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ВР (7519) КС (928) фінансування (444) Янченко (51)

Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко

Сьогодні, 2 листопада, має відбутися зустріч між головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким, спікером парламенту Дмитром Разумковим і президентом Володимиром Зеленським для обговорення можливих кроків виходу з кризи, що склалася в результаті останніх рішень КСУ і поданого президентського законопроєкту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське Радіо,  про це заявила нардепка "Слуги народу" Галина Янченко.

За словами парламентарки, ініціював цю зустріч Тупицький. Серед іншого Янченко також назвала один з таких ймовірних сценаріїв. Наприклад, внесення в парламент постанови про скорочення фінансування КС.

"Є ймовірність, що я подам постанову в ВР про обмеження бюджетного фінансування КС. Це один з можливих сценаріїв розвитку ситуації. Особисто я вважаю, що державний орган, який систематично руйнує основні реформи, наприклад, антикорупційну реформу. Є і ризик для закону про мови, і про Вищий антикорупційний суд, також йдеться про низку інших законів, які КС може скасувати слідом за електронним декларуванням. Тому держава і платники податків можуть направити свої ресурси на більш важливі потреби. Це, можливо, стимулюватиме КС піти у добровільну відставку", - зазначила Янченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+24
Ну тупая... она думает, что судьи живут на одну зарплату?
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02.11.2020 11:05
+16
Она просто поддерживает истерию что КС, как оказалось, у нас корень зла и коррупции)
Хотя на 350 миллионов баксов Украину нагрел суддя Вовк, но там с финансированием почему-то все ОК.
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02.11.2020 11:09
+13
Які ж вони тупі. Жах.
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02.11.2020 11:06
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Ну тупая... она думает, что судьи живут на одну зарплату?
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02.11.2020 11:05 Відповісти
Она просто поддерживает истерию что КС, как оказалось, у нас корень зла и коррупции)
Хотя на 350 миллионов баксов Украину нагрел суддя Вовк, но там с финансированием почему-то все ОК.
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02.11.2020 11:09 Відповісти
А основное сокращение финансирование со стороны рашистской ********* через мертветчука тоже планируется, эта дама не уточнила???
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02.11.2020 11:09 Відповісти
У них хватит бабла,шоб проложить с нарасии собственную трубу.
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02.11.2020 11:15 Відповісти
так тем более зачем еще и зарплату платить,это ты тупой
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02.11.2020 11:42 Відповісти
Суд - це не тільки судді, а ще куча обслуговуючого персоналу. Їм хібарі не часто дають, а без них судді захлинуться в паперах.
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02.11.2020 12:02 Відповісти
там что еще и зарплату платят????? Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 7951 Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 991
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02.11.2020 16:04 Відповісти
Що не день - то все гірше і гірше.
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02.11.2020 11:06 Відповісти
Які ж вони тупі. Жах.
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02.11.2020 11:06 Відповісти
Они НЕ тупые. Глупо так думать.
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02.11.2020 16:46 Відповісти
Ви праві. Вони- цинічна мразота, яка прикриваючись неосвіченістю нищить все до чого торкнеться, лише їх статки ростуть в турборежимі.
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02.11.2020 17:36 Відповісти
Эти слуги какието е-е. Они там в КС не за вашу вонючую зарплату сидят.
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02.11.2020 11:07 Відповісти
Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко

