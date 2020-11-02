Під шумок боротьби з КС, унаслідок рішень Кабміну, газ для населення подорожчав на 35%, - "слуга народу" Дубінський

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський зазначив, що поки увага громадськості прикута до конституційної кризи, Кабінет Міністрів підняв тарифи на газ для населення.

Про це Дубінський написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тим часом, під шумок боротьби з Конституційним Судом, в результаті рішень Кабміну газ для населення подорожчав на 35%", - заявив "слуга народу".

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