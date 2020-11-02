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Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко

Американська компанія Johnson&Johnson може провести в Україні третій етап випробування своєї вакцини проти COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні", інформує Цензор.НЕТ.

Так, Україну внесли до списку можливих кандидатів для тестування вакцини на останньому, третьому етапі випробувань. Однак це рішення зі свого боку має узгодити представник української сторони - Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я.

"Johnson & Johnson може запустити випробування третьої клінічної фази в Україні також. За наявною у мене інформацією, жодне клінічне дослідження імунобіологічних препаратів в Україні наразі не зареєстровано. Перед тим як його проводити, потрібно подати в Державний експертний центр досьє. Там оцінюють дизайн цього проєкту, всі підходи і лише після цього допускають на клінічне дослідження на певних клінічних базах, які визначаються Державним експертним центром спільно із замовником", - пояснив Ляшко.

Також читайте: Україна не має статусу розробника кандидата у вакцини від COVID-19, - Ляшко

Однак, за його словами, в Україні доволі рідко проводяться випробування вакцин через втрачене виробництво імунобіологічних препаратів.

За даними hromadske, наразі тестування вакцини американської компанії перебуває на другому етапі клінічних досліджень. У жовтні Johnson & Johnson вирішила тимчасово зупинити випробування вакцини проти COVID-19 через незрозумілу хворобу в одного з добровольців. Тоді офіційною причиною зупинки тестувань назвали "серйозні побічні ефекти".

Однак вже за тиждень фахівці виявили, що в чоловіка стався інсульт, не пов'язаний з препаратом. Тож тестування вакцини продовжили. Як зазначали в компанії, побічні ефекти ㅡ це нормальне явище для великих тестувань, а добровільна пауза у дослідах не означає припинення випробувань взагалі.

Читайте: Ізраїль розпочинає випробування вакцини від COVID-19 на людях, в разі успіху вона буде доступна до кінця літа 2021 року

