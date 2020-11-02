Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко

Американська компанія Johnson&Johnson може провести в Україні третій етап випробування своєї вакцини проти COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

Так, Україну внесли до списку можливих кандидатів для тестування вакцини на останньому, третьому етапі випробувань. Однак це рішення зі свого боку має узгодити представник української сторони - Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я.

"Johnson & Johnson може запустити випробування третьої клінічної фази в Україні також. За наявною у мене інформацією, жодне клінічне дослідження імунобіологічних препаратів в Україні наразі не зареєстровано. Перед тим як його проводити, потрібно подати в Державний експертний центр досьє. Там оцінюють дизайн цього проєкту, всі підходи і лише після цього допускають на клінічне дослідження на певних клінічних базах, які визначаються Державним експертним центром спільно із замовником", - пояснив Ляшко.

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Однак, за його словами, в Україні доволі рідко проводяться випробування вакцин через втрачене виробництво імунобіологічних препаратів.

За даними hromadske, наразі тестування вакцини американської компанії перебуває на другому етапі клінічних досліджень. У жовтні Johnson & Johnson вирішила тимчасово зупинити випробування вакцини проти COVID-19 через незрозумілу хворобу в одного з добровольців. Тоді офіційною причиною зупинки тестувань назвали "серйозні побічні ефекти".

Однак вже за тиждень фахівці виявили, що в чоловіка стався інсульт, не пов'язаний з препаратом. Тож тестування вакцини продовжили. Як зазначали в компанії, побічні ефекти ㅡ це нормальне явище для великих тестувань, а добровільна пауза у дослідах не означає припинення випробувань взагалі.

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