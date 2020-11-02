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За добу COVID-19 виявили у 507 співробітників МВС, більшість у Дніпропетровській, Чернівецькій та Житомирській областях
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Сьогодні, 2 листопада, за добу зафіксовано 507 випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2632.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
За добу найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців виявили в Дніпропетровській області (+33), у Чернівецькій області (+33) та Житомирській області (+30).
Від початку пандемії на коронавірус захворіли 13 203 працівники МВС, одужали - 12 279, померли - 35.
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NonCFist
показати весь коментар02.11.2020 10:46 Відповісти Мені подобається 0
вован_непутЕн
показати весь коментар02.11.2020 17:11 Відповісти Мені подобається 0
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