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На карантин у Києві закрито 8 шкіл і 9 дитсадків. Загалом хворіють 559 школярів і 567 педагогів

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

На карантин у Києві закрито 8 шкіл і 9 дитсадків. Загалом хворіють 559 школярів і 567 педагогів

Через захворювання на коронавірус серед учнів і педагогів на карантин у Києві закрито вісім шкіл та дев'ять дитячих садків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомила речниця Київського міського голови Віталія Кличка Оксана Зінов'єва.

"На карантин у Києві закрито вісім шкіл. На дистанційному навчанні перебувають 449 класів у 133 школах столиці. Хворіють на коронавірус 559 учнів і 567 педагогів", - сказала Зінов'єва.

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Також закриті на карантин дев'ять дитячих садків столиці. І 103 групи в майже ста дитсадках. Відвідуваність дитячих садків сьогодні - понад 52%.

Як повідомлялося раніше, за добу в Києві через коронавірус померли 9 осіб, 12 - одужали, виявлено 507 нових випадків.

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Давайте, жгите. Еще не все дети заразились. Где там суицидальные мамочки, ратующие за отмену дистанционного обучения?
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02.11.2020 17:59 Відповісти
 
 