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Спроби НКРЕКП подати підвищений тариф на електрику як "щадний" - це верх цинізму, - нардеп Магомедов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спроби НКРЕКП подати підвищений тариф на електрику як "щадний" - це верх цинізму, - нардеп Магомедов

За підвищення НКРЕКП тарифу на передачу електроенергії заплатить промисловість, яка перебуває на межі виживання, і кожен українець зі своєї кишені.

Про це написав народний депутат України Муса Магомедов на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Магомедов назвав цинічними висловлювання глави Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, Валерія Тарасюка про помірність підвищення тарифу на передачу електроенергії.

"Тарасюк намагається піднести нові тарифи як щадні. Але це цинічно, враховуючи, що комісія звалює на плечі бізнесу борги перед "зеленими", які накопичила держава. І не тільки на плечі бізнесу: промисловість, яка і так працює з практично нульовою рентабельністю, закладе витрати у вартість товарів. А значить, кожному українцю доведеться відкрити схудлий гаманець", - підкреслив парламентарій.

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Нардеп зазначив, що хоча НКРЕКП під тиском громадськості і промисловості відмовилася від ідеї підняти тариф на передачу електроенергії вдвічі, як планувала спочатку, нинішнє підвищення теж істотно вдарить по бізнесу, який постраждав через коронакризу.

"Тарасюк сказав, що вище 340 гривень за мегават ціна не виросте. Але радіти особливо нічому: це все одно на 100 гривень дорожче, ніж зараз", - додав Магомедов.

На думку нардепа, в нинішніх кризових умовах влада повинна підтримувати промисловість і населення, а не посилювати фінансовий тиск.

"Промисловість потрібно підтримувати, а не навантажувати новими платіжками. Вона і так на межі виживання - через кризу і падіння виробництва. Тисячі українців втратили роботу за цей рік. Сотням тисяч знизили зарплати, які просто нічим платити", - підкреслив депутат.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-година до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%, а в 2021 році - до 500 грн/МВт-год.

Промисловці і бізнес виступили проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття і падіння економіки. А глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги.

Тоді глава НКРЕКП заявив, що тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії в наступному році не перевищить 340 грн/МВт-год: цього достатньо, щоб врегулювати ситуацію з боргами перед "зеленою" генерацією.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже більш як 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

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Топ коментарі
+10
Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней./ В ответ полтора года от артиста анекдот про Волобуева.
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02.11.2020 15:18
+9
И не слова о Зеленском. А ведь раньше всегда во всем был виноват президент Порошенко .
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02.11.2020 15:22
+5
і знову цей "КУКАРІКУ" намагається підвищити тарифи задля підтримки рудого таргана ахмєта
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02.11.2020 15:21
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Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней./ В ответ полтора года от артиста анекдот про Волобуева.
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02.11.2020 15:18 Відповісти
і знову цей "КУКАРІКУ" намагається підвищити тарифи задля підтримки рудого таргана ахмєта
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02.11.2020 15:21 Відповісти
кругом такая жопа.. но есть и хорошая новость:
Доллар пробил отметку в 80 фублей..

