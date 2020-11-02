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Лікарні Ужгорода заповнені на 100% і тяжкохворих змушені направляти в інші райони області, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Події

Лікарні Ужгорода заповнені на 100% і тяжкохворих змушені направляти в інші райони області, - ОДА

Лікарні Ужгорода заповнені на 100%, через це тяжкохворих змушені везти в інші райони Закарпатської області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз лікарні Ужгорода заповнені на 100% і важких хворих змушені направляти в інші райони області", - йдеться в повідомленні.

21 жовтня регіональна комісія зобов'язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня - до 50%.

29 жовтня розпорядженням керівника державного рівня - міністра охорони здоров'я України Максима Степанова передбачено створення на базі КНС "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгород багатопрофільного COVID-19 госпіталю.

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"Усі рішення, станом на сьогодні, не виконані і саботують", - підкреслили в ОДА.

Зазначається, що в суботу, під час транспортування жителя Ужгорода до Виноградівської районної лікарні, через невиділення додаткових ліжок в Ужгороді, хворий, на жаль, помер.

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Топ коментарі
+5
А где ковидоотрицатели, писавшие на Цензоре "Покажите мне переполненные больницы!"?
Ау, куда порятались? Ужгородские и харьковские больницы к Вашим услугам, сволочи! А вскоре и одесские.
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02.11.2020 16:03
+5
Вы не много наивны и верите в хорошее )))
Каких 25, тесть за месяц потратил 43, и сейчас вторую неделю дома встать не может, задыхается, 60% легких нет
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02.11.2020 16:04
+4
Хай підуть волонтерами до інфекційних відділень - там люди потрібні. Якщо це просто грип, то чого боятись? самі все побачать. Але ж то не йдуть, скотиняки. Будуть відмазуватись. Бо самі собі брешуть.
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02.11.2020 16:09
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Слыхали что забиты. А вот кем и чем, увы не видать. Не пускают. Даже если вы болен простудой, то есть короной, вам откажут в лечении. Ну разве что вы богатый, тогда вас вылечат, тысяч за 25.
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02.11.2020 15:57 Відповісти
Вы не много наивны и верите в хорошее )))
Каких 25, тесть за месяц потратил 43, и сейчас вторую неделю дома встать не может, задыхается, 60% легких нет
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02.11.2020 16:04 Відповісти
Такая формулировка, как "залечили до смерти?" Вам о чем нибудь говорит? А какое состояние у тестя было? В мед университете, во Львове, не просто так есть урок экономика и менеджмент. Как раз таки, очень наивно полагаться на слово врача, а люди принебрегают этим, потом начинают страдать от того что их положили сразу под вентиляцию легких, а постоянное искусственное осушение легких апаратом ивл, попросту выжигает легкие. Но кто ж докажет! Это ж мировой скандал будет.
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02.11.2020 16:36 Відповісти
А где ковидоотрицатели, писавшие на Цензоре "Покажите мне переполненные больницы!"?
Ау, куда порятались? Ужгородские и харьковские больницы к Вашим услугам, сволочи! А вскоре и одесские.
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02.11.2020 16:03 Відповісти
Хай підуть волонтерами до інфекційних відділень - там люди потрібні. Якщо це просто грип, то чого боятись? самі все побачать. Але ж то не йдуть, скотиняки. Будуть відмазуватись. Бо самі собі брешуть.
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02.11.2020 16:09 Відповісти
Лікарні Ужгорода заповнені на 100% і тяжкохворих змушені направляти в інші райони області, - ОДА - Цензор.НЕТ 6224
та ось вони, нікуди не поділися
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02.11.2020 16:35 Відповісти
Вот недогадливые в Ужгороде! А жилой фонд города? В нашем городе давно количество больных "на самоизоляции дома" многократно превышает количество больных в отделении ковид. Теперь и больных с тяжелыми симптомами оставляют дома с диагнозом "ОРВИ, тяжелый хронический бронхит".
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02.11.2020 16:20 Відповісти
на мадярщину відправляйте, хай сітро з орбаном попіклуються
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02.11.2020 16:23 Відповісти
Ужгород впритул до кордону з словаками...яка мадярщина. То Берегово до мадярщини
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02.11.2020 16:32 Відповісти
До мад'ярів відправляйте, щоб їм краще всім було
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02.11.2020 16:29 Відповісти
Ещё один)))
Тимофеев, Вы не из Одессы случаем?
Я в 90-х там служил, так все тамошние думали, что если из Закарпатья, знач мадяр и других языков не знаю))) О румынах не слыхали, кстати
Так вот Ужгород вообще никуда не рвётся из Украины, а вот венгры и румуны закарпатские, так хоть сегодня
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02.11.2020 16:41 Відповісти
ні, не з Одеси. Це до того, що окрім кацапів тільки комуняцькі мад'яри так страждають за "своїх співгромадян" в Україні, за румун нічого не чув
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02.11.2020 16:59 Відповісти
А какое вы имеете право направлять своих больных в чужие области? У нас же децентрализация и меры и жители каждого своего города сами принимали решения не вводить карантин и не носить маски. Пускай теперь сидят на тротуаре под мерией своего города и там и лечатся.
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02.11.2020 17:11 Відповісти
это кстати да. и межобластной карантин желательно было бы ввести ... там же еще разные штаммы вируса могут быть Италия\кацапы\ес
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02.11.2020 19:45 Відповісти
приехать с зароботок домой, это хорошо и правильно. но по приезду домой нужно было обязательно разнести эту заразу по кумовьям, родным и соседям, пить, жрать в полпе. а теперь пришло время нести добро в массы, тоесть по Украине. тогда нахрена я, вся моя семья и родня строго придерживалась карантина? чтоб безмоглых и безответственных людишек спасти? хрен вам, ребята
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02.11.2020 17:26 Відповісти
Сами приказали группу риска в больницы упекать, теперь мест не хватает. Можно подумать все хроники нуждаются в вашем лечении за свои бабки.
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02.11.2020 19:03 Відповісти
 
 