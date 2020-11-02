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Новини Політика України
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ВР (8166) КС (928) Арахамія (756)

Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія хоче поспілкуватися з головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким, щоб дізнатися причину оперативного розгляду судом справ у закритому режимі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія заявив в ефірі "Україна 24".

"Конституційний суд може побачити, що у нього немає довіри суспільства і добровільно піти у відставку", - зазначив глава фракції.

Разом із тим, Арахамія висловив сумнів у тому, що це буде зроблено.

Також, за словами Арахамії, глава суду міг би ініціювати своє переобрання.

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Нардеп не виключив, що прихід депутатів у КС може бути розцінений як елемент тиску на суд.

"Підкреслюю, що ніякі двері ми ламати не будемо і закликати до цього (не будемо. - Ред.) .. Можливо, буду просити пана Тупицького зробити перерву на 10 хвилин і пояснити, чому все відбувається в супертурборежимі, і все закрито і непрозоро", - сказав Арахамія.

"Навіть якщо ми на цьому тижні відновлюємо ці законопроєкти (з антикорупційного законодавства. - Ред.), кримінальні провадження проти них (суддів КС. - Ред.) вже будуть закриті. Тобто, вони фактично таким чином (ухвалюючи рішення щодо антикорупційного законодавства. - Ред.) закривали свою спину", - додав Арахамія.

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За словами парламентарія, ніякого роз'яснення від КС до Верховної Ради з приводу рішення не надходило.

Відповідаючи на запитання про те, чи є в парламенті голоси для підтримки президентського законопроєкту щодо КС, Арахамія сказав, що поки не відомо, хто з інших фракцій підтримає: "У фракції голоси є. Але нам потрібні будуть зокрема і партнери по голосуванню" .

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Топ коментарі
+43
Интересно, как эти ублюдки ответять этому подонку? Пшол НА или пшол В.
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02.11.2020 16:09
+23
Арахамия приехал в КС: Буду просить объяснить, "почему все происходит в супертурборежиме, все закрыто и непрозрачно" - Цензор.НЕТ 9768
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02.11.2020 16:26
+19
Новый анекдот, Агрохимия вдруг решил, что он что-то решает)
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02.11.2020 16:13
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поехал , ознакомить КС с планом действия от рашиста читать
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02.11.2020 17:10 Відповісти
Почему? Потому что Гладиолус! Управляемый Хаос- вещь странная! Сегодня ты кому то в Метро на ногу наступил- и не извинился, а через месяц- Цунами снесет пол побережья ,где то на Экваторе. Казалось бы - причем здесь Я? Да Арахамия?
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02.11.2020 17:16 Відповісти
Давид, а ты кто...................?
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02.11.2020 17:17 Відповісти
Ахаха! Винахідники турборежиму проситимуть КС пояснити, чому рішення приймають у турборежимі.
Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро" - Цензор.НЕТ 2820
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02.11.2020 17:20 Відповісти
Парасюка с собой взял? Иначе толку не будет.
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02.11.2020 17:22 Відповісти
Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро" - Цензор.НЕТ 8264
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02.11.2020 17:24 Відповісти
Эта не бритая обезьяна, что то будет узнавать в ксу..., да они уже в СИЗО должны сидеть !
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02.11.2020 17:56 Відповісти
Забеспокоились, что Закон о дерибане Земли будет не конституционным, еще бы всвю призватизацию сделал не законной , и акции раздали рабочим и народу , а часть оставили в фонде будущих поколениий и приумножали, а зарплату за управление платитили с прибыли, а не за убытки, тогда и декларации чиновникам можно было отменять, они просто не нужны.
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02.11.2020 18:19 Відповісти
"маляву" потрібно було особисто відвезти. Ну, ну
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02.11.2020 18:27 Відповісти
Чего они все небритые? Бомжары какие то. Что Зеленский, что этот "украинец".
Выглядит, как дурачок и разговаривает, как дурачок. Круглый дурак, короче этот Арахмия.
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02.11.2020 18:39 Відповісти
Дурень то воно й дурень...Але тиньгє надбало купу.
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02.11.2020 21:53 Відповісти
Просто продажные судьи должны пропасть безвести. А потом найдут из тела и предсмертные записки о самогубстве-с покаянием. Иначе Украина и дальше будет разлагатся в безвластии. Тоесть судьи КС могут полностью заблокировать работу ВР отменяя все ее законы а на самих судей-нет никакого воздействия! Там ведь есть пункт освобождение судьи по причине его ПРОСТУПКА. Какие проблемы найти в доме у судьи 100 грам кокаина и в его организме тоже-это могутсделать любые службы. И потом уголовное дело и увольнение.
Когда нужно было убить Гонгадзе-проблем с этим не возникло,когда травили Ющенко-тоже без проблем и улик. А тут какие-то сраные судьи КС которым НИКТО НЕ ВЕРИТ. Если они доживут до глубокой старости и на свободе-значит у Украины нет шансов на будушее .ВОБЩЕ НЕТ ШАНСОВ
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02.11.2020 18:40 Відповісти
Афера с рынком земли в апаснасте! Десант арахамов хрен поможет) Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро" - Цензор.НЕТ 4086
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02.11.2020 18:48 Відповісти
И в ответ услышит: -Ти кто такой? Давай, до свиданья!
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02.11.2020 18:50 Відповісти
А потому, что светофор был зеленый?
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02.11.2020 19:13 Відповісти
Три вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом - звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас ,а более всего- человеческая глупость.

Я ,ну и и немного Иммануил Кант.
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02.11.2020 19:20 Відповісти
Йомайо, ну все ж просто! Тепер "зеленомордим" треба включити мегавундерсуперпупертурборежим! і все розсмокчеться саме по собі.
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02.11.2020 19:34 Відповісти
не знаете почему именно крысы бегут с тонущего корабля? Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро" - Цензор.НЕТ 3805
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02.11.2020 19:45 Відповісти
Тихо, ша, Ара будет хамить
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02.11.2020 19:45 Відповісти
какой же он ара? На лице ж все написано.. Арахамія приїхав у КС: Буду просити пояснити, "чому все відбувається в супертурборежимі, все закрито і непрозоро" - Цензор.НЕТ 7600
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02.11.2020 20:46 Відповісти
Он Хамия))))
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02.11.2020 21:04 Відповісти
Па-русккє базаріть--отже,-русккєй анє.
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02.11.2020 21:51 Відповісти
Зебобіки хочуть виправити свої помилки - шляхом примусу заставити написати добровільно заяви про відречення від влади. Арахамія буде давати гарантію, що їх статки залишать у недоторканності, і до кримінальної відповідальности притягати не будуть. А інакше вони не знають, що з ними зроблять......
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02.11.2020 21:22 Відповісти
Дурной пример( турборежим) всегда заразителен.
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02.11.2020 21:47 Відповісти
Предполагаемый сценарий встречи https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE
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02.11.2020 21:59 Відповісти
Мартышку вытолкнули костёр тушить.
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03.11.2020 12:30 Відповісти
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