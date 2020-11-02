Багато "слуг народу" не підтвердили своєї присутності на сьогоднішній зустрічі із Зеленським щодо КС, - Бутусов

На 19:00 запланована зустріч фракції "Слуга народу" з президентом Володимиром Зеленським. Президент проситиме про підтримку свого законопроєкту, який зазнав жорсткої критики з боку опозиції, багатьох адвокатів і юристів.

За даними Цензор.НЕТ, багато "слуг" не підтвердили своєї присутності на зустрічі - з різних поважних причин. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На вихідних президент проводив серію зустрічей із главами депутатських груп, намагався схилити на свою користь більшість. Але не вдалося. Сьогодні президент хоче домогтися консолідованої підтримки безпосередньо від депутатів, проте, з огляду на явку, з цим також виникнуть проблеми. Політика ОП для фракції також незрозуміла і також непередбачувана, як і для суспільства загалом. Депутати чекають об'єднувальний порядок денний, якого поки немає, є просто бажання покласти відповідальність на парламент не лише за голосування, а й за ситуацію загалом. Але багато депутатських груп незадоволені, що керують країною одні, а відповідати за їхні провали і помилки мають інші, яких відставили в бік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - "слугам народу": Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо КС. Обов'язково. Це навіть не прохання. АУДIО

Найімовірніше, Зеленському доведеться проводити ще не одну зустріч для консолідації голосів.

Президенту потрібно шукати політико-правове рішення. Потрібен консенсус і треба об'єднувати позиції з різними силами і у фракції, і в парламенті", - розповів журналіст.

Раніше ЗМІ оприлюднили аудіозвернення президента Володимира Зеленського до нардепів фракції "СН": "Потрібно ухвалити жорсткі рішення щодо КС. Обов'язково. Це навіть не прохання".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.