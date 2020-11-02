9794 119
Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - "слуга народу" Дубінський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський зазначив, що поки увага громадськості прикута до конституційної кризи, Кабінет Міністрів підняв тарифи на газ для населення.
Про це Дубінський написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Тим часом, під шумок боротьби з Конституційним Судом, в результаті рішень Кабміну газ для населення подорожчав на 35%", - заявив "слуга народу".
Топ коментарі
+39 Bogdan_
показати весь коментар02.11.2020 13:43
+39 Некто Максим
показати весь коментар02.11.2020 13:52
+34 Garinich
показати весь коментар02.11.2020 13:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас, пока раззявляли рот на КС и язык, морковку вставили в зад.
А нефиг ...
1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период:
с 1 января по 31 мая включительно
1 куб. метр
0.1205
с 1 июня по 31 декабря включительно
1 куб. метр
0.1271
в летний период
»
0.4213
1 грн. = 0.0927 бел.руб или 1 бел.руб. = 10.78 грн.,
т.е. на сегодня куб газа стоит 10.78 х 0.1271 = 1.37 грн.
**** этот Лукашенко!!!