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Степанов назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні: 20 тис. нових випадків на добу і 100% заповненість ліжок

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Степанов назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні: 20 тис. нових випадків на добу і 100% заповненість ліжок

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив запровадження жорсткого карантину в Україні в разі колапсу медичної системи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Степанов зазначив, що жорсткий карантин можливий, якщо щодня в Україні будуть фіксувати до 20 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу, а заповнюваність ліжок, враховуючи і ті, які будуть в мобільних госпіталях, становитиме 100%.

За словами Степанова, карантин передбачатиме жорсткі обмеження на переміщення, а також закриття барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів і центрів дозвілля.

Міністр підкреслив, що такого сценарію краще уникнути, оскільки ситуація стане дійсно критичною.

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"Щоб цього не допустити, потрібно просто дотримуватися правил. Ми чітко розрахували, за яких обставин у нас буде колапс системи", - зазначив Степанов.

З 2 листопада в Україні почав діяти новий поділ на зони карантину. У червону зону карантину потрапили 11 обласних центрів, Київ залишився в помаранчевій зоні.

Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 грудня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.

Країну поділили на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. У кожній з них діють певні обмеження.

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Топ коментарі
+10
Абажжи, пару дней назад 15 было. Шото поменялось?
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02.11.2020 11:03
+7
Та идите вы нах. Пол-страны уже переболело а они все стращают.
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02.11.2020 11:00
+5
- Почему без маски?
- Но вы же в маске.
- Этого недостаточно.
- То есть вы носите на лице бесполезный предмет?
- Нет, но защита будет максимальной, если мы оба будем в масках.
- Другими словами, вам будет спокойнее, если между нами будет 2 маски?
- Да, и 1, 5 метра дистанции.
- Так наденьте две и отойдите.
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02.11.2020 11:51
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Та идите вы нах. Пол-страны уже переболело а они все стращают.
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02.11.2020 11:00 Відповісти
Ботяра в срам. Лишe починають хворіти далeкі знайомі. Коли будe "півкраіни", тоді будe армагeдeць всім.
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02.11.2020 11:17 Відповісти
Ну не знаю, в моєму містечку, що на Тернопільщині хворіє чи хворів вже ледь не кожен пятий, в т. ч. практично вся моя родина
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02.11.2020 14:55 Відповісти
Вы в какой стране живёте? В Украине население около 40 млн, а не 800 тыс.
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02.11.2020 11:18 Відповісти
Реальна цифра захворівших далеко не 400 тис, вона в 5-6 раз більша. В нас багато у кого хтось один в сім'ї робить тест, решта членів родини хворіє без теста - бо ж і так зрозуміло
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02.11.2020 14:57 Відповісти
когда трупи будут валятся на улицах тогда может введут Степанов назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні: 20 тис. нових випадків на добу і 100% заповненість ліжок - Цензор.НЕТ 7895
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02.11.2020 12:03 Відповісти
Абажжи, пару дней назад 15 было. Шото поменялось?
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02.11.2020 11:03 Відповісти
А еще раньше 12000...
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02.11.2020 11:10 Відповісти
Будет и 25 000
Да и статистика политизированная....
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02.11.2020 11:15 Відповісти
Наперсточники и клоуны во власти.
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02.11.2020 11:20 Відповісти
Что ты делаешь, что-бы этого не случилось? Ничего, только видосики записываешь и с микрофоном балуешься. Типичный ЗЕстиль.
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02.11.2020 11:04 Відповісти
Урод ты Степанов! С учетом того, что анализа в Украине нужно ждать до двух недель то ваша статистика УЖЕ 2-х недельной давности, а сколько сейчас заболело знает только инструмент президента-пианиста...
При 100% заполненности коек вас начнут вешать и жечь родственники умирающих!
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02.11.2020 11:11 Відповісти
Так сейчас с ковидом в больнички уже не принимают особенно людей предпенсионого и пенсионого возрастов! А зачем меньше пенсий платить!
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02.11.2020 11:16 Відповісти
На сколько нужно умножить официальную статистику что бы узнать реальную ?
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02.11.2020 11:17 Відповісти
неа..болеют..и будут болеть...а лечение вы не получите..пока не поднимете кипишь и не начнете сами лечиться..с вас будут ржать..пцр вы будете ждать хер знает сколько..рентген покажет затемнение..после чего вы идете на кт легких..и бах..у вас двухсторонняя полисегментарная пневмония..ковид 19 типичный....
а алени перенесшие ковид на ногах пусть и дальше бегают без масок и заражают других людей...повезет не повезет..рулетка сегодня мне перезвонили с поликлиники и спросили буду ли я ложиться в больницу? на хер..после всего треша..и после того как скорая ко мне не приехала..дежурная посоветовала лечиться парацетамолом..при этом на 23.10 моя подруга в больнице под 4 капельницами..ковид..ее тетя на 4 день домашнего лечения..умерла..и хоронили в черном пакете
остальные умники мне тут писали что лечусь фуфломицинами..и если мне так херово я б не писала
радуйтесь..может когото моя информация спасет..
да и побольше слушайте нашу власть..все под контролем
особенно я
да вызову скорую..когда клеить ласты начну..да и кт на руках..куда денутся
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02.11.2020 11:17 Відповісти
Идиотизм. Локдаун нужно вводить ДО катастрофы.
А сейчас - жестко штрафовать за хождение без масок.
Но мусорня годна только взятки брать.
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02.11.2020 11:19 Відповісти
Вы тут ещё до сих пор не осознали бесполезность намордника? Всё ещё толчётесь в маршрутках в надежде на его мнимую эффективность?
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02.11.2020 11:24 Відповісти
Ему страшно. Им ВСЕМ страшно. От осознания того, насколько они угробили свой иммунитет - что он не в состоянии с респираторкой справиться.
Им плевать на данные исследований, на результаты CDC которые говорят о том, что 80+% маски все же носили... им плевать. Им страшно.
Толпа, когда ей страшно - теряет адекватность.
Ну и зависть еще, не без этого.
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02.11.2020 11:28 Відповісти
Судя по комментам - два дебила из паРаши.
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02.11.2020 11:30 Відповісти
В кацапстане свидетелей ковида и любителей намордников любых видов и размеров никак не меньше, а то может и побольше.

