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"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко

Після поставки "Ремдесивіру" в Україну він не передаватиметься в аптеки, а буде розподілений по лікарнях і призначатиметься за показаннями під контролем лікаря.

"Так. Він є в протоколі лікування, який затверджений Міністерством охорони здоров'я. Уже проведено закупівлі та надано дозвіл МОЗ на його ввезення. Поки він не буде передаватися в аптеки, а буде розподілений у лікарнях і призначатиметься за показаннями під контролем лікаря", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

Після заяви Всесвітньої організації охорони здоров'я, через два дні препарат був зареєстрований FDA у США як перший препарат, який чинить специфічну дію проти коронавірусної хвороби.

Також читайте: "Ремдесивір" став першим затвердженим у США препаратом для лікування COVID-19

"Препарат є в протоколі лікування, закупівля відбулася, а його ефективність оцінюють інші фахівці", - зазначив Ляшко.

2 травня "Ремдесивір" офіційно схвалили в США для лікування коронавірусу. 29 травня повідомлялося, що вчені дійшли висновку, ніби ремдесивір найбільш ефективний у перші дні активної реплікації вірусу; тобто з урахуванням інкубаційного періоду, це часто досимптомні дні. На їхню думку, препарат не слід рекомендувати для лікування важкої форми коронавірусної хвороби. 25 червня Комітет Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати Veklury (ремдесивіру) умовний маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків з 12 років з пневмонією, яким потрібен додатковий кисень. 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. 23 жовтня "Ремдесивір" став першим затвердженим у США препаратом для лікування COVID-19.

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Топ коментарі
+6
Но напомню: доктор смерть - всё ещё Уляна Супрун

"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 590
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02.11.2020 16:07
+5
Проторенная дорожка. Бесплатные лекарства - в больницы, оттуда сразу в больничные аптечные киоски и денежки персоналу. Это, наверное, потому что у нас медицина бесплатная и врачи честные.
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02.11.2020 15:57
+5
Ха! Она тут давно уже живет и прекрасно себя чувствует! "Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5871

Не кидайте рекламщиков

"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4423
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02.11.2020 16:16
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Можно себе представить то распределение ,оно будет называться АУКЦИОН ... "Ремдесивир" не будут передавать в аптеки: распределят по больницам и будут назначать пациентам с COVID-19 под контролем врача, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7294
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02.11.2020 15:53 Відповісти
аукцион во многих городах только для того,что бы попасть в стационар,а тут еще один вариант заработка.
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02.11.2020 16:22 Відповісти
Для тех, у кого в кошельке еще что то останется после выдающегося повышения цены на газ, ремдесивир будет доступен и в аптеке, и у врача из под полы...
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02.11.2020 15:54 Відповісти
Проторенная дорожка. Бесплатные лекарства - в больницы, оттуда сразу в больничные аптечные киоски и денежки персоналу. Это, наверное, потому что у нас медицина бесплатная и врачи честные.
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02.11.2020 15:57 Відповісти
По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни.
Джерело: https://censor.net/ru/n3228577

Тобто це для досимптомного періоду, який в лікарнях не зустріти.
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02.11.2020 16:01 Відповісти
Именно так. Этого даже производитель не отрицал. Кроме того, даже в этом случае, препарат никак не влияет на количество людей, которым будет нужна госпитализация, на потребность в кислороде, на частоту возникновения осложнений и летальность. Стоимость курса где-то 2-2,5 тыс. у.е. Но есть подозрения, что нам завезут не ремдесивир из США, а его дженерик из Индии. Тогда стоимость будет раз в десять ниже.
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02.11.2020 16:41 Відповісти
вот и так родилась коррупция .......
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02.11.2020 16:05 Відповісти
Ха! Она тут давно уже живет и прекрасно себя чувствует! "Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5871

Не кидайте рекламщиков

"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4423
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02.11.2020 16:16 Відповісти
Но напомню: доктор смерть - всё ещё Уляна Супрун

