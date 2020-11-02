Степанов назвав умову запровадження жорсткого карантину в Україні: 20 тис. нових випадків на добу і 100% заповненість ліжок
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив запровадження жорсткого карантину в Україні в разі колапсу медичної системи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
Степанов зазначив, що жорсткий карантин можливий, якщо щодня в Україні будуть фіксувати до 20 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу, а заповнюваність ліжок, враховуючи і ті, які будуть в мобільних госпіталях, становитиме 100%.
За словами Степанова, карантин передбачатиме жорсткі обмеження на переміщення, а також закриття барів, готелів, кінотеатрів, спортзалів і центрів дозвілля.
Міністр підкреслив, що такого сценарію краще уникнути, оскільки ситуація стане дійсно критичною.
"Щоб цього не допустити, потрібно просто дотримуватися правил. Ми чітко розрахували, за яких обставин у нас буде колапс системи", - зазначив Степанов.
З 2 листопада в Україні почав діяти новий поділ на зони карантину. У червону зону карантину потрапили 11 обласних центрів, Київ залишився в помаранчевій зоні.
Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 грудня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.
Країну поділили на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. У кожній з них діють певні обмеження.
Будь ласка, зачекайте...
Да и статистика политизированная....
При 100% заполненности коек вас начнут вешать и жечь родственники умирающих!
а алени перенесшие ковид на ногах пусть и дальше бегают без масок и заражают других людей...повезет не повезет..рулетка сегодня мне перезвонили с поликлиники и спросили буду ли я ложиться в больницу? на хер..после всего треша..и после того как скорая ко мне не приехала..дежурная посоветовала лечиться парацетамолом..при этом на 23.10 моя подруга в больнице под 4 капельницами..ковид..ее тетя на 4 день домашнего лечения..умерла..и хоронили в черном пакете
остальные умники мне тут писали что лечусь фуфломицинами..и если мне так херово я б не писала
радуйтесь..может когото моя информация спасет..
да и побольше слушайте нашу власть..все под контролем
особенно я
да вызову скорую..когда клеить ласты начну..да и кт на руках..куда денутся
А сейчас - жестко штрафовать за хождение без масок.
Но мусорня годна только взятки брать.
Им плевать на данные исследований, на результаты CDC которые говорят о том, что 80+% маски все же носили... им плевать. Им страшно.
Толпа, когда ей страшно - теряет адекватность.
Ну и зависть еще, не без этого.
Но когда ответить нечего приём ведения дискуссии зачётный, поздравляю.
себя ******* и своих близких
я больше на вас сраный форум не зайду..не буду бисер перед свиньями
пока вас не бахнет по башке..до вас не дойдет
- Но вы же в маске.
- Этого недостаточно.
- То есть вы носите на лице бесполезный предмет?
- Нет, но защита будет максимальной, если мы оба будем в масках.
- Другими словами, вам будет спокойнее, если между нами будет 2 маски?
- Да, и 1, 5 метра дистанции.
- Так наденьте две и отойдите.
Ребят. Я вот, к примеру, каждый день пользуюсь транспортом. Маршрутки. Метро. Автобус. Хз, правда, как оно в троллейбусе или трамвае. Бываю в торговых центрах, на рынках...
Так вот.
Я безмасочников там вижу очень редко. 1-2... на автобус и то не всегда.
Ну так в чей огород камешки? Кто Вас, масочников, кроме самих себя заражает?
И как это (увеличение кол-ва частиц вдыхаемого вируса (не только ковид если он есть... но ведь и иных хватает) вообще влияет в плане нагрузки на имунную систему.