УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
55299 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1036 3
карантин (15166) МОЗ (2919) статистика (1994) COVID-19 (16831) коронавірус (15936)

В Україні зайнято 66,9% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Полтавській, Житомирській та Івано-Франківській областях, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні зайнято 66,9% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Полтавській, Житомирській та Івано-Франківській областях, - МОЗ

Станом на 2 листопада в Україні лікарняні ліжка зайняті вже на 66,9%. У жодній області цей показник не становить нижче 50%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у всіх областях України та місті Київ. Найвищий показник заповнюваності ліжок у Полтавській (88,8%), Житомирській (83%), Івано-Франківській (76,8%) областях та Києві (76%).

Загалом по Україні завантаженість ліжок становить 66,9%.

Також читайте: До середини листопада 25-26 тис. ліжок будуть забезпечені киснем, - Степанов

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень також у всіх областях України та місті Київ. Найвищий показник захворюваності зафіксовано у Чернівецькій (513,4), Житомирській (437,7), Хмельницькій (430,7) та Харківській (335,3) областях.

Таким чином вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

В Україні зайнято 66,9% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Полтавській, Житомирській та Івано-Франківській областях, - МОЗ 01
В Україні зайнято 66,9% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Полтавській, Житомирській та Івано-Франківській областях, - МОЗ 02

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Степанов бреше: перестали брати пацієнтів до лікарень. Ось і весь секрет "українського чуда". В Італії нікому не відмовляли, лікарям надавали всі умови, збільшили зарплатню, видали захисти - лише важко працюйте. В нас принцип - подихайте вдома тихо і не псувайте статистику
показати весь коментар
02.11.2020 10:38 Відповісти
Ложь чистой воды! То ли реально не получает истинной информации с мест, то ли откровенно лжет. В Харькове уже второй месяц не кладут тяжелейших, в бессознательном состоянии находящихся ковидников, т.к.в больницах уже нет мест даже на полу в коридорах. По звонку из высоких кабинетов только блатных кое-как могут устроить. Впрочем, как и везде у нас.
показати весь коментар
02.11.2020 11:03 Відповісти
На сегодняшний день для ремонта и оборудования приемных отделений больниц из фонда ковид не поступило ни копейки из выделенных денег.
Информация министерства финансов https://www.mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433
Строительство дорог - выделено 35млрд, потрачена половина денег.
Доплаты полицаям - выделено 2.5млрд, потрачено почти всё.
Оборудование больниц - выделено под 5млрд, потрачено 0 копеек.
показати весь коментар
02.11.2020 11:52 Відповісти
 
 