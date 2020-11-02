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Новини Політика України
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ВР (8166) Зеленський (10456) КС (928) Бутусов Юрій (2015) Слуга народу (2164)

Багато "слуг народу" не підтвердили своєї присутності на сьогоднішній зустрічі із Зеленським щодо КС, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Багато "слуг народу" не підтвердили своєї присутності на сьогоднішній зустрічі із Зеленським щодо КС, - Бутусов

На 19:00 запланована зустріч фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським. Президент проситиме про підтримку свого законопроєкту, який зазнав жорсткої критики з боку опозиції, багатьох адвокатів і юристів.

За даними Цензор.НЕТ, багато "слуг" не підтвердили своєї присутності на зустрічі - з різних поважних причин. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На вихідних президент проводив серію зустрічей із главами депутатських груп, намагався схилити на свою користь більшість. Але не вдалося. Сьогодні президент хоче домогтися консолідованої підтримки безпосередньо від депутатів, проте, з огляду на явку, з цим також виникнуть проблеми. Політика ОП для фракції також незрозуміла і також непередбачувана, як і для суспільства загалом. Депутати чекають об'єднувальний порядок денний, якого поки немає, є просто бажання покласти відповідальність на парламент не лише за голосування, а й за ситуацію загалом. Але багато депутатських груп незадоволені, що керують країною одні, а відповідати за їхні провали і помилки мають інші, яких відставили в бік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - "слугам народу": Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо КС. Обов'язково. Це навіть не прохання. АУДIО

Найімовірніше, Зеленському доведеться проводити ще не одну зустріч для консолідації голосів.

Президенту потрібно шукати політико-правове рішення. Потрібен консенсус і треба об'єднувати позиції з різними силами і у фракції, і в парламенті", - розповів журналіст.

Раніше ЗМІ оприлюднили аудіозвернення президента Володимира Зеленського до нардепів фракції "СН": "Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо КС. Обов'язково. Це навіть не прохання".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+15
Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 434 Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 434 Кому цей янелох42 потрібен.

Все одно, вказівки з інших джерел отримують.
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02.11.2020 15:31
+11
Следователям, суду присяжный, самодеятельвости мартусовской ИТК.
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02.11.2020 15:33
+11
Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2523
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02.11.2020 15:45
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Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 434 Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 434 Кому цей янелох42 потрібен.

Все одно, вказівки з інших джерел отримують.
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02.11.2020 15:31 Відповісти
Следователям, суду присяжный, самодеятельвости мартусовской ИТК.
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02.11.2020 15:33 Відповісти
Авжеж, але вони не депутати, а тут про них мова
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02.11.2020 15:35 Відповісти
Та вы спросили, кому оно нужен, я вам ответил.
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02.11.2020 15:39 Відповісти
Где то горько зарыдала Мендельша. Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9485
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02.11.2020 15:53 Відповісти
кручу, верчу, оЗЕленить хочу ! Багато "слуг народу" не підтвердили своєї присутності на сьогоднішній зустрічі із Зеленським щодо КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9163
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02.11.2020 15:58 Відповісти
-Що не день - то все гірше і гірше...

-З кожним днем руйнуються права громадян і стійкість держави до опору злочинцям...

-І гірше не лише з економікою, ко-відом, але й з правами людей і відповідальністю влади перед народом

-За повідомленням- завтра КСУ має розглянути дві справи : про конституційність закону про українську мову, як державну та гарантіях держави повернення вкладів населення..

-А це вже пряме порушення самої Конституції, фактичне знищення її основ.

-В таких умовах саме президент, як Гарант Конституції, і ніхто інший, в умовах загрози функціонуванню Конституції, в умовах крайньої необхідності- мав би розпустити КСУ... і розпустити саме СЬОГОДНІ, не очікуючи до завтра, до прийняття ними руйнівних рішень!

-Відповідно до статті 102 Конституції України, Президент України є Главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

- Легше ж не допустити пожежі, ніж потім- її гасити , ніж потім- страждати від її наслідків.

