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Новини Політика України
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КС сьогодні розгляне подання про тлумачення "землі" як основного багатства: про скасування чого-небудь не йдеться, - суддя Сліденко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС сьогодні розгляне подання про тлумачення "землі" як основного багатства: про скасування чого-небудь не йдеться, - суддя Сліденко

Суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко стверджує, що в понеділок о 12:00 Велика палата КС продовжує розгляд конституційного подання, суть якого зводиться виключно до тлумачення положень основного закону - землі як основного національного багатства.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" Сліденко сказав, що йому не відомо, з яких причин було перенесено збори суддів, і які саме питання планувалися до розгляду, передає Цензор.НЕТ.

"Питання моєї відставки і не мало розглядатися на зборах суддів. Такі заяви розглядаються в звичайних слуханнях", - сказав суддя КС.

Сліденко додав, що не знає, коли саме це питання буде включене до порядку денного.

Також суддя КС звернув увагу на те, що включене до порядку денного понеділка слухання за конституційним поданням про землю "зводиться до тлумачення землі як основного багатства". За його словами, тлумачення поняття "земля" як об'єкта права власності не є ключовим у цьому поданні.

Суддя нагадав, що це подання вже давно на розгляді КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збори суддів КС перенесено: суд вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі

"Про скасування чого-небудь не йдеться, мова про тлумачення норм Конституції", - пояснив Сліденко.

