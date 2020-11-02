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Новини Політика України
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НАБУ (1737) КС (928) Портнов (219) Бутусов Юрій (1968) Вовк Павло (213) Тупицький (213) Богдан Андрій (296)

Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов

Національне антикорупційне бюро серед записів в кабінеті голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка виявило записи розмов Вовка з колишнім главою Офісу Президента Андрієм Богданом і з неофіційним "куратором" судової системи при Офісі Президента Андрієм Портновим про призначення головою Конституційного Суду Олександра Тупицького. Або це якісь вкрай схожі на них голоси.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ, близькі до НАБУ, пише на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор видання Юрій Бутусов.

На записах, які є частиною кримінальної справи про захоплення влади суддями ОАСК, голоси Вовка, Богдана і Портнова обговорюють призначення Тупицького головою суду, а також завдання, які він повинен виконати після призначення. Ці записи необхідно опублікувати, щоб суспільство могло їм дати оцінку напередодні доленосних рішень щодо КС.

Олександр Тупицький був обраний головою Конституційного Суду у вересні 2019 року. Тупицький був призначений суддею КС у 2013-му, ще коли Портнов був заступником голови АП.

У зв'язку з міжнародним резонансом, пов'язаним з діями Тупицького, і заявою секретаря РНБО Олексія Данілова, що в діях КС є російський слід і зовнішній тиск, пропоную президенту України і Верховній Раді вимагати негайного розслідування всіх матеріалів НАБУ, які стосуються порядку призначення Тупицького главою КС, і розгляду питання про відповідальність фігурантів записів.

Також дивіться: "Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка. ВIДЕО

Не виключено, що рішення Конституційного Суду могли бути спровоковані впливом на Тупицького кількох високопоставлених посадових осіб і політиків.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+41
Цікаво почути коменти від моно меншості

Среди записей из кабинета главы ОАСК Вовка есть разговор с людьми с голосами Богдана и Портнова, они говорят о назначении главой КС Тупицкого, - источник - Цензор.НЕТ 2281
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02.11.2020 10:39
+26
в расследовании главное не выйти на себя
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02.11.2020 10:38
+19
Портнова приезд чисто "заслуга"Зебила,он приехал сразу когда победил Зе,зная наверное точно что его не арестуют тут,при Порошенко оно сидело в москве и сюда боялось приезжать,и там гавкало с пропагандовских каналов против Украины
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02.11.2020 10:53
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в расследовании главное не выйти на себя
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02.11.2020 10:38 Відповісти
Цікаво почути коменти від моно меншості

