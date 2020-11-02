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Новини Політика України
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омбудсмен (187) перевірка (295) Укравтодор (375) Енергоатом (145) НАЗК (573) Нацагентство з повернення активів (31) АРМА (46) Новіков Олександр (48)

НАЗК через рішення КС припиняє перевірки в "Укравтодорі", "Енергоатомі", АРМА та Секретаріаті омбудсмена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК через рішення КС припиняє перевірки в "Укравтодорі", "Енергоатомі", АРМА та Секретаріаті омбудсмена

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) припиняє перевірки в "Укравтодорі", "Енергоатомі", в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку і управління активами (АРМА) і Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини. Проведення зазначених перевірок припиняється до законодавчого врегулювання цього питання.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, згідно з рішенням Конституційного Суду України, з 27 жовтня 2020 року №13-р/2020 НАЗК позбавлене права проводити перевірки організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції.

Також читайте: НАЗК досі не може перевіряти е-декларації чиновників

Глава НАЗК Олександр Новіков заявив, що це ще один з нищівних наслідків, які завдало рішення Конституційного Суду антикорупційної інфраструктури в Україні.

"У цих установах ми мали перевірити умови захисту викривачів, підготовку і реалізацію антикорупційних програм і канали повідомлення про можливі факти порушень Закону "Про запобігання корупції", - сказав він.

Крім того, додатково, до кінця 2020 року НАЗК мало провести планові перевірки в:

  • Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів;
  • Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру;
  • Національному агентстві України з питань державної служби;
  • Рахунковій палаті України.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Гуляй рваніна!
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02.11.2020 13:30 Відповісти
Там есть еще и Счетная Палата, у которой возможности намного шире!
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02.11.2020 13:56 Відповісти
И это пАбеда !
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02.11.2020 13:34 Відповісти
НАПК из-за решения КС прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате омбудсмена - Цензор.НЕТ 878. НАПК из-за решения КС прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате омбудсмена - Цензор.НЕТ 5175 .
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02.11.2020 13:41 Відповісти
Тырь пока порохоботы не вернулись! Еще 3,5 года безнаказанности! Ура-а-а-а-а-а!
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02.11.2020 13:41 Відповісти
НАПК из-за решения КС прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате омбудсмена - Цензор.НЕТ 1230
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02.11.2020 13:42 Відповісти



tZE inform

@tZEinform


Хроника одного президента
02.11.2020 г.
В связи с решением Конституционного Суда Украины с 27 октября 2020 года №13-р/2020 НАПК лишены права проводить проверки организации работы по предотвращению и выявлению коррупции. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) прекращает проверки в "Укравтодоре" .
По ситуации с Конституционным судом. К утру понедельника окончательно стало ясно, что голосов на снос Конституционного Суда в Верховной Раде нет. Прием со стимулированием голосования оппозиции за проект Зеленского под угрозой отмены КС языкового вопроса не прошел. Медведчук и ОПЗЖ выдавливают сохранение нынешнего состава КС и пересмотра тех законов которые он отменит в Верховной Раде в новой редакции.При том они открыто угрожают Зеленскому решением конституционного суда по результатам выборов президента 2019 года по "вновь открывшимся обстоятельствам" (мы уточняем что это). . Коломойский потребовал .решение КС по своему вопросу - "спецконфискации" , в качестве бонуса за труды..
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02.11.2020 13:44 Відповісти
НАЗК что проверяет, что нет - толку все равно никакого, никто не сидит, никто не наказан. Очевидно, что вместе с проверками растет и благосостояние членов НАЗК. Это единственный эффект от проверок.
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02.11.2020 13:53 Відповісти
А "омбудсВумен" також підкрадає? НАЗК через рішення КС припиняє перевірки в "Укравтодорі", "Енергоатомі", АРМА та Секретаріаті омбудсмена - Цензор.НЕТ 185
Звісно, коли крадуть усі, то вона захищає і своє право красти
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02.11.2020 13:56 Відповісти
Ну, цим аби нічого не робити. Та вони і раніше якось не дуже себе роботою обтяжували. Зате зарплату справно отримувати будуть.
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02.11.2020 15:51 Відповісти
 
 