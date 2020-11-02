За добу в Києві від коронавірусу померли 9 осіб, 12 - одужали, виявлено 507 нових випадків

Підтверджених випадків захворювання на коронавірус у столиці сьогодні вже 38 745.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомила прессекретарка мера Києва Оксана Зінов'єва, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили ще 507 хворих. Померли 9 осіб. Всього внаслідок коронавірусу в столиці 787 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 38 745", - повідомила Зінов'єва.

Серед захворілих: 267 жінок віком від 18 до 83 років. І 25 дівчаток від двох місяців до 17 років. А також 188 чоловіків віком від 19 до 90 років. І 27 хлопчиків віком від двох місяців до 17 років. Захворіли в тому числі і 16 медиків.

У лікарні міста за минулу добу госпіталізували 38 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали в столиці 12 осіб. Всього коронавірус побороли 12 924 киянина.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Солом'янському районі - 89, в Голосіївському - 84 і в Дніпровському районі - 71 випадок.

"На жаль, не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медичних закладів міста лікуються 1990 хворих на коронавірус. З них 39 дітей. В тяжкому стані перебувають 504 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 784 особи. Під апаратами ШВЛ - 22 хворих. Ще 401 пацієнт - в лікарнях з підозрою на коронавірус", - додала Зінов'єва.

Місто підготувало вже понад 3 100 ліжок для хворих на коронавірус. Сьогодні вони заповнені майже на 73%.