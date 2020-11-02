Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко

Криза навколо Конституційного Суду може перерости у вуличну розправу над суддями КС та іншими представниками влади.

Про це повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"На початку вересня 2019 р. такі шановані в українському суспільстві особи, як Андрій Богдан, Андрій Портнов і суддя Павло Вовк домовилися, що Конституційний Суд України очолить пан Тупицький і вже незабаром погодили це призначення у президента - аудіозапис зазначеної розмови перебуває в розпорядженні детективів НАБУ.

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Проте Володимир Зеленський чомусь мовчить про свою особисту відповідальність у тому, що олігархи і клептократи його ж руками руйнують українську державність. Так само Зеленський мовчить про те, що судді КСУ вже давно почали наступ на антикорупційні органи загалом і на директора НАБУ Артема Ситника зокрема, і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля. І далі все буде тільки гірше: найближчим часом КСУ знесе всі фундаментальні досягнення, які маємо з 2014 року: мовний закон, закон про землю, знесе Вищий антикорупційний суд і ще бозна-що.

Нескладно передбачити, що небайдужі до долі рідної країни громадяни вийдуть на вулицю, візьмуться до справи і почнуть вішати спочатку тих суддів, потім Богдана, Портнова і Вовка, а потім?.. Думайте, пане Зеленський, - поки не стало запізно", - заявив Шевченко.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.