-Якщо ж не розпустить ні сьогодні він, ні завтра парламент , то народ мав би виконати роль ГОЛОБОРОДЬКА по відношенню ТИХ суддей КСУ, самого президента і тієї частини парламенту, яка завтра не проголосує за розпуск КСУ... бо вони стануть співучасниками цілеспрямованого нищення Конституції , держави, прав людей, позбавлення їх навіть жалюгідних заощаджень. А так може діяти не українська влада, не КСУ, а відвертий, нахабний ворог, діяти в інтересах Путіна і бариг-олігархів! Діяти на пограбування і знищення народу України, руйнування держави і її конституційних основ!

А, якщо згадати що призначення головою КС Тупицького відбулося за протекцією глави Офісу Зеленського і Портноа (але ж подав його кандидатуру на призначення Зеленський!) , то відмова президента розпустити КСУ своїм Указом - вже носить ознаки їх ЗМОВИ - то вже їх "спільна діяльність" по руйнації держави і нищенню прав людини! Бо те, що "підбір кадрів" Зеленським зорієнтований виключно на антиукраїнські і проросійські сили - вже давно і ні в кого не викликає сумнівів!
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02.11.2020 17:51 Відповісти
А шо ж такое
Уже не хотят делать их ещё раз?
Беда бедося)))
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02.11.2020 15:32 Відповісти
"Это даже не просьба "
А что тогда ,приказ ?
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02.11.2020 15:32 Відповісти
Угу.Как у Йоськи приказ 227-ни шагу назад.Заградотрядами будет командовать Агрохимия.
Дезертиров будет публично сжирать Юзик. Багато "слуг народу" не підтвердили своєї присутності на сьогоднішній зустрічі із Зеленським щодо КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9936
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02.11.2020 15:57 Відповісти
Необходимы новые выборы президента и верховной рады! ЗЕбилы банкроты растерявшие народную поддержку!
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02.11.2020 15:32 Відповісти
Чекай, ще дна немає, ще достатьо зебілів.
Хай піде на хвилі ненависті.
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02.11.2020 15:36 Відповісти
А хто прийде ? опзж і " майбутнє коломойського " ?
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02.11.2020 15:41 Відповісти
Ну оно и так и так прийдет через 3 года. ОПЗЖ получит свои 20-25% а За Майбах свои 10-15% просто с каждым днем их рейтинг будет расти и расти! Поэтому лучше сейчас!
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02.11.2020 15:43 Відповісти
Без майдану ніяк. А з ним проблеми.
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02.11.2020 15:36 Відповісти
Зеленский как актриса немецких фильмов для взрослых ради диктатуры хочет принять и спереди и сзади!
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02.11.2020 15:34 Відповісти
Яка диктатура, аби не вбили.
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02.11.2020 15:37 Відповісти
Нет с КС как раз диктатура. Он соберет все 3 ветки власти если прокатит! Тут и с решением КС всё не так однозначно. У Зеленского там косяков тоже выше крыши! Получаеться он одним ходом убивает сразу 2 зайцев получает 146% свой КС и плюс индульгенцию по своим косякам в декларации! Не надо думать что Зеленский совсем дебил. Он и его кукловоды разыграли блестящую комбинацию!
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02.11.2020 15:41 Відповісти
А якщо реально?
Про кукловодів не скажу, а "Зеленский совсем дебил". Не в медичному значенні, звісно.
Він [Зе] потрапив в лещата між кукловодами й народом. А 3-х гілок йому не збрати. Он, парламент вже виходить з під його контролю (не кукловодів).. виконача і не була під його контролем. Навіть новий склад КС лише на 30% буде за ним.

