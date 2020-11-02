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Кабмін (3917) тарифи (434) Тарифи на газ (254) Дубінський Олександр (350)

Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - "слуга народу" Дубінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - "слуга народу" Дубінський

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський зазначив, що поки увага громадськості прикута до конституційної кризи, Кабінет Міністрів підняв тарифи на газ для населення.

Про це Дубінський написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тим часом, під шумок боротьби з Конституційним Судом, в результаті рішень Кабміну газ для населення подорожчав на 35%", - заявив "слуга народу".

Також читайте: "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення на 34%, до 6,33 грн/куб. м

Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - слуга народу Дубінський 01

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Топ коментарі
+39
Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 688
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02.11.2020 13:43
+39
Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 1658
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02.11.2020 13:52
+34
Ухахахахахахахах, ну что имбицылы, как поголосовали?
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02.11.2020 13:43
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А шо ЗЕбилы притихли? Всё устраивает? А помните как вы до пены у чёрных ротяк визжали про тарифный геноцид ат бариги мародьора, и как прийдёт ваш любимый ЗЕбубачка и восстановит справедливые тарифы в 5 раз меньше. Веселей веселей ЗЕбобики, доставайте денюжки с карманов...это ж не для какого то там бариги мародьора, это же для ЗЕбубачки, а для ЗЕбубачки ничего не жалко, правда??
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02.11.2020 15:00 Відповісти
Шол бы ты нах со своим барыгой тут страну могут грохнуть вмести со всеми барыгами в том числе и твоим.
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02.11.2020 22:01 Відповісти
Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5190 і що? Чим вище ціна - тім ширше крок у ЕС! Буде в нас ціна 25 гривні за куб - від інвесторів як від мух треба буде відбиватися!
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02.11.2020 15:14 Відповісти
В былые времена манили морковкой.
Сейчас, пока раззявляли рот на КС и язык, морковку вставили в зад.
А нефиг ...
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02.11.2020 15:31 Відповісти
Образно... Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 9122
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02.11.2020 15:54 Відповісти
тарифы на газ у диктатора Лукашенко 2020 год

1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период:
с 1 января по 31 мая включительно
1 куб. метр
0.1205
с 1 июня по 31 декабря включительно
1 куб. метр
0.1271

в летний период
»
0.4213

1 грн. = 0.0927 бел.руб или 1 бел.руб. = 10.78 грн.,
т.е. на сегодня куб газа стоит 10.78 х 0.1271 = 1.37 грн.

**** этот Лукашенко!!!



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02.11.2020 15:54 Відповісти
Псина бени коломойши продолжает отравлять украинский воздух, причем вовчик тоже идет на поводу у антиукраинца бени.
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02.11.2020 15:56 Відповісти
А Вы все еще считаете, что президентом может стать любой гражданин Украины, и к тому же еще и партию свою завести в ВР? Для этого вообще то нужны сотни миллионов (не гривен) и поддержка топовых СМИ (читай "большинства олигархов"). Как можно верить в какого-то Вовчика ,тупого клоуна с купленным юридическим дипломом? Самому не смешно? Беня - не антиукраинец, он просто сам себе государство. Только деньги, ничего личного. Вложил 200 млн, на выходе получит миллиарды, а если договорится с ******, то что-то и от него перепадет (напомню, что в интервью Бени шла речь о 100 млрд у.е кредита от паРаши).
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02.11.2020 16:04 Відповісти
Навіщо взагалі народні депутати, якщо вони вони лише констатують факти наруги? Промислові ділки, які з легкістю піднімають тарифи на 35% вас, депутатів, не бояться. Бо знають, що ваші, Дубинський, колеги на цьому заробляють, а Ви не називаєте їх прізвищ з мерзенної корпоративної солідарністі А завтра колеги, яких Ви прикрили, прикриють Вас, Дубинський у справі, близькій до Вас, чи не так?.
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02.11.2020 16:00 Відповісти
говорящая бенина жопа решила попиариться на собственноручно созданном кризисе.
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02.11.2020 16:56 Відповісти
Этот мудак хочет отвлечь внимание от незаконных решений КС.
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02.11.2020 21:17 Відповісти
дубина забыл наверное что на сегодняшний день президент,монобольшинство в раде и правительство все зеленой масти - спрыгнуть и свалить на "папередников" не выйдет - любое решение (по тарифам в частности) под силу изменить только нынешней власти...и они это сделали вот таким образом. У меня в прошлом месяце цена была 6.88грн а теперь 8.89грн + конечно непонятная доставка 1.44грн/куб - теперь вот думаю голодать или мерзнуть - сойтись посередине не получится уж точно. Верните срочно "барыгу" и "мародера"!
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02.11.2020 21:23 Відповісти
Мне не надо барыга и мародер.
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02.11.2020 21:30 Відповісти
Да и вобще шол бы ты со своими проблемами куда подальше.Клоун проплаченый.
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02.11.2020 21:32 Відповісти
Трольня пошла меня спамить.Ну вам видней уроды.Продажные курвы.
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02.11.2020 21:34 Відповісти
Придурки! хорош сорится КС надо валить или нам всем хана потихоньку.
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02.11.2020 22:03 Відповісти
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