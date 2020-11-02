Порятунок Філіпа Волтона: ЦРУ і ССО США провели грандіозну операцію в хащах Африки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
27-річний американський фермер Філіп Волтон оселився в центральній Африці, в селі Массалата в Нігері. Він створив ферму, на якій вирощував манго, розводив верблюдів, овець і птицю. 26 жовтня на кількох мотоциклах до його дому під'їхало шестеро бандитів, озброєних автоматами. Вони схопили Волтона і вивезли його в невідомому напрямку. Незабаром за життя американця зажадали викуп.
Подробиці операції описав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.
У Нігері розміщено американський військовий контингент, тут американські спецпризначенці і безпілотники воюють з ісламськими терористичними угрупованнями. Однак для порятунку заручників направили додаткові сили.
Згідно з даними трекерів, які наводить War zone, з американської авіабази Рота в Іспанії для порятунку простого фермера стартувала справжня армада: 4 десантні літаки МС-130 для далеких рейдів, 4 десантні конвертоплани CV-22, 1 важкий штурмовик АС-130J зі 105 мм гаубицею і комплектом керованих ракет і бомб, 1 базовий патрульний літак Р-8А, і 6 повітряних танкерів КС-135R. Ці 16 повітряних кораблів мали забезпечити перекидання приблизно на 3000 км, висадку, вогневу підтримку та евакуацію елітного спецпідрозділу - знаменитої "Команди Шість" SEALS ВМС США.
Американська розвідка виявила місцезнаходження заручника - на півночі сусідньої країни - Нігерії, такої само бідної, з високим рівнем злочинності. І вночі 31 жовтня на голови африканським бандитам, які вирішили підзаробити, висадилися найкращі бійці найбільшої наддержави. Всіх терористів на місці вбили, одного взяли в полон. Заручник і американські військові не постраждали. Філіп Волтон доставлений у посольство США.
Президент США Дональд Трамп з гордістю повідомив, що за час його правління звільнено вже 55 громадян США, захоплених у заручники в 24 різних країнах світу.
Так, можна сказати, це піар, це вибори в США, але це корисний піар, який правильно поєднується з цілями держави. Американці створили армію для захисту своїх інтересів по всьому світу, і на таких реальних бойових завданнях вони відпрацьовують проєкцію сили в будь-якій точці планети. Ця операція обійшлася в багато мільйонів доларів, це дорого, але вплив США і боєздатність вартують незрівнянно дорожче, і, безумовно, Америка може собі це дозволити. Така оборонна доктрина. ЗС США побудували систему, яка з упевненістю в успіху дозволяє проводити операції такого роду з мінімальним ризиком в абсолютно незнайомому глухому куточку континенту і в найкоротші терміни. Американці створили ССО не для того, щоб тренуватися на базі, а щоб постійно вирішувати будь-які кризи, які виникають, адже тільки це є гарантією, що спецпризначенці будуть готові до будь-якої загрози.
"А в Україні піар інший. Згадуємо недавню операцію з порятунку Ярослава Журавля, яку президент взяв під особистий контроль, але бійця так і не знайшли за 500 метрів від наших позицій. Згадуємо, як перед виборами президент направив на Донбас для піару 100 депутатів-"слуг народу" . А коли після виборів російські снайпери застрелили двох наших бійців - ні президент, ні депутати не приїхали. Ні президент, ні міністр оборони навіть не прокоментували цю подію - типу, не заважайте нам і далі розповідати про дотримання "перемир'я"! Що таке стандарти НАТО треба вивчати ось на таких прикладах", - зазначив Бутусов.
Нагадаємо, батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля, Сергій Журавель подав у Держбюро розслідувань і Генеральному прокурору Ірині Венідиктовій заяву про можливе скоєння президентом Володимиром Зеленським злочину через можливе перевищення ним службових повноважень.
Батько розвідника звинувачує Зеленського в тому, що він "заборонив залучення підрозділів спеціального призначення для проведення рятувально-пошукових заходів" біля Зайцевого. За словами батька, це призвело до того, що поранений Ярослав Журавель загинув від крововтрати в "сірій зоні".
Сергій Журавель вимагає почати досудове розслідування за ч. 4 статті 426 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.
Будь ласка, зачекайте...
Но при этом занимаешся панибрадством.Я тебее не Кирюха! А на счет МЫ одно только бу бу бу и слился, так и не ответив кто такие мы и кого мы не должны трогать. Да и вот с этим мы и вы это от тебя попахивает кремлевской прпагандой.
Кирилл Абрикосович- отвали !!! Хорошего Дня!!!!!
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Что ты несёшь?
А ведь, попробуй мы сделать ЯО взад, "интересы" Трампа были бы в том шоп эта армия нас бомбила. Щас налетят: ватник, тыфселшешь, трампофоп, анинашидрусья.....
по-перше, це тренування,
а по-друге, інші потенційні викрадачі знатимуть, що громадян США краще не чіпати.
Ці дві позиції варті таких витрат.
Якийсь екстремал-неадекват з ду-у-у-уже великими тарганами в голові.
До речі, Нігер - аж ніяк не Центральна Африка. Це одна з країн західно-африканського Сахелю, - перехідної території між пісками і саваннами на південь від Сахари.
Найчастіше це відчайдушні фанатики будь-якого штибу. Яким простіше знищити всю планету, ніж визнати якусь свою дрібну ідеологічну неправоту.
Навряд чи хто хотів би такої іскри світла.
У власти пиар, не стрелять по врагу, отводить войска, бросать своих солдат, тишина, посмотреть в глаза врагу.
Убийства украинских солдат для власти, инцидент мешающий перемирию.
Запрет захватить вагнеровцев, это предательство позорных негодяев.
Вообщем они **людки.
а также не смотрят новостей как таковых
их законом разрешается только спалить себя на Майдане.. походу из опций Ылита нам оставила только беззаконие..
В Украине тоже не советовал бы.
Янкі молодці, треба приклад брати.
С другой стороны, честно говоря не могу понять мотивы этого "фермера"!
Если тебе нужен экстрим - пожалуйста, но зачем втягивать в это дело посторонних людей?
просто юзик и второй жиртрест не влезут не в одинвертолет илиздадутся мальчишам кибальчишам для поедания варенья и печенья
Источник: https://censor.net/ru/n3228474
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
На захваченных в плен других нигерийских бандитов .....на деньги ....наркоту или оружие ! Так мы же САМИ и поступали в течение последних шести лет .....
А яж забыл наш враг сама ужасная рашка! великая межгалактическая имперская суперхрень . Тот кто становится на ее пути должен сразу сдаться ей на милость или застрелиться ...Ну или какой нибудь схематоз замутить с ней типа война войной , а гешефт само собой .Как и было все при папередниках ранее и сейчас при наступниках .
Тьху .....(