А якщо казати про кукловодів, то вони і на сьогодні мають усі 3 гілки влади. Кожен кормиться на своїй ділянці.
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02.11.2020 15:52 Відповісти
Ну ти Згоден що ляйководи керуют Зеленским то тоді іще жахливіше виходить! Ляководи будут творити зло за спиною Зеленского що добавляє важиль який буде держати Зеленского на паску! І у Зеленского не буде вибору тому що поти його ляйководи будут в беспеці поки в беспечи буде і він і він розуміе що в будь який момент його принесуть у жертву!
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02.11.2020 15:58 Відповісти
Авжеж. Щодо ляльковолів згрден. Але ж ти про блаЗеня казав щодо актриси. (15:34) От і я саме про нього (15:37).
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02.11.2020 16:54 Відповісти
Тоді буде діктатура з маріонеткою Зеленским!
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02.11.2020 15:59 Відповісти
Підете проти мови - опинитесь в Ростові:
https://www.youtube.com/watch?v=cpoKZ9GeaUw&ab_channel=STERNENKO
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02.11.2020 15:35 Відповісти
Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 101
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02.11.2020 15:35 Відповісти
Выбрали клоуна преЗедентом, а теперь удивляются, что все литит в Тар-трарары... Зебилы-с.
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02.11.2020 15:40 Відповісти
значить, ЗЕ-ультиматум прийнятим не буде.

Хана ЗЕ-монобільшості.
Вони і бюджет 2021 не приймуть. Що означатиме розпуск парламенту.
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02.11.2020 15:42 Відповісти
А теперь нужно подпрыгнуть и поцеловать лысого в темЯчкО , может поможет .
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02.11.2020 15:43 Відповісти
Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2523
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02.11.2020 15:45 Відповісти
Слюший, савсем тэбя эти щлюги нэ уважают!💩
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02.11.2020 15:51 Відповісти
Президенту надо искать политико-правовое решение. Нужен консенсус и надо объединять позиции с разными силами и во фракции, и в парламенте", - рассказал журналист.

Нiт , так нiчого не вийде .
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02.11.2020 15:51 Відповісти
Аншлаг у клоуна не получился...
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02.11.2020 16:01 Відповісти
Боюсь за государство! Такое впечатление оно ушло в глубокое пике, и ему помогают со всех сторон.Необходимы радикальные меры , или нам ТРУБА! Но не с нашими дэпутатами.У них другие цели и задачи!
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02.11.2020 16:03 Відповісти
ПреЗедент со своей командой непродуманными шагами добился такой популярности, что "95 квартал" нервно курит в сторонке.
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02.11.2020 16:03 Відповісти
Багато "слуг народу" не підтвердили своєї присутності на сьогоднішній зустрічі із Зеленським щодо КС, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2141
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02.11.2020 16:05 Відповісти
морозятся, болеют типа
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02.11.2020 16:12 Відповісти
У тебя здесь нет власти. Как во Властелине Колец.
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02.11.2020 16:33 Відповісти
Следующим Президентом будет Рабинович,а премьером Медведчук.Порздравляю с будущим вхождением в орду на правах захудалой колонии.
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02.11.2020 16:59 Відповісти
Как у наблюдателя за поведением Зе, сложилось мнение, клоун так и не стал, и никогда не станет презом, не по Сеньке шапка, но он пытается имитировать преза, проявляет показную активность, чаще невпопад, выглядит неуклюже, и это пыль в глаза для того, чтобы скрыть тесную связь с бесом путлером, для ликвидации Украины за гарантию безопасности, и хороший куш, сейчас главная задача этого афериста, остаться на свободе и в живых, а задача 40миллионного общества, сохранить страну, для чего надо отстранить клоуна от керма до тех пор, пока не будет назначен исполняющий обязанности, а потом судить.
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02.11.2020 17:26 Відповісти
Как у наблюдателя за поведением Зе, сложилось мнение, клоун так и не стал, и никогда не станет презом, не по Сеньке шапка, но он пытается имитировать преза, проявляет показную активность, чаще невпопад, выглядит неуклюже, и это пыль в глаза для того, чтобы скрыть тесную связь с бесом путлером, для ликвидации Украины за гарантию безопасности, и хороший куш, сейчас главная задача этого афериста, остаться на свободе и в живых, а задача 40миллионного общества, сохранить страну, для чего надо отстранить клоуна от керма до тех пор, пока не будет назначен исполняющий обязанности, а потом судить.
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02.11.2020 17:28 Відповісти
Даже не читаю статью.
Уверен,во всем виноват Порошенко.
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02.11.2020 17:59 Відповісти
- Петро Порошенко: "Зеленський не розуміє цінності безвізу і складності його отримання, тому безвідповідально його руйнує"


