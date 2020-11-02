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Новини Політика України
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КС (928) протест (1536) закупівлі (207)

КС закупив решітки на вікна та двері після того, як будівлю під час пікету закидали шашками і презервативами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС закупив решітки на вікна та двері після того, як будівлю під час пікету закидали шашками і презервативами

Конституційний Суд України після п'ятничного протесту, під час якого на його територію кидали димові шашки і презервативи, замовив встановлення ґрат на двері і вікна на першому поверсі, а також поручнів.

На дані про закупівлю в системі Прозорро звернули увагу Наші Гроші, передає Цензор.НЕТ.

Інформація про закупівлю була опублікована 30 жовтня о 16:14, тобто вже після протесту під судом. Ціна послуг - 48 783 гривень, підрядник – ТОВ Трейд Тулс. Встановити решітки мають протягом п'яти робочих днів.

Видання зазначає, що закупівлю провели без використання електронної системи, бо вартість була нижче встановленого законом порогу в 50 тисяч гривень. Фактично в Прозорро були просто оприлюднені дані про договір, який уклали без відкритих торгів, зазначає джерело.

Варто зазначити, що Конституційний Суд України у вівторок, 3 листопада, планує в закритому режимі розглянути справу про конституційність закону про мову. Раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявляв, що КСУ хоче його скасувати.

У зв'язку з цим під будівлею суду на завтра запланована акція протесту під назвою "Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!".

Нагадаємо, 30 жовтня під будівлею КСУ відбувся масштабний пікет проти рішення суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Під час акції на територію суду летіли димові шашки, фаєри та презервативи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+11
Даже боюсь представить что етот *суд* собрался принимать, если уже заблаговременно строят оборонительные сооружения от народа.
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02.11.2020 11:39
+10
тепловизору решетки не помеха...
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02.11.2020 11:29
+9
А пакет ритуальных услуг для всей гопкомпании случайно не закупили? На это благое дело денег не жаль.
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02.11.2020 11:33
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а-ха) Кто-то умело греет "народну ненависть" к зажравшимся судьям.
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02.11.2020 11:25 Відповісти
очко решіткою не захистиш...
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02.11.2020 11:25 Відповісти
и телескоп непременно надо купить. и два мотоцикла
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02.11.2020 11:26 Відповісти
а еще пару пожарных машин прикупить надо...
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02.11.2020 11:27 Відповісти
бросили мудрому нариду кость) Он и рад стараться.
Год назад таким же жупелом была ВР. Наменяли?
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02.11.2020 11:29 Відповісти
тепловизору решетки не помеха...
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02.11.2020 11:29 Відповісти
🤣👍
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02.11.2020 11:31 Відповісти
І "мухи" можуть залетіти.
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02.11.2020 14:21 Відповісти
А пакет ритуальных услуг для всей гопкомпании случайно не закупили? На это благое дело денег не жаль.
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02.11.2020 11:33 Відповісти
Тренинг перед общением с Малюськой. Надо бы еще запастись сертификатами. Например на Новый год.
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02.11.2020 11:36 Відповісти
Что то будет. В ближайшее время. Упорно и с разных направлений накручивают народ. КС, тарифы, евробляхеры, демонстративное сокращение армии во время войны, налог на заробитчан и т.д. Одновременно и настойчиво добиваються взрыва.
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02.11.2020 11:36 Відповісти
Шо да - то да
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02.11.2020 11:40 Відповісти
КС закупив решітки на вікна та двері після того, як будівлю під час пікету закидали шашками і презервативами - Цензор.НЕТ 3429
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02.11.2020 11:38 Відповісти
А це ще що за "Вервольф"?
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02.11.2020 14:27 Відповісти
Посольство ерефії.
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02.11.2020 15:28 Відповісти
Ніфігасє. Не до ядерної війни підготувалися?
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02.11.2020 15:34 Відповісти
Даже боюсь представить что етот *суд* собрался принимать, если уже заблаговременно строят оборонительные сооружения от народа.
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02.11.2020 11:39 Відповісти
Отменят отставку Януковича.
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02.11.2020 13:33 Відповісти
Під КС тепер треба приходити на тракторах та з тросами?
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02.11.2020 11:42 Відповісти
Не думаю,что поможет. Снесут вместе с фундаментом.
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02.11.2020 11:42 Відповісти
Кто там в 2014 году на бульдозере ездил?
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02.11.2020 11:42 Відповісти
от і можна 2 серії Одеса проводити
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02.11.2020 11:43 Відповісти
Это только подчеркивает, что коллаборант тупица, трусливое животное.
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02.11.2020 11:47 Відповісти
КСУ - готовится рассматриват закон про мову. Тут им понадобятся не только решетки, а также:противогазы, колючая проволока, автоматы, пулеметы, гранаты, гранатометы и решением суда, придется вернуть старый "Беркут" - новый может оказаться ненадежным.
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02.11.2020 11:53 Відповісти
"новий" - ті ж самі підори.
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02.11.2020 13:16 Відповісти
"Превратим, ребята, псарню мы сегодня в мыловарню" (с)
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02.11.2020 11:58 Відповісти
Матрицю контреволюції бережуть зелені політики, як елітну свиноматку в сталінському колгоспі.

