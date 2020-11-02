В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини проти коронавірусу, - Ляшко

В Україні йде розробка ще одного кандидата у вакцини від коронавірусу. Ґрант на розробку отримав Інститут біології клітини Національної академії наук України.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

На розробку ще одного кандидата було виділено ґрант Фондом національних досліджень.

"Це була ідея, і ця ідея профінансована через державний ґрант. Зараз починаються тільки перші доклінічні дослідження, які покажуть, чи є у неї подальший шлях розвитку чи ні. Тобто там ще досить довгий шлях, щоб назвати це продуктом, який згодом можна буде назвати кандидатом на вакцину", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко

Нагадаємо, в середині жовтня група вчених презентувала президенту Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Докладніше про цю українську вакцину від COVID-19 читайте в інтерв'ю з учасником розробки Михайлом Фавороима: "Ми пішли не новим, а традиційним шляхом, і якщо нам пощастить, то отримаємо свою вакцину через 9-12 місяців".