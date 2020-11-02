У листопаді буде безліч жорстоких політичних дебатів про євроатлантичний курс України, - посол ЄС Маасікас
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Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас прогнозує гострі дебати про євроатлантичний курс країни. Йдеться про зовнішній курс на інтеграцію в НАТО, який закріплено в Конституції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він повідомив у своєму Twitter.
"У Києві розпочинається листопад (по-українськи, місяць, коли опадає листя). Я прогнозую безліч жорстоких політичних дебатів протягом місяця, тісно пов'язаних з євроатлантичним курсом України як однієї з конституційних цінностей країни", - зазначив він.
Нагадаємо, Україна в лютому 2019 закріпила в Конституції курс на вступ до Європейського Союзу і НАТО. Тепер президент України є гарантом реалізації цього стратегічного курсу, а Кабінет Міністрів забезпечує його реалізацію.
Будь ласка, зачекайте...
Это каждый будет на себя примерять мантию КС.
Одного желания мало, менталитет ещё нужно поменять , а это......
Есть конкретные шаги, которые государство должно сделать для того что бы стать членом того или иного клуба, это было всегда и есть сейчас .
Гугл вам в помощь что уже сделала Украина, и что ещё должна сделать что бы вступить в ес
А вот сколько она будет делать эти шаги, это ж воторой вопрос.
И чем больше крысы на палубе будут кричать « кому мы нужны», и «кто нас там ждёт» , это другой вопрос.
Нас ни где не ждут, это нам лично нужно
суспільство, яке вперто бажає відновлення совка.
українці хочуть, але ще досі не наважились поставити їх на місце, як це зробили країни Балтії.
А где конкретно вас и меня ждут ?
В магазине лично вас ждут со мной ?
Нет
Лично вас и меня ждут к примеру на рынке ?
Нет, и так везде.
Но мы идём туда (так как у нас есть потребность к этому ), по тому что это нужно не кому-то, а лично нам .
Мало того "там", так и здесь мы не нужны.
На мой взгляд ,нам никуда не надо идти.
Надо свой дом строить, а мы всё в гости хотим.
Только одни хотят к одним,а другие к другим.
А в результате у разбитого корыта...
1. Добре відома в усій Україні особистість.
2. Має кейс справ на користь Україні.
3. Не обиралась раніше, тобто не має негативного рейтингу(що поробиш, інакше узгодити його не вийде)
4. Високий IQ(вдвічі більший, ніж у Клічка))
5. Рівновіддалений від усіх політичних сил(бажано, хоч це і реально здійснити неможливо)
6. Беззаперечний патріот України.
7. Погодиться стати ЄДИНИМ узгодженим кандидатом на дострокові і потім підпише на київському віче суспільний договір.
Але є і інші кандидатури.
Наприклад:
Прем'єр - Тімошенко
Шеф МЗС - Порошенко
Міноборони - Джеймс Меттіс
Голова генштабу - Забродський
Шеф МВС - Стерненко...
______________
Найперші кроки президента:
- референдум по ринку землі і стратегічної власності України
- суддівська реформа
- податкова реформа ...
Шеф МВС - Стерненко...
Сразу нах !
Без обсуждения.
1. Добре відома в усій Україні особистість
2. Має кейс справ на користь Україні
4. Високий IQ(вдвічі більший, ніж у Клічка))- тут усі двадцять разів
6. Беззаперечний патріот України.
7. Погодиться стати ЄДИНИМ узгодженим кандидатом на дострокові і потім підпише на київському віче суспільний договір.
а як за противагу гундяївцям.