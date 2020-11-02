Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко
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Криза навколо Конституційного Суду може перерости у вуличну розправу над суддями КС та іншими представниками влади.
Про це повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"На початку вересня 2019 р. такі шановані в українському суспільстві особи, як Андрій Богдан, Андрій Портнов і суддя Павло Вовк домовилися, що Конституційний Суд України очолить пан Тупицький і вже незабаром погодили це призначення у президента - аудіозапис зазначеної розмови перебуває в розпорядженні детективів НАБУ.
Проте Володимир Зеленський чомусь мовчить про свою особисту відповідальність у тому, що олігархи і клептократи його ж руками руйнують українську державність. Так само Зеленський мовчить про те, що судді КСУ вже давно почали наступ на антикорупційні органи загалом і на директора НАБУ Артема Ситника зокрема, і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля. І далі все буде тільки гірше: найближчим часом КСУ знесе всі фундаментальні досягнення, які маємо з 2014 року: мовний закон, закон про землю, знесе Вищий антикорупційний суд і ще бозна-що.
Нескладно передбачити, що небайдужі до долі рідної країни громадяни вийдуть на вулицю, візьмуться до справи і почнуть вішати спочатку тих суддів, потім Богдана, Портнова і Вовка, а потім?.. Думайте, пане Зеленський, - поки не стало запізно", - заявив Шевченко.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Но умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил
И заманил к себе соседа певчих слушать.
Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова
И у кого что силы стало.
В ушах у гостя затрещало,
И закружилась голова.
«Помилуй ты меня, - сказал он с удивленьем,-
Чем любоваться тут? Твой хор
Горланит вздор!» -
«То правда, - отвечал хозяин с умиленьем, -
Они немножечко дерут;
Зато уж в рот хмельного не берут,
И все с прекрасным поведеньем».
А я скажу: по мне уж лучше пей,
Да дело разумей.
Это есть "золотая середина" для этой страны.
И так будет вечно.
А те, що оточення його гебрейсько-кацапське, то що ви хочете? Так наобирали. Звісно, що "техас_мають_грабувати_техасці", а не "-ські".
"Кончилась империя необычайной красоты дворцами Росси, великолепным императорским балетом, гвардией, похожей на балет.
Но за фасадами был «черный двор», где было 90 тысяч бюрократов, и страной уже правила не аристократия, а бюрократия, гоголевский чиновник правил страной с двумя законными детьми бюрократии - взяткой и коррупцией. Гоголевский чиновник правил страной с двумя законными детьми бюрократии - взяткой и коррупцией. Эдвард Радзинский https://echo.msk.ru/blog/radzinsky_ed/2734612-echo/
И шкуру с живых содрать!
КС фактично здійснив державний переворот - плюнув на Конституцію і оголосив Україну президентською республікою.
Тільки прізвища чомусь Портнов, Богдан і Вовк...
А на призначенні Тупицького підпис найвеличнішого діяча **********!
А ми вас півтора-два роки тому попереджали... волали, що ЗЕ - це те ж саме, що ***** на Банковій!
Нічо, навіть Конституція не допоможе вам, якщо обставини складуться так, що вам доведеться скласти коаліцію з бузиною...