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Новини Політика України
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НАБУ (1737) Зеленський (10071) КС (928) Портнов (219) Вовк Павло (213) Шевченко Євген (117) Богдан Андрій (296) Окружний адмінсуд Києва (341)

Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко

Криза навколо Конституційного Суду може перерости у вуличну розправу над суддями КС та іншими представниками влади.

Про це повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"На початку вересня 2019 р. такі шановані в українському суспільстві особи, як Андрій Богдан, Андрій Портнов і суддя Павло Вовк домовилися, що Конституційний Суд України очолить пан Тупицький і вже незабаром погодили це призначення у президента - аудіозапис зазначеної розмови перебуває в розпорядженні детективів НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов

Проте Володимир Зеленський чомусь мовчить про свою особисту відповідальність у тому, що олігархи і клептократи його ж руками руйнують українську державність. Так само Зеленський мовчить про те, що судді КСУ вже давно почали наступ на антикорупційні органи загалом і на директора НАБУ Артема Ситника зокрема, і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля. І далі все буде тільки гірше: найближчим часом КСУ знесе всі фундаментальні досягнення, які маємо з 2014 року: мовний закон, закон про землю, знесе Вищий антикорупційний суд і ще бозна-що.

Нескладно передбачити, що небайдужі до долі рідної країни громадяни вийдуть на вулицю, візьмуться до справи і почнуть вішати спочатку тих суддів, потім Богдана, Портнова і Вовка, а потім?.. Думайте, пане Зеленський, - поки не стало запізно", - заявив Шевченко.

Читайте: КС вирішив цього тижня розглянути ще й питання конституційності спецконфіскації

Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко 01

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+20
Доля януковича тобі не світить, тобі вова світить в кращому випадку доля чаушеску.
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02.11.2020 12:53
+17
Зеленський українофоб. Він оточував себе різними пройдисвітами і випадковими людьми лиш би вони не були українцями. Тепер він в глухому куті і йому немає на кого спертися-всі його камради мають чиїсь руки в дупі. Вихід один-дострокові перевибори в Раду і імпічмент президента який не відповідає посаді.
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02.11.2020 12:56
+15
А Зебил корчит патриота,не дадим разрушить заслуги майдана,не дадим проросийским олигархам управлять КС,мол сам гидрант он тут не причем
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02.11.2020 12:56
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Надо подождать,Вова тужится.
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02.11.2020 12:53 Відповісти
Чого почекати? Поки трісне навпіл від натуги? Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2572
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02.11.2020 13:11 Відповісти
Нету, нету. Кирпичев, после всего денег на оплату вашей ботофермы уже не будет. Тренируйся в мытье полов.
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02.11.2020 13:59 Відповісти
Доля януковича тобі не світить, тобі вова світить в кращому випадку доля чаушеску.
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02.11.2020 12:53 Відповісти
тільки чаушеску!
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02.11.2020 12:56 Відповісти
Єта халакост!
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02.11.2020 13:11 Відповісти
От фошизд! Мабуть ще й холокост спростовує. Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6317
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02.11.2020 13:10 Відповісти
На засрашці тільки цього і чекають, щоб у нас почалася громадянська реальна війна і прихлопнути нас навіки.
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02.11.2020 13:59 Відповісти
хм. а что Кто-то в этом сомневается ? Зе - далеко не клоун, он знал куда он идет, что будет делать на посту и кто его непосредственный куратор... он палач Украины !!! Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3654
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02.11.2020 12:55 Відповісти
та у вас, всіх, 73/43%зебілів, один куратор: *****. Ваше "хі-хі" з ним ми не забудемо ніколи. Да, і банкір у вас один - беня.
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02.11.2020 13:13 Відповісти
73/43/16
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02.11.2020 16:04 Відповісти
удивляюсь тому какой у вас порохо-сосны бред в голове.. пздц
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02.11.2020 16:20 Відповісти
Як на мене, він справді не клоун. Він просто закайфований дурень. Років 20 тому підрозділ фірми, в якому я працював, очолив відставний полковий, родич директора. Тупий до неможливості. Сам не Петра в абсолютно нічого, тому слухав власноруч вибраних фаворитів. Довів підрозділ до ручки. Справді не крпв, бо зарплатню на той час мав захмарну - 2002 рік, 500 баксів на місяць. Зате всі решта крали. І найбільше - фаворити. Дійшло до того, що через тупість при відсутності сировини все одно змушував верстати і обладнання, досить еергомісике працювати вхолосту. Через півроку "діяльності" його звільнили. Його родич, а наш шеф вирішив, що дешевше буде йому просто дарувати цих 500 баксів вдома, але не допускати його до роботи. І то підполковник не вживав ні алкоголь, ні ТМ паче наркоту. А тут...
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02.11.2020 13:33 Відповісти
Сосед соседа звал откушать;
Но умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил
И заманил к себе соседа певчих слушать.
Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова
И у кого что силы стало.
В ушах у гостя затрещало,
И закружилась голова.
«Помилуй ты меня, - сказал он с удивленьем,-
Чем любоваться тут? Твой хор
Горланит вздор!» -
«То правда, - отвечал хозяин с умиленьем, -
Они немножечко дерут;
Зато уж в рот хмельного не берут,
И все с прекрасным поведеньем».
А я скажу: по мне уж лучше пей,
Да дело разумей.
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02.11.2020 14:04 Відповісти
Так він і казав, що іде на один термін, 5 років цьому жидиняті досить, щоб розвалити і знищити країну.
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02.11.2020 16:49 Відповісти
Чему быть, того не миновать.
Это есть "золотая середина" для этой страны.
И так будет вечно.
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02.11.2020 12:55 Відповісти
Зеленський українофоб. Він оточував себе різними пройдисвітами і випадковими людьми лиш би вони не були українцями. Тепер він в глухому куті і йому немає на кого спертися-всі його камради мають чиїсь руки в дупі. Вихід один-дострокові перевибори в Раду і імпічмент президента який не відповідає посаді.
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02.11.2020 12:56 Відповісти
цього блаЗЄня з його ВР обрали переважно етнічні українці. Може вже пора запитати в цієї баранячої отари, що називають себе українцями, що ви за люди?
А те, що оточення його гебрейсько-кацапське, то що ви хочете? Так наобирали. Звісно, що "техас_мають_грабувати_техасці", а не "-ські".
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02.11.2020 13:19 Відповісти
А Зебил корчит патриота,не дадим разрушить заслуги майдана,не дадим проросийским олигархам управлять КС,мол сам гидрант он тут не причем
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02.11.2020 12:56 Відповісти
Це говориться з однією метою, приспати пильність легковірних українців поки він виконує завдання кремлівського куратора по знищенню України.
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02.11.2020 16:52 Відповісти
В Борисполе видели судью Линча. Совпадение? Не думаю...
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02.11.2020 12:57 Відповісти
Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2731
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02.11.2020 12:57 Відповісти
Сколько ЗЕленой веревочке не виться, а ее конец все очевиднее.
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02.11.2020 12:59 Відповісти
Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1945
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02.11.2020 13:01 Відповісти
коментар відмічено як спам
Фотомонтаж - и такой идиотский!!!! Каким надо быть дебилом что бы это выложить??? Почему этих идиотов модераторы не блокируют?
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02.11.2020 13:04 Відповісти
Ну ти ж ще досі не заблокований? Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9927
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02.11.2020 13:08 Відповісти
коментар відмічено як спам
Я нет !!! Меня нельзя !! Я истину несу !!!! Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4345
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02.11.2020 13:10 Відповісти
Курка *******?
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02.11.2020 13:13 Відповісти
Точно не *****!!! Курка кобель!
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02.11.2020 14:30 Відповісти
Ты ЧУШЬ несёшь!...
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02.11.2020 14:10 Відповісти
Несу!!! И?
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02.11.2020 14:28 Відповісти
Молодець!... Хвалю... Люблю самокритичних людей...
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02.11.2020 14:36 Відповісти
А 73% типа не при делах ? Термос, война, торговля на крови, бигус со свинарчуками ?
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02.11.2020 13:04 Відповісти
_По криминальному кодексу ответственность за уголовные правонарушения - персональная! Ясно? Не размазанная по неопределённому кругу лиц - а персональная! И за тяжкое преступление против национальной безопасности в виде госизмены отвечают конкретные лица, совершившие (и совершающие) его, а вовсе не народ. В Конституционном суде, Раде, ОП и кресле президента сидит и совершает преступления против народа нихера не народ! А - вполне конкретные преступники с конкретными фамилиями!
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02.11.2020 15:23 Відповісти
Так зебил же обещал борьбу с коррупцией или он всех нае.... ?
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02.11.2020 13:02 Відповісти
І нає, і наё...
Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4162
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02.11.2020 13:20 Відповісти
Он пошутил...
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02.11.2020 13:38 Відповісти
Правит страной гоголевский чиновник с двумя законными детьми бюрократии - взяткой и коррупцией.
"Кончилась империя необычайной красоты дворцами Росси, великолепным императорским балетом, гвардией, похожей на балет.
Но за фасадами был «черный двор», где было 90 тысяч бюрократов, и страной уже правила не аристократия, а бюрократия, гоголевский чиновник правил страной с двумя законными детьми бюрократии - взяткой и коррупцией. Гоголевский чиновник правил страной с двумя законными детьми бюрократии - взяткой и коррупцией. Эдвард Радзинский https://echo.msk.ru/blog/radzinsky_ed/2734612-echo/
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02.11.2020 13:03 Відповісти
Правит страной - Ива́н Алекса́ндрович Хлестако́в. Эта, Хлестаковщина, должна притащить за собой порядок рашистской оккупации Украины, под водительством гауляйтера-сексота Медведчука-Соколовского. Все там будет - и "вернем мир на Донбасс", под дулами бандитов, и вернем колхозы с воровством и шлюхами на досках почета. В обещание входят: и гнилая картошка по 20 копеек за 1 кг, и хлеб "из рыбной чешуи" по 16 коп за кирпич и гнилая колбаса, вместе с очередями, и ватники по 12 руб. , и ....
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02.11.2020 13:52 Відповісти
Кризис вокруг Конституционного Суда может перерасти в уличную расправу над судьями КС и другими представителями власти - отличный выход.
И шкуру с живых содрать!
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02.11.2020 13:03 Відповісти
Все почалось з роспуску Ради.
КС фактично здійснив державний переворот - плюнув на Конституцію і оголосив Україну президентською республікою.
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02.11.2020 13:04 Відповісти
Так ось хто ті "парашенкі" хто тим конституційним судом керують?!
Тільки прізвища чомусь Портнов, Богдан і Вовк...
А на призначенні Тупицького підпис найвеличнішого діяча **********! Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7563
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02.11.2020 13:05 Відповісти
Вишлі на самих сєбя...
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02.11.2020 16:06 Відповісти
В кінці ви помиляєтесь... Спершу треба повісити Портнова, Вовка, Богдан почне співати як що ні то судді точно після чого почнуть ... ось тоді і треба буде встановити замовника чи стимулювальника серед нашихї алегархофренів ...ой давно треба було ото тих хто намагається гратись з державою ліквідувати... Я знаю де які зрозуміли що досить і трішки попустили ...і от де які ну просто ОХ...ЇЛИ
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02.11.2020 13:05 Відповісти
Ничего у кацапов не получится. Только санкций "полезных" отхватят.
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02.11.2020 13:07 Відповісти
Пока что у них все получается.
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02.11.2020 13:40 Відповісти
Десь поділися зєбуіни зі списками судів КСУ - порохоботів... Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6980
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02.11.2020 13:07 Відповісти
Чистопородний 73/43%зебіл Евгений Шевченко та Евгений Шевченко 24c54084, та всі інші: за що ви боролись, на то й напоролись.
А ми вас півтора-два роки тому попереджали... волали, що ЗЕ - це те ж саме, що ***** на Банковій!
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02.11.2020 13:09 Відповісти
І тут "шатун"................. кругом - "шатун"....... Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9010
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02.11.2020 13:15 Відповісти
а шо та гундоса мямля може сказати?? адже це не наступ на "сватів". отут би воно розійшлося, воно б усіх порвало за шедевр про тупих хохлів!
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02.11.2020 13:16 Відповісти
Realno prezident Zelenski uze nekontrolirujet stranu..Interesno sto potom ego i sotriot te samyje oligarxi sto on teper ix poderzyvajet
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02.11.2020 13:21 Відповісти
Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8718
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02.11.2020 13:21 Відповісти
Zelenski budet prezident kotori nicego ******** eto uze fakt.Tut tolko nado nadejitsia stob xuze ******** .Kloun po profesiji nemozet bit prezidentom ,takix primerov ja neznaju
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02.11.2020 13:24 Відповісти
Зебили с опзж разрушают Украину.
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02.11.2020 13:29 Відповісти
Питання до пороховати. Так треба розпускати КСУ, який діє за вказівкою Кремля, чи ні? Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9377
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02.11.2020 13:31 Відповісти
а що там подолякова методичка каже з цього приводу? Да, і чи погоджена вона з Разумковим?
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02.11.2020 13:48 Відповісти
Вопрос к идиотам, которые информацию черпают из олигархических СМИ и купленных блогеров. Полномочия половины судей скоро истекают, так как назначены они еще при Овоще. Т.е. через год-два ты их и так переназначишь законным способом. А в оставшейся части половина голосовала против отмены деклараций. Кроме того, там в суде еще есть 3 вакантных места, на которые почему-то до сих пор еще никого не нашли (видать в Квартале кадров не хватает). Считаешь ли ты, что новый суд должны на 2/3 сформировать Ермак и Беня и на 1/3 Портнов? Ты только учти, что это будет на 9 лет, а не на 5. А если кто-то из судей действует по указке Кремля, то ручное СБУ в помощь. Пусть наказывают отдельных судей. Но конституционный переворот устраивать не стоит.
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02.11.2020 13:58 Відповісти
Только идиоты могут думать,что свергнув Зе .они приведут к власти Порошенко.К власти придёт клика Мертвечука.И тогда Украина станет захудалой провинцией орды.
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02.11.2020 13:32 Відповісти
А кто-то собирается свергать клоуна? Нет уж, пускай сидит, пока самый упрямый осел не прозреет. Полагаю, у проевропейских сил (у Пороха в том числе) хватит ума подготовить за это время общего достойного кандидата.
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02.11.2020 13:47 Відповісти
а то й не назовсім упоротим зебілам дійде, що кращого кандидата, який сповідує цінності Євросоюзу і НАТО (тобто, члена партії Європейська Солідарність) - годі й шукати. А партія вже кого висуне - то й за того й слід буде голосувати.
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02.11.2020 17:09 Відповісти
Это до них никогда не дойдет - не обольщайтесь. Если у человека не было мозгов, то откуда им взяться?
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02.11.2020 17:26 Відповісти
Одним даунам порох мешал, другим зе, а посмотреть в сторону суда никак? Уже 30 лет, там сидят самые страшные люди в стране, а все уверены, что во всем виноват каждый новый през. Вот вам и ваше образование неучи.
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02.11.2020 13:36 Відповісти
Этих "страшных людей" каждые 5 лет на половину обновляет новый през, Рада и съезд судей
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02.11.2020 13:44 Відповісти
Кого? местных? так то так, а самые ушлые, сидят там там уже больше 10ти лет. Бессменно. Их имена уже огласили.
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02.11.2020 13:51 Відповісти
Я не про местных, а про КС. До местных реформа еще совсем не дошла. Хотя по-моему, сейчас не только судебная реформа свернута, но и медицинская
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02.11.2020 14:00 Відповісти
Судебную уже подкосили, ей конец. А медицинскую попросту дискредитировали. В основном ложью. Больше нет веры ни врачам ни всей мед структуре в целом. Когда врачи людям лгут, это уже не врачи, это вредители.
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02.11.2020 14:11 Відповісти
Ну где-то так и есть, к сожалению.
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02.11.2020 14:15 Відповісти
це з яких пір зажопи, зокрема, Стабильный ПацанчеГ, почали заступатися за Конституцію України?
Нічо, навіть Конституція не допоможе вам, якщо обставини складуться так, що вам доведеться скласти коаліцію з бузиною...
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02.11.2020 13:53 Відповісти
В данном случае он прав. Зеля уже много раз переступал через закон. У него, кстати, тоже и с декларациями были проблемы, и с недвижимостью в Крыму. Убрать для него еще один сдерживающий механизм считаю глупым.
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02.11.2020 14:03 Відповісти
З самого початку нормальні люди говорили і попереджали, що воно прийшло знищити Україну. За півтора року досяг немало. Рішенням КСУ призупинив фактично рух в ЕЄ і НАТО, завтра дозволять знову кацапську мову і перекреслить шлях самостійность. Клован, кван, а свою справу робить на відмінно, проте за ваші гроші на користь іншої держави. Бо його вся продукція на москальській мові і там його ринок збуту. А ви думали, що воно патріот?
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02.11.2020 13:57 Відповісти
Зеленский: "Все черти, один я хороший".
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02.11.2020 13:59 Відповісти
Раньше и молчал, все устраивало, теперь криком кричит, потому, что понял Вова, что жареным за пахло. Только не только для него, а и для всей страны. Так может быть на время есть смысл объединить усилия и снести всех судей КС, пока они всю страну не снесли.
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02.11.2020 15:20 Відповісти
При всем неуважении к бубочке, не следует искать противоречия у других, там где у тебя своих хватает. На том же цензоре спокойно висит такая картинка.
Зеленський мовчить про те, що судді КС вже давно почали наступ на антикорупційні органи і все це відбувається за прямою вказівкою Кремля, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4070
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02.11.2020 16:53 Відповісти
Народ, знайте всі: Александр Глазков - це бот з подолякової обори. Сере по подоляковим методичкам
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02.11.2020 17:11 Відповісти
полнейшая брехня.
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03.11.2020 03:41 Відповісти
 
 