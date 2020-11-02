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Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол

Покарання за порушення маскового режиму не реалізуються на практиці.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до Верховної Ради з проханням підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання правил карантину. Документ перебуває на розгляді в парламенті, згідно з ним, штраф за відсутність маски може скласти від 10 до 15 неоподатковуваних податком мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

"Я не читав цей законопроєкт, але хочу згадати про десятки тисяч протоколів, які вже були складені, і кожен день поліція здійснює перевірку дотримання протиепідемічних заходів. Якщо брати по Києву, то більше 4 тисяч таких протоколів складено, в тому числі понад тисячу - щодо юридичних осіб", - сказав Апостол.

За словами радника глави МВС, проблема в тому, що покарання не реалізуються на практиці.

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"Як підсумок, інша гілка влади - судова - не взяла на себе відповідальність, тому понад 90% цих протоколів не розглянуто, і в принципі, ті, хто мав понести покарання, покарані не були. Тому ми вважаємо, що сьогодні повинні відповідальність брати на себе всі три гілки влади - і законодавча, і виконавча, і судова. Поліція щодня оформляє протоколи. Покарання отримали 8-10 відсотків, це основна проблема. Якби порушників карали, то ефект був би", - сказав Апостол.

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Топ коментарі
+4
Степаша, иди в жопу мудак такой. Скот брехливый.
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02.11.2020 15:07
+2
"Я не читал этот законопроект, но хочу" Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 7155 просто праздник какойто Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 6962
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02.11.2020 15:27
+2
Надо просто всем включить мозги и носить маски.
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02.11.2020 15:37
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Степаша, иди в жопу мудак такой. Скот брехливый.
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02.11.2020 15:07 Відповісти
Как итог, другая ветвь власти - судебная - не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрено Источник: https://censor.net/ru/n3228561
Я новіщо нам ця "другая власть" якщо в нас є моновласть виконавчо-законодавча під керівництвом Зебіла.
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02.11.2020 15:09 Відповісти
Если медики в масках толпами на работе заражаются кашлем,то от чего они спасают? Более 90% протоколов о нарушении масочного режима не были рассмотрены, - советник главы МВД Апостол - Цензор.НЕТ 8587
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02.11.2020 15:10 Відповісти
Ни от чего. Ну кроме как помогают делать вид, что государство проявляет недюжинную заботу о населении.

