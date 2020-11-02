У Раді у вівторок виступить глава МОЗ Степанов, а в п'ятницю - прем'єр-міністр Шмигаль, - Разумков
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Верховна Рада на годині запитань до уряду в п'ятницю заслухає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з питання боротьби з коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.
"На годину запитань до уряду запрошуємо прем'єр-міністра з питання про ситуацію, пов'язану з реалізацією державної політики і боротьби з ковідом", - сказав Разумков на погоджувальній раді керівників фракцій і груп у понеділок у Києві.
Спікер додав, що у вівторок вранці після виступів представників фракцій на пленарному засіданні виступить міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, а депутати зможуть йому поставити запитання.
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