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Топ коментарі
+6
это как на подопытных макаках?
чем хвастаться?
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02.11.2020 15:29
+5
Украину включили в список кандидатов для тестирования вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Johnson & Johnson, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1189
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02.11.2020 15:29
+5
На макаках это как на Рсее - когда реально вместо макак!
А тут 4 этап, который скорее формальный - уже проверено и на макаках и на небольшой группе добровольцев.
Так у части людей будет возможность уже сейчас получить защиту. Кроме того тестирование в Украине, облегчит сертификацию в Украине именно этого препарата
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02.11.2020 15:53
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Украину включили в список кандидатов для тестирования вакцины от COVID-19, которую разрабатывает Johnson & Johnson, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1189
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02.11.2020 15:29 Відповісти
это как на подопытных макаках?
чем хвастаться?
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02.11.2020 15:29 Відповісти
На макаках это как на Рсее - когда реально вместо макак!
А тут 4 этап, который скорее формальный - уже проверено и на макаках и на небольшой группе добровольцев.
Так у части людей будет возможность уже сейчас получить защиту. Кроме того тестирование в Украине, облегчит сертификацию в Украине именно этого препарата
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02.11.2020 15:53 Відповісти
описка - 3 этап
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02.11.2020 15:54 Відповісти
Расея свой спутник испытывет на белорусах
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02.11.2020 16:01 Відповісти
Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9105
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02.11.2020 16:13 Відповісти
Нет, именно как в паРаше. Там тоже было 2 этапа (правда в сумме всего на 160-ти пациентах, вроде как), а потом зарегистрировали и пустили в массовое производство. По сути сейчас у них проходит 3-й этап тестирования. И у нас тоже будет 3-й. Интересна схема отбора добровольцев. Или как в паРаше привьют госработников и военных в принудительном порядке?
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02.11.2020 16:34 Відповісти
Да не было там 2-х этапов, а если были то только на бумаге.
Сказали: мы должны быть первыми, вяличие превыше всего - тестировать потом будете!
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02.11.2020 16:40 Відповісти
Это понятно. Но самый важный именно 3 этап. На первых двух по сути выясняют, образует ли она антитела, какая дозировка нужна, и не убивает ли она здоровых пациентов сразу. А именно испытания на десятках тысяч различных людей - это третий этап. К примеру, нашумевшая AstraZeneca, третий этап испытаний проводит не в Британии, а в Индии. Отсюда как бы понятно, почему выбрали нас. Гордиться этим уж точно не стоит.
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02.11.2020 16:51 Відповісти
є підтвердження, що на макаках перевірено, і вони після цього не здохли?
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02.11.2020 19:38 Відповісти
Є. І тільки ублюдки про це не знають, бо занадто тупі і не цікавляться біоогією і медициною.
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02.11.2020 23:13 Відповісти
не знаю, помогут ли нам Джонсоны, но я больше балдею от отечественной вакцины "Зорян & Шкирян"
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02.11.2020 15:32 Відповісти
Испытаешь на сбе,потом расскажешь...
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02.11.2020 15:36 Відповісти
На депутатах будуть тестувати?
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02.11.2020 16:21 Відповісти
На депутатах пусть лучше отечественное Г тестируют. А эту можно на полиции испытать. Я бы так сделал Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко - Цензор.НЕТ 622 .
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02.11.2020 16:36 Відповісти
Бгг...
Господа проваксеры, Вам представляется уникальный шанс - на деле доказать свою веру в "науку цивилизованного мира".
И уже не отмажешься, мол фу... украинская... Одна из крупнейших мировых компаний, однако...
Ау... (я знаю, ты знаешь, что я именно тебя имею ввиду - теперь это уже приготовленная одним из лучших поваров еда, и предыдущие отмазки извини - но не катят).
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02.11.2020 16:37 Відповісти
А кто это включил Украину? Украинцы что рабы, над которыми можно проводить опыты? Это что за компания? Производитель мыла и шампуня? Так пусть на американцах своих и тестируют, при чем тут украинцы. Или американцам, в случае чего,придется миллионы долларов компенсации выплатить, а подопытным украинцам о любви к науке можно будет рассказывать? Вот пуст тот, кто это придумал испытает ее на себе и своих детях, а мы посмотрим.
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02.11.2020 17:03 Відповісти
Вакцину випробовують на добровольцях. Не тупи.
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02.11.2020 18:39 Відповісти
Janssen Pharmaceutica у складі J&J з 1961 року. Вибачте, але я скоріше погоджусь на вакцину Дж та Дж у клін.дослідженні задарма а ніж на Фаворовську з доплатою...
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02.11.2020 22:29 Відповісти
А я ни на какую не соглашусь.
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02.11.2020 22:45 Відповісти
Хто тебе примушує?? У випробуванні беруть участь ТІЛЬКИ розумні люди. Інших туди не допускають.
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02.11.2020 23:07 Відповісти
Вот пусть на Ляшко ее и тестируют. Дебилы, мля, не может быть вакцины от ковида-2019.
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02.11.2020 17:57 Відповісти
Підтримую. Якщо Ляшко включив \Україну в список тестувань, то він і повинен бути найпершим протестованим піддослідним кроликом.
Якщо ж його нема в цьому списку тестувальників, - то *** йому на воротнік. Звиняйте за мій хранцузький. Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7891
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02.11.2020 18:07 Відповісти
Какой там ЕС, нас расматривают как подопытных крыс, уроды
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02.11.2020 18:28 Відповісти
Ватные дураки. Мне стыдно за вас.
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02.11.2020 18:41 Відповісти
Не тупи.
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02.11.2020 18:42 Відповісти
Вакцину випробовують на добровольцях, при цьому виплачують винагороду. Завжди так робиться. Не можна бути бути настільки дебільними, як наш президент. Випробування проходять у США, Бразилії, Великобританії і багатьох інших країнах. Країни, у яких проходять випробування мають право на першочергові закупки готової вакцини. І тільки тупорилі люди про не знають.
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02.11.2020 23:11 Відповісти
Только лучшим союзникам такое снилось. Спасибо за оказанную честь.
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02.11.2020 20:57 Відповісти
 
 