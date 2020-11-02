КС сьогодні розгляне подання про тлумачення "землі" як основного багатства: про скасування чого-небудь не йдеться, - суддя Сліденко

Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко стверджує, що в понеділок о 12:00 Велика палата КС продовжує розгляд конституційного подання, суть якого зводиться виключно до тлумачення положень основного закону - землі як основного національного багатства.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" Сліденко сказав, що йому не відомо, з яких причин було перенесено збори суддів, і які саме питання планувалися до розгляду, передає Цензор.НЕТ.

"Питання моєї відставки і не мало розглядатися на зборах суддів. Такі заяви розглядаються в звичайних слуханнях", - сказав суддя КС.

Сліденко додав, що не знає, коли саме це питання буде включене до порядку денного.

Також суддя КС звернув увагу на те, що включене до порядку денного понеділка слухання за конституційним поданням про землю "зводиться до тлумачення землі як основного багатства". За його словами, тлумачення поняття "земля" як об'єкта права власності не є ключовим у цьому поданні.

Суддя нагадав, що це подання вже давно на розгляді КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі

"Про скасування чого-небудь не йдеться, мова про тлумачення норм Конституції", - пояснив Сліденко.

Раніше стало відомо, що КС раптово поміняв порядок денний своїх засідань і вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.