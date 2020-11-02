СБУ перевірила стан авіаційної безпеки у вітчизняних аеропортах для запобігання терористичним загрозам

Служба безпеки України провела комплексну перевірку для запобігання терористичним загрозам на об'єктах критичної інфраструктури аеропортів. За підсумками перевірок, вісім посадових осіб притягнуто до відповідальності зі сплатою авіапідприємством штрафних санкцій до держбюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ спільно з Державною авіаційною службою провела масштабні ситуаційні експерименти у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" та в аеропортах Харкова і Запоріжжя. Заходи проводились в умовах, що максимально наближені до реальних.

Зокрема, для визначення найбільш уразливих ділянок авіабезпеки умовні "зловмисники" застосовували імітаційні "засоби ураження".

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Виявлені у ході перевірки недоліки було відпрацьовано на місці, персоналу аеропорту надано вичерпні рекомендації. За підсумками перевірок, керівника підрозділу одного з аеропортів звільнено із займаної посади, ще сімох – притягнуто до адміністративної відповідальності.

Також організатори заходів надали їх учасникам рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій з попередження терористичних і диверсійних загроз на об’єктах критичної інфраструктури сфери авіасполучення.