"Зеленський не усвідомлює, який складний шлях пройшла Україна для здобуття безвізового режиму з Євросоюзом, тому безвідповідально руйнує його разом зі своїм політичним та бізнесовим партнером, олігархом Коломойським, який зацікавлений у поверненні нашої держави в російську орбіту" - заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у програмі «Гончаренко рулить». П'ятий Президент нагадав, скільки зусиль довелося докласти його команді, українському парламенту і європейським партнерам, щоб вільне пересування українців країнами ЄС стало реальністю.
«Велика кількість людей не вірила взагалі, що нам безвіз дадуть. Я згадую всі ці аналітичні нотатки і виступи з трибуни Верховної Ради. Більше того, вже коли я запрошував для того, щоб проголосувати останній пакет наших домовленостей, я буду пам'ятати дуже довго, коли двоє лідерів фракцій кажуть: пане Президенте, не обманюйте нас, безвізу ніколи не буде і ви просто хочете провести, спекулюючи безвізом, ці законопроекти», - говорить Порошенко.
Петро Порошенко зазначив, що це вдалося завдяки політичній волі українського керівництва і європейських партнерів. «Не тільки наша політична воля. Але й та потужна підтримка, яку я особисто і Україна мала з боку керівників країн-членів Євросоюзу. Бо для них це було небезпечно - для лідерів держав Євросоюзу. В умовах дуже жорсткої кризи біженців ідея надання Україні безвізу в їхніх країнах була непопулярною. І напередодні їхніх виборів голосувати за те, щоб Україні надати безвіз, деякі з них розглядали як самогубство», - наголошує Петро Порошенко.
«Технологічний прийом дипломатичних переговорів полягав у наступному. Спочатку умов було 80, закінчили ми на 140. І коли їх було 100, я попросив Жан-Клода Юнкера - давайте ми підведемо риску. Напишіть всі вимоги - ми їх всі виконаємо. Але просто щоб це не було як безкінечний процес. І він написав. Я сказав - поставте свій підпис. Дональде (Туск), постав свій підпис. І більше ми це не змінюємо», - згадує Порошенко деталі переговорів.
«Я навмисне ставив терміни, для того щоб показати, що це є тиск мого слова, яке я давав на базі їхніх обіцянок. 11 червня 2017 року день народження мого батька був для мене одним із найбільш щасливих днів, коли ми на кордоні із Словаччиною в Закарпатті зустрілися з моїм другом Андреєм Кіскою, президентом Словаччини і символічно відкрили двері в Європу», - говорить Порошенко.
«Ті люди, які не розуміють важкість його отримання і цінність безвізу, на сьогоднішній день абсолютно безвідповідально ставляться, руйнуючи безвізові пакети», - застерігає лідер «Європейської Солідарності».
«Я сподіваюсь, що це не свідоме відштовхування Європи, яке робить Володимир Зеленський. А тут є комбінація некомпетентності і дилетанства Зеленського, який не розуміє, що він робить, і абсолютно брудна гра його бізнес-партнера Коломойського, його політичного партнера, який дуже незацікавлений в європейській інтеграції України. Який зацікавлений в зупинці співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і розвороті нас до Російської Федерації, бо там таких, як він, чекають», - вважає Порошенко. «Ми точно будемо це зупиняти. Я звернувся до наших європейських друзів і партнерів з проханням: не забирайте в українців безвіз. Українці не винні в злочинних некомпетентних діях влади. Якщо треба забрати в когось - заберіть його в тих, хто був долучений до цих рішень. І нехай замість того, щоб їздити в свої Куршавелі, Монако чи Зальцбурги, нехай їздять в Ростов, Москву, а може навіть і в Магадан, і там подивляться краєвиди», - попередив лідер опозиції.
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02.11.2020 18:07 Відповісти
зеля наверное ждет поддержки от бужанского и ему подобным?))
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02.11.2020 19:27 Відповісти
 
 