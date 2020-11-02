Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Американська компанія Johnson&Johnson може провести в Україні третій етап випробування своєї вакцини проти COVID-19.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.
Так, Україну внесли до списку можливих кандидатів для тестування вакцини на останньому, третьому етапі випробувань. Однак це рішення зі свого боку має узгодити представник української сторони - Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я.
"Johnson & Johnson може запустити випробування третьої клінічної фази в Україні також. За наявною у мене інформацією, жодне клінічне дослідження імунобіологічних препаратів в Україні наразі не зареєстровано. Перед тим як його проводити, потрібно подати в Державний експертний центр досьє. Там оцінюють дизайн цього проєкту, всі підходи і лише після цього допускають на клінічне дослідження на певних клінічних базах, які визначаються Державним експертним центром спільно із замовником", - пояснив Ляшко.
Однак, за його словами, в Україні доволі рідко проводяться випробування вакцин через втрачене виробництво імунобіологічних препаратів.
За даними hromadske, наразі тестування вакцини американської компанії перебуває на другому етапі клінічних досліджень. У жовтні Johnson & Johnson вирішила тимчасово зупинити випробування вакцини проти COVID-19 через незрозумілу хворобу в одного з добровольців. Тоді офіційною причиною зупинки тестувань назвали "серйозні побічні ефекти".
Однак вже за тиждень фахівці виявили, що в чоловіка стався інсульт, не пов'язаний з препаратом. Тож тестування вакцини продовжили. Як зазначали в компанії, побічні ефекти ㅡ це нормальне явище для великих тестувань, а добровільна пауза у дослідах не означає припинення випробувань взагалі.
Будь ласка, зачекайте...
чем хвастаться?
А тут 4 этап, который скорее формальный - уже проверено и на макаках и на небольшой группе добровольцев.
Так у части людей будет возможность уже сейчас получить защиту. Кроме того тестирование в Украине, облегчит сертификацию в Украине именно этого препарата
Сказали: мы должны быть первыми, вяличие превыше всего - тестировать потом будете!
Господа проваксеры, Вам представляется уникальный шанс - на деле доказать свою веру в "науку цивилизованного мира".
И уже не отмажешься, мол фу... украинская... Одна из крупнейших мировых компаний, однако...
Ау... (я знаю, ты знаешь, что я именно тебя имею ввиду - теперь это уже приготовленная одним из лучших поваров еда, и предыдущие отмазки извини - но не катят).
Якщо ж його нема в цьому списку тестувальників, - то *** йому на воротнік. Звиняйте за мій хранцузький.