Среди записей из кабинета главы ОАСК Вовка есть разговор с людьми с голосами Богдана и Портнова, они говорят о назначении главой КС Тупицкого, - источник - Цензор.НЕТ 2281
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02.11.2020 10:39 Відповісти
Зараз заверещать шо це брехня.
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02.11.2020 10:42 Відповісти
точніше забекають.
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02.11.2020 10:43 Відповісти
Та ще й скажуть, що то Порошенко їх звів! Хоча це ще раз підтверджує, що та вся кчтавпсія - не просто так.
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02.11.2020 11:02 Відповісти
еще бы, конечно - во всем Порошенко у низ виноват )))
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02.11.2020 13:40 Відповісти
а вы думаете эти 73 или 7,3% они вообще в курсе ЧТО ИМЕЕТ БЫТЬ В УКРАИНЕ это же жжжучило нагадили а вы убирайте... а мы пошли дальше гадить нет такой подвид надо только физически уничтожать как паразитов.. бактерии... вирусы
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02.11.2020 10:43 Відповісти
Так, в своєму домі має бути чистота, запорука здоров'я, захист від СOVID-19 i CLOUN-95.
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02.11.2020 12:32 Відповісти
Оптимістичненько Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1112 а краще 0,73%
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02.11.2020 10:55 Відповісти
До цього їх і доведемо. Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 383
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02.11.2020 10:58 Відповісти
Одна проблема - куди ці відсотки перетікають.
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02.11.2020 10:59 Відповісти
Будемо сподіватись на краще.
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02.11.2020 11:00 Відповісти
судя по явке на местных выборах, они скоро сами за себя будут голосовать....
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02.11.2020 11:45 Відповісти
Нічого цікавого, залізь на гілку В случае разгона КС новый состав можно будет сформировать до середины следующего года, - представитель Рады в КС Совгыря - побачиш. В т ч. "Просто надо честно признать, судебная реформа Порошенко провалилась. И сейчас судьи по примеру с судьями КС чувствуют себя безнаказанными местными царьками", і т.д.
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02.11.2020 11:50 Відповісти
А я навідь і сперичатись не буду.
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02.11.2020 12:06 Відповісти
У зелені прокол за проколом. Среди записей из кабинета главы ОАСК Вовка есть разговор с людьми с голосами Богдана и Портнова, они говорят о назначении главой КС Тупицкого, - источник - Цензор.НЕТ 92
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02.11.2020 10:41 Відповісти
Так прямо серпом по яйкам зесрани?садисты вы)
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02.11.2020 10:41 Відповісти
У когось були в цьому сумніви? В тому, що до безладу в державі причетний портнов, як представник фуйла-коломойського та їх маріонеточної влади? У мене так точно, ні.
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02.11.2020 10:43 Відповісти
а я, ще зробив екскурс в минуле та пригадав ту суку, що привела Портнова... Мабуть, не варто озвучувати прізвище, щоб сектанти пластичної хірургії до цноти- не образились? Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9147
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02.11.2020 11:42 Відповісти
А ще вчора всі зебіли волали: це їх ще порох поназначав!
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02.11.2020 10:52 Відповісти
Портнова приезд чисто "заслуга"Зебила,он приехал сразу когда победил Зе,зная наверное точно что его не арестуют тут,при Порошенко оно сидело в москве и сюда боялось приезжать,и там гавкало с пропагандовских каналов против Украины
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02.11.2020 10:53 Відповісти
Бенядиктовой и ГБР это не интересно.
ПОЧЕМУ-ТО ...
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02.11.2020 10:54 Відповісти
Які питання у беня-діктової і гбр можуть бути до свого керівника- кодувальника? Коли він їх на посади і призначив.
"Я действительно разговаривала с Андреем Владимировичем. От него очень много к нам заявлений было и в ГБР, и сейчас уже обращения сюда приходят [в Офис генерального прокурора]. Учитывая то, что он медийно мощный человек, у него очень много людей, которые поддерживают его идеи", - рассказала Ирина Венедиктова.
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02.11.2020 11:01 Відповісти
Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6730
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02.11.2020 10:56 Відповісти
Вкрав в януковича тоніс ?
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02.11.2020 11:48 Відповісти
Цей КС треба розганяти. Негайно. Бо якщо скасують закон про мови, то щонайменше 4 роки для України буде втрачено.
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02.11.2020 10:58 Відповісти
До завтра встигнете розігнати?
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02.11.2020 11:02 Відповісти
коли в тебе заболить голова - то, якщо гільотіни не знайдеш, надінь петлю собі на шию і повішайся. Головна біль тобі попустить... гарантовано. І кардинально.
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02.11.2020 12:47 Відповісти
Програма «Гончаренко рулить» неочікувано перейшла в формат «Порошенко рулить»

Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2342
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02.11.2020 11:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=glxwSIdG5po&feature=youtu.be
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02.11.2020 12:42 Відповісти
Их мордами тыкают, как паршивых котят у их же лайно, оставленное то там то сям, - а они, словно не слыша скверного запаха, накладывают, и накладывают, по углам все новые, и новые, кучки. Самая серливая мразная гадина из них - это, конечно же, портнов. У этого кошака, после Москвы, прямо диарея в украинской политике.
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02.11.2020 11:03 Відповісти
Уже можно с уверенностью сказать, шмаркля дал добро на тупицу, а сейчас прикидывается овцой и наигранно возмущается КС, заблаговременно уничтожил сбу, теперь нет кому его арестовать.
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02.11.2020 11:03 Відповісти
коментар відмічено як спам
бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла
перепочинь стаканівець
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02.11.2020 11:14 Відповісти
блін, та ви обидва стаканівці-зебіли. Чистопородні
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02.11.2020 11:51 Відповісти
Думаєте ця інформація щось змінить абсолютно нічого, тому що 60% наших людей не дивляться крім телевізова нічого, і ця інформація навіть до них не дійде..
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02.11.2020 11:06 Відповісти
Удивляет не факт таких разговоров. Удивляет реакция. Причем реакция всех: и участников, и президента, и депутатов, и якобы антикоррупционных органов.
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02.11.2020 11:07 Відповісти
Нікому нема довіри у Презідента.Тому Богдан и пішов.Легко во владу впіхнутися,але в дупу отримати ще легше.
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02.11.2020 11:17 Відповісти
когда говорят об ответственности президента, это просто смешно, уже даже не грустно..., у нас есть ширма, которая закрывает то, что на самом деле происходит и кто на самом деле рулит вместо президента...
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02.11.2020 11:28 Відповісти
Україною править мафія і судді у значній кількості є її частиною. Цей розгул злочинності на державному рівні потрібно припинити негайно самими рішучими методами аж до введення прямого президентського правління чи надзвичайного стану.
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02.11.2020 11:31 Відповісти
да демократия не для нас ,тоталитарный режим самое оно...
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02.11.2020 11:51 Відповісти
_Всю власть отдать кремлёвскому агенту? Ты, ****, ипанулся или как? Или на службе у путлера?
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02.11.2020 12:09 Відповісти
Богдан и Коломойский./Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами/ "Монополия на применение силы в государстве попала в руки бывших соратников Януковича. Их фамилии - Богдан и Портнов", - заявление четырех экс-комбатов /Коломойский выдвинул ультиматум - или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке "Слуге народа" на выборах президента.
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02.11.2020 11:45 Відповісти
Т.е власть в лице команды Зе сама направляпа КС на демонтаж всех достижений Майдана! Спазу же после прихода! А тут маленько не рассчитали!
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02.11.2020 11:46 Відповісти


Богдан з Портновим??? ти бач...

Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2642
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02.11.2020 11:47 Відповісти
а в своем знаменитом 4х часовом интервью Гордону, Богдан так демонстративно переживал за Украину, так переживал.... Или он не знал, на кого работает Портнов ?
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02.11.2020 12:04 Відповісти
Они все там за Украину без украинцев.
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02.11.2020 12:47 Відповісти
Явні порохоботи! Особливо Портнов з Богданом, а Вовк матьорий бандеровець. Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5180
Альооо зєбіл, а ти все Порха боїшся. Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3725
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02.11.2020 12:07 Відповісти
Ржали дыбилы?

Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3647
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02.11.2020 12:45 Відповісти
Як гарно роблять ще раз, ще раз і ще разок ідіотів секти 73%. Ти бач, які шахраї? Як все продумали і головне бажають не зробити краще народу, який їм повірив, а ще раз надурити.
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02.11.2020 12:55 Відповісти
А пацанчик где сидел , под столом?
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02.11.2020 12:56 Відповісти
Так, йому туди документи на візування скидали.
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02.11.2020 13:15 Відповісти
так про какой реванш зеля рассказывает тогда?
короче, главное в расследовании не выйти на самого себя.
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02.11.2020 13:49 Відповісти
Вы сначала плёнки слепите, потом новость вбрасывайте. А не потом на коленке шляпу детскую склеивать.
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02.11.2020 14:06 Відповісти
 
 