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже пробил отметку в 80 фублей. По состоянию на 10:05 он вырос почти на процент до 80,25 *****..
Курс евро на тот же момент достигал 93,43 *****.
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02.11.2020 15:22 Відповісти
велика радость. 1$ - 28,60 грн.
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02.11.2020 15:24 Відповісти
Выполяют же обещания.Значит могут...
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02.11.2020 15:32 Відповісти
И не слова о Зеленском. А ведь раньше всегда во всем был виноват президент Порошенко .
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02.11.2020 15:22 Відповісти
Не КС, так НКРЭКУ. Там уже очередь за неправомерной выгодой.
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02.11.2020 15:24 Відповісти
А що, знову Порошенко тобі в штани насрав? От негідник...
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02.11.2020 15:31 Відповісти
А що доводиться? Самі собі вже серете? Молодці, навчились. Але б ще штани скидати навчились. Ну, щоб не смерділо так від вас. А то ж смороду...
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02.11.2020 15:44 Відповісти
Ну а я про що? В штани вам все сере і сере. От паскудник... І нащо він то? Ви ж самі з тим чудово справляєтесь. Що, що а то вам вдається.
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02.11.2020 16:04 Відповісти
При сьогоднішній лавині того дикого трешу ти ще про Пєтюню згадуєш? Чи в тебе просто в зебілізм? Ну тоді зрозуміло, то вже в тебе невиліковно.
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02.11.2020 16:28 Відповісти
_А бандиты будут грабить народ бесконечно. Бес-ко-не-чно! Сами они никогда не остановятся. Если только народ, который якобы и есть власть, не поубивает упырей нахер.
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02.11.2020 15:26 Відповісти
Как только тщеславное стадо проголодается, тут же открывают свои клювики как подкидыши кукушки, а мы должны их их кормить! Ууу перестрелял всех бы тварей, как Пиночет!
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02.11.2020 15:27 Відповісти
бачу що "еПОХа біДНОсті" зебілів дійсно наближується до "КІНЦЯ"
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02.11.2020 15:29 Відповісти
Это все Порошенко!
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02.11.2020 15:29 Відповісти
да следы Пороха- обнаружены на зелёных костюмах зебилов
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02.11.2020 15:35 Відповісти
И этих ахметовских шавок, вместе с ушлепками "ксу" одним пакетом...мусорным
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02.11.2020 15:30 Відповісти
имея атомную энергетику и самую дешевую э/энергию, которая на этих атомных станциях производится, мы почему-то должны платить втридорога за зеленую, никто не знает, почему?
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02.11.2020 15:31 Відповісти
Потому что при прошлом президенте инвесторам в зелёную энергетику предложили хорошие условия (отмену НДС при ввозе солнечных панелей, гарантированно высокий тариф на покупку зелёной энергетики и тд.) Вот все кто имел связи и деньги построили солнечные и ветровые станции. Но нужно же было понимать, чем больше таких станций, тем дороже средневзвешенный кВт. Но те кто должен был об этом думать думали лишь о своем кармане, а мы теперь должны все возмещать.
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02.11.2020 15:45 Відповісти
Не при минулому, а при Янику
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02.11.2020 17:53 Відповісти
Правильный вопрос и правильный ответ от Вова Кис. Добавлю, что идея высокого тарифа на эл/энегию - это ловушка была для правительства Украины, которое согласилось (лет 10-12 назад, не важна точность) на повышенный тариф для укр. потребителей за "зелёную" эл/энергию в пакете поставки "зелёного" западного оборудования для укр. производителей эл/энергии плюс постоянная прибыль западным инвесторам за производство энергии. Кредиты нужно было брать только на поставку оборудования (пусть даже дорогого), а не на дальнейшую бесконечную прибыль инвесторам. Издавна в мире помогают одноразово купить удочку для ловли рыбы, но не требуют бесконечно делиться уловом. Смешно, когда инвесторы требуют отдать им прибыль, когда Украина сама не получает прибыль. Тем более, что энергия от других источников более дорогая, чем от атомных электростанций. Европа может позволить себе отказаться от атомной энергии, и склонили к этому Украину на фоне Чернобыля. Однако Украине это совершенно не выгодно (даже с учётом расходов на хранение отходов). Не зря в СССР строили именно атомные станции, и не зря Япония и Франция не отказываются от атомной энергетики, несмотря на аварии, которые в будущем будут минимизированы благодаря постоянным усовершенствованиям. Это подобно тому, как новейшие истребители - продукт постоянного совершенствования.
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02.11.2020 17:13 Відповісти
та ні, пік цинізму щось варнякати про високі тарифи на е/е оцій рижемразівькій шавці. Дарма, що вона з металургійної галузі СКМ, а не з ДЕТЕКу.
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02.11.2020 15:36 Відповісти
зебилам мониторить надо не чек на Независимость за 30 лет, а скоко вырабатывается э/э , теряется э/э , и не используется э/э и шо надо с этим э/э делать , шоб воздух не греть!
! * э/э - это не звуки, а сокращённо - электроэнергия. Спроби НКРЕКП подати підвищений тариф на електрику як "щадний" - це верх цинізму, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 6940
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02.11.2020 15:40 Відповісти
Газ на 35%, электроенергия, интернет, мобильная связь, Сахар, хлеб, бензин .... а деньги ГДЕ брать ? охренели совсем..Давно не гоняли ВАС по тоннелям под ВР?
Господа депутаны, вас собрали в интернете это всеравно что на смитныку и шиш бы вы попали в Раду если бы недокаолиция БПП и НФ не выпендривались напоследок!
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02.11.2020 15:41 Відповісти
Господа депутаны, вас собрали в интернете это всеравно что на смитныку
*****
О, пригадав, - Віктор Андрійович Ющенко саме цими словами оцінював свою фракцію "Наша Україна". Свого часу там і Петро Олексійович перебував не на останніх ролях.
Етапи великого шляху, - "від "Солідарності" до "Європейської солідарності, -
01. СДПУ (о)
02. "Солідарність"
03. "Партія регіонів"
04. "Наша Україна"
05. "Блок Петра Порошенка"
06. "Європейська солідарність".

Зеленський хоть дебіл, - з нього який спрос, Хіба шо, "опрос" )))
А от Петро Олексійович дуже розумна людина.
От і робіть висновки.
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02.11.2020 17:32 Відповісти
Пора ,чую пора проверить "крепких хозяйственников" на крепость.Градации следующие:
бита,черенок с лопаты, штакетина.
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02.11.2020 16:05 Відповісти
Как говаривали при пятом, дешёвая коммуналка ведёт к коррупции. Так что победа не за горами.
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02.11.2020 20:59 Відповісти
 
 