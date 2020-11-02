Понад 90% протоколів про порушення маскового режиму не були розглянуті, - радник глави МВС Апостол
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Покарання за порушення маскового режиму не реалізуються на практиці.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до Верховної Ради з проханням підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання правил карантину. Документ перебуває на розгляді в парламенті, згідно з ним, штраф за відсутність маски може скласти від 10 до 15 неоподатковуваних податком мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.
"Я не читав цей законопроєкт, але хочу згадати про десятки тисяч протоколів, які вже були складені, і кожен день поліція здійснює перевірку дотримання протиепідемічних заходів. Якщо брати по Києву, то більше 4 тисяч таких протоколів складено, в тому числі понад тисячу - щодо юридичних осіб", - сказав Апостол.
За словами радника глави МВС, проблема в тому, що покарання не реалізуються на практиці.
"Як підсумок, інша гілка влади - судова - не взяла на себе відповідальність, тому понад 90% цих протоколів не розглянуто, і в принципі, ті, хто мав понести покарання, покарані не були. Тому ми вважаємо, що сьогодні повинні відповідальність брати на себе всі три гілки влади - і законодавча, і виконавча, і судова. Поліція щодня оформляє протоколи. Покарання отримали 8-10 відсотків, це основна проблема. Якби порушників карали, то ефект був би", - сказав Апостол.
Будь ласка, зачекайте...
Я новіщо нам ця "другая власть" якщо в нас є моновласть виконавчо-законодавча під керівництвом Зебіла.
За счёт населения
Тільки-но починайте з тих очильників, які постійно не носять ці маски. Бо президента ви вже покарали, пам'ятаємо..
Ах да, говорят, она задерживает частицы выдоха которые якобы заведомо больной человек (вы только вдумайтесь, на что вы соглашаетесь!!! на признание себя изначально больными!!!).
Ок, пусть так.
А теперь: что происходит с этими частицами, которые скапливаются в подмасочном пространестве / на внутреннем слое маски?
Что с ними происходит вот буквально при следующем вдохе?
И как Ваш иммунитет отреагирует на увеличенную дозу частиц вируса? Любого блин вируса - пневмония, орви, грипп и прочие никуда не делись.
Вот - как????
Просто думайте.
"Что с ними происходит вот буквально при следующем вдохе?
И как Ваш иммунитет отреагирует на увеличенную дозу частиц вируса? Любого блин вируса - пневмония, орви, грипп и прочие никуда не делись" - вы серьезно ? Вы правда думаете, что если вы больной, то выдыхая наружу вы становитесь меньше больным ? А вдыхая обратно - больше больным ? Вы серьезно ? У вас есть семейный врач ? расскажите ему про вашу теорию. Вдруг вас ждет нобелевка
А Вы правда думаете, что доза вируса, с которой приходится сталкиваться иммунитету - ничего не решает? Ну-ну))
О том, что циркуляция воздуза не важна - расскажите-ка Вы Вашему врачу. Порекомендуйте ему НЕ проветривать палаты. Послушаете что он скажет, авось поделитесь нобелевкой потом.
Я не становлюсь менее больным, выдыхая в окружающее пространство. Я уменьшаю нагрузку на собственный иммунитет, увеличивая его шансы справиться.
"Рассказать" врачу... ну расскажу. И министру расскажу если посчастливится с ним встретиться. Да только слишком уж хорошая кормушка....
И я очень хотел бы поглядеть на кварцевый аппарат, которым Вы истребите вирус на внутреннем слое маски / подмасочном пространстве, да еще и без отрыва от дыхания. Который неминуемо попадет Вам в легкие со следующим вдохом и обрадует Вашу имунную систему очередной порцией частиц вируса вместо сравнительно чистого воздуха.
Нет, серьезно, хотел бы взглянуть хотя бы на чертеж. Что заключить с Вами агентский договор и отправить чертеж в Стокгольм, в соотв. комитет))
Вы сослались на кварцевание в больницах.
Я и спросил - а как Вы собираетесь упомянутые частицы на маске уничтожать? Кварцеванием что ли?
Правильный ответ: "никак". Вы их просто вдохнете сразу после выдоха. И не будь у Вас маски... вы бы не вдыхали то что на ее нижнем слое задерживается + в подмасочном пространстве. И не перегружали бы этим иммунную систему, уменьшая ее возможности к сопротивлению вирсуам, квиду в том числе.
Наоборот, скорее вредит.