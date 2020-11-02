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За добу COVID-19 виявили у 507 співробітників МВС, більшість у Дніпропетровській, Чернівецькій та Житомирській областях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За добу COVID-19 виявили у 507 співробітників МВС, більшість у Дніпропетровській, Чернівецькій та Житомирській областях

Сьогодні, 2 листопада, за добу зафіксовано 507 випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС, протягом минулого тижня таких випадків було 2632.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За добу найбільшу кількість хворих на COVID-19 правоохоронців виявили в Дніпропетровській області (+33), у Чернівецькій області (+33) та Житомирській області (+30).

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 13 203 працівники МВС, одужали - 12 279, померли - 35.

Також читайте: В Україні зайнято 66,9% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: найбільше в Полтавській, Житомирській та Івано-Франківській областях, - МОЗ

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_Почему именно там? Не коррелируется с общим распределением по областям. Что там происходит?
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02.11.2020 10:46 Відповісти
Теперь я понял почему им доплаты в связи с коронавирусной инфекцией дали. Медикам вот не дали, а ментам дали. Это, оказывается, настоящие наши защитники от КОВИда. Не придурки-медики, которым только бабло дай, а эти герои, которые голыми руками задерживали террориста в Луцке. После наград их даже звери дикие трогать пне будут. Бо взбзднут жрать ментяру при орденах - их хрен неделю потом высрешь. Аж слеза пустилась от защитничков. Одного вчера встретил на улице - он ко мне приклепался насчет документов. Я его послал по конкретному адресу (я пенсионар) с уточнением, что денег не дам. И вообще счас закричу, что грабят. Отклепался быстро.
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02.11.2020 17:11 Відповісти
 
 