За счёт населения Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 4863
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02.11.2020 15:28 Відповісти
Вооот. Наконец-то хоть кто-то начинает прозревать.
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02.11.2020 16:44 Відповісти
апьоздол, давай штрафувати усіх за маски, і тоді Майдан спалахне размо по усій країні.
Тільки-но починайте з тих очильників, які постійно не носять ці маски. Бо президента ви вже покарали, пам'ятаємо..
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02.11.2020 15:12 Відповісти
Большинство протоколов составляются от "фонаря" и неправильно..вот и итог. Если безграмотные то нечего на других сваливать.
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02.11.2020 15:26 Відповісти
"Я не читал этот законопроект, но хочу" Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 7155 просто праздник какойто Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 6962
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02.11.2020 15:27 Відповісти
Надо просто всем включить мозги и носить маски.
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02.11.2020 15:37 Відповісти
Носи, только мозги не включай.
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02.11.2020 15:53 Відповісти
Судя по содержанию комментариев, все высококлассные специалисты по юриспруденции и вирусологии. Граждане, вас всего лишь просят надеть маску в транспорте и в магазине (заметьте, не смену в ней отстоять). Это настолько сложно, у вас проблем других нет? Если наличие маски снизит риск заражения хотя бы на 1%, ее уже стоит надеть. Штрафы нам не нравятся. А кто-то знает другой способ повлиять на население, которое слов не понимает?
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02.11.2020 15:49 Відповісти
На 1%? Это важно? Рили?
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02.11.2020 15:54 Відповісти
Не рили. Цифра условная, если ты не понял. Переведу предложения для любителя "рили" : " Если наличие маски снизит риск заражения, ее уже стоит надеть"
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02.11.2020 16:28 Відповісти
Каким образом она снизит? Вот КАААК?
Ах да, говорят, она задерживает частицы выдоха которые якобы заведомо больной человек (вы только вдумайтесь, на что вы соглашаетесь!!! на признание себя изначально больными!!!).
Ок, пусть так.
А теперь: что происходит с этими частицами, которые скапливаются в подмасочном пространестве / на внутреннем слое маски?
Что с ними происходит вот буквально при следующем вдохе?
И как Ваш иммунитет отреагирует на увеличенную дозу частиц вируса? Любого блин вируса - пневмония, орви, грипп и прочие никуда не делись.
Вот - как????
Просто думайте.
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02.11.2020 16:42 Відповісти
"на что вы соглашаетесь!!! на признание себя изначально больными!!!" я соглашаюсь на признание всех больными, которые могут пока об этом не знать. Включая себя и вас.
"Что с ними происходит вот буквально при следующем вдохе?
И как Ваш иммунитет отреагирует на увеличенную дозу частиц вируса? Любого блин вируса - пневмония, орви, грипп и прочие никуда не делись" - вы серьезно ? Вы правда думаете, что если вы больной, то выдыхая наружу вы становитесь меньше больным ? А вдыхая обратно - больше больным ? Вы серьезно ? У вас есть семейный врач ? расскажите ему про вашу теорию. Вдруг вас ждет нобелевка
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03.11.2020 10:24 Відповісти
Ну тогда Вы не откажетесь считать себя по умолчанию виновным. В чем? Да пофигу - был бы человек а статья найдется. И эти люди ругают совок... совки в душе.
А Вы правда думаете, что доза вируса, с которой приходится сталкиваться иммунитету - ничего не решает? Ну-ну))
О том, что циркуляция воздуза не важна - расскажите-ка Вы Вашему врачу. Порекомендуйте ему НЕ проветривать палаты. Послушаете что он скажет, авось поделитесь нобелевкой потом.
Я не становлюсь менее больным, выдыхая в окружающее пространство. Я уменьшаю нагрузку на собственный иммунитет, увеличивая его шансы справиться.
"Рассказать" врачу... ну расскажу. И министру расскажу если посчастливится с ним встретиться. Да только слишком уж хорошая кормушка....
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03.11.2020 10:31 Відповісти
Врач проветривает, чтоб кислород впустить, и углекислый газ выпустить. А не вирусы выгнать. С вирусами в больнице борются кварцеванием, а не проветриванием. Просто думайте. Нобелевка ждет вас Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 4655
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03.11.2020 11:37 Відповісти
Ах, так Вам еще и кислород впускать надо... вы как-то многого хотите. И дышать. И в маске))
И я очень хотел бы поглядеть на кварцевый аппарат, которым Вы истребите вирус на внутреннем слое маски / подмасочном пространстве, да еще и без отрыва от дыхания. Который неминуемо попадет Вам в легкие со следующим вдохом и обрадует Вашу имунную систему очередной порцией частиц вируса вместо сравнительно чистого воздуха.
Нет, серьезно, хотел бы взглянуть хотя бы на чертеж. Что заключить с Вами агентский договор и отправить чертеж в Стокгольм, в соотв. комитет))
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03.11.2020 11:41 Відповісти
Вам хорошо бы еще читать научиться. Где в посте про кварцевание упоминание о том , что кварцуют маски ? Мне сложно о чем-то говорить с человеком, который не включает голову. Сорри. До свидания...
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03.11.2020 15:41 Відповісти
Я задал вопрос. Как Вы будете истреблять вирус, который содержится в частицах, которые задерживаются на внутреннем слое маски и в подмасочном пространстве.
Вы сослались на кварцевание в больницах.
Я и спросил - а как Вы собираетесь упомянутые частицы на маске уничтожать? Кварцеванием что ли?
Правильный ответ: "никак". Вы их просто вдохнете сразу после выдоха. И не будь у Вас маски... вы бы не вдыхали то что на ее нижнем слое задерживается + в подмасочном пространстве. И не перегружали бы этим иммунную систему, уменьшая ее возможности к сопротивлению вирсуам, квиду в том числе.
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03.11.2020 17:02 Відповісти
А толку от нее, кроме как добровольной отмены презумпции невиновности?
Наоборот, скорее вредит.
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02.11.2020 16:39 Відповісти
Естественно, они не досмотрены. Потому как отсутствует состав правонарушения, а выполнять незаконные распоряжения / требования - никто не обязан.
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02.11.2020 16:38 Відповісти
 
 