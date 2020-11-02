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На карантин у Києві закрито 8 шкіл і 9 дитсадків. Загалом хворіють 559 школярів і 567 педагогів
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Через захворювання на коронавірус серед учнів і педагогів на карантин у Києві закрито вісім шкіл та дев'ять дитячих садків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомила речниця Київського міського голови Віталія Кличка Оксана Зінов'єва.
"На карантин у Києві закрито вісім шкіл. На дистанційному навчанні перебувають 449 класів у 133 школах столиці. Хворіють на коронавірус 559 учнів і 567 педагогів", - сказала Зінов'єва.
Також закриті на карантин дев'ять дитячих садків столиці. І 103 групи в майже ста дитсадках. Відвідуваність дитячих садків сьогодні - понад 52%.
Як повідомлялося раніше, за добу в Києві через коронавірус померли 9 осіб, 12 - одужали, виявлено 507 нових випадків.
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Лана Бури
показати весь коментар02.11.2020 17:59 Відповісти Мені подобається 0
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