.
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02.11.2020 12:06 Відповісти
Судейские отбросы, что ещё сказать
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02.11.2020 12:29 Відповісти
Судьи грязная падаль и подонки
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02.11.2020 12:30 Відповісти
Лишилося відключти їм електрику, воду та опалення і Різдво можна буде їхні рештки викидати на скотомогильник. Мені подобається таке їхнє самогубство.
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02.11.2020 13:19 Відповісти
А ведь это - незаконно, установка решёток на первый этаж запрещена противопожарными правилами. Если судьи такие сторонники буквы, позему для себя делают исключение?
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02.11.2020 13:36 Відповісти
Пусть еще в бункер переберутся, суки позорные. Пока кто то не оплатит заказ на них, сами людишки продолжат терпеть и бояться.
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02.11.2020 13:50 Відповісти
І в СІЗО готові всі "умови", навіть охорона є.
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02.11.2020 14:25 Відповісти
Да да да, и не зеки не болеют короной) Ею болеют только люди при бабках)
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02.11.2020 14:51 Відповісти
Ти диви, як бистро тендер провели і гроші на це є. От би про онкохворих так подбали в МОЗ, а може їх місцями поміняти.
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02.11.2020 14:50 Відповісти
Раз нет системы ПВО и динамичной защиты, то все эти ограды до лампочки. Как можно так быстро провести тендер ? Там же надо уведомления учасникам тендера за большое время подать, бизнес - планы, пакеты всех учасников и т.д. Нарушено все законодательство. Да и сумма 50 000 явно занижена.
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02.11.2020 16:33 Відповісти
Надобно бы ещё закупить противопендельные дуподемпферные гаджеты, а то как начнут разъярённые лохмандеи булкодробительные пендели судьям КС промеж полужопий втыкать, придётся тогда из подручных средств на скорую руку мастырить надупные лубки. Да не лишнее позаботиться о чём-нибудь против зуботычин, коие у лохмандеев для судей КС припасены в изобилии.
Среди меня, как эксперта в области конституционного права, бытует мнение, что генеральная линия, на которой зиждется каждый судья КС, может в неконституционный способ утратить свою основополагающую функцию сопряжения судейских полужопий в единые целостные анатомические объекты, дислоцирующиеся на диспозициях чуть пониже судейских спин.
Для людей, не имеющих (как я) экспертных знаний в сфере конституциональной юриспруденции, поясняю - расколют огорчённые лохмандеи пенделями судейские жопы напополам, да и хрен с ними.
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02.11.2020 17:09 Відповісти
 
 