Тю. Та ты у них хоть, вообще, зарплату отмени. Они просто бОльшие взятки начнут брать. Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 3988
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02.11.2020 11:07 Відповісти
тупая звезда. ты сможешь подать все что угодно. но бюджет утвержден вами год назад. а в конце октября был утвержден кошторис на четвертый квартал уже на местах.
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02.11.2020 11:08 Відповісти
Ага,щас они уйдут...
Разбегутся и ,ещё раз уйдут добровольно от
такого корыта.Разгонять их надо к е.м.
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02.11.2020 11:08 Відповісти
Не матюкайся. Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 3586
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02.11.2020 11:10 Відповісти
я шёптом.
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02.11.2020 11:13 Відповісти
Непогана ідея. Її можна застосувати і до Верховної Ради, щоб розпустити і її.
Тому що зелені сосни мають мізерну підтримку виборців.
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02.11.2020 11:09 Відповісти
Неспрацюе. Якщо їх справжній працедавець у московіі, то на їх рахунках за перебіком все дуже непогано
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02.11.2020 11:19 Відповісти
У працедавця на даний момент теж проблеми, розпродає золотовалютний запас.
І йому довелось навіть кинути свого вірного сателіта Вірменію, ще 3-4 роки тому Кремль, швидче за все, активно вліз би і туди. Але іскандери вже не ті, діряві.
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02.11.2020 11:23 Відповісти
Це так, але купувати суддів значно дешевше ніж фінансування збройних конфліктів. Якщо в нього нерухомість в Криму, це більше ніж можливо
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02.11.2020 11:30 Відповісти
Ви пишете про суддів, а я написала про депутатів ВР, їх значно більше, ніж суддів КС.
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02.11.2020 11:36 Відповісти
Та они сами себя смогут финансировать лет 10 и продолжать зарабатывать - вечный судейский двигатель Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 9972
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02.11.2020 11:11 Відповісти
Навивная. У них на счетах знаешь скока? Тебе и не снилось. Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 2573
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02.11.2020 11:11 Відповісти
Что, в судах и зарплату дают?
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02.11.2020 11:11 Відповісти
які вони тупфі та наївні. суми занесені вавиною бабулеє і ко перекриють будь який дефіцит Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 2395
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02.11.2020 11:12 Відповісти
А теперь скажем это доступным языком:за то,что вы наносите вред государству,мы вам(может быть)немного урежем зарплату!Зазеркалье отдыхает!
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02.11.2020 11:14 Відповісти
Вы там вообще придурки? Вы думаете там судьи на зарплату вашу живут? Они в месяц по пару лямов рубят за лоббирование интересов олигархов и кремля
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02.11.2020 11:16 Відповісти
как удобно. про вагнеровцев уже все забыли.
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02.11.2020 11:16 Відповісти
ага) а ермак щас главный борец с судом
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02.11.2020 11:19 Відповісти
только что разумков и колыван в прымом эфире - рада будет принимать только законные конституционные решения.

