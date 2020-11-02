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Новини Політика України
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СН сьогодні на засіданні фракції обговорить ситуацію з КС: у нардепів можуть бути особливі думки, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СН сьогодні на засіданні фракції обговорить ситуацію з КС: у нардепів можуть бути особливі думки, - "слуга народу" Кравчук

"Слуга народу" в понеділок, 2 листопада, ввечері проведе засідання фракції. На ньому обговорюватимуть законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду України.

Про це РБК-Україна повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, партія підтримує Зеленського в цьому питанні, хоча можуть бути особливі думки у народних депутатів.

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"Можливо, будуть якісь пропозиції щодо інших законопроектів, які б могли виправити ситуацію, але це потрібно робити доволі швидко, тому що якщо далі так буде діяти КСУ, то і фонд гарантування вкладів може бути скасований, можуть визнати неконституційним і Вищий суд антикорупційний. Це взагалі може поставити хрест на наших євроінтеграційних прагненнях", - сказала Кравчук.

Нардепка розповіла, що на фракції також обговорять і можливість внесення законопроектів по суті скасованих КСУ положень антикорупційного законодавства.

"Ми, власне, сьогодні як раз і будемо це обговорювати. Хочемо як раз послухати і представників президента і Верховної Ради в Конституційному суді і представників профільного комітету з питань правової політики. Плюс є комітет з питань антикорупційної діяльності. Можливо, там також будуть пропозиції", - повідомила Кравчук.

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Вона додала, що сам законопроєкт Зеленського про КСУ вже перебуває на розгляді комітету.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+5
Секта Недоумків з трускавецькими дипломами.
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02.11.2020 11:04
+4
"СН" сегодня на заседании фракции обсудит ситуацию с КС: у нардепов могут быть особые мнения, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3022
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02.11.2020 11:00
+2
"Особоє мнініє" - то "Тупіцкій - Бубочка?" Бо "сріаічноє мнєніє" - Зєлєнскій - Бубочка.
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02.11.2020 11:05
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"СН" сегодня на заседании фракции обсудит ситуацию с КС: у нардепов могут быть особые мнения, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3022
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02.11.2020 11:00 Відповісти
Як зауважили думаю і українці, Зєлєнскій хвалиться лише тим, до чого етмаж жодного стосунку: так до перемоги Усіка, як і до бещвізу, чи Майданів він стосунку не має. Але хвалиться. А до загибелі військових - має. Але не хвалиться. Чомусь.
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02.11.2020 11:08 Відповісти
Після випадку з Журавлем - це не дивина.
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02.11.2020 14:01 Відповісти
Секта Недоумків з трускавецькими дипломами.
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02.11.2020 11:04 Відповісти
они против, вернее им на руку, но понимают, есть конституция. Они не проголосуют, ни за, ни против. И кончайте банить. Не сцыте в трусы. это безполезно.
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02.11.2020 11:18 Відповісти
"Особоє мнініє" - то "Тупіцкій - Бубочка?" Бо "сріаічноє мнєніє" - Зєлєнскій - Бубочка.
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02.11.2020 11:05 Відповісти
будут заслушивать вырванные контексты.
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02.11.2020 11:27 Відповісти
Що не день - то все гірше і гірше.
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02.11.2020 11:06 Відповісти
судя по бутусову - они сами назначили Тупицкого сами указали ему какой виносить вердикт в деле с декларациями, а теперь на него же и вешают всех собак. Православненько)
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02.11.2020 11:13 Відповісти
та це вже очевидно - вони поставили ціль отримати кішеньковий конституційний суд!
зогляду на тупість зелених - тупицький отримає посаду в новоскликанному суді
ну і звичайно, головою буде портянка, або якісь бенін адвокат
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02.11.2020 14:18 Відповісти
Петины рехормы и судьи.
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02.11.2020 11:32 Відповісти
Снова соврал, 73процентный!
Петины как раз и проголосовали против!
А ваши За! СН сьогодні на засіданні фракції обговорить ситуацію з КС: у нардепів можуть бути особливі думки, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1771
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02.11.2020 11:51 Відповісти
Петя оставил КС Януковича, сначала изучи вопрос.
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02.11.2020 18:55 Відповісти
Дятелко 73-х процентное, открой соответсвуюшие законы Украины и почитай, а не видосики от Квартала смотри! Узнаешь много нового для 73-х процентного своего мозжечка!
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03.11.2020 09:17 Відповісти
Изъясняйся без оскорблений.
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03.11.2020 12:13 Відповісти
Какие нежные врунишки пошли! Как соврать - он молодец! Как ему сказали, что он звиздит, его трясет! СН сьогодні на засіданні фракції обговорить ситуацію з КС: у нардепів можуть бути особливі думки, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5604
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03.11.2020 12:47 Відповісти
Мішки для консєнсуса принесли?
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02.11.2020 12:10 Відповісти
Яка це ще особлива думка може бути у табуреток?
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02.11.2020 12:28 Відповісти
Така як і у матеріала табуретки, можливо дубова.
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02.11.2020 14:05 Відповісти
 
 