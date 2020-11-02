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У Раді у вівторок виступить глава МОЗ Степанов, а в п'ятницю - прем'єр-міністр Шмигаль, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Події

У Раді у вівторок виступить глава МОЗ Степанов, а в п'ятницю - прем'єр-міністр Шмигаль, - Разумков

Верховна Рада на годині запитань до уряду в п'ятницю заслухає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з питання боротьби з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

"На годину запитань до уряду запрошуємо прем'єр-міністра з питання про ситуацію, пов'язану з реалізацією державної політики і боротьби з ковідом", - сказав Разумков на погоджувальній раді керівників фракцій і груп у понеділок у Києві.

Спікер додав, що у вівторок вранці після виступів представників фракцій на пленарному засіданні виступить міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, а депутати зможуть йому поставити запитання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планує розглянути законопроєкт про Держбюджет на 2021 рік у четвер, - Разумков

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Наивный )))
Они и не собираются объявлять, за две недели потолок вырос с 12000 до 20000, так и будет подниматься.
Если объявить локаут, тогда нужно материально людям помогать, а нах оно кому нужно, лучше свои фирмы будут зарабатывать на асфальтированных дорогах, а не деньги на ветер, ой, простите, деньги на людей
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02.11.2020 13:16 Відповісти
Мои слова это пустышка, копировать много чего и другим она тут не нужна
Почитайте аналитику большой стройки, анализы стоимости по закупках экспертов, только тогда сможете сделать выводы.
И желательно эту информацию получать от независимых экспертов а не государственных с зелёным оттенком
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02.11.2020 13:24 Відповісти
Ну ты конечно же только вчера начал интересоваться новостями и не слышал, что тендеры на строительство дорог кастрированы, туда допущено очень ограниченное число фирм, в результате чего стоимость строительства одного метра дороги как-бы сильно взлетела. Но молодая команда этот распил выставила, как свою победу, мол она отстранила недобросовестных конкурентов. В результате дорог сейчас строится не больше, чем в том же 2018-2019 году, но зато деньги расходуются значительно быстрее.
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02.11.2020 14:28 Відповісти
может, расскажет, как он семейную медицину "кинул" - "Бо їх дуже багато, тоді нам на премії не лишиться !"!
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02.11.2020 13:28 Відповісти
а потом зе президент сыграет на рояле
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02.11.2020 13:55 Відповісти
 
 