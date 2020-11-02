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МОЗ починає розгортати COVID-госпіталь у столичному Палаці спорту, - головний санлікар Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ починає розгортати COVID-госпіталь у столичному Палаці спорту, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України планує розгорнути мобільний госпіталь у Палаці спорту в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Сьогодні" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Уже є попередні кошториси, які доопрацьовують. Ми зібрали потреби щодо обладнання, дали завдання ДП "Медичні закупівлі", щоб там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, й починаємо розгортати шпиталь у Палаці спорту", - повідомив він.

Ляшко також розповів про вимоги до таких госпіталів.

"Це госпіталі, які мали бути розгорнуті в пристосованих приміщеннях, що мають опалення, вентиляцію, санітарно-технічні умови.

Тобто це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блокова система, де можна підвести кисень до койко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", - зазначив він.

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За словами головного санлікаря, нині вже відомо, скільки потрібно цього обладнання, є табелі оснащення. Також у МОЗ у курсі, скільки обладнання на ринку, як його купити і поставити.

Водночас Ляшко зазначив, що питання не стільки в обладнанні, скільки в забезпеченні медичним персоналом: "Зі збільшенням кількості медичних ліжок проблема збільшення кількості медичного персоналу не вирішиться сама по собі, адже лікар - це професія, якій навчаються роками".

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Топ коментарі
+3
Оті мільйони тупих дурнів бачили що це було в Китаї на початку року і не робили ніяки висновки. Китаю вдалось зупинити це жорсткою диктатурою, і ще тому що китайці дисципліновані. Тому що не бухають. Бо коли бухають то всі герої.
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02.11.2020 14:10
+2
я представляю этот пи..дец
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02.11.2020 14:19
+1
За городом есть чудные поселения, там разверните госпитали.
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02.11.2020 14:16
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почему не сразу не на ледовом катке?

ах, извините, каток не построили....
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02.11.2020 14:07 Відповісти
Ну да хватит на местах воровать - "министЫр" "взял на особистий контроль": тепер крадем на місці!
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02.11.2020 13:50 Відповісти
А чего не в ДК Украине, лобуда полная ,а как они магистраль с кислородом будут вести, ИВЛ подключать?!!!!!
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02.11.2020 14:04 Відповісти
Концентраторами и гибкими шлангами
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02.11.2020 14:21 Відповісти
Оті мільйони тупих дурнів бачили що це було в Китаї на початку року і не робили ніяки висновки. Китаю вдалось зупинити це жорсткою диктатурою, і ще тому що китайці дисципліновані. Тому що не бухають. Бо коли бухають то всі герої.
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02.11.2020 14:10 Відповісти
За городом есть чудные поселения, там разверните госпитали.
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02.11.2020 14:16 Відповісти
я представляю этот пи..дец
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02.11.2020 14:19 Відповісти
У специализированых инфекционных клиник есть один крепкий принцип. В отличии от всех остальных совковых больничек, где туалет системы *М* и *Ж* может быть один на указаный пол. В каждой палате свой туалет---ну так надо для изоляции полной. И выходить с палаты в целом нельзя. А теперь вопрос к Дворцу спорта----Слышь дворец спорта---а ты об этом знал?
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02.11.2020 16:35 Відповісти
Там надо еще и каток залить. МОЗ починає розгортати COVID-госпіталь у столичному Палаці спорту, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6475
показати весь коментар
02.11.2020 17:06 Відповісти
 
 