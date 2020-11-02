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Посольство США закликає знайти вихід із кризи, пов'язаної з рішенням КС: Це потрібно для продовження європейського й євроатлантичного курсу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольство США закликає знайти вихід із кризи, пов'язаної з рішенням КС: Це потрібно для продовження європейського й євроатлантичного курсу

Посольство США в Україні закликало всі сторони об'єднатися в діалозі і знайти вихід із кризи, пов'язаної з нещодавнім рішенням Конституційного Суду України.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"З дедалі більшою стурбованістю США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія та Німеччина стежать за останніми подіями, пов'язаними з рішенням Конституційного Суду. Ми закликаємо всі сторони об'єднатися в діалозі, прийняти цей виклик і знайти вирішення кризи. Це потрібно для відновлення віри людей у те, що держава здатна як боротися з корупцією, так і продовжувати закріплений Конституцією України європейський і євроатлантичний курс", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС закупив решітки на вікна та двері після того, як будівлю під час пікету закидали шашками і презервативами

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Хтось затіяв дуже тонку гру з тим Судом.
Потрібний час, щоб розібратись і не дати аферистам при владі здобути для себе бонусів.
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02.11.2020 11:37 Відповісти
Я тебе отвечу кто- того кого мы все принято называть Богом! Решения КС - это всего лишь звенья одной цепи! Вы все не понимаете одного маленькой детали в этой игре под названием Жизнь- кроме Бога- Творца- здесь НИКОГО НЕТ! А все проявленные и не проявленные куклы - это всего лишь его множественные бесконечные имонации( воплощения). Так он играет, а что еще делать в бессмертии и одиночестве!
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02.11.2020 17:24 Відповісти
Так Фофа не хочет европейского и евроатлантического курса! В Европе его тупых сватов не покупают! Посольство США призывает найти выход из кризиса, связанного с решением КС: Это нужно для продолжения европейского и евроатлантического курса - Цензор.НЕТ 7506
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02.11.2020 11:37 Відповісти
Угроза то что Зеленый дурачек окружил себя левочкиными,ермаками,портновыми и прочей прорашисткой мразью !
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02.11.2020 11:43 Відповісти
http://rusjev.net/2020/11/02/zelenskogo-ispolzuyut-chtoby-demontirovat-ukrainu/
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02.11.2020 11:46 Відповісти
Лучше бы дали оружие украинцам и белорусам длятбгрьбы с бандитами в мантиях
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02.11.2020 12:43 Відповісти
 
 