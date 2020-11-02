Багато "слуг народу" не підтвердили своєї присутності на сьогоднішній зустрічі із Зеленським щодо КС, - Бутусов
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На 19:00 запланована зустріч фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським. Президент проситиме про підтримку свого законопроєкту, який зазнав жорсткої критики з боку опозиції, багатьох адвокатів і юристів.
За даними Цензор.НЕТ, багато "слуг" не підтвердили своєї присутності на зустрічі - з різних поважних причин. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"На вихідних президент проводив серію зустрічей із главами депутатських груп, намагався схилити на свою користь більшість. Але не вдалося. Сьогодні президент хоче домогтися консолідованої підтримки безпосередньо від депутатів, проте, з огляду на явку, з цим також виникнуть проблеми. Політика ОП для фракції також незрозуміла і також непередбачувана, як і для суспільства загалом. Депутати чекають об'єднувальний порядок денний, якого поки немає, є просто бажання покласти відповідальність на парламент не лише за голосування, а й за ситуацію загалом. Але багато депутатських груп незадоволені, що керують країною одні, а відповідати за їхні провали і помилки мають інші, яких відставили в бік.
Найімовірніше, Зеленському доведеться проводити ще не одну зустріч для консолідації голосів.
Президенту потрібно шукати політико-правове рішення. Потрібен консенсус і треба об'єднувати позиції з різними силами і у фракції, і в парламенті", - розповів журналіст.
Раніше ЗМІ оприлюднили аудіозвернення президента Володимира Зеленського до нардепів фракції "СН": "Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо КС. Обов'язково. Це навіть не прохання".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Все одно, вказівки з інших джерел отримують.
-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави до опору злочинцям...
-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом
-За повідомленням- завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну та гарантіях держави повернення вкладів населення..
-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.
-В таких умовах саме президент, як Гарант Конституції, і ніхто інший, в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!
-Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
- Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім- страждати від її наслідків.
-Якщо ж не розпустить ні сьогодні він, ні завтра парламент , то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, самого президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не українська влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог, діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! Діяти на пограбування і знищення народу України, руйнування держави і її конституційних основ!
А, якщо згадати що призначення головою КС Тупицького відбулося за протекцією глави Офісу Зеленського і Портноа (але ж подав його кандидатуру на призначення Зеленський!) , то відмова президента розпустити КСУ своїм Указом - вже носить ознаки їх ЗМОВИ - то вже їх "спільна діяльність" по руйнації держави і нищенню прав людини! Бо те, що "підбір кадрів" Зеленським зорієнтований виключно на антиукраїнські і проросійські сили - вже давно і ні в кого не викликає сумнівів!
Уже не хотят делать их ещё раз?
Беда бедося)))
А что тогда ,приказ ?
Дезертиров будет публично сжирать Юзик.
Хай піде на хвилі ненависті.
Про кукловодів не скажу, а "Зеленский совсем дебил". Не в медичному значенні, звісно.
Він [Зе] потрапив в лещата між кукловодами й народом. А 3-х гілок йому не збрати. Он, парламент вже виходить з під його контролю (не кукловодів).. виконача і не була під його контролем. Навіть новий склад КС лише на 30% буде за ним.
А якщо казати про кукловодів, то вони і на сьогодні мають усі 3 гілки влади. Кожен кормиться на своїй ділянці.
https://www.youtube.com/watch?v=cpoKZ9GeaUw&ab_channel=STERNENKO
Хана ЗЕ-монобільшості.
Вони і бюджет 2021 не приймуть. Що означатиме розпуск парламенту.
Нiт , так нiчого не вийде .
Уверен,во всем виноват Порошенко.
"Зеленський не усвідомлює, який складний шлях пройшла Україна для здобуття безвізового режиму з Євросоюзом, тому безвідповідально руйнує його разом зі своїм політичним та бізнесовим партнером, олігархом Коломойським, який зацікавлений у поверненні нашої держави в російську орбіту" - заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у програмі «Гончаренко рулить». П'ятий Президент нагадав, скільки зусиль довелося докласти його команді, українському парламенту і європейським партнерам, щоб вільне пересування українців країнами ЄС стало реальністю.
«Велика кількість людей не вірила взагалі, що нам безвіз дадуть. Я згадую всі ці аналітичні нотатки і виступи з трибуни Верховної Ради. Більше того, вже коли я запрошував для того, щоб проголосувати останній пакет наших домовленостей, я буду пам'ятати дуже довго, коли двоє лідерів фракцій кажуть: пане Президенте, не обманюйте нас, безвізу ніколи не буде і ви просто хочете провести, спекулюючи безвізом, ці законопроекти», - говорить Порошенко.
Петро Порошенко зазначив, що це вдалося завдяки політичній волі українського керівництва і європейських партнерів. «Не тільки наша політична воля. Але й та потужна підтримка, яку я особисто і Україна мала з боку керівників країн-членів Євросоюзу. Бо для них це було небезпечно - для лідерів держав Євросоюзу. В умовах дуже жорсткої кризи біженців ідея надання Україні безвізу в їхніх країнах була непопулярною. І напередодні їхніх виборів голосувати за те, щоб Україні надати безвіз, деякі з них розглядали як самогубство», - наголошує Петро Порошенко.
«Технологічний прийом дипломатичних переговорів полягав у наступному. Спочатку умов було 80, закінчили ми на 140. І коли їх було 100, я попросив Жан-Клода Юнкера - давайте ми підведемо риску. Напишіть всі вимоги - ми їх всі виконаємо. Але просто щоб це не було як безкінечний процес. І він написав. Я сказав - поставте свій підпис. Дональде (Туск), постав свій підпис. І більше ми це не змінюємо», - згадує Порошенко деталі переговорів.
«Я навмисне ставив терміни, для того щоб показати, що це є тиск мого слова, яке я давав на базі їхніх обіцянок. 11 червня 2017 року день народження мого батька був для мене одним із найбільш щасливих днів, коли ми на кордоні із Словаччиною в Закарпатті зустрілися з моїм другом Андреєм Кіскою, президентом Словаччини і символічно відкрили двері в Європу», - говорить Порошенко.
«Ті люди, які не розуміють важкість його отримання і цінність безвізу, на сьогоднішній день абсолютно безвідповідально ставляться, руйнуючи безвізові пакети», - застерігає лідер «Європейської Солідарності».
«Я сподіваюсь, що це не свідоме відштовхування Європи, яке робить Володимир Зеленський. А тут є комбінація некомпетентності і дилетанства Зеленського, який не розуміє, що він робить, і абсолютно брудна гра його бізнес-партнера Коломойського, його політичного партнера, який дуже незацікавлений в європейській інтеграції України. Який зацікавлений в зупинці співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і розвороті нас до Російської Федерації, бо там таких, як він, чекають», - вважає Порошенко. «Ми точно будемо це зупиняти. Я звернувся до наших європейських друзів і партнерів з проханням: не забирайте в українців безвіз. Українці не винні в злочинних некомпетентних діях влади. Якщо треба забрати в когось - заберіть його в тих, хто був долучений до цих рішень. І нехай замість того, щоб їздити в свої Куршавелі, Монако чи Зальцбурги, нехай їздять в Ростов, Москву, а може навіть і в Магадан, і там подивляться краєвиди», - попередив лідер опозиції.