Раніше стало відомо, що КС раптово поміняв порядок денний своїх засідань і вирішив сьогодні розглянути питання про ринок землі.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+9
Право пользоваться землей - пожалуйста, хоть пожизненно. Право передавть право пользования землей по наследству - пожалуйста. Продавать землю - балалайка, ты не создавал этот актив, не покупал и продавать права не имеешь. Следующие поколения украинцев должны жить на своей земле, а не быть бесправным быдлом. Хочешь продать? - только государственному земельному банку. Каждый родившийся украинец должен получить свой кусок земли.
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02.11.2020 13:18
+5
Сцуко! Сразу видно что люди делом заняты а не хернёй какой-то. Не зря получают из богатого украинского бюджета свои неплохие зарплаты. Просто удивительно - как живут люди в странах где нет "конституционных судов" с их членами-дармоедами!
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02.11.2020 13:17
+4
Та пофиг. У пересичных уже истерика. Все разогняют КС)
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02.11.2020 13:17
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КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 5204 КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 3476 КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 5204 КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 3476 КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 5204 КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 3476
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02.11.2020 13:16 Відповісти
95-й квартал рулід!
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02.11.2020 13:16 Відповісти
після того як ці курви із КС задовільнять всі сексуальні забаганки свої клієнтів із Ради, невже у когось із них підніметься рука вигнати своїх коханих курв із суддівського борделю ? КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 2007
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02.11.2020 13:25 Відповісти
Та пофиг. У пересичных уже истерика. Все разогняют КС)
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02.11.2020 13:17 Відповісти
А у вас на ********* святкують?
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02.11.2020 13:38 Відповісти
*****! Сразу видно что люди делом заняты а не хернёй какой-то. Не зря получают из богатого украинского бюджета свои неплохие зарплаты. Просто удивительно - как живут люди в странах где нет "конституционных судов" с их членами-дармоедами!
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02.11.2020 13:17 Відповісти
члени КС видно, перелякалися народного гніву, а також петард та гандонів, які потрапили в їхні вікна. Тепер будуть зважати на положення Конституції "Основним носієм влади в Україні є народ".
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02.11.2020 13:18 Відповісти
КСУ працює,як і раніше.Просто дехто почав інформкампанію націлену чи то на контроль над КСУ,чи розвал країни.
Мокрик-чесний суддя КСУ,він все нормально пояснює.Чому.Як.Шляхи вирішення.
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02.11.2020 13:49 Відповісти
Право пользоваться землей - пожалуйста, хоть пожизненно. Право передавть право пользования землей по наследству - пожалуйста. Продавать землю - балалайка, ты не создавал этот актив, не покупал и продавать права не имеешь. Следующие поколения украинцев должны жить на своей земле, а не быть бесправным быдлом. Хочешь продать? - только государственному земельному банку. Каждый родившийся украинец должен получить свой кусок земли.
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02.11.2020 13:18 Відповісти
маячня. Без права продажі землі вона коштуватиме копійки, і не буде інвестицій під неї. Така земля і родитиме мізер врожаю.
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02.11.2020 13:24 Відповісти
Маячня - зараз люди працюють на землі і заробляють. Ви трохи не розумієте - якщо здадуть землю ділкам і пустять її в обіг - ми не тільки втратимо землю, отримаємо додаткову купу безробітних селян, ми поставимо під велику загрозу свою продовольчу безпеку - ви вже не зможете впливати на міжнародні холдінги і корпорації, які будуть вести свою діяльність в Україні і вирішувати що і куди їм продавати. Думайте ***** не тільки сьогодняшнім днем - головне самому хапнути, а далі хоч трава не рости. А потім дивуємось чому у нас влада не переймається народом, та ви ж такі точно
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02.11.2020 13:28 Відповісти
поляки, наприклад, нічого не втратили. Лише набули. Тепер тіселяни, які навіть і мають паї - полуницю на польських ланах збирають.
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02.11.2020 13:58 Відповісти
Єдиний ресурс у світі який дійсно безцінний - це земля, продовольча криза у світі буде тільки посилюватися, розпродавати землю в такій ситуації - це мля повний ідіотизм
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02.11.2020 13:30 Відповісти
так не нужно разрешать тырить, или ты думашь что тырить станет сложнее когда разрешат продажу? - ошибаешься, тырить и тупо отбирать станет намного проще
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02.11.2020 13:32 Відповісти
Или или😁 Та бестолку даже пытаться в обоих случаях . Международный капитал нас ограбит...поэтому пусть грабит отечественный....
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02.11.2020 13:46 Відповісти
Ты хотя бы догадываешься, сколько земель "по наследству" уже по факту проданы агрохолдингам за смешные деньги?
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02.11.2020 14:34 Відповісти
Мені суддя Сліденко імпонує, він раз вже чмирям з опзж заткнув пельки на рахунок рюського язіка, що ми його ущімляєм.
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02.11.2020 13:23 Відповісти
та нормальний суддя, і не слід думати, що в КС - виключно агенти *****.
Інша справа, що навіть судді в КС мають опиратися на волю і бажання народу.
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02.11.2020 13:25 Відповісти
Ну фух. Сегодня нам объяснят, что такое "земля" как право собственности и что такое земля как богатство. А потом расскажут какую из них можно будет отобрать.....!!!
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02.11.2020 13:24 Відповісти
Чего єти черти так возбудились? Пять лет ничего не рассматривали.
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02.11.2020 13:31 Відповісти
Сьогодні поміняють значення, а завтра, виходячи із нового значення все приватизують олігархи та кацапія.
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02.11.2020 13:31 Відповісти
Честные злодеи Родиной не торгуют
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02.11.2020 13:36 Відповісти
Неужели есть в Украине трезвомыслящие люди, которые верят в порядочность членов КС Украины? Не смешите мои тапочки. Почему наш гарант не хочет дать команду СБУ разобраться, окуда у этих седей за их не слишком долгую каденцию, поместья, замки, дворцы и не только в Украине, элитные автомобили, миллионные вклады в инстранных банках, и все это имущество записано на жен, матерей, отцов и детей. Деньги понятно откуда - это взятки за принятие определенных решений, которые они принимают от фонаря и не беря во внимание положения Конституции Украины, пользуясь тем, что их решения не подложат обжалованию. Пора брать за жабры этих упырей, но есть другая угроза - на их место будут назначены такие-же упыри, которые будут выполнять команды своих новых хозяев. А нужен ли вообще этот КС в Украине?
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02.11.2020 13:44 Відповісти
Почему наш гарант не хочет дать команду ....
Він то може й хоче, тільки хто ж йому дасть? КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 4408
Тобі ж 27 ясно сказали - суддів чіпати ніззя від слова ніяк - інакше це тиск на законодавчу владу. КС сегодня рассмотрит представление о толковании "земли" как основного богатства: об отмене чего-либо речь не идет, - судья Слиденко - Цензор.НЕТ 4408
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02.11.2020 13:53 Відповісти
А я не верю в честность двух третей народных депутатов, таможенников и налоговиков, четырех пятых всех прокуроров и судей! Будем всех в один день разгонять и расстреливать или по очереди?Кстати уверен что есть много народа не верящая СБУ их тоже почти или как?
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02.11.2020 13:53 Відповісти
Ты считаешь, что судья должен быть бедным? У них десятки научных трудов и десятки лет стажа по далеко не низкооплачиваемой специальности за плечами. Кроме того, у них сейчас официальный заработок 10000$ +, что как бы позволяет за несколько лет работы покупать дворец. А сидят они именно там по 9 лет.
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02.11.2020 14:39 Відповісти
Цікаво, якщо в КС ката за кожним суддею приставити з широкими повноваженнями - як вони блюсти конституцію будуть?
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02.11.2020 13:50 Відповісти
Для чого тоді КС буде потрібен, якщо суддів змушувати голосувати будуть ті, хто контролює "ката"(Президент, ВР, КМУ)
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02.11.2020 14:03 Відповісти
Шановний не куратора, а ката (персонального).
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02.11.2020 14:09 Відповісти
...об отмене чего-либо речь не идет,(с)
ну спасибко родимьіе
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02.11.2020 14:08 Відповісти
ага, "пока не идет"
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02.11.2020 14:10 Відповісти
Недавно розмовляв з товаришем, який вже більше 25 років займається фермерствомю. Каже, два гектара в кадастрі йому вже відрізали. Добре що, на папері залишилися, але тепер він з жахом прикидує витрати на суд.
Офіційно купив в майже покинутому селі ще дві хати з ділянками землі, які межували з його землею, так сільрада відрізала його городи. Тепер теж треба судитися.
І це, в півсотні кілометрів від Мухосранська Зажопинського району де 7 кілометрів до найближчого магазину. А ви говорите про якісь закони про землю і якусь чесність влади. В цій країні земля має бути виключно національним спадком і тільки з паперовими документами на паво користування з обов'язковою регулярною експертизою якості та цільовим призначенням.
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02.11.2020 14:55 Відповісти
До скандалу з деклараціями судді КС сприймалися як мудрі люди найвищого професійного гатунку. А тепер вони втратили таку репутацію назавжди. Тобто, яким би не було їхнє тлумачення закону про землю або інших законів, висновкам ніхто не повірить і не буде сприймати як щось серйозне. Вони ще засідають, не усвідомлюючи, що вони (судді) вже спалилися і краще "на вихід".
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02.11.2020 15:27 Відповісти
Продажа основного богатства страны = продаже Родины?
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02.11.2020 15:41 Відповісти
"Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст"
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02.11.2020 15:57 Відповісти
Если этот суд забанит распродажу земли, то все остальные шалости ему можно простить.
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02.11.2020 17:04 Відповісти
 
 