Но когда ответить нечего приём ведения дискуссии зачётный, поздравляю.
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02.11.2020 11:32 Відповісти
Эх. Будучи родом из Запорожья, мне обидно за то, во что выродились козаки. У тех были яйца...
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02.11.2020 11:34 Відповісти
Судя по всему, под этими двумя никами - один организм. Кацап-многостаночник, ...ля
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02.11.2020 11:41 Відповісти
Масочку одень и сиди дома.
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02.11.2020 11:52 Відповісти
Когда будет 100% заполняемость коек куда будут ложить новых больных? Или Степанов думает что с введением жёсткого карантина уже на следующий день число новых заболевших будет равно 0?
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02.11.2020 11:22 Відповісти
Думать оно не умеет.
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02.11.2020 11:29 Відповісти
еще один идиот
себя ******* и своих близких
я больше на вас сраный форум не зайду..не буду бисер перед свиньями
пока вас не бахнет по башке..до вас не дойдет
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02.11.2020 11:23 Відповісти
https://youtu.be/EWJIfe-0D8w
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02.11.2020 11:25 Відповісти
Боже, спаси Украину от дебилов!
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02.11.2020 11:27 Відповісти
(зебилов)
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02.11.2020 11:47 Відповісти
сначало было 12 тыс., потом 15, что дальше Степанов 30 тысяч?
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02.11.2020 11:28 Відповісти
обіцянка гарантину від міністра здравозахоронєнія
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02.11.2020 11:32 Відповісти
Чому нe при 100 тисячах? Школи відкрил- чeкайтe щe більшого спалаху
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02.11.2020 11:45 Відповісти
- Почему без маски?
- Но вы же в маске.
- Этого недостаточно.
- То есть вы носите на лице бесполезный предмет?
- Нет, но защита будет максимальной, если мы оба будем в масках.
- Другими словами, вам будет спокойнее, если между нами будет 2 маски?
- Да, и 1, 5 метра дистанции.
- Так наденьте две и отойдите.
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02.11.2020 11:51 Відповісти
Маска защищает не вас, а от вас) забота об окружающих, как и у хирургов, например.
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02.11.2020 13:19 Відповісти
Я то не опасен. А есть такие, от которых даже намордник не спасет.
Степанов назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні: 20 тис. нових випадків на добу і 100% заповненість ліжок - Цензор.НЕТ 4132
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02.11.2020 14:32 Відповісти
Степанов назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні: 20 тис. нових випадків на добу і 100% заповненість ліжок - Цензор.НЕТ 5332
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02.11.2020 11:55 Відповісти
А знаете... меня вот искренне удивляют сторонники поиска виновных. Мол "эти безмасочники всех позаражали".
Ребят. Я вот, к примеру, каждый день пользуюсь транспортом. Маршрутки. Метро. Автобус. Хз, правда, как оно в троллейбусе или трамвае. Бываю в торговых центрах, на рынках...
Так вот.
Я безмасочников там вижу очень редко. 1-2... на автобус и то не всегда.
Ну так в чей огород камешки? Кто Вас, масочников, кроме самих себя заражает?
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02.11.2020 11:59 Відповісти
Собственно вот так всё происходит: видосик
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02.11.2020 12:05 Відповісти
Ага. Я бы только еще задумался над тем, куда девается то что остается на внутренней поверхности маски / в подмасочном пространстве - когда человек делает СЛЕДУЮЩИЙ вдох.
И как это (увеличение кол-ва частиц вдыхаемого вируса (не только ковид если он есть... но ведь и иных хватает) вообще влияет в плане нагрузки на имунную систему.
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02.11.2020 12:15 Відповісти
Ах да. Место действия - Киев.
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02.11.2020 12:00 Відповісти
Думаю локдаун буде ближче до 15 грудня. 19 Миколая,25 Різдво,31 Новий Рік,6,7 Різдво. Буде ще час в Епіцентра,АТБ,Сільпо і решта підзаробити,ну і дещо комусь якась копієчка на рахунок також перепаде.
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02.11.2020 12:31 Відповісти
Люди проснитесь. Каждый год с похолоданиями вечные орз. Простуды как были так и остались, пропажа вкуса и обоняния, это самый обычный симптом при простуде. Да вас на умственном уровне заколдовали уже, от собственного самовнушения помирать начинают!
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02.11.2020 13:58 Відповісти
Вони таки хочуть нас доконати...
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02.11.2020 14:58 Відповісти
 
 