думаю мы идем к кацапскому варианту 1993 года.
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02.11.2020 11:18 Відповісти
Судьям минималку.
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02.11.2020 11:18 Відповісти
Ідіот... Вони там не за зарплатню сидять...
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02.11.2020 11:19 Відповісти
А может так и Ситника с Коболевым как демонов так изгнать? Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 3299
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02.11.2020 11:19 Відповісти
Ми боремося з фантомами. Головний генератор цих штучних проблем - це Зеленський і утворення Слуга гароду. Допоки ці чорти не підуть з влади нічого хорошого не буде - іде лавинна деградація державних інституцій. Вже не треба війни, зелена нечисть знищує країну зсередини. Хотілось добавити - "я вам казав", але тупість нарідної маси не дозволяє осягнути ні причин ні наслідків.
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02.11.2020 11:20 Відповісти
Дура, или прикидывается дурой, они будут "трудиться" и без зарплаты.
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02.11.2020 11:23 Відповісти
Та ці колядники власним коштом можуть державу фінансувати. Гнати їх треба на миловарню, бо вони відправлять на бойню всіх нас.
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02.11.2020 11:24 Відповісти
Наивная, они столько получили от олигархов за их хотелки, что могут несколько лет безболезненно спускать лишний жирок.
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02.11.2020 11:24 Відповісти
Дурепа, КСУ визнає це, незаконним тиском на суд і вимагатиме компенсацій.
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02.11.2020 11:26 Відповісти
Они думают, что народ тупее их, тупее их, только памятник. Ей, СкУКЕ говорят одно, а оно о своем. Какой спермой они питаются, не пойму.
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02.11.2020 11:26 Відповісти
Боюсь, что наш честный, справедливый и неподкупный "суд", готов сам платить столько же, но не гривнами а баксами, за кресло в КС и не только в КС...
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02.11.2020 11:27 Відповісти
Наивно предполагать, что отсутствие финансирования заставит уволиться судей КС. У них такие "необъяснимые" статкы, которые кстати ими в декларации не внесены, что зарплата им, что поощрительная премия, пару раз в ресторане погулять.
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02.11.2020 11:28 Відповісти
Лично я считаю, что государственный орган, который систематически разрушает основополагающие реформы, например, антикоррупционную реформу. Есть и риск для закона о языках, и о Высшем антикоррупционном суде, также речь идет о ряде других законов, КС может отменить вслед за электронным декларированием. Поэтому государство во главе с "зе" гарантом должно убрать и наказать немедленно все, в том числе и КС ,который разрушает основополагающие реформы страны
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02.11.2020 11:30 Відповісти
що за дурня! та зніміть з цих покидьків державну охорону, та вони самі як пацюки розбігуться
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02.11.2020 11:30 Відповісти
За власні наймуть, там грошви що полк спецназу утримувати вистачить.
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02.11.2020 12:01 Відповісти
Объясните зеленым что у левочкина и портнова хватит денег содержать их очень долго !
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02.11.2020 11:30 Відповісти
Словесные увещевания побуждают людей к действию.
Словесные увещевания и пинок род зад - значительно ускоряют процесс!
Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 6351
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02.11.2020 11:32 Відповісти
Они готовы зарплату купить ради развлечения
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02.11.2020 11:38 Відповісти
Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 9831 Без паяльника в дупі, ніхто у відставку не піде Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 2544
Ну й дурепа
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02.11.2020 11:39 Відповісти
Закрыть КСУ и двери опечать! Covid -19! Поголовные прививки!
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02.11.2020 11:40 Відповісти
Ці так звані судді отримують 300 тисяч гривень в місяць ,я же не кежу скільки ще отримують ці "незалежні "від корупціонерів і олігархів відстоючи їх інтереси .То чи потрібна ця ганьба для України?
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02.11.2020 11:43 Відповісти
"СУДЬЮ НА МЫЛО!" - раньше так было...
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02.11.2020 11:44 Відповісти
олігархам дай волю то вони за *свої* бабки будуть утримувати і не лиш суди
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02.11.2020 11:48 Відповісти
Я же говорил етім судьям , - зачем ви требуєтє єщо і от государства дєнєг . ? Нєужелі я вам мало плачу ?

Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 8063. Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 8270 .
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02.11.2020 11:59 Відповісти
Та в них зарплата по півміліона на місяць, вони ще не одну раду переживуть на внутрішніх резервах. І це я за хабарі навіть не згадую..
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02.11.2020 12:00 Відповісти
За менш як 700 000 в місяць типу вони, ці ригівські недобитки, не будуть працювати? А може їм нормальну заробітну плату, середню по Україні помножену на три, а це 30 000 грн? Як це і предбачає програма бородьби з корупцією в Швеції 1953, де набільша і найменша оплата не повинна бути з різницею більш як в три рази! Зараз ця різниця в Україні для цих і інших бурбонів в 70 разів більша! Що вже є корупцією!
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02.11.2020 12:18 Відповісти
Дура. Як і всі зебіли
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02.11.2020 12:32 Відповісти
во дура, да они за свое место по лимону в месяц могут доплачивать))) как этот театр надоел, на не уволит зеля судей, потому что беня может уволить зелю))
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02.11.2020 13:42 Відповісти
30 лет с населением страны хорошо прокатывало.
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02.11.2020 14:01 Відповісти
А зеленая братия еще и наивная! Тупица с его подельниками-судьями в КС получают от олигархов и Кремля такие деньги, что суммы,которые выплачивает им государство, кажутся им деньгами "на мороженное".
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02.11.2020 14:03 Відповісти
Не смішіть мої капці. Судді Проституційного суду нахапали стільки хабарів, що грошей вистачить не тільки на 9 років каденції, але і на все життя. І не тільки для себе любимих.
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02.11.2020 14:26 Відповісти
Не тільки зменшити фінансування, але й вимкнути тепло, електрику, воду і газ, перекрити каналізацію.
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02.11.2020 19:57 Відповісти
Дама уверена,что ей это сойдет с рук.Необязательно. могут взыскать потом.
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03.11.2020 06:15 Відповісти
Дурочку отправили заболтать тему
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03.11.2020 12:41 Відповісти
 
 