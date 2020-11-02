Лікарні Ужгорода заповнені на 100% і тяжкохворих змушені направляти в інші райони області, - ОДА
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Лікарні Ужгорода заповнені на 100%, через це тяжкохворих змушені везти в інші райони Закарпатської області.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз лікарні Ужгорода заповнені на 100% і важких хворих змушені направляти в інші райони області", - йдеться в повідомленні.
21 жовтня регіональна комісія зобов'язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня - до 50%.
29 жовтня розпорядженням керівника державного рівня - міністра охорони здоров'я України Максима Степанова передбачено створення на базі КНС "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгород багатопрофільного COVID-19 госпіталю.
"Усі рішення, станом на сьогодні, не виконані і саботують", - підкреслили в ОДА.
Зазначається, що в суботу, під час транспортування жителя Ужгорода до Виноградівської районної лікарні, через невиділення додаткових ліжок в Ужгороді, хворий, на жаль, помер.
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Каких 25, тесть за месяц потратил 43, и сейчас вторую неделю дома встать не может, задыхается, 60% легких нет
Ау, куда порятались? Ужгородские и харьковские больницы к Вашим услугам, сволочи! А вскоре и одесские.
та ось вони, нікуди не поділися
Тимофеев, Вы не из Одессы случаем?
Я в 90-х там служил, так все тамошние думали, что если из Закарпатья, знач мадяр и других языков не знаю))) О румынах не слыхали, кстати
Так вот Ужгород вообще никуда не рвётся из Украины, а вот венгры и румуны закарпатские, так хоть сегодня