацьовують проєкцію сили в будь-якій точці планети. Ця операція обійшлася в багато мільйонів доларів, це дорого, але вплив США і боєздатність вартують незрівнянно дорожче, і, безумовно, Америка може собі це дозволити. Така оборонна доктрина. ЗС США побудували систему, яка з упевненістю в успіху дозволяє проводити операції такого роду з мінімальним ризиком в абсолютно незнайомому глухому куточку континенту і в найкоротші терміни. Американці створили ССО не для того, щоб тренуватися на базі, а щоб постійно вирішувати будь-які кризи, які виникають, адже тільки це є гарантією, що спецпризначенці будуть готові до будь-якої загрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США заявили про готовність розмістити гіперзвукові ракети в Європі для стримування Росії

"А в Україні піар інший. Згадуємо недавню операцію з порятунку Ярослава Журавля, яку президент взяв під особистий контроль, але бійця так і не знайшли за 500 метрів від наших позицій. Згадуємо, як перед виборами президент направив на Донбас для піару 100 депутатів-"слуг народу" . А коли після виборів російські снайпери застрелили двох наших бійців - ні президент, ні депутати не приїхали. Ні президент, ні міністр оборони навіть не прокоментували цю подію - типу, не заважайте нам і далі розповідати про дотримання "перемир'я"! Що таке стандарти НАТО треба вивчати ось на таких прикладах", - зазначив Бутусов.

Нагадаємо, батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав у Держбюро розслідувань і Генеральному прокурору Ірині Венідиктовій заяву про можливе скоєння президентом Володимиром Зеленським злочину через можливе перевищення ним службових повноважень.

Батько розвідника звинувачує Зеленського в тому, що він "заборонив залучення підрозділів спеціального призначення для проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого. За словами батька, це призвело до того, що поранений Ярослав Журавель загинув від крововтрати в "сірій зоні".

Сергій Журавель вимагає почати досудове розслідування за ч. 4 статті 426 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

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Топ коментарі
+47
а ведь можно было из бывших президентов создать группу переговорщиков . вывести из Нигера ( да чего уж там . вообще из Африки ) все войска . и с большой помпой обменять этого фермера на нескольких государственных преступников Спасение Филипа Волтона: ЦРУ и ССО США провели грандиозную операцию в дебрях Африки - Цензор.НЕТ 8807
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02.11.2020 10:05
+35
А Журавля говнокомандувач кинув на призволяще.
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02.11.2020 10:09
+33
Не такой же. Клоун клоуну большая разница. При Трампе Журавель не умирал бы четверо суток, пока през омарами запихался и Мендель окучивал.
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02.11.2020 10:11
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Я и тебя в глаза не видел!!!! Ты похоже просто вводу варишь!!!

Но при этом занимаешся панибрадством.Я тебее не Кирюха! А на счет МЫ одно только бу бу бу и слился, так и не ответив кто такие мы и кого мы не должны трогать. Да и вот с этим мы и вы это от тебя попахивает кремлевской прпагандой.
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02.11.2020 13:40 Відповісти
Ну вот и поговорили- мне от тебя пахнуло , тебе я воняю!!! Поговорили!!!!!
Кирилл Абрикосович- отвали !!! Хорошего Дня!!!!!

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02.11.2020 13:49 Відповісти
Что андрей андреевичь слился? Так и не ответив. Вили сам.
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02.11.2020 13:55 Відповісти
Зеленского избрали 75% населения!!!!
===
Что ты несёшь?
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02.11.2020 13:43 Відповісти
Да это скорее всего запоребриковый
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02.11.2020 13:56 Відповісти
То жаль что та деревня не возле океана была. Подогнали бы авианосец. Есть давняя деталька. Её на не воспринять даже на подсознательном уровне. Во время 2 мировой лётчикам США, особенно что воевали над Атлантикой, а потом с 1944г и в Европе выдавали размером с портсигар коробку проризиненную с 3 золотыми монетками и 2 золотыми кольцами. А теперь сюрпрайз. Если собьют и выжил и не попал в плен или как там ещё, что бы продержаться. выкупиться с плена или чуть приженится на местной девушке и спастись. Дорого очень и долго готовят лётчика. Людей там ценят превыше всего, золото потом. Мозги имеется в виду в цене. 305 лауреатов Нобелевской премии у америкосов по этой причине. А 28 у кого---догадались?
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02.11.2020 15:57 Відповісти
это потому что в США нет Ермака, а так бы позвонил Нигерийцам и всё пропало
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02.11.2020 10:18 Відповісти
Да, можно сказать, это пиар, это выборы в США, но это полезный пиар, который правильно сочетается с целями государства. Американцы создали армию для защиты своих интересов по всему миру Источник: https://censor.net/ru/n3228474\\\\\\\\\

