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Ляшко не відкидає закриття метро в разі потрапляння Києва до "червоної" зони. Маршрути зі столиці також можуть заборонити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ляшко не відкидає закриття метро в разі потрапляння Києва до "червоної" зони. Маршрути зі столиці також можуть заборонити

Якщо Київ потрапить до "червоної" карантинної зони, то метро можуть знову закрити. Також можуть бути заборонені маршрутки зі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в регіонах із "червоним" рівнем епідемічної небезпеки є два пункти, які стосуються громадського транспорту.

"Перший – обмеження роботи громадського транспорту. Другий – заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт. Маршрути, які їдуть з Києва, також можуть бути заборонені. Не скажу, що це буде відразу введено, але такий варіант ймовірний", - сказав Ляшко.

З 2 листопада в Україні почав діяти новий поділ на зони карантину. До червоної зони карантину потрапили 11 обласних центрів, Київ залишився в помаранчевій зоні.

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Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 грудня. Підхід до пом'якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.

Країну поділили на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. У кожній з них діють певні обмеження.

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Топ коментарі
+8
Сучье племя.... вас нужно вешать
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02.11.2020 11:31
+7
Этот санитар за геноцид украинского народа будет казнён.
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02.11.2020 11:34
+3
Готовятся к Майдану
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02.11.2020 11:27
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Готовятся к Майдану
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02.11.2020 11:27 Відповісти
Майдана не будет, само как-нибудь развалится.
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02.11.2020 11:36 Відповісти
Будет не будет кто его знает. 6 лет назад тоже орали что не будет в итоге кто уехал в Ростов. Ети оказали предусмотрительними и решили перестраховатся.
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02.11.2020 11:43 Відповісти
вибори пройшли- то і нєфіг в демократію гратися Ляшко допустил закрытие метро в случае попадания Киева в "красную" зону. Маршруты из столицы также могут запретить - Цензор.НЕТ 3404
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02.11.2020 11:28 Відповісти
Сучье племя.... вас нужно вешать
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02.11.2020 11:31 Відповісти
Ну выборы прошли, теперь можно и гайки закручивать.
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02.11.2020 11:32 Відповісти
Зебилы во Франции за сутки последние 46000 кафе рестораны закрыты но транспорт работает,весной поверили вам чтоб выграть время как ав говорили закупите ИВЛ и тд,в итоге деньги с ковид фонда на дороги и мусорам отдали
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02.11.2020 11:32 Відповісти
Этот санитар за геноцид украинского народа будет казнён.
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02.11.2020 11:34 Відповісти
Все как и положено инициативным идиотам. Фонд ковид раздерибанить "на дороги". а потом закрывать метро
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02.11.2020 11:34 Відповісти
Ляшко не відкидає закриття метро в разі потрапляння Києва до "червоної" зони. Маршрути зі столиці також можуть заборонити - Цензор.НЕТ 2445
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02.11.2020 12:10 Відповісти
Если школы и сады работают , а метро закроют , как же учителя и воспитатели приедут на работу ?
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02.11.2020 12:11 Відповісти
Предприятия и учреждения работают, а на работу добраться невозможно.
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02.11.2020 12:56 Відповісти
Заберите уже у этих зеленых ********* пульт от управления страной - у них вообще нет мозгов!
Последний месяц ездил в метро в час пик и ни разу не видел забитыми вагоны. В тоже время маршрутки битком и через одного с маской на бороде.
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02.11.2020 13:36 Відповісти
 
 