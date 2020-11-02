Місцеві вибори-2020: з 5 вересня поліція відкрила 997 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 2 листопада 2020 року територіальні органи Національної поліції України зареєстрували 15615 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.
Так, в Києві – 1728, в Київській області - 1697, у Дніпропетровській - 1211, в Одеській - 110 і в Донецькій - 987.
Найбільше заяв надійшло щодо незаконної агітації – 5 979, виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, що здійснили друк, – 1149, порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів або розміщення їх у заборонених місцях – 833, підкуп виборців – 724, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списку виборців – 467, порушення порядку опублікування виборчої документації – 415, фальсифікація виборчих документів – 343, незаконне фотографування виборчого бюлетеня – 315.
Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 997 кримінальних проваджень: 604 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 393 – пов’язані з виборчим процесом.
За 78 кримінальними провадженнями 95 особам повідомлено про підозру.
Усього органами поліції складено 2 323 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.
Також до поліції надходили заяви та повідомлення після дня голосування. З 00.00 26 жовтня 2020 року до органів поліції надійшла 1641 заява та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.
У Київській області – 221, у Дніпропетровській – 180, в Одеській – 173, у Запорізькій – 119, у місті Києві – 116, у Донецькій – 106, у Харківській – 78, у Хмельницькій – 57, у Кіровоградській – 56, у Вінницькій – 55, у Миколаївській – 52, у Полтавській – 50, у Закарпатській – 45, у Черкаській – 43, по 41 – у Львівській та Сумській, у Херсонській – 36, у Тернопільській – 35, у Чернівецькій – 34, у Луганській – 26, у Волинській – 23, в Івано-Франківській – 18, по 12 – у Житомирській, Рівненській та Чернігівській областях.
Заяви стосувалися щодо фальсифікації виборчих документів – 132, порушення порядку опублікування виборчої документації – 95, фальсифікація підсумків голосування – 68, ненадання, відповідно до встановленого порядку, копії виборчого протоколу – 51, невиконання рішення виборчої комісії – 48, незаконне знищення виборчої документації (знищення або псування бюлетеня або іншої виборчої документації) – 44, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списку виборців – 41, порушення прав громадян на ознайомлення з відомостями реєстру виборців або списком виборців – 39.
За 167 фактами відомості внесено до ЄРДР: 134 – пов’язаних з порушенням виборчого законодавства, 33 – пов’язаних з виборчим процесом.
Також поліцейські склали 195 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
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