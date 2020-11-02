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Біля стін Кабміну відбудеться акція-вимога "За доступне розмитнення": Або Рада ухвалить закон про розмитнення, або долю нардепів вирішить вулиця

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Біля стін Кабміну відбудеться акція-вимога "За доступне розмитнення": Або Рада ухвалить закон про розмитнення, або долю нардепів вирішить вулиця

Громадська організація "Всеукраїнська громадська організація "Авто Євро Сила" 3 листопада влаштовує в урядовому кварталі масштабну Акцію-вимогу "За доступне розмитнення!".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами організаторів, підставою для зібрання десятків тисяч людей з усієї України стала відсутність поступок з боку влади в питанні ухвалення закону про доступне розмитнення, невиконання обіцянки з боку президента України піти назустріч простим людям і дати можливість їм розмитнити їхні автомобілі за доступними цінами.

Того ж дня відбулася зустріч з радником Голови Офісу Президента України, на якій було передано звернення до Офісу Президента України, яким, відповідно до абзацу 2 підпункту 1 пункту 5 "Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Президенту України", затвердженого Указом Президента України від 28.08 .2015 року №523/2015, ставляться запитання про:

  1. створення робочої групи і залучення до розробки згаданих в електронній петиції питань представників Громадської організації "Всеукраїнська громадська організація "Авто Євро Сила";
  2. залучення до робочої групи представників Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України, а саме голови вищезазначеного комітету Гетманцева Данила Олександровича, народних депутатів України Ковальова Олексія Івановича, Заблоцького Мар'яна Богдановича, міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена Борисовича і голови державної митної служби України;
  3. проведення спільної наради з народними депутатами депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" і ухвалення спільного рішення про негайне включення до порядку денного на засідання комітету фінансів, податкової та митної політики комплексного законопроєкту про доступне розмитненні 3704-3706.

Станом на 2 листопада 2020 року питання ухвалення закону про доступне розмитненні та перебування на митній території України автомобілів європейської реєстрації не вирішено. Водночас минулого тижня, а саме 28 жовтня 2020 року, Уряд розширив повноваження поліції в частині вжиття заходів щодо виявлення випадків неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено окремі обмеження, встановлені Митним кодексом, що автоматично тягне за собою впровадження на дорогах митно-поліцейського терору водіїв, які їздять на автомобілях з європейською реєстрацією.

"Громадська організація "Всеукраїнська громадська організація "Авто Євро Сила" заявляє, що в ситуації із законом про доступне розмитнення бачиться лише два виходи з кризи. Або народні депутати України ухвалять закон про доступне розмитнення, або долю народних депутатів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця. Другий шлях створює додаткові ризики для державності, а тому перший шлях виходу з кризи залишається безальтернативним", - зазначили в громадській організації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновники митниці на Рівненщині за хабар розмитнювали автомобілі, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+44
У стен Кабмина пройдет акция-требование "За доступную растаможку": Либо Рада примет закон о растаможке, либо судьбу нардепов решит улица - Цензор.НЕТ 8481
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02.11.2020 13:39
+36
А ви чого це?! Що, не подобається? затонебарига!
Ідіоти, то ви в бариги могли щось вимагати, то уряд барига міг би щось почути, амністію якусь дати, а цей? Він нікому нічого не винен!
До речі, зубожілі, а як вам тарифи на газ? Не вражають, пілять?
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02.11.2020 13:42
+34
Сметуны собрались? У стен Кабмина пройдет акция-требование "За доступную растаможку": Либо Рада примет закон о растаможке, либо судьбу нардепов решит улица - Цензор.НЕТ 8911
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02.11.2020 13:40
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Почитаешь такое и понимаешь, что мы уже перегнали и обогнали загнивающий запад, только вот яхты не хватает трудовому народу, для полного счастья.
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03.11.2020 18:09 Відповісти
Кирюша троль
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02.11.2020 20:50 Відповісти
Павлуша, обоснуй почему я троль?
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03.11.2020 00:20 Відповісти
Какие чудные сказки, наши фермеры на Ford F-150 и даже круизёры, спросите семью Засух или Лозинского подтвердят
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02.11.2020 18:05 Відповісти
Сказки?! Ввэлкам ту херсонская область.
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02.11.2020 19:12 Відповісти
Кирюша троль
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02.11.2020 20:51 Відповісти
Кстате круизеры купить дешевле
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02.11.2020 19:35 Відповісти
Троляка
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02.11.2020 20:52 Відповісти
Павлуша угомонись. Постарайся мотивировать свою мысль.
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03.11.2020 00:22 Відповісти
Я спрашиваю семьи моих друзей занимаюшихся пшеницей, подсоллничнеком, рыбой.
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02.11.2020 20:12 Відповісти
А у нас нет ни крузаков ни дорог.
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02.11.2020 19:00 Відповісти
кирил ти троль і далі свого дивана нічого не бачиш, які фермири на крузаках? ті що дотуються з бюджету,так! Місцеві-максимум х5 на євролясі
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03.11.2020 10:49 Відповісти
Перекупы, а у вас ряха не треснет?
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02.11.2020 18:50 Відповісти
А у таможеникв ряхи не треснут?
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02.11.2020 18:57 Відповісти
А таможенники тут причем? Открой калькулятор растаможки и сравни. Вам лишь бы подешевле купить и подороже продать, а какое дер...о со скученным пробегом завозите и перепродаете вам плевать.
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02.11.2020 22:13 Відповісти
При том что с каждой машины гребут минимум 1000$. Перекупы есть в любой стране, а вот такого пздеца не в каждой.
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02.11.2020 22:41 Відповісти
Надоели мне все эти перекупы. Развелось бездельников и хапуг. Честно работать никто не хочет
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03.11.2020 22:11 Відповісти
Ты же обещал на мне жениться!!???
Ну... мало ли, что я на тебе обещал....

А вообще напоминает свободную экономическую зону на Дамбасе.... с чего вдруг? Потому что вы незаконно завезли на митну территорию Украины этот мотлох и не хотите заплатить налоги? Это как взять с отсрочкой платежа хлеб в магазине, а потом требовать снижения НДС. Не снизите- не заплатим за хлеб... кажется, это называется шантаж? Или?
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02.11.2020 19:35 Відповісти
Только этих тупых рукожопов не хватало с их угрозами...
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02.11.2020 20:28 Відповісти
Растаможку надо снизить , но ввести ее надо на машины ввезенные с 1.01.2021г., а ввезенные ранее евробляхи *********..ными евробляхерами растомаживать по полной.
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02.11.2020 22:39 Відповісти
Хитрожопі баригі все хочуть жити на шару.
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03.11.2020 10:15 Відповісти
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