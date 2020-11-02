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Міністр розвитку громад Чернишов вилікувався від COVID-19 і приступив до виконання своїх обов'язків

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр розвитку громад Чернишов вилікувався від COVID-19 і приступив до виконання своїх обов'язків

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов отримав негативний тест на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

"Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов отримав негативний тест на COVID-19 і приступив до виконання своїх обов'язків 2 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У Мінрегіоні зазначили, що продовжують дотримуватися профілактичних заходів: здійснюється щоденний температурний скринінг працівників, забороняється перебування в адміністративних будинках без масок, проводиться наскрізне провітрювання приміщень і проведення вологих прибирань з використанням дезінфікуючих засобів, повністю скасовані особисті прийоми громадян, максимально обмежене коло осіб, які відвідують адміністративні будівлі міністерства.

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Робочі зустрічі, наради, інші публічні заходи переведені в онлайн-режим.

Нагадаємо, 16 жовтня міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов отримав позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19.

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Ну слава Богу, тепер залишилося ще громади вилікувати...
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02.11.2020 13:12 Відповісти
Какое облегчение. Теперь этот день будет объявлен национальным праздником?
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02.11.2020 13:57 Відповісти
Министр развития громад вылечился от COVID-19

Міністр розвитку громад Чернишов вилікувався від COVID-19 і приступив до виконання своїх обов'язків - Цензор.НЕТ 9348
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02.11.2020 14:16 Відповісти
и приступил к исполнению своих обязанностей
Міністр розвитку громад Чернишов вилікувався від COVID-19 і приступив до виконання своїх обов'язків - Цензор.НЕТ 9199
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02.11.2020 14:16 Відповісти
а лечился где?
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02.11.2020 15:02 Відповісти
 
 