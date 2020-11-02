УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
34717 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2676 22
вакцина (3417) карантин (15303) Ляшко Віктор (1194) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини проти коронавірусу, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини проти коронавірусу, - Ляшко

В Україні йде розробка ще одного кандидата у вакцини від коронавірусу. Ґрант на розробку отримав Інститут біології клітини Національної академії наук України.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

На розробку ще одного кандидата було виділено ґрант Фондом національних досліджень.

"Це була ідея, і ця ідея профінансована через державний ґрант. Зараз починаються тільки перші доклінічні дослідження, які покажуть, чи є у неї подальший шлях розвитку чи ні. Тобто там ще досить довгий шлях, щоб назвати це продуктом, який згодом можна буде назвати кандидатом на вакцину", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну внесли до списку кандидатів для тестування вакцини проти COVID-19, яку розробляє Johnson&Johnson, - Ляшко

Нагадаємо, в середині жовтня група вчених презентувала президенту Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата у вакцини проти COVID-19. Докладніше про цю українську вакцину від COVID-19 читайте в інтерв'ю з учасником розробки Михайлом Фавороима: "Ми пішли не новим, а традиційним шляхом, і якщо нам пощастить, то отримаємо свою вакцину через 9-12 місяців".

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+2
Не хочешь не слушай а врать не мешай.. В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2227
показати весь коментар
02.11.2020 17:18
+1
В Украине РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ еще один КАНДИДАТ в вакцины от коронавируса, - Ляшко.

Лишь бы что-нибудь сказать.
показати весь коментар
02.11.2020 16:27
+1
"Разрабатывается препарат" так нельзя сказать ? вы там что пришельцы ?или вас молюсек на одном мудакозаводе клепают?
показати весь коментар
02.11.2020 16:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"разрабатывается еще один кандидат в вакцины от коронавируса." Чего кандидат!?
показати весь коментар
02.11.2020 16:23 Відповісти
кандидат в мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Обещает быть почти таким же эффективным, как бубочка.
показати весь коментар
02.11.2020 17:42 Відповісти
кандидат на основе подорожника ? В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2142
показати весь коментар
02.11.2020 17:44 Відповісти
органами разрабатывается еще один шуллер
показати весь коментар
02.11.2020 17:52 Відповісти
а сам Ляшко як з христа знятый
показати весь коментар
02.11.2020 17:53 Відповісти
#кандидатнапрепаратёпта
показати весь коментар
02.11.2020 17:53 Відповісти
Это какой-то позор, некуда потратить бабло. Когда будет вакцина и будет ли вообще. Наверное, тогда вакцина будет в каждом киоске аптечном
показати весь коментар
02.11.2020 16:26 Відповісти
В Украине РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ еще один КАНДИДАТ в вакцины от коронавируса, - Ляшко.

Лишь бы что-нибудь сказать.
показати весь коментар
02.11.2020 16:27 Відповісти
Идет оперативная разработка кандидата ....... (ну далее ВУД, Суд, тУрма). Пипец косноязычное зеленое шобло. В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини від коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7805
показати весь коментар
02.11.2020 16:49 Відповісти
"Разрабатывается препарат" так нельзя сказать ? вы там что пришельцы ?или вас молюсек на одном мудакозаводе клепают?
показати весь коментар
02.11.2020 16:30 Відповісти
ну і назву вакцині дали-ляшко!
показати весь коментар
02.11.2020 16:32 Відповісти
Ще якогось шаромижника з фуфломіцином впустили. У нас є хоч одна (після ріформ) лабораторія третього ступеню захисту?
показати весь коментар
02.11.2020 16:55 Відповісти
Немає!

Зато в країні є заві гроші на дерибан.

Наприклад - корвід фонд, більша частина якого пішла на ЦІЛЬОВІ виплати дорожникам без тедерів!!!
показати весь коментар
02.11.2020 17:04 Відповісти
заЙві (
показати весь коментар
02.11.2020 17:05 Відповісти
Зато в країні є заві гроші на дерибан.

От знаєте, я теж дивуюсь. Грабують вже тридцять років, а в кориті ще щось плаває.
показати весь коментар
02.11.2020 17:20 Відповісти
Ви дивилися у свій карман?
Я впевнений, що там багато рук. Починаючи від кравчука, закінчуючи сморкатим.
Хоча, впевнений, на ньому не закічиться(
показати весь коментар
02.11.2020 17:26 Відповісти
два кандидата в вакцины от Украины - зелёнка и подорожник .
показати весь коментар
02.11.2020 16:57 Відповісти
Вакцина от всего.
показати весь коментар
02.11.2020 17:03 Відповісти
фуфломицын называется.
Так его в аптеках дохрена.
Каждая 2я упаковка
показати весь коментар
02.11.2020 17:06 Відповісти
Не хочешь не слушай а врать не мешай.. В Україні розробляється ще один кандидат у вакцини проти коронавірусу, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2227
показати весь коментар
02.11.2020 17:18 Відповісти
я от з подивом прочитав "В Украине разрабатывается еще один кандидат в вакцины от коронавируса - Ляшко". Це що, вже сам пан Ляшко буде вакциною?
показати весь коментар
02.11.2020 17:52 Відповісти
Давай удачи
показати весь коментар
02.11.2020 20:51 Відповісти
 
 