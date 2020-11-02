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КС (928) земельна реформа (160) ринок землі (201)

Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі

Збори суддів Конституційного Суду України, які планувалися на 11 годину понеділка, перенесено.

"Збори суддів Конституційного Суду України перенесено", - йдеться в повідомленні на сайті КС.

Разом з тим порядок денний засідань на сайті КС оновився: о 12 годині понеділка, 2 листопада, велика палата КС продовжить розгляд справи за конституційним поданням 46 народних депутатів (уповноважений представник суб'єкта права на конституційне подання народний депутат Сергій Власенко) щодо офіційного тлумачення положень Конституції щодо права власності на землю.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+14
Ну прям не КС, а чудо !
А відсторонити Зеленського з поста президента, слабо?
Чи Бєня ще думає?
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02.11.2020 12:03
+13
_Они скорей отменят Акт О Независимости Украины. А зексот будет имитировать противодействие. А лопухи - хлопать ушами и лупать глазами.
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02.11.2020 12:23
+11
Очень хотят успеть отработать "гонорары".
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02.11.2020 12:04
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рынок земли с подачи косатой бахини.
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02.11.2020 12:03 Відповісти
то то власенко и жопу рвет...
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02.11.2020 12:11 Відповісти
після того як ці курви із КС задовільнять всі сексуальні забаганки свої клієнтів із Ради, невже у когось із них підніметься рука вигнати курв із цього суддівського борделю ? Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі - Цензор.НЕТ 1230
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02.11.2020 12:48 Відповісти
он жульку капительман толкает на высокий пост царицы, а себя метит под юбкой должность гришки распутина????
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02.11.2020 14:07 Відповісти
дааа, уж...Барину не так - то просто будет легализировать краденное...
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02.11.2020 13:59 Відповісти
Ну прям не КС, а чудо !
А відсторонити Зеленського з поста президента, слабо?
Чи Бєня ще думає?
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02.11.2020 12:03 Відповісти
_Они скорей отменят Акт О Независимости Украины. А зексот будет имитировать противодействие. А лопухи - хлопать ушами и лупать глазами.
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02.11.2020 12:23 Відповісти
Ти реально дебіл, кацапе?)))
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02.11.2020 13:32 Відповісти
Очі їх сочать за Порошенком.
Бо раз не втік до Ростова, то точно шото замишляє проти бубочкофілів, і консервних патріотів.
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02.11.2020 15:33 Відповісти
Очень хотят успеть отработать "гонорары".
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02.11.2020 12:04 Відповісти
Успеть до того как портнов назначит таких же если не хуже?
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02.11.2020 12:12 Відповісти
Ну да! За не полностью сделанную работу часть гонорара придётся возвращать.
А очень не хочется возвращать то, что уже у тебя в руках. Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі - Цензор.НЕТ 7462
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02.11.2020 12:25 Відповісти
Вот этот вопрос интересен. Давайте ставки, люблю обо............................................ Сейчас польется. они даже не подозревают, где живут.
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02.11.2020 12:05 Відповісти
"Зуб даю"(с) отменят. Походу Коломойша решил поднасрать напоследок.
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02.11.2020 12:07 Відповісти
Кому напоследок? Зеле?
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02.11.2020 12:08 Відповісти
Украине. На осла всем пох
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02.11.2020 12:10 Відповісти
какой напоследок?) или кто-то сумневается что новый суд будет назначать не он? Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі - Цензор.НЕТ 294
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02.11.2020 12:11 Відповісти
Надеюсь отменят таки.
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02.11.2020 12:18 Відповісти
Шабаш продолжается судей КС продолжается.
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02.11.2020 12:18 Відповісти
То что приняли эти негодяи по рынку земли точно противоречит КУ,и справедливо чтобы КС это признал неконституционным,но скорее всего это просто маневры и договорняки!Нет веры ни суду ни зеленых аферистам!
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02.11.2020 12:25 Відповісти
Ринку землі немає тільки в КНДР і Кубі. Мабуть, вони томо і живуть так добре
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02.11.2020 14:27 Відповісти
Валите рынок и с ним страну...Мрази.
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02.11.2020 12:25 Відповісти
Мудак! Хіба це ринок? Коли в одні руки може потрапити 10000 гектарів с.г землі - це спроба узаконити володінна косюків-порошенків-бахматюків!
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02.11.2020 13:07 Відповісти
Земля не может принадлежать кому-то на правах собственности, тем более продаваться. Если этот ящик пандоры откроют - Украине как государству *****, мы скатимся во времена феодализма.
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02.11.2020 12:39 Відповісти
Ви реально відстали від життя земля вся давно роздеребанина, попробуйте вийти з договору оренди вам хату спалять, а в кінці року все що отримує селянин це некондиційну пшеницю або сонячник, є участки де перебор по раундапу і добривам навіть по нашим стандартам або грибок якись пішов те і дають селянам
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02.11.2020 13:04 Відповісти
А державна сг земля успішно вже вся продана через правильних людей
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02.11.2020 13:05 Відповісти
Пипець! Вони продовжують працювати над розвалом країни? Де ця падло Баканов? Де патріоти? Хто в загалі пустив їх до будівлі суду? Чому вони досі на волі!? Зеленський АГОВ!
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02.11.2020 12:40 Відповісти
"Зеленський АГОВ!" - Обращайся напрямую к путлеру, умалишённый. Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі - Цензор.НЕТ 7599
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02.11.2020 12:53 Відповісти
В цьому шумі ніхто не замітив що газ з першого числа по 8.8 за куб плюс транспортування по 1.38 в багатьох областях і епоха бідно закінчилась разом із місцевими виборами
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02.11.2020 13:01 Відповісти
Спешат . . .
Вопрос только "куда" ? Добить изменения последних лет или наоборот теперь захотят показать "непредубеждённость" и выслужиться, отклонив жалобы по земле, языку и Фонду гарантирования вкладов ?
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02.11.2020 13:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CIb5hPQAZQA
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02.11.2020 14:10 Відповісти
Невже і КС також "турборежим" включив?
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02.11.2020 14:45 Відповісти
интересно, успел вова снять штаны или так на...рал
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02.11.2020 14:56 Відповісти
Відробляють хабарі продажні корупціонери, мабуть гроші вже витратили.
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02.11.2020 15:11 Відповісти
вот и опять всё назад повернуло, владельцу земельного пая будет бумажка- сертификат, а на действительном владельце земли будет пиджак трещать, повторяется ход 90-х, когда раздали сертификаты на госпредприятия а потом всё отобрали ДАРОМ, ВОТ И С ЗЕМЛЁЙ ТО ЖЕ САМОЕ В КОНЦЕ ГОДА ВЛАДЕЛЬЦУ ПАЯ МЕШОК ТУХЛОГО ОВСА, А АРЕНДАТОР НА ГАВАИ .
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02.11.2020 16:44 Відповісти
 
 