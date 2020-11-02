УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46107 відвідувачів онлайн
Новини Події
748 3
аеропорт (405) Правоохоронні органи (2243) СБУ (5034) тероризм (1329)

СБУ перевірила стан авіаційної безпеки у вітчизняних аеропортах для запобігання терористичним загрозам

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ перевірила стан авіаційної безпеки у вітчизняних аеропортах для запобігання терористичним загрозам

Служба безпеки України провела комплексну перевірку для запобігання терористичним загрозам на об'єктах критичної інфраструктури аеропортів. За підсумками перевірок, вісім посадових осіб притягнуто до відповідальності зі сплатою авіапідприємством штрафних санкцій до держбюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ спільно з Державною авіаційною службою провела масштабні ситуаційні експерименти у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" та в аеропортах Харкова і Запоріжжя. Заходи проводились в умовах, що максимально наближені до реальних.

Зокрема, для визначення найбільш уразливих ділянок авіабезпеки умовні "зловмисники" застосовували імітаційні "засоби ураження".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполіції Клименко про теракти в Україні: Вибухівку закладають щотижня

Виявлені у ході перевірки недоліки було відпрацьовано на місці, персоналу аеропорту надано вичерпні рекомендації. За підсумками перевірок, керівника підрозділу одного з аеропортів звільнено із займаної посади, ще сімох – притягнуто до адміністративної відповідальності.

Також організатори заходів надали їх учасникам рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій з попередження терористичних і диверсійних загроз на об’єктах критичної інфраструктури сфери авіасполучення.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сідає пасажирський літак в якому 300 голів спецназу рєфє, які будуть дії СБУ? Візьмуть під козирьок?..
показати весь коментар
02.11.2020 12:03 Відповісти
А они уже в Киеве. Просачивались маленькими группками по 10-12 человек. Ждут команды.
показати весь коментар
02.11.2020 13:29 Відповісти
Это звиздец
Состояние авиационной безопасности не сфера СБУ. У него нет для этого ни специалистов. ни оборудования.
Например, в сфере гражданской авиации это ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
показати весь коментар
02.11.2020 12:13 Відповісти
 
 