А ведь, попробуй мы сделать ЯО взад, "интересы" Трампа были бы в том шоп эта армия нас бомбила. Щас налетят: ватник, тыфселшешь, трампофоп, анинашидрусья.....
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02.11.2020 10:21 Відповісти
Как это у нас нет спецопераций? Неправда! Вон, СБУ на рынке "7-й км." какую спецоперацию провели! И спецназ был и бронеавтомобили. А результат какой! Изьяли несколько тонн тюли! А это вам не фермера из рук бандитов, в джунглях Африки вытаскивать ...
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02.11.2020 10:26 Відповісти
Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 6310
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02.11.2020 10:29 Відповісти
Мабуть тюль треба була, окна в бордели завесить Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 7759
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02.11.2020 11:33 Відповісти
А зеленая сопля решила не спасать солдат которые умирали 4 дня от ран.
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02.11.2020 10:29 Відповісти
Может оно и хотело спасать, но "хотеть" и "мочь" - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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02.11.2020 11:59 Відповісти
Ощущение, что Трамп лично писал текст Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 3545
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02.11.2020 10:37 Відповісти
Тут не варто рахувати американські мільйони на порятунок одного фермера, бо,
по-перше, це тренування,
а по-друге, інші потенційні викрадачі знатимуть, що громадян США краще не чіпати.
Ці дві позиції варті таких витрат.
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02.11.2020 10:43 Відповісти
Американцы-красавцы! респект
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02.11.2020 10:43 Відповісти
Не любой американец додумается создавать ферму в Центральной Африке.... Наверное потому и подняли на уши элитку
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02.11.2020 10:59 Відповісти
Скоріше за все христианські налаштований фермер поїхав навчати африканців веденню господарства в їх кліматичних умовах. Не думаю що, там був якийсь магнат, який поїхав загоблювати тисячі гектарів африканського чорнозему для вирощування генетично модифікованої сої.
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02.11.2020 12:57 Відповісти
Але ж знайшов, куди припхатися, - в Нігер! Мало було своїх нігерів?
Якийсь екстремал-неадекват з ду-у-у-уже великими тарганами в голові.
До речі, Нігер - аж ніяк не Центральна Африка. Це одна з країн західно-африканського Сахелю, - перехідної території між пісками і саваннами на південь від Сахари.
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02.11.2020 14:30 Відповісти
знав канадця, який в Африці криниці копав і інфраструктуру налагоджував по селах. Такі вони люди- за власні гроші лізуть в задницю допомагати тим, кому гірше інших.
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02.11.2020 16:10 Відповісти
Це той тип людей, які, або влаштовують революцію "заради щастя всього людства", або стають "святими мучениками джихаду", або (що одне й те ж), - християнськими святенниками несповна розуму.
Найчастіше це відчайдушні фанатики будь-якого штибу. Яким простіше знищити всю планету, ніж визнати якусь свою дрібну ідеологічну неправоту.
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02.11.2020 16:49 Відповісти
В невеликих кількостях такі люди можуть бути навіть корисними, - надавати моральні орієнтири для дикого плебсу. Як свічка в темряві, або маяк, на світло якого пливуть у суцільній пітьмі. Але, коли свічку запалити посеред моря бензину...
Навряд чи хто хотів би такої іскри світла.
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02.11.2020 17:05 Відповісти
Красавчики.Если они ещё возьмут на вооружении москальскую доктрину о защите англоязычных в любой точке земного шара,то освободят всех политзаключённых Мордовии знающих английский язык Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 9550
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02.11.2020 11:26 Відповісти
у Бубачки тоже есть спецназ, вон СБУ фуры перегруженные ловит
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02.11.2020 11:48 Відповісти
Альфа на "7 киллометре" турок торгашей гоняет!
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02.11.2020 12:17 Відповісти
ССО Бубочки - Боевые Зебилы
Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 175
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02.11.2020 20:54 Відповісти
Байден извинится и выдаст фермера обратно, потому что черные жизни важны.
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02.11.2020 11:51 Відповісти
У нас власть позорных негодяев.
У власти пиар, не стрелять по врагу, отводить войска, бросать своих солдат, тишина, посмотреть в глаза врагу.
Убийства украинских солдат для власти, инцидент мешающий перемирию.
Запрет захватить вагнеровцев, это предательство позорных негодяев.
Вообщем они **людки.
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02.11.2020 12:02 Відповісти
Расстрел морпехов снайперами-"неприятный инцидент"
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02.11.2020 12:19 Відповісти
жаль что остальные (будущие) террористы не читают цензор
а также не смотрят новостей как таковых
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02.11.2020 12:35 Відповісти
Украинцы рабы судейско мусорской мафии
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02.11.2020 12:38 Відповісти
Зауважте, противники Трампа роками кричали про те що, ***** на Трампа має компромат але так його і не виклали. Завтра вибори і весь цей компромат, якого ніхто так і не побачив, виявиться вже нікому не потрібний незалежно від результатів. Завтра Трамп або програє і цей компромат втратить будь яку цінність, або виграє але й тоді компромат вже ні на що не вплине.
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02.11.2020 12:53 Відповісти
На Трампа кроме как то что он баб трахал никакого компромата не нашлось . А вот Байдена уличили в продаже американских военных технологий Китаю получению взяток в особокрупных размерах включая взятки от росийских олигархов .
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02.11.2020 18:59 Відповісти
Вот это КЛАСС. ЗЕ, если эту информацию он увидит, не будет...стыдно за известный случай?
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02.11.2020 13:28 Відповісти
у нас группка проституионно-конституционно-************** террористов захватили в заложники всю Украину - и ничё, банкуют.. - говорят, мол: вы, украинцы, правОв ни на что не имеете, даже на защиту себя и даже Конституции Украины..
их законом разрешается только спалить себя на Майдане.. походу из опций Ылита нам оставила только беззаконие..
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02.11.2020 14:05 Відповісти
Американцу надо было головой думать прежде чем селиться в такой дикой стране как ЦАР.
В Украине тоже не советовал бы.
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02.11.2020 14:17 Відповісти
Супердержава. І цим все сказано.
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02.11.2020 14:19 Відповісти
Украинские фермеры курят в сторонке. Особенно когда к ним за урожаем и выкупом приходят доморощенные "активисты" в балаклавах
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02.11.2020 15:43 Відповісти
Ну ви даєте - де клоун, а де реальність Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 7266
Янкі молодці, треба приклад брати.
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02.11.2020 15:45 Відповісти
Лучшие бойцы сверхдержавы! Редактор выучка совковая -зализал америкосам знатно!
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02.11.2020 16:35 Відповісти
С одной стороны, похвально когда страна так защищает своих граждан.
С другой стороны, честно говоря не могу понять мотивы этого "фермера"!
Если тебе нужен экстрим - пожалуйста, но зачем втягивать в это дело посторонних людей?
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02.11.2020 17:36 Відповісти
Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 3516 "А в Украине пиар другой. Вспоминаем недавнюю операцию по спасению Ярослава Журавля, которую президент взял под личный контроль, но бойца так и не нашли в 500 метрах от наших позиций. Вспоминаем, как перед выборами президент направил на Донбасс для пиара 100 депутатов Слуг народа. А когда после выборов российские снайперы застрелили двоих наших бойцов - ни президент ни депутаты не приехали. Ни президент ни министр обороны даже не прокомментировали это событие - типа, не мешайте нам и дальше рассказывать про соблюдение "перемирия"! Что такое стандарты НАТО надо изучать вот на таких примерах"

