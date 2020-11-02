Скорочення фінансування КС стимулюватиме Суд піти у добровільну відставку, - "слуга народу" Янченко

Сьогодні, 2 листопада, має відбутися зустріч між головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким, спікером парламенту Дмитром Разумковим і президентом Володимиром Зеленським для обговорення можливих кроків виходу з кризи, що склалася в результаті останніх рішень КСУ і поданого президентського законопроєкту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське Радіо, про це заявила нардепка "Слуги народу" Галина Янченко.

За словами парламентарки, ініціював цю зустріч Тупицький. Серед іншого Янченко також назвала один з таких ймовірних сценаріїв. Наприклад, внесення в парламент постанови про скорочення фінансування КС.

"Є ймовірність, що я подам постанову в ВР про обмеження бюджетного фінансування КС. Це один з можливих сценаріїв розвитку ситуації. Особисто я вважаю, що державний орган, який систематично руйнує основні реформи, наприклад, антикорупційну реформу. Є і ризик для закону про мови, і про Вищий антикорупційний суд, також йдеться про низку інших законів, які КС може скасувати слідом за електронним декларуванням. Тому держава і платники податків можуть направити свої ресурси на більш важливі потреби. Це, можливо, стимулюватиме КС піти у добровільну відставку", - зазначила Янченко.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.