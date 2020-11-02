КС закупив решітки на вікна та двері після того, як будівлю під час пікету закидали шашками і презервативами

Конституційний Суд України після п'ятничного протесту, під час якого на його територію кидали димові шашки і презервативи, замовив встановлення ґрат на двері і вікна на першому поверсі, а також поручнів.

На дані про закупівлю в системі Прозорро звернули увагу Наші Гроші, передає Цензор.НЕТ.

Інформація про закупівлю була опублікована 30 жовтня о 16:14, тобто вже після протесту під судом. Ціна послуг - 48 783 гривень, підрядник – ТОВ Трейд Тулс. Встановити решітки мають протягом п'яти робочих днів.

Видання зазначає, що закупівлю провели без використання електронної системи, бо вартість була нижче встановленого законом порогу в 50 тисяч гривень. Фактично в Прозорро були просто оприлюднені дані про договір, який уклали без відкритих торгів, зазначає джерело.

Варто зазначити, що Конституційний Суд України у вівторок, 3 листопада, планує в закритому режимі розглянути справу про конституційність закону про мову. Раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявляв, що КСУ хоче його скасувати.

У зв'язку з цим під будівлею суду на завтра запланована акція протесту під назвою "Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!".

Нагадаємо, 30 жовтня під будівлею КСУ відбувся масштабний пікет проти рішення суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Під час акції на територію суду летіли димові шашки, фаєри та презервативи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.