просто юзик и второй жиртрест не влезут не в одинвертолет илиздадутся мальчишам кибальчишам для поедания варенья и печенья Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 5344
Источник: https://censor.net/ru/n3228474
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02.11.2020 17:52 Відповісти
короче полная анальная дырка я считаю надо отстранить на веря мвд и нгу и какой то частью военной расстрелять все опзж и оппоблок и вдомах тоже..так толку не будет не страна а цирк.. и судей туда же...
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02.11.2020 17:53 Відповісти
Після таких статей , завжди стає соромно за державу ,, хоча сама стаття хороша . Уявляю що подумають американські військові , коли прочитають як наше військове командування на чолі з верховним гівнокомандувачем , кинули помирати бійця , майже біля своїх позицій .
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02.11.2020 18:33 Відповісти
Нічого нікому небуде поки він при владі,а от як закінчиться термін,тоді хочби вспіть схватить!! Я так розумію,людини яка впевненна,що за душею чисто(МАЙЖЕ) небуде драпать,є приклади,ЮВТ,Порох,Яценюк,Пастор,а де поділись Азірови зі своїм шоблом,хоча сьогодні половина повернулась,а за Пороха сиділи за бугром і гадили по повній.
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02.11.2020 19:07 Відповісти
Гондурас отдыхает)))))
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02.11.2020 19:13 Відповісти
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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02.11.2020 20:38 Відповісти
Этого фермера же можно было просто обменять!
На захваченных в плен других нигерийских бандитов .....на деньги ....наркоту или оружие ! Так мы же САМИ и поступали в течение последних шести лет .....
А яж забыл наш враг сама ужасная рашка! великая межгалактическая имперская суперхрень . Тот кто становится на ее пути должен сразу сдаться ей на милость или застрелиться ...Ну или какой нибудь схематоз замутить с ней типа война войной , а гешефт само собой .Как и было все при папередниках ранее и сейчас при наступниках .
Тьху .....(
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02.11.2020 21:09 Відповісти
Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки - Цензор.НЕТ 1859
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02.11.2020 21:11 Відповісти
украинские толстошеие крупнотохесные хенералы из армии, сбу, разведки, легавых могут только водку жрать... на аналогичную операцию у них мозгов нет, они проедены... боевые действия на востоке Украины это показывают....
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03.11.2020 05:20 Відповісти
Вот по тому Штаты и сверхдержава , для них даже фермер живущий в ***..нях Африки такой же гражданин и требует защиты.Правда с выборами у них не все гладко , но если обойдутся без гражданской войны и смогут убрать рыжего без особого кипеша , значит все будет Ок. А то если начнется трендец там , то нам оооох не весело будет , когда один на один с Мордором останемся , бо сопливая и продажная Европа могут только озабоченности выражать , над которыми все на планете все ржут.
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03.11.2020 06:21 Відповісти
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