"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 590
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02.11.2020 16:07 Відповісти
"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3161
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02.11.2020 17:27 Відповісти
А закупить за миллиарды фонда ковид, потраченные на дорожные откаты нельзя? Или мозгов не было?
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02.11.2020 16:08 Відповісти
Щось оце:
"ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни" та "препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни" Источник: https://censor.net/ru/n3228577

у мене не стикується з оцим:
"он не будет передаваться в аптеки, а будет распределен в больницах и назначаться по показаниям под контролем врача" Источник: https://censor.net/ru/n3228577

З якого дива людина без симптомів опинилася в лікарні під наглядом лікаря? А тим, хто лікується вдома зась? Ніц не розумію!
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02.11.2020 16:10 Відповісти
"Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4398
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02.11.2020 16:12 Відповісти
интересно, почем он будет на олх?
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02.11.2020 16:29 Відповісти
Тільки що знайшов в гуглі,що якісь ділки пропонують ремдесевір за 7000 гривень флакончик 100 мг!Якість упаковки на фото нагадує упаковку ветпрепаратів.Лохотрон запущено!
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02.11.2020 16:55 Відповісти
Как раз хватит не всех депутанов и приближенных, достанется и главврачам, ну а остальных- з...пу конскую на воротник и йух в рот для профилактики и что б голова не шаталась.
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02.11.2020 16:38 Відповісти
Як і будь який противірусний препарат ремдесевір ефективний тільки ще до розвитку симптомів та кліничної картини захворювання, скоріше як засіб профілактики, а не лікування, в лікарнях вже потрібні кисень, вітаміни, ******* антибіотики та протиемболічні ліки. І пан Ляшко разом з міністром здоровозахоронення хай іде у сраку з такими своїми рішеннями
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02.11.2020 16:53 Відповісти
Да успокойтесь Вы - это не для Вас закупают. Эти уроды тестируют себя при каждом чихе. Вот как раз им он может помочь. А Вы что подумали, что это для больных в больницы? Там от него действительно толку нет, так как попадают туда уже после осложнений.
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02.11.2020 17:09 Відповісти
Что то жулька вспомнилась,встречающая тамифлю.... К чему бы это?
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02.11.2020 17:06 Відповісти
На тот момент это было своевременной реакцией. Да, Тамифлю тоже оказался пустышкой, результаты исследований оказались фальсифицированными, но в рекомендациях ВОЗ он так и остался. Здесь же закупают препарат, эффективность которого уже опровергнута испытаниями. Почувствуйте разницу!
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02.11.2020 17:12 Відповісти
То что Вы нашли под маркой Ремдесивира в аптеке за 7000 грн - дженерик. Цена на оригинальный препарат 390$ за флакон. Это цена, по которой США продает препарат развитым странам. Курс - 5 флаконов. Дженерики же могут стоить раз в 10 дешевле.
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02.11.2020 17:23 Відповісти
Значит будут красть
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02.11.2020 17:42 Відповісти
Ремдесивир не показал эффективности при применении на тяжелых больных!!!! ТОЧКА!!!!
Все противовирусные препараты эффективны на этапе вирусемии а это 1-5 а вообще 1-3 день болезни те при первых симптомах. На 5-7 день тяжелого течения болезни уровень лимфоцитов падает до 1-2% и также полным ходом разрушаеються и гибнут эритроциты. Те с 5-7 дня надо бороться с последствиями вируса . Единственно доказые эффективные препараты на этом этапе это кортикостероиды и противотромбичсекие средства ( они довольно дешевые и вдастатке всегда) ну и некоторые другие очень дорогие препараты. А ремдесивир по эффективности сравним как с гидроксихлорохином авиганом рибавирином умифеновиром и тамифлю . Все дело в дозировках и способах введения)))))
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02.11.2020 17:57 Відповісти
ага. даже скидки есть "Ремдесивір" не передаватимуть в аптеки: розподілять по лікарнях і призначатимуть пацієнтам із COVID-19 під контролем лікаря, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8400
тыц
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02.11.2020 19:57 Відповісти
 
 